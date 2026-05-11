11.05.2026 | 18:32
O ΕΦΕΤ ανακαλεί συσκευασίες με κουλούρια - Τι εντόπισε
Ισπανία: Σπίτι – κολαστήριο για τρία παιδιά – Οι γονείς τους τα κρατούσαν κλειδωμένα για να μην κολλήσουν κορονοϊό
Κόσμος 11 Μαΐου 2026, 19:55

Ισπανία: Σπίτι – κολαστήριο για τρία παιδιά – Οι γονείς τους τα κρατούσαν κλειδωμένα για να μην κολλήσουν κορονοϊό

Η αστυνομία συνέλαβε το ζευγάρι τον Απρίλιο του 2025, αφού ανακάλυψε ότι τα παιδιά ζούσαν για χρόνια σε επισφαλείς συνθήκες υγιεινής σε ένα σπίτι στα περίχωρα της βόρειας πόλης Οβιέδο, στην Ισπανία χωρίς να πηγαίνουν σχολείο.

Ένα ζευγάρι Γερμανών καταδικάστηκε τη Δευτέρα σε φυλάκιση σχεδόν τριών ετών στην Ισπανία επειδή κράτησε τα τρία παιδιά του κλειδωμένα μέσα στο σπίτι για τριάμισι χρόνια, αφού οι γονείς είχαν αναπτύξει φοβίες για τον έξω κόσμο μετά την πανδημία της Covid-19.

Πατέρας και μητέρα κρίθηκαν ένοχοι για εγκατάλειψη της οικογένειας και πρόκληση ψυχολογικής βλάβης, αλλά απαλλάχθηκαν από τις αυστηρότερες κατηγορίες για παράνομη κράτηση.

Εισαγγελείς είχαν ζητήσει ποινή κάθειρξης 25 ετών.

Και οι δύο γονείς είναι Γερμανοί πολίτες, και η μητέρα είναι επίσης υπήκοος των ΗΠΑ.

Τα ονόματά τους δεν έχουν γίνει δημόσια για την προστασία της ταυτότητας των παιδιών τους: Δίδυμα εννέα ετών και ένας 11χρονος.

Οι γονείς διατάχθηκαν να καταβάλουν αποζημίωση 30.000 ευρώ σε κάθε παιδί και τους αφαιρέθηκε η επιμέλεια αυτών για τουλάχιστον τρία χρόνια και τέσσερις μήνες.

Η αστυνομία συνέλαβε το ζευγάρι τον Απρίλιο του 2025, αφού ανακάλυψε ότι τα παιδιά ζούσαν για χρόνια σε επισφαλείς συνθήκες υγιεινής σε ένα σπίτι στα περίχωρα της βόρειας πόλης Οβιέδο, χωρίς να πηγαίνουν σχολείο.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η πολυετής απομόνωση άφησε στα παιδιά σοβαρά ψυχικά και σωματικά τραύματα. Οι αστυνομικοί που μπήκαν στο σπίτι εντόπισαν χρησιμοποιημένες πάνες, σερβιέτες και ταμπόν πεταμένα σε διάφορα σημεία, ενώ πάγκοι και επιφάνειες ήταν καλυμμένοι με περιττώματα ζώων.

Οι Αρχές ανέφεραν ότι τα παιδιά εμφάνιζαν προβλήματα ελέγχου ουροδόχου κύστης και εντέρου, ενώ είχαν στραβά πόδια λόγω των χρόνων που πέρασαν κοιμώμενα σε μικροσκοπικά κρεβάτια ακατάλληλα για την ηλικία και την ανάπτυξή τους.

Ο Χαβιέρ Μουνιόθ, δικηγόρος της μητέρας, δήλωσε ότι τα παιδιά λάμβαναν κατ’ οίκον διδασκαλία, είχαν «σταθερή οικογενειακή ζωή» και τρέφονταν καλά.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ακόμη ότι τα παιδιά δεν παρακολουθούνταν από γιατρούς, καθώς η τελευταία φορά που είχαν εξεταστεί ιατρικά ήταν το 2019. Όπως επισημαίνεται, οι ίδιοι οι γονείς αναλάμβαναν να διαγνώσουν και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα υγείας που προέκυπταν, ενώ στο σπίτι βρέθηκε μεγάλη ποσότητα φαρμάκων αγορασμένων χωρίς ιατρική συνταγή.

Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, τα παιδιά φορούσαν το καθένα τρεις μάσκες προσώπου, ενώ ήταν υποχρεωμένα να φορούν πάνες και να κοιμούνται σε κρεβάτια με προστατευτικά κάγκελα, που περιγράφονται ως «κλουβιά».

Ο δικηγόρος πρόσθεσε ότι το ζευγάρι, το οποίο κρατείται προσωρινά μετά τη σύλληψή του, είναι «εν μέρει ικανοποιημένο» από την ποινή που τους επιβλήθηκε, αλλά εξακολουθεί να εξετάζει το ενδεχόμενο έφεσης κατά της απόφασης.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε χάρη σε μια γειτόνισσα και καθηγήτρια πανεπιστημίου, τη Σίλβια, η οποία άρχισε να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Η γυναίκα κρατούσε λεπτομερείς σημειώσεις για όσα παρατηρούσε από το παράθυρό της, καταγράφοντας ακόμη και τις ώρες που κινούνταν οι κουρτίνες ή άνοιγαν τα παντζούρια του δεύτερου ορόφου.

Πετρέλαιο
CEO Aramco: Απώλειες 100 εκατ. βαρελιών ανά εβδομάδα, αν το Ορμούζ παραμείνει κλειστό

CEO Aramco: Απώλειες 100 εκατ. βαρελιών ανά εβδομάδα, αν το Ορμούζ παραμείνει κλειστό

Κόσμος
Ο Τραμπ θα ξεκινήσει το Σχέδιο Ελευθερία ως μέρος στρατιωτικών επιχειρήσεων – Η εκεχειρία είναι «σε μηχανική υποστήριξη», λέει

Ο Τραμπ θα ξεκινήσει το Σχέδιο Ελευθερία ως μέρος στρατιωτικών επιχειρήσεων – Η εκεχειρία είναι «σε μηχανική υποστήριξη», λέει

«Έι, έι, έι!»: Τα πήρε ο Μακρόν κατά τη διάρκεια ομιλίας στο Ναϊρόμπι – Επέπληξε το κοινό
Κόσμος 11.05.26

«Έι, έι, έι!»: Τα πήρε ο Μακρόν κατά τη διάρκεια ομιλίας στο Ναϊρόμπι – Επέπληξε το κοινό

Ο Εμανουέλ Μακρόν διέκοψε για λίγο τη διαδικασία σε ένα φόρουμ νεολαίας που διοργανώθηκε στο Πανεπιστήμιο του Ναϊρόμπι τη Δευτέρα, αφού επέπληξε τμήματα του κοινού που διέκοψαν έναν ομιλητή

Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν παρέμβαση της Κομισιόν για αρχειοθέτηση Τζαβέλλα και Κράτος Δικαίου
Κόσμος 11.05.26

Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν παρέμβαση της Κομισιόν για αρχειοθέτηση Τζαβέλλα και Κράτος Δικαίου

Γιάννης Μανιάτης, Σάκης Αρναούτογλου, Νίκος Παπανδρέου και Νικόλας Φαραντούρης κατέθεσαν γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επαναφέροντας στο Ευρωπαϊκό επίπεδο σοβαρά ζητήματα που αφορούν το Κράτος Δικαίου, τη λειτουργία της Δικαιοσύνης και το σκάνδαλο των υποκλοπών στην Ελλάδα.

Η ΕΕ ενέκρινε κυρώσεις κατά των βίαιων εποίκων στη Δυτική Όχθη – Και στη Χαμάς για την 7η Οκτωβρίου
Μέση Ανατολή 11.05.26 Upd: 19:39

Η ΕΕ ενέκρινε κυρώσεις κατά των βίαιων εποίκων στη Δυτική Όχθη – Και στη Χαμάς για την 7η Οκτωβρίου

Η πολιτική αλλαγή στην Ουγγαρία επέτρεψε στους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ να καταλήξουν σε συμφωνία. Οι κυρώσεις αφορούν Εβραίους εποίκους που ασκούν βία κατά των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη.

