science
Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Η Nvidia λανσάρει νέο «εγκέφαλο» για ρομπότ με νοημοσύνη
AI 26 Αυγούστου 2025 | 10:51

Η Nvidia λανσάρει νέο «εγκέφαλο» για ρομπότ με νοημοσύνη

Το Jetson AGX Thor είναι η τελευταία μονάδα επεξεργασίας της Nvidia που προορίζονται για ρομπότ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Άσκηση στη «ζώνη μηδέν»: Η ελάχιστη προσπάθεια μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή

Άσκηση στη «ζώνη μηδέν»: Η ελάχιστη προσπάθεια μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή

Spotlight

H τελευταία μονάδα ρομποτικού chip της Nvidia, το Jetson AGX Thor, είναι πλέον προς πώληση στην τιμή των 3.499 δολαρίων ως κιτ προγραμματιστών.

Η εταιρεία αποκαλεί το chip αυτό «ρομποτικό εγκέφαλο». Τα πρώτα κιτ θα κυκλοφορήσουν τον επόμενο μήνα, δήλωσε η Nvidia την περασμένη εβδομάδα, και θα επιτρέψουν στους πελάτες που θα τα αποκτήσουν να δημιουργήσουν ρομπότ.

Εταιρείες όπως η Agility Robotics, η Amazon, η Μέτα και η Boston Dynamics χρησιμοποιούν τα chip Jetson

Αφού μια εταιρεία χρησιμοποιήσει το κιτ προγραμματιστή για να δημιουργήσει το πρωτότυπο του ρομπότ της, η Nvidia θα πουλήσει μονάδες Thor T5000 που μπορούν να εγκατασταθούν σε ρομπότ έτοιμα για παραγωγή. Εάν μια εταιρεία χρειάζεται περισσότερα από 1.000 chip Thor, η Nvidia θα χρεώσει 2.999 δολάρια ανά μονάδα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του τεχνολογικού κολοσσού, Jensen Huang, δήλωσε ότι η ρομποτική είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία ανάπτυξης της εταιρείας εκτός της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία έχει οδηγήσει σε υπερτριπλασιασμό των συνολικών πωλήσεων της Nvidia τα τελευταία δύο χρόνια.

«Δεν κατασκευάζουμε ρομπότ, δεν κατασκευάζουμε αυτοκίνητα, αλλά δίνουμε τη δυνατότητα σε ολόκληρη τη βιομηχανία να διαθέτει τους υπολογιστές μας και το σχετικό λογισμικό», δήλωσε ο Ντίπου Τάλα, αντιπρόεδρος ρομποτικής και edge AI της Nvidia, σε τηλεφωνική επικοινωνία με δημοσιογράφους την Παρασκευή.

Τα chip Jetson Thor βασίζονται σε έναν επεξεργαστή γραφικών Blackwell , ο οποίος είναι η τρέχουσα γενιά τεχνολογίας της Nvidia που χρησιμοποιείται στα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και στα τσιπ για παιχνίδια υπολογιστή.

Η εταιρεία ημιαγωγών δήλωσε ότι τα chip Jetson Thor είναι 7,5 φορές ταχύτερα από την προηγούμενη γενιά. Αυτό τους επιτρέπει να εκτελούν γενετικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων γλωσσικών μοντέλων και οπτικών μοντέλων που μπορούν να ερμηνεύσουν τον κόσμο γύρω τους, κάτι που είναι απαραίτητο για τα ανθρωποειδή ρομπότ, δήλωσε η Nvidia. Τα Jetson Thor είναι εξοπλισμένα με 128 GB μνήμης, η οποία είναι απαραίτητη για τα μεγάλα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Εταιρείες όπως η Agility Robotics, η Amazon, η Μέτα και η Boston Dynamics χρησιμοποιούν τα chip Jetson, σύμφωνα με την εταιρεία. Η Nvidia έχει επίσης επενδύσει σε εταιρείες ρομποτικής όπως η Field AI.

Μικρή η ρομποτική για τα μεγέθη της Nvidia

Ωστόσο, η ρομποτική παραμένει μια μικρή επιχείρηση για την εταιρεία, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 1% των συνολικών εσόδων της, παρά το γεγονός ότι έχει λανσάρει αρκετά νέα ρομποτικά chip από το 2014. Αλλά αναπτύσσεται γρήγορα.

