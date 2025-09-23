newspaper
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
H Nvidia επενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI
Διεθνής Οικονομία 23 Σεπτεμβρίου 2025 | 00:45

H Nvidia επενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI

Η επένδυση της Nvidia στην OpenAI θα γίνει στο πλαίσιο της κατασκευής κέντρων δεδομένων αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων

Σύνταξη
Με 100 δισεκατομμύρια δολάρια θα συμμετάσχει η Nvidia στην προσπάθεια κατασκευής κέντρων δεδομένων της OpenAI, αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τα κέντρα δεδομένων θα βασίζονται, όπως είναι φυσικό, στους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia, του κορυφαίου κατασκευαστή τσιπ και μιας απο τις εταιρείες με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση στη Wall Street, η οποία έφτασε σε περίπου 4,5 τρισεκατομμύρια δολάρια μετα την αύξηση της τιμης της  μετοχής της Nvidia κατά 4% τη Δευτέρα.

Η OpenAI σχεδιάζει να κατασκευάσει και να αναπτύξει συστήματα Nvidia που απαιτούν 10 γιγαβάτ ισχύος, ανακοίνωσαν οι εταιρείες τη Δευτέρα. Το γιγαβάτ είναι μια μονάδα μέτρησης ισχύος που χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για να περιγράψει τα μεγαλύτερα clusters τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

Στενή σχέση Nvidia – OpenAI

Η συνεργασία, την οποία ο Τζενσεν Χουάνγκ χαρακτήρισε «μνημειώδη σε μέγεθος», υπογραμμίζει τη στενή σχέση μεταξύ της OpenAI και της Nvidia, δύο από τους μεγαλύτερους κινητήριους μοχλούς της πρόσφατης έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Η ζήτηση για τις GPU της Nvidia άρχισε να αυξάνεται όταν η OpenAI κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το ChatGPT το 2022, και η OpenAI εξακολουθεί να βασίζεται στις GPU για την ανάπτυξη του λογισμικού της και την παροχή του στους χρήστες.

«Η Nvidia επενδύει 100 δισεκατομμύρια δολάρια στην OpenAI, η οποία στη συνέχεια επιστρέφει τα χρήματα στην Nvidia», δήλωσε ο Μπρίν Τόκινγκτον , διευθύνων εταίρος της Requisite Capital Management, στο CNBC μετά την ανακοίνωση. «Πιστεύω ότι αυτό θα είναι πολύ ευεργετικό για τον Jensen».

Αυτό υποδηλώνει περαιτέρω τη σημασία της τεχνολογίας της Nvidia, την οποία η OpenAI θα χρειαστεί για να αναπτύξει τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς που θα μπορεί να κάνει περισσότερα από τα τρέχοντα μοντέλα της.

OpenAI: 700 εκατομμύρια χρήστες

Η OpenAI είχε ήδη ανάγκη από έναν αυξανόμενο αριθμό τσιπ για να εξυπηρετήσει τους χρήστες της. Η εταιρεία δήλωσε ότι είχε 700 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες την εβδομάδα.

«Πρέπει να περιμένετε πολλά από εμάς τους επόμενους μήνες», δήλωσε ο Αλτμαν της OpenAI στη συνέντευξη. «Υπάρχουν τρία πράγματα που η OpenAI πρέπει να κάνει καλά: πρέπει να κάνουμε εξαιρετική έρευνα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, πρέπει να δημιουργήσουμε προϊόντα που οι άνθρωποι θέλουν να χρησιμοποιούν και πρέπει να βρούμε τον τρόπο να αντιμετωπίσουμε αυτή την άνευ προηγουμένου πρόκληση στον τομέα των υποδομών».

Οι εταιρείες δήλωσαν ότι η επένδυση θα πραγματοποιηθεί «σταδιακά» καθώς θα κατασκευάζεται η υποδομή και ότι η Nvidia θα είναι ο «προτιμώμενος» προμηθευτής της OpenAI για τσιπ και εξοπλισμό δικτύωσης.

Η Nvidia κυριαρχεί στην αγορά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, αλλά αντιμετωπίζει αυξημένο ανταγωνισμό από την Advanced Micros Devices και τους παρόχους υπηρεσιών cloud, οι οποίοι αναπτύσσουν τα δικά τους τσιπ και συστήματα για να τα συνδέσουν μεταξύ τους, σημειώνει το CNBC.

Τον Αύγουστο, ο Χουάνγκ της Nvidia δήλωσε στους επενδυτές , σε μια τηλεδιάσκεψη για τα κέρδη, ότι η κατασκευή ενός gigawatt χωρητικότητας κέντρου δεδομένων κοστίζει μεταξύ 50 και 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εκ των οποίων περίπου 35 δισεκατομμύρια δολάρια προορίζονται για τσιπ και συστήματα της Nvidia.

Αξία 500 δισ.δολ.

Η Nvidia και η OpenAI δήλωσαν ότι η πρώτη φάση της τελευταίας επένδυσης θα τεθεί σε λειτουργία το δεύτερο εξάμηνο του 2026, χρησιμοποιώντας τα συστήματα Vera Rubin επόμενης γενιάς της Nvidia.

Η επένδυση της Nvidia έρχεται μετά από μια σειρά επενδυτών που αποτίμησαν την OpenAI σε 500 δισεκατομμύρια δολάρια σε έναν πρόσφατο δευτερεύοντα γύρο. Η Microsoft ήταν ένας από τους πρώτους επενδυτές της OpenAI και έχει μια στρατηγική συνεργασία για την ενσωμάτωση των μοντέλων της OpenAI στην υπηρεσία cloud της, Azure, και στο Microsoft Office.

Άλλοι επενδυτές της OpenAI περιλαμβάνουν τη SoftBank και τη Thrive Capital.

Την περασμένη εβδομάδα, η Nvidia ανακοίνωσε ότι απέκτησε μερίδιο 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Intel και ότι οι δύο εταιρείες θα συνεργαστούν στον τομέα των επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης. Η Nvidia ανακοίνωσε επίσης ότι επένδυσε σχεδόν 700 εκατομμύρια δολάρια στην βρετανική startup Nscale, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των κέντρων δεδομένων.

Το CNBC ανέφερε την Πέμπτη ότι η εταιρεία ξόδεψε πάνω από 900 εκατομμύρια δολάρια για να προσλάβει τον CEO της Enfabrica, Ροχάν Σανκάρ και άλλους υπαλλήλους της startup τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και για να αποκτήσει άδεια χρήσης της τεχνολογίας της εταιρείας.

Πηγή: ΟΤ

Η πρόσφατη άνοδος που καταγράφουν οι δημόσιες εγγραφές (IPO) εταιρειών στα χρηματιστήρια ακολουθεί μια παρατεταμένη περίοδο αδράνειας στις αγορές της Ευρώπης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αντέχει οικονομικά η ρωσική «αρκούδα»; Πόσο δυσβάστακτο θα είναι άραγε το νέο πακέτο κυρώσεων
Διεθνής Οικονομία 22.09.25

Αντέχει οικονομικά η ρωσική «αρκούδα»; Πόσο δυσβάστακτο θα είναι άραγε το νέο πακέτο κυρώσεων

Παρά το πακέτο νέων κυρώσεων και το απαισιόδοξο κλίμα που επικρατεί στις δυτικές οικονομίες, οι Ρώσοι σπάνια έχουν αισθανθεί καλύτερα για την οικονομική τους κατάσταση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Με το βλέμμα στο πληθωρισμό και στα εταιρικά αποτελέσματα η Wall Street
Δείκτες 21.09.25

Με το βλέμμα στο πληθωρισμό και στα εταιρικά αποτελέσματα η Wall Street

Οι επενδυτές της Wall Street θα αναζητήσουν ενδείξεις για τις επόμενες κινήσεις της Fed, στις ομιλίες κεντρικών τραπεζιτών αλλά και στα στοιχεία που θα ανακοινωθούν την εβδομάδα που έρχεται

Τζούλη Καλημέρη
Τεχνητή νοημοσύνη: Δίνει ώθηση στις χρηματιστηριακές αγορές, όχι στη ζήτηση για εργαζόμενους
Χάνονται δουλειές; 21.09.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Δίνει ώθηση στις χρηματιστηριακές αγορές, όχι στη ζήτηση για εργαζόμενους

Στις ΗΠΑ, οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη δημιουργούν προϋποθέσεις να ακμάσει η χρηματιστηριακή αγορά. Ωστόσο, το γεγονός ότι η δημιουργία θέσεων εργασίας έχει σταματήσει, προκαλεί ανησυχία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η αγορά εργασίας είναι δύσκολη – Μήπως όμως στον ίδιο εργοδότη για δεκαετίες είναι αφόρητη;
Ασφάλεια ή τέλμα; 21.09.25

Η αγορά εργασίας είναι δύσκολη – Μήπως όμως στον ίδιο εργοδότη για δεκαετίες είναι αφόρητη;

Οι εργαζόμενοι που εργάζονται στον ίδιο εργοδότη για πολλά χρόνια μπορεί να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα προβλήματα στην αναζήτηση εργασίας, καθώς αντιμετωπίζουν μια αγορά που έχει αλλάξει

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κίνα χωρίς… σκουπίδια:
Eνεργειακή «δίψα» 21.09.25

Κίνα χωρίς… σκουπίδια:

Οι μονάδες καύσης απορριμμάτων στην Κίνα κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς καύσιμη ύλη, την ώρα που η χώρα διαθέτει τη μισή παγκόσμια δυναμικότητα στην παραγωγή ενέργειας από σκουπίδια

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
