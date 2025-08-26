Η Nvidia λανσάρει νέο «εγκέφαλο» για ρομπότ με νοημοσύνη

H τελευταία μονάδα ρομποτικού chip της Nvidia, το Jetson AGX Thor, είναι πλέον προς πώληση στην τιμή των 3.499 δολαρίων ως κιτ προγραμματιστών.

Η εταιρεία αποκαλεί το chip αυτό «ρομποτικό εγκέφαλο». Τα πρώτα κιτ θα κυκλοφορήσουν τον επόμενο μήνα, δήλωσε η Nvidia την περασμένη εβδομάδα, και θα επιτρέψουν στους πελάτες που θα τα αποκτήσουν να δημιουργήσουν ρομπότ.

Αφού μια εταιρεία χρησιμοποιήσει το κιτ προγραμματιστή για να δημιουργήσει το πρωτότυπο του ρομπότ της, η Nvidia θα πουλήσει μονάδες Thor T5000 που μπορούν να εγκατασταθούν σε ρομπότ έτοιμα για παραγωγή. Εάν μια εταιρεία χρειάζεται περισσότερα από 1.000 chip Thor, η Nvidia θα χρεώσει 2.999 δολάρια ανά μονάδα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του τεχνολογικού κολοσσού, Jensen Huang, δήλωσε ότι η ρομποτική είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία ανάπτυξης της εταιρείας εκτός της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία έχει οδηγήσει σε υπερτριπλασιασμό των συνολικών πωλήσεων της Nvidia τα τελευταία δύο χρόνια.

«Δεν κατασκευάζουμε ρομπότ, δεν κατασκευάζουμε αυτοκίνητα, αλλά δίνουμε τη δυνατότητα σε ολόκληρη τη βιομηχανία να διαθέτει τους υπολογιστές μας και το σχετικό λογισμικό», δήλωσε ο Ντίπου Τάλα, αντιπρόεδρος ρομποτικής και edge AI της Nvidia, σε τηλεφωνική επικοινωνία με δημοσιογράφους την Παρασκευή.

Τα chip Jetson Thor βασίζονται σε έναν επεξεργαστή γραφικών Blackwell , ο οποίος είναι η τρέχουσα γενιά τεχνολογίας της Nvidia που χρησιμοποιείται στα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και στα τσιπ για παιχνίδια υπολογιστή.

Η εταιρεία ημιαγωγών δήλωσε ότι τα chip Jetson Thor είναι 7,5 φορές ταχύτερα από την προηγούμενη γενιά. Αυτό τους επιτρέπει να εκτελούν γενετικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων γλωσσικών μοντέλων και οπτικών μοντέλων που μπορούν να ερμηνεύσουν τον κόσμο γύρω τους, κάτι που είναι απαραίτητο για τα ανθρωποειδή ρομπότ, δήλωσε η Nvidia. Τα Jetson Thor είναι εξοπλισμένα με 128 GB μνήμης, η οποία είναι απαραίτητη για τα μεγάλα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Εταιρείες όπως η Agility Robotics, η Amazon, η Μέτα και η Boston Dynamics χρησιμοποιούν τα chip Jetson, σύμφωνα με την εταιρεία. Η Nvidia έχει επίσης επενδύσει σε εταιρείες ρομποτικής όπως η Field AI.

Μικρή η ρομποτική για τα μεγέθη της Nvidia

Ωστόσο, η ρομποτική παραμένει μια μικρή επιχείρηση για την εταιρεία, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 1% των συνολικών εσόδων της, παρά το γεγονός ότι έχει λανσάρει αρκετά νέα ρομποτικά chip από το 2014. Αλλά αναπτύσσεται γρήγορα.

Η Nvidia πρόσφατα συνένωσε τις εταιρικές της μονάδες για να ομαδοποιήσει τα τμήματα αυτοκινητοβιομηχανίας και ρομποτικής στην ίδια γραμμή. Η εν λόγω μονάδα ανέφερε τριμηνιαίες πωλήσεις 567 εκατομμυρίων δολαρίων τον Μάιο, οι οποίες αντιπροσωπεύουν αύξηση 72% σε ετήσια βάση.

Η εταιρεία δήλωσε ότι τα τσιπ Jetson Thor μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για αυτοκίνητα χωρίς οδηγό, ειδικά από κινεζικές μάρκες. Η Nvidia αποκαλεί τα τσιπ αυτοκινήτου της Drive AGX και, ενώ είναι παρόμοια με τα ρομποτικά τσιπ της, χρησιμοποιούν ένα λειτουργικό σύστημα που ονομάζεται Drive OS, το οποίο έχει ρυθμιστεί για αυτοκινητοβιομηχανικούς σκοπούς.

Πηγή: OT.gr