Η Nvidia πρόσφατα συνένωσε τις εταιρικές της μονάδες για να ομαδοποιήσει τα τμήματα αυτοκινητοβιομηχανίας και ρομποτικής στην ίδια γραμμή. Η εν λόγω μονάδα ανέφερε τριμηνιαίες πωλήσεις 567 εκατομμυρίων δολαρίων τον Μάιο, οι οποίες αντιπροσωπεύουν αύξηση 72% σε ετήσια βάση.

Η εταιρεία δήλωσε ότι τα τσιπ Jetson Thor μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για αυτοκίνητα χωρίς οδηγό, ειδικά από κινεζικές μάρκες. Η Nvidia αποκαλεί τα τσιπ αυτοκινήτου της Drive AGX και, ενώ είναι παρόμοια με τα ρομποτικά τσιπ της, χρησιμοποιούν ένα λειτουργικό σύστημα που ονομάζεται Drive OS, το οποίο έχει ρυθμιστεί για αυτοκινητοβιομηχανικούς σκοπούς.

Πηγή: OT.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΔΔΗΕ: Επενδύσεις 4,79 δισ. ευρώ στο δίκτυο διανομής για το 2026-2030

ΔΕΔΔΗΕ: Επενδύσεις 4,79 δισ. ευρώ στο δίκτυο διανομής για το 2026-2030

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Άσκηση στη «ζώνη μηδέν»: Η ελάχιστη προσπάθεια μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή

Άσκηση στη «ζώνη μηδέν»: Η ελάχιστη προσπάθεια μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή

World
Γαλλία: Νέα πολιτική κρίση με το βλέμμα στο ΔΝΤ – Ξεπούλημα στα assets

Γαλλία: Νέα πολιτική κρίση με το βλέμμα στο ΔΝΤ – Ξεπούλημα στα assets

inWellness
inTown
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream science
Τεχνητή Νοημοσύνη: Μπορεί να αισθανθεί; – Ένα από τα πιο ανησυχητικά ερωτήματα της εποχής μας
Οι διαφορετικές απόψεις 26.08.25

Μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να αισθανθεί; Ένα από τα πιο ανησυχητικά ερωτήματα της εποχής μας

Καθώς ιδρύεται η πρώτη ομάδα υπεράσπισης δικαιωμάτων με επικεφαλής την Τεχνητή Νοημοσύνη, η βιομηχανία διχάζεται ως προς το αν τα μοντέλα είναι ή μπορούν να είναι λογικά και να αισθάνονται

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Μου έσωσε τη ζωή» – Οι άνθρωποι που στρέφονται στην ΑΙ για ψυχοθεραπεία
Στο ντιβάνι 25.08.25

«Μου έσωσε τη ζωή» – Οι άνθρωποι που στρέφονται στην ΑΙ για ψυχοθεραπεία

Καθώς τα συστήματα ψυχικής υγείας ζορίζονται, πολλοί στρέφονται στην ΑΙ για ψυχοθεραπεία. Όμως οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η μηχανή δεν μπορεί να αναπαράγει την ανθρώπινη σύνδεση και μπορεί να ενέχει κινδύνους.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Το chatbot που λέει «Φτάνει!» – Κι όμως, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σε απορρίψει
AI 22.08.25

Το chatbot που λέει «Φτάνει!» – Κι όμως, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σε απορρίψει

Μήπως το chatbot σου κρυφά σε μισεί; Το Claude της Anthropic απέκτησε το «κουμπί πανικού» και μπορεί να σου κλείσει τη συνομιλία όταν βαρεθεί ή κουραστεί από τις παράξενες απαιτήσεις σου.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Τα παιδιά κάνουν εργασίες με ΑΙ, θετικό ή αρνητικό; Μάλλον περίπλοκο
Και γιατί όχι; 21.08.25

Τα παιδιά κάνουν εργασίες με ΑΙ, θετικό ή αρνητικό; Μάλλον περίπλοκο

Με προβληματισμό αντιμετωπίζουν οι γονείς την ΑΙ όσον αφορά τα σχολικά μαθήματα των παιδιών τους, καθώς η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για εργασίες έχει αυξηθεί κατακόρυφα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Κάποιοι χρήστες βιώνουν «πένθος» μετά την παγερή αλλαγή προσωπικότητας του ChatGPT
Δεσμοί με τη μηχανή 20.08.25

Κάποιοι χρήστες βιώνουν «πένθος» μετά την παγερή αλλαγή προσωπικότητας του ChatGPT

Η νέα βερσιόν του ChatGPT κρίθηκε υπερβολικά απρόσωπη και ψυχρή. Αναγνωρίζοντας ότι κάποιοι χρήστες αναπτύσσουν συναισθηματικές σχέσεις με το chatbot, η OpenAI υπαναχώρησε.

