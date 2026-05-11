Ένα ζευγάρι Γερμανών καταδικάστηκε τη Δευτέρα σε φυλάκιση σχεδόν τριών ετών στην Ισπανία επειδή κράτησε τα τρία παιδιά του κλειδωμένα μέσα στο σπίτι για τριάμισι χρόνια, αφού οι γονείς είχαν αναπτύξει φοβίες για τον έξω κόσμο μετά την πανδημία της Covid-19.

Πατέρας και μητέρα κρίθηκαν ένοχοι για εγκατάλειψη της οικογένειας και πρόκληση ψυχολογικής βλάβης, αλλά απαλλάχθηκαν από τις αυστηρότερες κατηγορίες για παράνομη κράτηση.

Εισαγγελείς είχαν ζητήσει ποινή κάθειρξης 25 ετών.

Και οι δύο γονείς είναι Γερμανοί πολίτες, και η μητέρα είναι επίσης υπήκοος των ΗΠΑ.

Τα ονόματά τους δεν έχουν γίνει δημόσια για την προστασία της ταυτότητας των παιδιών τους: Δίδυμα εννέα ετών και ένας 11χρονος.

Οι γονείς διατάχθηκαν να καταβάλουν αποζημίωση 30.000 ευρώ σε κάθε παιδί και τους αφαιρέθηκε η επιμέλεια αυτών για τουλάχιστον τρία χρόνια και τέσσερις μήνες.

Η αστυνομία συνέλαβε το ζευγάρι τον Απρίλιο του 2025, αφού ανακάλυψε ότι τα παιδιά ζούσαν για χρόνια σε επισφαλείς συνθήκες υγιεινής σε ένα σπίτι στα περίχωρα της βόρειας πόλης Οβιέδο, χωρίς να πηγαίνουν σχολείο.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η πολυετής απομόνωση άφησε στα παιδιά σοβαρά ψυχικά και σωματικά τραύματα. Οι αστυνομικοί που μπήκαν στο σπίτι εντόπισαν χρησιμοποιημένες πάνες, σερβιέτες και ταμπόν πεταμένα σε διάφορα σημεία, ενώ πάγκοι και επιφάνειες ήταν καλυμμένοι με περιττώματα ζώων.

Οι Αρχές ανέφεραν ότι τα παιδιά εμφάνιζαν προβλήματα ελέγχου ουροδόχου κύστης και εντέρου, ενώ είχαν στραβά πόδια λόγω των χρόνων που πέρασαν κοιμώμενα σε μικροσκοπικά κρεβάτια ακατάλληλα για την ηλικία και την ανάπτυξή τους.

Ο Χαβιέρ Μουνιόθ, δικηγόρος της μητέρας, δήλωσε ότι τα παιδιά λάμβαναν κατ’ οίκον διδασκαλία, είχαν «σταθερή οικογενειακή ζωή» και τρέφονταν καλά.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ακόμη ότι τα παιδιά δεν παρακολουθούνταν από γιατρούς, καθώς η τελευταία φορά που είχαν εξεταστεί ιατρικά ήταν το 2019. Όπως επισημαίνεται, οι ίδιοι οι γονείς αναλάμβαναν να διαγνώσουν και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα υγείας που προέκυπταν, ενώ στο σπίτι βρέθηκε μεγάλη ποσότητα φαρμάκων αγορασμένων χωρίς ιατρική συνταγή.

Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, τα παιδιά φορούσαν το καθένα τρεις μάσκες προσώπου, ενώ ήταν υποχρεωμένα να φορούν πάνες και να κοιμούνται σε κρεβάτια με προστατευτικά κάγκελα, που περιγράφονται ως «κλουβιά».

Ο δικηγόρος πρόσθεσε ότι το ζευγάρι, το οποίο κρατείται προσωρινά μετά τη σύλληψή του, είναι «εν μέρει ικανοποιημένο» από την ποινή που τους επιβλήθηκε, αλλά εξακολουθεί να εξετάζει το ενδεχόμενο έφεσης κατά της απόφασης.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε χάρη σε μια γειτόνισσα και καθηγήτρια πανεπιστημίου, τη Σίλβια, η οποία άρχισε να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Η γυναίκα κρατούσε λεπτομερείς σημειώσεις για όσα παρατηρούσε από το παράθυρό της, καταγράφοντας ακόμη και τις ώρες που κινούνταν οι κουρτίνες ή άνοιγαν τα παντζούρια του δεύτερου ορόφου.