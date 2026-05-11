«Έι, έι, έι!»: Τα πήρε ο Μακρόν κατά τη διάρκεια ομιλίας στο Ναϊρόμπι – Επέπληξε το κοινό

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν διέκοψε για λίγο τη διαδικασία σε ένα φόρουμ νεολαίας που διοργανώθηκε στο Πανεπιστήμιο του Ναϊρόμπι τη Δευτέρα 11 Μαΐου, αφού επέπληξε τμήματα του κοινού που διέκοψαν έναν ομιλητή κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στη Σύνοδο Κορυφής «Africa Forward».

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης σε παράλληλη εκδήλωση στην οποία παρευρέθηκαν ο πρόεδρος της Κένυας Γουίλιαμ Ρούτο και ο Μακρόν, όπου οι δύο ηγέτες συζήτησαν με νέους για θέματα τεχνολογίας, εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων, καινοτομίας και του ψηφιακού μέλλοντος της Αφρικής.

Καθώς ο θόρυβος στην αίθουσα αυξανόταν ενώ ένας ομιλητής απευθυνόταν στο κοινό, ο Μακρόν περπάτησε προς τη σκηνή, πήρε το μικρόφωνο και απευθύνθηκε στο κοινό, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για τη διακοπή.

«Με συγχωρείτε, όλοι. Έι, έι, έι», είπε ο Μακρόν.

«Λυπάμαι, παιδιά, αλλά είναι αδύνατο να μιλάμε για πολιτισμό όταν έρχονται εδώ άνθρωποι τόσο ενθουσιασμένοι και να κάνουμε μια ομιλία με τόσο θόρυβο».

Ο Γάλλος Πρόεδρος χαρακτήρισε τη διακοπή ως ασέβεια και προέτρεψε τους συμμετέχοντες που συζητούσαν μεταξύ τους να βγουν έξω από τον χώρο.

«Αυτό είναι απόλυτη έλλειψη σεβασμού», δήλωσε ο Μακρόν.

French President Emmanuel Macron interrupted the Africa Forward Summit in Nairobi, Kenya, to hush the crowd as artists and young speakers addressed the crowd, calling the noise ‘a total lack of respect’ https://t.co/PUpxw70qaL pic.twitter.com/Kfx8Y3wAcj — Reuters (@Reuters) May 11, 2026

«Προτείνω λοιπόν, αν θέλετε να κάνετε διμερείς συζητήσεις ή να μιλήσετε για κάποιον άλλο, εννοώ για κάτι άλλο, να πάτε στις αίθουσες διμερών συναντήσεων ή να βγείτε έξω. Αν θέλετε να μείνετε εδώ, θα ακούμε τους ομιλητές και θα παίζουμε το ίδιο παιχνίδι, εντάξει; Ευχαριστώ».

Στην αίθουσα έπεσε σιωπή μετά τις παρατηρήσεις, με τμήματα του κοινού να χειροκροτούν καθώς ο Μακρόν επέστρεφε το μικρόφωνο.

«Και αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι ψυχρή ηγεσία», παρατήρησε στη συνέχεια ένας συντονιστής.

Ο Ρούτο χαιρετίζει τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις

Μιλώντας στο φόρουμ, ο Ρούτο υπερασπίστηκε τις μεταρρυθμίσεις της Εκπαίδευσης με Βάση τις Ικανότητες (CBE) της Κένυας, λέγοντας ότι στοχεύουν στην προετοιμασία των μαθητών για μια ταχέως εξελισσόμενη παγκόσμια αγορά εργασίας που καθοδηγείται από την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη.

«Το προηγούμενο εκπαιδευτικό σύστημα αφορούσε το πόσα μπορούσες να θυμάσαι, να απομνημονεύσεις και να αναπαράγεις», είπε ο Ρούτο.

Ο πρόεδρος σημείωσε ότι οι μεταρρυθμίσεις έχουν σχεδιαστεί για να ευθυγραμμίσουν την εκπαίδευση με τις τρέχουσες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, ιδίως μέσω της έντονης έμφασης στις επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά (STEM).

Ο Ρούτο υπογράμμισε επίσης τις επενδύσεις της Κένυας σε ψηφιακή υποδομή, συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης 30.000 χιλιομέτρων καλωδίων οπτικών ινών, λέγοντας ότι η χώρα τοποθετείται ως κέντρο καινοτομίας στην ήπειρο.

Ο Μακρόν, μιλώντας στο ίδιο φόρουμ, εξήρε τις προσπάθειες ψηφιακής μεταμόρφωσης της Κένυας και προέτρεψε τις αφρικανικές χώρες να επενδύσουν σε υπολογιστική ισχύ, παραγωγή ενέργειας και υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Το φόρουμ νεολαίας αποτέλεσε μέρος των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της Διάσκεψης Κορυφής «Africa Forward» στο Ναϊρόμπι, η οποία συγκέντρωσε δεκάδες αρχηγούς κρατών, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, επιχειρηματίες και νέους καινοτόμους από ολόκληρη την ήπειρο.