Ιράν: Εκτελέστηκε άνδρας που είχε καταδικαστεί για κατασκοπεία για λογαριασμό της CIA και της Μοσάντ
Η ανακοίνωση 11.05.26

Εκτελέστηκε άνδρας στο Ιράν - Είχε καταδικαστεί για κατασκοπεία για λογαριασμό της CIA και της Μοσάντ

Ο Ερφάν Σακουρζαντέχ «απαγχονίστηκε για συνεργασία με τις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ και τη Μοσάντ», έγραψε το Mizan, κατονομάζοντας τον άνδρα που εκτελέστηκε στο Ιράν

Χανταϊός: Η Αυστραλία επαναπατρίζει πολίτες της με αεροσκάφος από το Hondius – Νοσεί και Αμερικανός επιβάτης
Τα τελευταία νέα 11.05.26

Η Αυστραλία επαναπατρίζει πολίτες της με αεροσκάφος από το Hondius - Νοσεί και Αμερικανός επιβάτης με χανταϊό

Ο Αυστραλός υπουργός Περιβάλλοντος Μάρεϊ Γουάτ δήλωσε ότι τέσσερις Αυστραλοί πολίτες, ένας μόνιμος κάτοικος της χώρας και ένας Νεοζηλανδός θα επαναπατριστούν

Ο Τραμπ θα ξεκινήσει το Σχέδιο Ελευθερία ως μέρος στρατιωτικών επιχειρήσεων – Η εκεχειρία είναι «σε μηχανική υποστήριξη», λέει
Κρίσιμες ώρες 11.05.26 Upd: 19:16

Ο Τραμπ θα ξεκινήσει το Σχέδιο Ελευθερία ως μέρος στρατιωτικών επιχειρήσεων – Η εκεχειρία είναι «σε μηχανική υποστήριξη», λέει

«Απόλυτα απαράδεκτη» χαρακτήρισε ο Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου - Δεν κάνουμε προτάσεις για να ευχαριστήσουμε τον Τραμπ, λένε οι Ιρανοί - Το Ισραήλ συνεχίζει τις φονικές επιδρομές στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ: «Η Ευρώπη δεν πρέπει να γονατίζει μπροστά στις ΗΠΑ»
Συνέντευξη 11.05.26

Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ: «Η Ευρώπη δεν πρέπει να γονατίζει μπροστά στις ΗΠΑ»

Ο πρώην πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, υποστηρίζει ότι η ομοφωνία παραλύει την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και ζητεί πιο ευέλικτους μηχανισμούς άμυνας και αποφάσεων

Ευρώπη: Η βίαιη ενηλικίωση των Βρυξελλών
Σκληρή αλήθεια 11.05.26

Η βίαιη ενηλικίωση των Βρυξελλών

Οι αλλεπάλληλες συγκρούσεις και η εποχή Τραμπ 2.0 ωθούν τους Ευρωπαίους σε μια δύσκολη διαδικασία στρατηγικής αυτονόμησης και γεωπολιτικής ενηλικίωσης

Ιράν: Αλλες «δύο εβδομάδες» χρειάζονται οι ΗΠΑ για να πλήξουν όλους τους στόχους τους, διαβεβαιώνει ο Τραμπ
«Εχουν ηττηθεί» 11.05.26

Ο Τραμπ θέλει άλλες «δύο εβδομάδες» για να πλήξει όλους τους στόχους στο Ιράν

Οι Ιρανοί «έχουν ηττηθεί στο στρατιωτικό επίπεδο», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται άλλες δύο εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν.

Αλέξης Τσίπρας: Ανοίγει βηματισμό με πρόταγμα μια εναλλακτική δύναμη εξουσίας
Πολιτική Γραμματεία 11.05.26

Ανοίγει τον βηματισμό του ο Αλέξης Τσίπρας με πρόταγμα μια εναλλακτική δύναμη εξουσίας

Μια ανάσα από την επίσημη παρουσίαση της πρότασης για το νέο κόμμα και την ιδρυτική διακήρυξη βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας πυκνώνοντας τις εμφανίσεις του. Σε ζωντανή μετάδοση από το in η πολιτική εκδήλωση που διοργανώνει ο πυρήνας υποστηρικτών του πρώην πρωθυπουργού, στο βόρειο τομέα.

