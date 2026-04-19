Στην Αθήνα στις 24 και 25 Απριλίου ο Μακρόν – Νέα αμυντική συμφωνία Ελλάδας – Γαλλίας
Διπλωματία 19 Απριλίου 2026, 12:49

Στην Αθήνα στις 24 και 25 Απριλίου ο Μακρόν – Νέα αμυντική συμφωνία Ελλάδας – Γαλλίας

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αναμένεται μεταξύ άλλων, να συμφωνηθεί η ανανέωση της Ελληνο-Γαλλικής Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην 'Αμυνα και την Ασφάλεια.

Φυτική διατροφή & βιολογικό ρολόι: Μπορούμε πραγματικά να επιβραδύνουμε τη γήρανση;

Φυτική διατροφή & βιολογικό ρολόι: Μπορούμε πραγματικά να επιβραδύνουμε τη γήρανση;

Στην Αθήνα θα βρεθεί το διήμερο 24 με 25 Απριλίου ο γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν όπου θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αναμένεται μεταξύ άλλων, να συμφωνηθεί η ανανέωση της Ελληνο-Γαλλικής Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην ‘Αμυνα και την Ασφάλεια.

Την ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας για την εγκαθίδρυση στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια, η οποία εμπεριέχει και το άρθρο αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής υπογεγραμμένης το 2021 στη σκιά της κρίσης του Ορούτς Ρέις και της απόφασης της Ελλάδας να αποκτήσει τα μαχητικά Rafale αλλά και τις πρώτες τρεις φρεγάτες FDI, είχε προαναγγείλει ο Νίκος Δένδιας στις 29 Ιανουαρίου, όταν η φρεγάτα Κίμων έφτασε στο ναύσταθμο της Σαλαμίνας.

Ψηλά στην ατζέντα των συνομιλιών αναμένεται ακόμη να βρεθεί η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, με αιχμή τα Στενά του Ορμούζ. Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στην ευρωπαϊκή επιχείρηση EUNAVFOR ASPIDES, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως παγκόσμιας ναυτιλιακής δύναμης με αυξημένο ενδιαφέρον και ευαισθησία σε θέματα θαλάσσιας ασφάλειας.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές οι δύο πλευρές αναμένεται να υπογράψουν νέες συμφωνίες από την άμυνα και την εξωτερική πολιτική έως την οικονομία, την καινοτομία, την πολιτική προστασία, αλλά και τις κοινές αξίες, την προάσπιση του διεθνούς δικαίου και των αρχών της πολυμέρειας στις διεθνείς σχέσεις και του ρόλου των Ηνωμένων Εθνών, η ελληνογαλλική σχέση περνά σε φάση περαιτέρω θεσμοθέτησης και εμβάθυνσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο ζήτημα της προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο, με την Ελλάδα και τη Γαλλία να συγκαταλέγονται στις πρώτες χώρες της ΕΕ που προωθούν πρωτοβουλίες για τη ρύθμιση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους.

Ελλάδα και Γαλλία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή διαμόρφωσης ευρωπαϊκού πλαισίου ρύθμισης.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στα 7,2 δισ. ευρώ τα εταιρικά ομόλογα – 23 εκδόσεις σε διαπραγμάτευση στο ταμπλό

Φυτική διατροφή & βιολογικό ρολόι: Μπορούμε πραγματικά να επιβραδύνουμε τη γήρανση;

Ανοιχτό αφήνει το θέμα των διαπραγματεύσεων Ιράν- ΗΠΑ, το πρακτορείο Tasnim

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Οι πρακτικές του Ισραήλ μέσα από το φίλτρο της στρατηγικής συνεργασίας με την Ελλάδα

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου και Αούν: Ανάγκη να διατηρηθεί η εκεχειρία

Σύνταξη
ΕΕ για Τουρκία: Καμία ενταξιακή πρόοδος χωρίς μεταρρυθμίσεις – Ρητές αναφορές στις σχέσεις με την Ελλάδα και την Κύπρο

Σύνταξη
Ελλάδα και 17 ακόμη χώρες χαιρετίζουν τις συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου – Καλούν σε αποκλιμάκωση

Σύνταξη
Απάντηση ΥΠΕΞ στην Τουρκία: «Η Συνθήκη της Λωζάννης καθορίζει με σαφήνεια τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικής»

