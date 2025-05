O Μασκ επιμένει ότι θα στείλει ανθρωποειδή ρομπότ στον Άρη το 2026

Παρόλο που το Starship διαλύθηκε και πάλι στην δοκιμαστική εκτόξευση της περασμένης Τρίτης, ο Έλον Μασκ παραμένει αισιόδοξος ότι το φουτουριστικό σκάφος θα είναι έτοιμο να αναχωρήσει για Άρη στα τέλη του 2026.

Μία μέρα αφότου ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την κυβέρνηση Τραμπ, όπου είχε αναλάβει επικεφαλής της προσπάθειας για περικοπή των δημοσίων δαπανών, ο Μασκ εμφανίστηκε σε βίντεο της διαστημικής εταιρείας του SpaceX και έδωσε ένα λεπτομερές χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη του Starship.

Ο εκκεντρικός δισεκατομμυριούχος είχε νωρίτερα δηλώσει ότι θα περιόριζε τον ρόλο του στην κυβέρνηση προκειμένου να εστιαστεί στα επιχειρηματικά του καθήνοντα.

The Road to Making Life Multiplanetary: an update from @elonmusk on SpaceX’s plan to reach Mars pic.twitter.com/d2cnsVKK80

— SpaceX (@SpaceX) May 29, 2025