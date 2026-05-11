Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο τάεκβοντο η Στέλλα Μαρεντάκη
Στην πιο ψηλή κορυφή του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος τάεκβοντο ανέβηκε η Στέλλα Μαρεντάκη!
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μονάχου, στην κατηγορία των -67κ.
Αυτό ήταν το πρώτο μεγάλο μετάλλιο σε πρωτάθλημα γυναικών για τη Μαρεντάκη, η οποία νίκησε με 2-0 την Τουρκάλα Ιζίλ Ζαφέρ στη φάση των 16, την Κροάτισσα Ντόρις Πόλε στον προημιτελικό και την Αλεξάντρα Πέρισιτς, την αργυρή Ολυμπιονίκη από τη Σερβία, με 2-0 στον ημιτελικό.
Στον τελικό η Στέλλα Μαρεντάκη επικράτησε με 2-0 (16-6, 29-4) απέναντι στην Λουάνα Μάρτον από την Ουγγαρία και πανηγύρισε έξαλλα με την ελληνική σημαία.
