Αφρικανική σκόνη: Κορύφωση του φαινομένου – Εικόνες από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2
Κορύφωση του φαινομένου (αφρικανική σκόνη) με τις περιοχές που επιβαρύνονται περισσότερο κοντά στην επιφάνεια του εδάφους να είναι: η Κρήτη, η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα και τοπικά τα νησιά του Αιγαίου.
- Στη φυλακή δύο από τους επτά κατηγορούμενους που υποδύονταν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ
- Χωρίς κράνος 6 στους 10 οδηγούς με ηλεκτρικό πατίνι – Νέοι σαρωτικοί έλεγχοι της Τροχαίας στην Αττική
- Επίδομα παιδιού: Ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση έως 150 ευρώ
- Φορολογικές δηλώσεις: Επιστροφές φόρου εξπρές και αυτόματοι συμψηφισμοί με οφειλές
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Τίτλοι τέλους σταδιακά για την αφρικανική σκόνη με το φαινόμενο να κορυφώνεται σήμερα σύμφωνα με τον κόμβο πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub.
Οι ειδικοί απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν τη σωματική άσκηση σε εξωτερικούς χώρους
Το επεισόδιο μεταφοράς ερημικής σκόνης κορυφώθηκε με τις περιοχές που επιβαρύνθηκαν περισσότερο κοντά στην επιφάνεια του εδάφους να είναι: η Κρήτη, η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα και τοπικά τα νησιά του Αιγαίου.
Σταδιακή εξασθένηση
Οι συγκεντρώσεις σκόνης στις παραπάνω περιοχές παραμένουν αυξημένες, επηρεάζοντας την ποιότητα του αέρα κυρίως στα χαμηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας.
Το φαινόμενο θα συνεχιστεί έως και την Πέμπτη (14/05), ωστόσο από αύριο αναμένεται να περιοριστεί κυρίως στα ανώτερα στρώματα της τροπόσφαιρας, χωρίς περαιτέρω σημαντική επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα κοντά στην επιφάνεια.
Παρά τη σταδιακή εξασθένηση κοντά στο έδαφος, η παρουσία σκόνης στα υψηλότερα στρώματα θα συνεχίσει να προκαλεί θολότητα στην ατμόσφαιρα και περιορισμό της διαύγειας του ουρανού.
Δορυφορική εικόνα από την αφρικανική σκόνη
Η δορυφορική εικόνα υψηλής ανάλυσης παρουσιάζει το πέπλο σκόνης πάνω από τη Δυτική Κρήτη το Σάββατο 09 Μαΐου 2026. Το επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης από την έρημο της Σαχάρας προς τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, και ιδιαίτερα προς την Ελλάδα, εκδηλώθηκε στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδα και κορυφώθηκε την Παρασκευή 08/05 και το Σάββατο 09/05.
Η απομάκρυνση των νεφών που επικρατούσαν έως και την Παρασκευή, μας επέτρεψε να έχουμε μια καθαρή εικόνα της πορείας της σκόνης, που επηρέασε τις περισσότερες περιοχές της Νότιας Ελλάδας, και ιδιαίτερα την Κρήτη, την Πελοπόννησο, την Αττική και τις Κυκλάδες.
- Ισπανία: Σπίτι – κολαστήριο για τρία παιδιά – Οι γονείς τους τα κρατούσαν κλειδωμένα για να μην κολλήσουν κορονοϊό
- Λίβερπουλ: Μνημείο προς τιμήν των Ντιόγκο Ζότα και Αντρέ Σίλβα (pic)
- Άσχημα νέα για το «Disclosure Day» του Σπίλμπεργκ μετά τις δηλώσεις Ομπάμα
- Αλέξης Τσίπρας: Ανοίγει βηματισμό με πρόταγμα μια εναλλακτική δύναμη εξουσίας
- Αφρικανική σκόνη: Κορύφωση του φαινομένου – Εικόνες από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2
- Βρέθηκε το αυτοκίνητο των δραστών της ένοπλης ληστείας στην Κάτω Τιθορέα
- Έκκληση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας: «Όχι ογκώδη στους δρόμους–Προστατεύουμε τον τόπο μας»
- Νίκολιτς: «Θέλουμε να παίξουμε στο Champions League»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις