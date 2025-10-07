science
Νόμπελ για τους ερευνητές που έφεραν την κβαντική φυσική στον μακρόκοσμο
Συμφωνία-μαμούθ της OpenAI στους ημιαγωγούς – Στόχος το 10% της AMD
AI 07 Οκτωβρίου 2025 | 10:46

Συμφωνία-μαμούθ της OpenAI στους ημιαγωγούς – Στόχος το 10% της AMD

Τα έσοδα της OpenAI έχουν εκτοξευθεί σε περίπου 13 δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσια βάση από το 2022. Μεγάλο μέρος θα πάει σε τσιπ.

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Έρευνα: To κρυφό λίπος «επιτίθεται» στην καρδιά;

Έρευνα: To κρυφό λίπος «επιτίθεται» στην καρδιά;

Spotlight

Μικροτσίπ αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων συμφώνησε να αγοράσει από την AMD η OpenAI, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που θα μπορούσε επίσης να δει τον δημιουργό του ChatGPT να αποκτά περίπου το 10% των μετοχών του κατασκευαστή τσιπ αξίας 270 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την πάροδο του χρόνου.

Η startup της τεχνητής νοημοσύνης με έδρα το Σαν Φρανσίσκο ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι συμφώνησε να αγοράσει επεξεργαστές με συνολική κατανάλωση ενέργειας 6 γιγαβάτ, περίπου ισοδύναμη με τη μέση ζήτηση της Σιγκαπούρης.

Οι εταιρείες δεν ανέφεραν συνολικό ποσό για τη συναλλαγή, αλλά τα στελέχη της OpenAI εκτιμούν ότι 1 GW χωρητικότητας κοστίζει περίπου 50 δισεκατομμύρια δολάρια για να τεθεί σε λειτουργία, με τα δύο τρίτα αυτής να δαπανώνται σε τσιπ και την υποδομή για την υποστήριξή τους.

Η συμφωνία έρχεται μόλις δύο εβδομάδες αφότου ο ανταγωνιστής της AMD, Nvidia, ανακοίνωσε ότι σχεδίαζε να επενδύσει 100 δισεκατομμύρια δολάρια στην OpenAI, με τις δύο εταιρείες να δεσμεύονται να αναπτύξουν 10 GW νέας χωρητικότητας κέντρων δεδομένων.

Τα στελέχη της OpenAI εκτιμούν ότι 1 GW χωρητικότητας κοστίζει περίπου 50 δισεκατομμύρια δολάρια για να τεθεί σε λειτουργία, με τα δύο τρίτα αυτής να δαπανώνται σε τσιπ και την υποδομή για την υποστήριξή τους.

Η AMD έχει επίσης εκδώσει στην OpenAI ένταλμα αγοράς έως και 160 εκατομμυρίων μετοχών σε τιμή άσκησης 0,01 δολαρίων με την πάροδο του χρόνου, με βάση την «επίτευξη ορισμένων στόχων για την τιμή της μετοχής» από την AMD και την ανάπτυξη των τσιπ της από την OpenAI. Αυτό θα ισοδυναμούσε με περίπου το 10% της εταιρείας.

Η μετοχή της AMD σημείωσε άνοδο 15% στις προσυνεδριακές συναλλαγές μετά την είδηση αυτή.

Η συναλλαγή μεταξύ των OpenAI και AMD είναι η τελευταία που αποσκοπεί στην επιτάχυνση της ανάπτυξης νέων κέντρων δεδομένων από την OpenAI για την εκπαίδευση και την ενίσχυση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης της, καθώς και στη διασφάλιση της κεντρικής θέσης του ομίλου στον αγώνα για την κατασκευή της τεχνολογίας αιχμής.

«Αυτή η συνεργασία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην οικοδόμηση της υπολογιστικής ικανότητας που απαιτείται για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Τεχνητής Νοημοσύνης», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν.

Ωστόσο, οι επικριτές έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με την κυκλική δομή τέτοιων τεράστιων συμφωνιών για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, εν μέσω αβεβαιότητας σχετικά με το πώς θα χρηματοδοτηθούν ή θα τροφοδοτηθούν τα τεράστια κέντρα δεδομένων που προβλέπει η OpenAI.