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη είναι φούσκα, λέει ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI
«Υπερβολικός ενθουσιασμός» 20.08.25

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι φούσκα, λέει ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI Σαμ Άλτμαν πιστεύει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να βρίσκεται σε φούσκα, συγκρίνοντας τις συνθήκες της αγοράς με εκείνες της φούσκας dotcom

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στο Ιπποκράτειο Αθηνών ο Μητσοτάκης, μαζί με τον Γεωργιάδη
Πολιτική Γραμματεία 26.08.25

Στο Ιπποκράτειο Αθηνών ο Μητσοτάκης, μαζί με τον Γεωργιάδη

Με τα πυρά από ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και αντιπολίτευση να είναι σφοδρά για την κατάσταση του ΕΣΥ στη χώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το γενικό νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο», έχοντας πλάι του τον υπουργός Υγείας

Σύνταξη
Ο πρόωρος θάνατος της Βερόνικα Ετσεγκί συγκλονίζει την Ισπανία: Σοκ και θρήνος για Αντόνιο Μπαντέρας και Πέδρο Σάντσεθ
«Χάσαμε τη Χουάνι» 26.08.25

Ο πρόωρος θάνατος της Βερόνικα Ετσεγκί συγκλονίζει την Ισπανία: Σοκ και θρήνος για Αντόνιο Μπαντέρας και Πέδρο Σάντσεθ

Η βραβευμένη ηθοποιός Βερόνικα Ετσεγκί έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 42 ετών, μετά από μια κρυφή μάχη με τον καρκίνο που συγκλονίζει την χώρα της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σλούκας: «Δεν υπάρχει πρόβλημα στον άσο, εσείς το δημιουργείτε»
Μπάσκετ 26.08.25

Σλούκας: «Δεν υπάρχει πρόβλημα στον άσο, εσείς το δημιουργείτε»

Η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας «πέταξε» για την Κύπρο όπου θα ξεκινήσει την περιπέτειά της στο Eurobasket 2025 και κατά την αναχώρηση της αποστολής ο Κώστας Σλούκας δήλωσε πως η ομάδα δεν έχει πρόβλημα στον «άσο», προσθέτοντας πως το όποιο θέμα το δημιουργούν οι δημοσιογράφοι...

Σύνταξη
Το 13ωρο είναι η κορυφή του παγόβουνου – Προσλήψεις 2 ημερών και άλλες «διευθετήσεις» στο εργασιακό νομοσχέδιο
«Να αποσυρθεί» 26.08.25

Το 13ωρο είναι η κορυφή του παγόβουνου – Προσλήψεις 2 ημερών και άλλες «διευθετήσεις» στο εργασιακό νομοσχέδιο

Πριν ακόμη τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το εργασιακό νομοσχέδιο -που μεταξύ άλλων νομιμοποιεί το 13ωρο- είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
LIVE: Γαλλία – Ελλάδα
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ 26.08.25

LIVE: Γαλλία – Ελλάδα

LIVE: Γαλλία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 12:00 την αναμέτρηση Γαλλία – Ελλάδα, με τη νικήτρια να παίρνει την πρόκριση στους «16» του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Το νέο νομοσχέδιο επιβάλλει εργασιακό κανιβαλισμό – Δίκαιη εργασία δεν σημαίνει 13ωρα
«Όχι κέρδη για λίγους» 26.08.25

Νέα Αριστερά: Το νέο νομοσχέδιο επιβάλλει εργασιακό κανιβαλισμό – Δίκαιη εργασία δεν σημαίνει 13ωρα

«Η “δίκαιη εργασία” δεν μπορεί να είναι κούφιο σύνθημα. Για τη Νέα Αριστερά, σημαίνει λιγότερη δουλειά, περισσότερη ζωή, δικαιώματα για όλους, όχι κέρδη για λίγους».

Σύνταξη
Αυστραλία: Ανθρωποκυνηγητό για ένοπλο που πυροβόλησε και σκότωσε δύο αστυνομικούς
Τους έστησε ενέδρα 26.08.25

Ανθρωποκυνηγητό για ένοπλο που πυροβόλησε και σκότωσε δύο αστυνομικούς στην Αυστραλία

Ο ένοπλος είναι «κυρίαρχος πολίτης» - Τι σημαίνει αυτός ο όρος στην Αυστραλία - Ακόμη ένας αστυνομικός έχει τραυματιστεί στην ενέδρα που είχε στήσει ο θύτης

Σύνταξη
Δρομολογούνται έργα για άτομα με αναπηρία στην Πελοπόννησο
Κοινωνική πολιτική 26.08.25

Δρομολογούνται έργα για άτομα με αναπηρία στην Πελοπόννησο

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοινώνει την προκήρυξη για τη δημιουργία νέων Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) για άτομα με αναπηρία, συνολικού προϋπολογισμού 4 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύνταξη
Ντροπή και προσβολή: Οργισμένες αντίδρασεις για την συμμετοχή του Γούντι Άλεν σε φεστιβάλ κινηματογράφου της Μόσχας
«Έχει άδικο» 26.08.25

Ντροπή και προσβολή: Οργισμένες αντίδρασεις για την συμμετοχή του Γούντι Άλεν σε φεστιβάλ κινηματογράφου της Μόσχας

Σε δήλωση του, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας ανέφερε: «Η συμμετοχή του Γούντι Άλεν στη διεθνή εβδομάδα κινηματογράφου της Μόσχας είναι ντροπή και προσβολή» - Τι απαντά ο σκηνοθέτης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Διορία δέκα χρόνων: Η Ουάσιγκτον σπρώχνει την Ευρώπη στην ενηλικίωση της άμυνάς της
Ελάχιστος χρόνος 26.08.25

Διορία δέκα χρόνων: Η Ουάσιγκτον σπρώχνει την Ευρώπη στην ενηλικίωση της άμυνάς της

Τόσο η Ευρώπη όσο και οι ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια έχουν εστιάσει σε λύσεις σε επίπεδο ΕΕ για το πρόβλημα της άμυνας. Ωστόσο, αυτή αυτές δεν λειτούργησαν και ούτε θα λειτουργήσουν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Μπορεί να αισθανθεί; – Ένα από τα πιο ανησυχητικά ερωτήματα της εποχής μας
Οι διαφορετικές απόψεις 26.08.25

Μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να αισθανθεί; Ένα από τα πιο ανησυχητικά ερωτήματα της εποχής μας

Καθώς ιδρύεται η πρώτη ομάδα υπεράσπισης δικαιωμάτων με επικεφαλής την Τεχνητή Νοημοσύνη, η βιομηχανία διχάζεται ως προς το αν τα μοντέλα είναι ή μπορούν να είναι λογικά και να αισθάνονται

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ισραήλ: Συγγενείς των ομήρων ζητούν από τον Τραμπ να δώσει προθεσμία στον Νετανιάχου για συμφωνία εκεχειρίας
Νέες διαδηλώσεις 26.08.25

Συγγενείς των ομήρων ζητούν από τον Τραμπ να δώσει προθεσμία στον Νετανιάχου για συμφωνία εκεχειρίας

Διαδηλώσεις έγιναν το πρωί της Δευτέρας στο Ισραήλ για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα - Πίεση στον Νετανιάχου να συνάψει συμφωνία με τη Χαμάς, το μήνυμα στον Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Λιμενικοί σε κυνήγι… «απονεριστών» στην Σίκινο
InShorts 26.08.25

Λιμενικοί σε κυνήγι… «απονεριστών» στην Σίκινο

Έτσι γίνεται στη Σίκινο. Το τελευταίο δρομολόγιο πλοίο, την ώρα που απομακρύνεται από το λιμάνι, οι νέοι παίρνουν φόρα και βουτάνε στην θάλασσα, στα αναδυόμενα, από την προπέλα του πλοίου, νερά.

Σύνταξη
Ζαχαριάδης σε «αμετροεπή» Γεωργιάδη: Το κλάμα πέφτει από την κοινωνία, μακριά η ΝΔ από τις ανάγκες της
ΣΥΡΙΖΑ 26.08.25

Ζαχαριάδης σε «αμετροεπή» Γεωργιάδη: Το κλάμα πέφτει από την κοινωνία, μακριά η ΝΔ από τις ανάγκες της

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Κώστας Ζαχαριάδης τόνισε πως «το βασικό πρόβλημα με τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στις ΔΕΘ από το 2019 ως σήμερα είναι ότι πριν προλάβουν να στεγνώσουν τα δάκρυα χαράς από τις εξαγγελίες έρχεται η πραγματικότητα»

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
Απόρρητο