Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Τίτλοι τέλους σταδιακά για την αφρικανική σκόνη με το φαινόμενο να κορυφώνεται σήμερα σύμφωνα με τον κόμβο πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub.

Οι ειδικοί απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν τη σωματική άσκηση σε εξωτερικούς χώρους

Το επεισόδιο μεταφοράς ερημικής σκόνης κορυφώθηκε με τις περιοχές που επιβαρύνθηκαν περισσότερο κοντά στην επιφάνεια του εδάφους να είναι: η Κρήτη, η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα και τοπικά τα νησιά του Αιγαίου.

Σταδιακή εξασθένηση

Οι συγκεντρώσεις σκόνης στις παραπάνω περιοχές παραμένουν αυξημένες, επηρεάζοντας την ποιότητα του αέρα κυρίως στα χαμηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας.

Το φαινόμενο θα συνεχιστεί έως και την Πέμπτη (14/05), ωστόσο από αύριο αναμένεται να περιοριστεί κυρίως στα ανώτερα στρώματα της τροπόσφαιρας, χωρίς περαιτέρω σημαντική επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα κοντά στην επιφάνεια.

Παρά τη σταδιακή εξασθένηση κοντά στο έδαφος, η παρουσία σκόνης στα υψηλότερα στρώματα θα συνεχίσει να προκαλεί θολότητα στην ατμόσφαιρα και περιορισμό της διαύγειας του ουρανού.

Δορυφορική εικόνα από την αφρικανική σκόνη

Η δορυφορική εικόνα υψηλής ανάλυσης παρουσιάζει το πέπλο σκόνης πάνω από τη Δυτική Κρήτη το Σάββατο 09 Μαΐου 2026. Το επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης από την έρημο της Σαχάρας προς τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, και ιδιαίτερα προς την Ελλάδα, εκδηλώθηκε στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδα και κορυφώθηκε την Παρασκευή 08/05 και το Σάββατο 09/05.

Η απομάκρυνση των νεφών που επικρατούσαν έως και την Παρασκευή, μας επέτρεψε να έχουμε μια καθαρή εικόνα της πορείας της σκόνης, που επηρέασε τις περισσότερες περιοχές της Νότιας Ελλάδας, και ιδιαίτερα την Κρήτη, την Πελοπόννησο, την Αττική και τις Κυκλάδες.