Η AMD έχει πιέσει να εδραιωθεί ως μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση στα τσιπ και το λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia, επιδιώκοντας να περιορίσει το τεχνολογικό προβάδισμα της Nvidia και να κερδίσει δουλειές από εταιρείες όπως η Microsoft και η Meta.

Tσιπ τεχνητής νοημοσύνης της σειράς MI350 της AMD (Reuters)

Tσιπ τεχνητής νοημοσύνης της σειράς MI350 της AMD (Reuters)

Η δέσμευση της OpenAI απέναντι στην ΑΜD

Η συμφωνία δεσμεύει την OpenAI να αγοράσει το επερχόμενο MI450 της AMD, το πιο προηγμένο τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της, το οποίο στοχεύει να ανταγωνιστεί τα τελευταία προϊόντα Blackwell της Nvidia και αναμένεται να κυκλοφορήσει στην αγορά το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους.

Αυτό σημαίνει ότι η OpenAI είναι πιθανό να είναι ένας από τους μεγαλύτερους πελάτες της AMD για τη νέα τεχνολογία, με άτομα που γνωρίζουν το θέμα να προσθέτουν ότι οι δύο ομάδες έχουν συνεργαστεί στενά τις τελευταίες εβδομάδες για να καθορίσουν τις προδιαγραφές του MI450.

Ο Άλτμαν έχει δηλώσει ότι η ζήτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης για υπολογιστική ισχύ υπερβαίνει κατά πολύ την τρέχουσα χωρητικότητα. Προσπαθεί να τονώσει την ανάπτυξη υποδομών, ενώ παράλληλα συνδέει ορισμένες από τις βασικές επιχειρήσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού της τεχνολογίας πιο κοντά στη startup επιχείρησή του.

Συστήματα ψύξης σε κέντρο δεδομένων της OpenAI στο Άμπιλιν του Τέξας στις 23 Σεπτεμβρίου 2023 (Reuters)

Συστήματα ψύξης σε κέντρο δεδομένων της OpenAI στο Άμπιλιν του Τέξας στις 23 Σεπτεμβρίου 2023 (Reuters)

Η OpenAI έχει επίσης δεσμευτεί να αγοράσει υπολογιστική ισχύ αξίας 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Oracle μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια και συνεργάζεται με την Oracle, τη SoftBank και άλλους αναπτυξιακούς εταίρους για την κατασκευή κέντρων δεδομένων στις ΗΠΑ με επιπλέον ζήτηση ισχύος 7GW. Επιπλέον, εργάζεται για την παραγωγή των δικών της τσιπ τεχνητής νοημοσύνης σε συνεργασία με την Broadcom.

Συνολικά, αυτές οι συμφωνίες δεσμεύουν την OpenAI να χρησιμοποιήσει 23 GW νέας χωρητικότητας, η ανάπτυξη της οποίας, σύμφωνα με την εκτίμηση της ίδιας της εταιρείας, θα κοστίσει πολύ πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Η ανάπτυξη της εταιρείας από την κυκλοφορία του ChatGPT το 2022 ήταν άνευ προηγουμένου, με τα έσοδα να έχουν εκτοξευθεί σε περίπου 13 δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσια βάση.

Ωστόσο, η OpenAI εξακολουθεί να παρουσιάζει ζημίες λόγω του υψηλού κόστους ανάπτυξης μοντέλων, μάρκετινγκ και προσλήψεων. Οι πρόσφατες συμφωνίες της είναι μακροπρόθεσμες και θα καταβληθούν σταδιακά ως λειτουργικές δαπάνες, πράγμα που σημαίνει ότι η OpenAI δεν δεσμεύεται να δαπανήσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια εκ των προτέρων.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας της με την AMD, η OpenAI θα μπορούσε να αγοράσει τσιπ απευθείας ή να τα ενοικιάσει μέσω μιας τρίτης εταιρείας cloud, σύμφωνα με ένα άτομο που γνωρίζει τη συμφωνία. Παρ ‘όλα αυτά, η εταιρεία πρέπει να βρει δημιουργικούς τρόπους για να καλύψει τις αυξανόμενες μελλοντικές της υποχρεώσεις.

Πηγή: ΟΤ.gr

Business
