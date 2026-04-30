Παλιός πύραυλος της SpaceX θα στουκάρει στη Σελήνη με ταχύτητα μετεωρίτη

Τμήμα πυραύλου της SpaceX που εκτοξεύτηκε το 2025 πρόκειται να συντριβεί το καλοκαίρι στη Σελήνη, προβλέπουν αστρονόμοι, η δεύτερη φορά που ένα μεγάλο διαστημικό σκουπίδι καταλήγει στο φεγγάρι.

Η πρόσκρουση που προβλέπεται για τις 5 Αυγούστου δείχνει την «απερισκεψία» των διαστημικών υπηρεσιών και εταιρειών στην παραγωγή διαστημικών σκουπιδιών που γυροφέρνουν τη Γη και δημιουργούν κίνδυνο για άλλες διαστημικές αποστολές, γράφει στην έκθεσή του ο αστρονόμος και αναλυτής δεδομένων Μπιλ Γκρέι.

Το αδέσποτο αντικείμενο είναι το ανώτερο τμήμα ενός πυραύλου Falcon 9 της SpaceX, της διαστημικής εταιρείας του Έλον Μασκ, με τον οποίο εκτοξεύτηκαν στις αρχές του 2025 δύο ιδιωτικές αποστολές προς τη Σελήνη: η πρώτη ήταν η σεληνάκατος Blue Ghosh που προσσεληνώθηκε με επιτυχία τον περυσινό Μάρτιο. Το δεύτερο σκάφος ήταν η σεληνάκατος Resilience της ιαπωνικής ispace, η οποία έχασε την επαφή με τη Γη και συνετρίβη στο φεγγάρι τον περασμένο Ιούνιο.

Όπως ανέφερε ο Γκρέι, τηλεσκόπια που επαγρυπνούν για επικίνδυνους αστεροειδείς έχουν εντοπίσει το ανώτερο στάδιο του Falcon 9 περισσότερες από 1.000 φορές το τελευταίο έτος.

Ο μεταλλικός κύλινδρος, μήκους 14 μέτρων, κινείται σε τροχιά γύρω από τη Γη, περίπου στην απόσταση όπου βρίσκεται και η Σελήνη.

Ο Γκρέι είναι δημιουργός του λογισμικού Project Pluto για την παρακολούθηση γεωπλήσιων αντικειμένων. Το πρόγραμμα προβλέπει με μεγάλη ακρίβεια ότι στις 09.44 ώρα Ελλάδας στις 5 Αυγούστου ο πύραυλος θα συντριβεί κοντά στον κρατήρα Einstein της Σελήνης, στο όριο ανάμεσα στην ορατή και αθέατη πλευρά του φεγγαριού.

Το αντικείμενο θα συντριβεί με ταχύτητα 8.700 χιλιομέτρων την ώρα, πιθανότατα όμως η λάμψη θα είναι υπερβολικά αμυδρή για να γίνει ορατή από τηλεσκόπια στη Γη.

Οι προβλέψεις δεν έχουν δημοσιευτεί στον επιστημονικό Τύπο, ωστόσο ο Γκρέι ζήτησε τη γνώμη άλλων αστρονόμων πριν προχωρήσει στην ανακοίνωση.

Το 2022, ο αστρονόμος προέβλεψε την πρώτη πτώση μεγάλου διαστημικού σκουπιδιού στο φεγγάρι. Αρχικά εκτίμησε ότι επρόκειτο για το ανώτερο στάδιο πυραύλου Falcon 9, τελικά όμως αποδείχθηκε ότι ήταν τμήμα πυραύλου της κινεζικής αποστολής Chang’e 5-T1 που εκτοξεύτηκε το 2014.