Αφρικανική σκόνη: Κορύφωση του φαινομένου – Εικόνες από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2
Η πορεία 11.05.26

Κορύφωση της μεταφοράς αφρικανικής σκόνης – Εικόνες από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2

Κορύφωση του φαινομένου (αφρικανική σκόνη) με τις περιοχές που επιβαρύνονται περισσότερο κοντά στην επιφάνεια του εδάφους να είναι: η Κρήτη, η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα και τοπικά τα νησιά του Αιγαίου.

Βρέθηκε το αυτοκίνητο των δραστών της ένοπλης ληστείας στην Κάτω Τιθορέα
Ελλάδα 11.05.26

Βρέθηκε το αυτοκίνητο των δραστών της ένοπλης ληστείας στην Κάτω Τιθορέα

Σύμφωνα με πληροφορίες το όχημα είναι φέρει κάποια φθορά και ήδη μεταφέρεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια - Όπως διαπιστώθηκε είχε κλαπεί από τον Πειραιά λίγες ώρες νωρίτερα

Metallica: Λένε ευχαριστώ στην Ελλάδα, κάνουν ρεκόρ στο ΟΑΚΑ – «Η μεγαλύτερη συναυλία που έγινε ποτέ»
The Good Life 11.05.26

Metallica: Λένε ευχαριστώ στην Ελλάδα, κάνουν ρεκόρ στο ΟΑΚΑ – «Η μεγαλύτερη συναυλία που έγινε ποτέ»

Το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου οι Μetallica πρωταγωνίστησαν σε μια «σεισμική δόνηση» που επαναπροσδιόρισε τα συναυλιακά χρονικά της χώρας και λένε ευχαριστώ

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 2ος Πανελλαδικός και Παγκύπριος Διαγωνισμός Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας
Media 11.05.26

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 2ος Πανελλαδικός και Παγκύπριος Διαγωνισμός Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας

Το Σάββατο 9 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η τελετή βράβευσης για τον 2ο Πανελλαδικό και Παγκύπριο Διαγωνισμό Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

«Έι, έι, έι!»: Τα πήρε ο Μακρόν κατά τη διάρκεια ομιλίας στο Ναϊρόμπι – Επέπληξε το κοινό
Κόσμος 11.05.26

«Έι, έι, έι!»: Τα πήρε ο Μακρόν κατά τη διάρκεια ομιλίας στο Ναϊρόμπι – Επέπληξε το κοινό

Ο Εμανουέλ Μακρόν διέκοψε για λίγο τη διαδικασία σε ένα φόρουμ νεολαίας που διοργανώθηκε στο Πανεπιστήμιο του Ναϊρόμπι τη Δευτέρα, αφού επέπληξε τμήματα του κοινού που διέκοψαν έναν ομιλητή

«Ανέλεγκτες όπως κατατέθηκαν» οι δηλώσεις Πόθεν Έσχες των πολιτικών
Κράτος Δικαίου 11.05.26

«Ανέλεγκτες όπως κατατέθηκαν» οι δηλώσεις Πόθεν Έσχες των πολιτικών

Κανένα διασταυρωτικό έλεγχο δεν έχουν υποστεί οι δηλώσεις Πόθεν Έσχες που δίνονται στη δημοσιότητα. «Διακοσμητικές» τις χαρακτηρίζουν οργανώσεις διαφάνειας.

Καιρός: Οι πρώτες ζέστες μέρες του Μαΐου και τι αναμένουμε για τον Ιούνιο – Σε ανοδική τάση η θερμοκρασία
Προβλέψεις 11.05.26

Οι πρώτες ζέστες μέρες του Μαΐου και τι αναμένουμε για τον Ιούνιο - Σε ανοδική τάση η θερμοκρασία

Καλοκαιρινός ο καιρός τη δεύτερη εβδομάδα του Μαΐου, με τη θερμοκρασία να πλησιάζει τους 35 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Θερμότερος του κανονικού αναμένεται να είναι ο ερχόμενος Ιούνιος στην ΝΑ Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν στις αρχές Μαΐου.

