Πρόσκρουση διαστημικών σκουπιδιών εγκλώβισε αστροναύτες στον κινεζικό διαστημικό σταθμό

Τρεις αστροναύτες που επρόκειτο να επιστρέψουν την Τετάρτη από τον κινεζικό διαστημικό σταθμό Tiangong θα χρειαστεί να παραμείνουν στο τροχιακό εργαστήριο μέχρι νεωτέρας λόγω πιθανής πρόσκρουσης διαστημικών σκουπιδιών στο σκάφος τους, ανακοίνωσε η κινεζική διαστημική υπηρεσία.

«Η ανάλυση πρόσκρουσης και η εκτίμηση κινδύνου βρίσκονται σε εξέλιξη» ανέφερε η Εθνική Υπηρεσία Διαστήματος, χωρίς να διευκρινίσει πότε πρέπει να αναμένεται η επιστροφή του παγιδευμένου πληρώματος.

Οι τρεις αστροναύτες –Τσεν Ντόνγκ, Τσεν Τσογκρούι και Ουάνγκ Τζιε- είχαν φτάσει στον Tiangong με την αποστολή Shenzhou-20 πριν από έξι μήνες.

Στον διαστημικό σταθμό έχει φτάσει έκτοτε και το πλήρωμα αντικατάστασης με το σκάφος Shenzhou-21.

Και τα δύο σκάφη παραμένουν σταθμευμένα στον σταθμό. Παραμένει ασαφές αν το Shenzhou-20 χτυπήθηκε από αδέσποτα συντρίμμια κατά την πτήση ή ενώ βρισκόταν σταθμευμένο.

Το περιστατικό αναδεικνύει τους κινδύνους που εγκυμονούν τα διαστημικά σκουπίδια –εξαρτήματα παλιών πυραύλων που γυροφέρνουν τη Γη και απειλούν να συγκρουστούν με άλλα σκάφη.

Αν η βλάβη στο Shenzhou-20 δεν είναι δυνατό να επιδιορθωθεί, το καθιερωμένο πρωτόκολλο προβλέπει ότι οι τρεις αστροναύτες θα επιστρέψουν με το Shenzhou-21.

Σε περίπτωση που και τα δύο σταθμευμένα σκάφη κριθούν ακατάλληλα για το ταξίδι, η Κίνα θα εκτοξεύσει το εφεδρικό σκάφος που περιμένει στο διαστημικό κέντρο του Ζιουκουάν στη βορειοδυτική Κίνα.

Το περιστατικό θυμίζει την περυσινή περιπέτεια δύο αμερικανών αστροναυτών που εγκλωβίστηκαν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) λόγω βλάβης στο Starliner, το νέο σκάφος της Boeing που πραγματοποιούσε την παρθενική του πτήση.

Αντί για οκτώ ημέρες που προέβλεπε το αρχικό σχέδιο, οι δύο αστροναύτες έμειναν σε τροχιά για εννέα μήνες.