Σύνταξη
Στο Κόσοβο ο Δένδιας την Πέμπτη – Δεν θα είναι παρών στη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου στη Βουλή

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Υπουργείο Εξωτερικών σε Φιντάν: Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν

Σύνταξη
Φιντάν: Ελλάδα και Κύπρος δεν χρειάζονται στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ – Η συνεργασία τους φέρνει προβλήματα

Σύνταξη
Η επίθεση στο Λίβανο και η ανάγκη Νετανιάχου για συνέχιση του πολέμου με στόχο την πολιτική επιβίωσή του

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Υπουργείο Εξωτερικών σε Τουρκία: Θρησκευτική η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης

Σύνταξη
Πρόκληση Ακάρ για την Κύπρο: Όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους

Σύνταξη
Το Άγιο Φως και οι ισορροπίες ανάμεσα σε Ισραήλ και Χριστιανικές Εκκλησίες

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν drone στη Σαουδική Αραβία – Τι λέει το ΓΕΕΘΑ

Σύνταξη
«Πώς αγοράσατε το Predator;» – Πυρά της αντιπολίτευσης μετά τις αποκαλύψεις για κρατική χρηματοδότηση της Intellexa

Σύνταξη
Τα Στενά του Ορμούζ, η άρνηση των ευρωπαίων να μπουν σε ένα πόλεμο που δεν είναι δικός τους και οι στόχοι των ΗΠΑ

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο ρόλος της Ελλάδας στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι κινήσεις μέσω αμυντικής διπλωματίας

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κικίλιας από Χανιά: Ενίσχυση του Λιμενικού στην Κρήτη με επιπλέον εναέρια μέσα, Heron drones και νέα στελέχη

Σύνταξη
Έγραψε ιστορία ο Ματαράτσο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ

Σύνταξη
Κεφαλονιά: «Θύμα κυκλώματος μαστροπείας η Μυρτώ», λέει ο πατέρας της – Στο κάδρο των ερευνών νέα πρόσωπα

Σύνταξη
Βερόνα-Μίλαν 0-1: Οι ροσονέρι προσπέρασαν τη Νάπολι και είναι 2οι – Αγκαλιά με θέση για το Champions League

Σύνταξη
Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι 4-1: Σπουδαία νίκη για τους «ρεντς» με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γκιμπς-Γουάιτ

Άκης Στρατόπουλος
Έβερτον – Λίβερπουλ 1-2: «Διπλό» με buzzer beater του Φαν Ντάικ

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

Σύνταξη
Εξασφάλισαν την παραμονή τους Ελλάς Σύρου και Athens Kallithea (0-0), υποβιβάστηκε το Αιγάλεω (3-2)

Διαπραγματεύσεις με τον Ιράν με ή χωρίς τον Βανς; – Σύγχυση, καθώς ο Λευκός Οίκος διαψεύδει τον… Τραμπ

Σύνταξη
Ερωτήματα για θανατηφόρο τροχαίο στην Ηλιούπολη – Η σύζυγος του 64χρονου θύματος στο in

Αναστασία Σταματοπούλου
Πάτρα: Ζήτησε 20 ευρώ δανεικά από τον γείτονά του, δεν του τα έδωσε και τον ξυλοκόπησε

Αναστασία Σταματοπούλου
Πεκίνο: Ανθρωποειδές ρομπότ κατέρριψε το ανθρώπινο παγκόσμιο ρεκόρ σε ημιμαραθώνιο

Αρχοντία Κάτσουρα
Παραμένει ψηλά η ανεπίσημη εργασία στην Ελλάδα - Οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο

Σύνταξη
Τα σκάνδαλα, ο μύθος, η πικρή αλήθεια: Πόσο ακριβής θα είναι η ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Οκτώ άνθρωποι παραμένουν στο νοσοκομείο, μετά τους πυροβολισμούς σε σούπερ μάρκετ στο Κίεβο

Σύνταξη
Μία στις τέσσερις επιχειρήσεις πιάστηκε να παρανομεί σε εργασιακά θέματα

Αφροδίτη Τζιαντζή
LIVE: Άστον Βίλα – Σάντερλαντ

Σύνταξη
LIVE: Βερόνα – Μίλαν

Σύνταξη
LIVE: Έβερτον – Λίβερπουλ

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

