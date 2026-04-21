Η «εβδομάδα Μακρόν» και η αναζήτηση θετικού αφηγήματος για την κυβέρνηση

Η ανακοίνωση της επίσκεψης του προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, στην Αθήνα, 24 και 25 Απριλίου είναι για την κυβέρνηση το κορυφαίο διπλωματικό γεγονός των ημερών. Ο Μακρόν θα φτάσει στην Αθήνα μετά τη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Πρώτο θέμα στην ατζέντα της επίσκεψης του στην Αθήνα είναι η ανανέωση της συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας στην Ασφάλεια και την Άμυνα, Ελλάδας – Γαλλίας, η οποία υπεγράφη το 2021 στην σκιά της κρίσης του Ορούτς Ρέις.

Η ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής

Η συμφωνία εμπεριέχει και ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής, η οποία το 2021 είχε χαρακτηριστεί ως επιτυχία για την Αθήνα, εν μέσω της ελληνοτουρκικής έντασης, θεωρώντας ότι αποτελούσε έναν ακόμα αποτρεπτικό παράγοντα κλιμάκωσης της κατάστασης από την πλευρά της Τουρκίας και ένα σαφές μήνυμα Μακρόν προς την Άγκυρα.

Η υπογραφή της ελληνογαλλικής συμφωνίας συνοδεύτηκε από τις συμφωνίες για την αγορά των μαχητικών Rafale καθώς και τις τρεις πρώτες φρεγάτες τύπου FDI.

Σημειώνεται ότι την ανανέωση της συμφωνίας είχε προαναγγείλει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κατά την επίσκεψη της γαλλίδας ομολόγου του στην Αθήνα, στις 29 Ιανουαρίου 2026, όταν έφτασε στο ναύσταθμο της Σαλαμίνας η πρώτη ελληνική FDI, η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ».

Εν τω μεταξύ η Αθήνα αποφάσισε να προχωρήσει στην αγορά και τέταρτης φρεγάτας, ενώ κατά την επίσκεψη Μακρόν αναμένεται να ανοίξει και σε επίπεδο κορυφής η συζήτηση και για άλλα εξοπλιστικά προγράμματα, με τη Γαλλία να θέλει τα συμβόλαια για τα υποβρύχια που σχεδιάζει να αποκτήσει η Ελλάδα. Χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνεται ότι θα υπάρξουν υπογραφές άμεσα.

Η επίσκεψη Μακρόν για την Αθήνα

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές «η επίσκεψη αποτελεί ένα μεγάλο βήμα εμβάθυνσης μιας ήδη στενής σχέσης, στην οποία θα ενσωματωθούν νέα πεδία συνεργασίας που αντανακλούν τις αυξημένες απαιτήσεις της συγκυρίας, ενώ τοποθετεί την ελληνογαλλική συνεργασία στον πυρήνα των συζητήσεων για μέλλον της Ευρώπης και του ευρωπαϊκού πλαισίου άμυνας και ασφάλειας».

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η επίσκεψη και η ανανέωση της συμφωνίας, η οποία αναμένεται από εδώ και στο εξής να γίνεται αυτόματα, ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε τομείς όπως η οικονομία, η πολιτική προστασία και η καινοτομία.

Με τις πηγές του Μεγάρου Μαξίμου να αναφέρουν γενικά ότι «η υπογραφή νέων συμφωνιών αναμένεται να επεκτείνει τη διμερή ατζέντα. Από την άμυνα και την εξωτερική πολιτική έως την οικονομία, την καινοτομία, την πολιτική προστασία, αλλά και τις κοινές αξίες, την προάσπιση του διεθνούς δικαίου και των αρχών της πολυμέρειας στις διεθνείς σχέσεις και του ρόλου των Ηνωμένων Εθνών, η ελληνογαλλική σχέση περνά σε φάση περαιτέρω θεσμοθέτησης και εμβάθυνσης. Αποκτά χαρακτηριστικά μιας συνεκτικής και πολύ-επίπεδης συνεργασίας με διάρκεια και βάθος».

Το «παζάρι» των εξοπλιστικών

Αναλυτές σημειώνουν ότι τα εξοπλιστικά αποτελούν πάντα μέρος των «παζαριών» που γίνονται στο πλαίσιο τέτοιων συζητήσεων, όντας αναπόσπαστο τμήμα τους. Ενώ την ίδια στιγμή χαρακτηρίζουν την ρήτρα αμυντικής συνδρομής, ως ένα μήνυμα στην Τουρκία που παραμένει σταθερό, στο πλαίσιο της αποτροπής, αν και υπενθυμίζουν πως σε περίπτωση κρίσης, κανείς πρέπει να υπολογίζει πρώτα στον εαυτό του.

Η άφιξη Μακρόν στην Αθήνα δημιουργεί και την προσδοκία στο Μέγαρο Μαξίμου για αλλαγή ατζέντας, με θετικό πρόσημο για την κυβέρνηση, η οποία κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αντιμετωπίζει ζητήματα που συνδέονται τόσο με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και άρσεις ασυλίας βουλευτών της πλειοψηφίας, την άφιξη της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι και τις υποκλοπές, αλλά την υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη.

Μπορεί να αλλάξει η ατζέντα;

Σε ένα τοξικό πολιτικό περιβάλλον οι συζητήσεις γύρω από την αμυντική θωράκιση της χώρας και το αφήγημα των συμμαχιών κρίνεται ότι μπορεί να αλλάξει το κλίμα, ιδιαίτερα σε μία περίοδο, που ανεβαίνει ξανά το θέμα των ελληνοτουρκικών και ενδεχόμενης έντασης, που θα μπορούσε να πυροδοτηθεί στη σκιά και της στρατηγικής συνεργασίας που αναπτύσσουν Ελλάδα – Κύπρος – Ισραήλ και φαίνεται να ενοχλεί την Τουρκία.

Στο ίδιο πλαίσιο μπαίνει και το θέμα της ευρωπαϊκής άμυνας, με πηγές του Μεγάρου Μαξίμου να υπενθυμίζουν ότι τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και ο Εμανουέλ Μακρόν είναι μεταξύ των δύο ηγετών που έθεσαν το θέμα της ευρωπαϊκής ασφάλειας, «εγκαίρως», επαναλαμβάνοντας το θέμα και στην πρόσφατη επίσκεψή τους στην Κύπρο.

Για την κυβέρνηση μάλιστα αυτό που μπορεί να αναδειχθεί ως θετικά αξιοποιήσιμο στο πλαίσιο αυτών των συνομιλιών είναι το αφήγημα περί του ρόλου της ελληνογαλλικής σχέσης ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τα Στενά του Ορμούζ

Ψηλά στην ατζέντα των συνομιλιών Μακρόν στην Αθήνα θεωρείται ότι θα βρεθεί η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, με αιχμή τα Στενά του Ορμούζ. Με την ελληνική πλευρά να μην έχει ξεκαθαρίσει αν προτίθεται τελικά να συμμετάσχει σε μία αποστολή για την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ, έστω και μετά την κατάπαυση του πυρός.