Ανέτοιμοι οι Έλληνες διαιτητές για ντέρμπι, εκτέθηκαν Γκαγκάτσης και Λανουά
On Field 11.05.26

Ανέτοιμοι οι Έλληνες διαιτητές για ντέρμπι, εκτέθηκαν Γκαγκάτσης και Λανουά

Μια ματιά στα τελευταία παιχνίδια δείχνει ότι βιάστηκαν να δημιουργήσουν «μαγική εικόνα» καθώς η κατάσταση είναι τραγική. Ομολογία αποτυχίας η επιμονή του Λανουά στους ίδιους και στους ίδιους

Οργή Γεωργιάδη για τη φωτογραφία με γυναίκα στα social – «Δεν είμαι εγώ, μάλλον είναι AI»
Πολιτική Γραμματεία 11.05.26

Οργή Γεωργιάδη για τη φωτογραφία με γυναίκα στα social – «Δεν είμαι εγώ, μάλλον είναι AI»

Να σταματήσει η τοξικότητα στην πολιτική ζητά ο Αδ. Γεωργιάδης για τη φωτογραφία που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και απεικονίζει έναν άνδρα που μοιάζει με τον ίδιον και μία γυναίκα σε προσωπική στιγμή. H συγκεκριμένη φωτογραφία δεν απεικονίζει λοιπόν εμένα, το πιθανότερο είναι προϊόν AI», ανέφερε μεταξύ άλλων

Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο με την 43χρονη τραυματισμένη μετά τους πυροβολισμούς στο μπαρ – Πώς συνέβη το επεισόδιο
Ελλάδα 11.05.26

Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο με την 43χρονη τραυματισμένη μετά τους πυροβολισμούς στο μπαρ – Πώς συνέβη το επεισόδιο

Όπως λέει ο αδερφός της τραυματισμένης γυναίκας, ο 58χρονος δράστης μπήκε στο μπαρ στην Καλλιθέα και άνοιξε πυρ - Οι υπόλοιποι πελάτες έπεσαν κάτω από τα τραπέζια για να προστατευτούν, όμως η ιδιοκτήτρια τραυματίστηκε.

Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν παρέμβαση της Κομισιόν για αρχειοθέτηση Τζαβέλλα και Κράτος Δικαίου
Κόσμος 11.05.26

Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν παρέμβαση της Κομισιόν για αρχειοθέτηση Τζαβέλλα και Κράτος Δικαίου

Γιάννης Μανιάτης, Σάκης Αρναούτογλου, Νίκος Παπανδρέου και Νικόλας Φαραντούρης κατέθεσαν γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επαναφέροντας στο Ευρωπαϊκό επίπεδο σοβαρά ζητήματα που αφορούν το Κράτος Δικαίου, τη λειτουργία της Δικαιοσύνης και το σκάνδαλο των υποκλοπών στην Ελλάδα.

Η ΕΕ ενέκρινε κυρώσεις κατά των βίαιων εποίκων στη Δυτική Όχθη – Και στη Χαμάς για την 7η Οκτωβρίου
Μέση Ανατολή 11.05.26 Upd: 19:39

Η ΕΕ ενέκρινε κυρώσεις κατά των βίαιων εποίκων στη Δυτική Όχθη – Και στη Χαμάς για την 7η Οκτωβρίου

Η πολιτική αλλαγή στην Ουγγαρία επέτρεψε στους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ να καταλήξουν σε συμφωνία. Οι κυρώσεις αφορούν Εβραίους εποίκους που ασκούν βία κατά των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη.

Χωρίς κράνος 6 στους 10 οδηγούς με ηλεκτρικό πατίνι – Νέοι σαρωτικοί έλεγχοι της Τροχαίας στην Αττική
Ελλάδα 11.05.26

Χωρίς κράνος 6 στους 10 οδηγούς με ηλεκτρικό πατίνι – Νέοι σαρωτικοί έλεγχοι της Τροχαίας στην Αττική

Από το πρωί της Πέμπτης μέχρι το πρωί σήμερα Δευτέρα η Τροχαία διενήργησε 340 ελέγχους σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών και οι 206 δεν φορούσαν κράνος ενώ άλλοι 8 ήταν μεθυσμένοι

