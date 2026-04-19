Στην Αθήνα στις 24 και 25 Απριλίου ο Μακρόν – Νέα αμυντική συμφωνία Ελλάδας – Γαλλίας
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αναμένεται μεταξύ άλλων, να συμφωνηθεί η ανανέωση της Ελληνο-Γαλλικής Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην 'Αμυνα και την Ασφάλεια.
Στην Αθήνα θα βρεθεί το διήμερο 24 με 25 Απριλίου ο γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν όπου θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αναμένεται μεταξύ άλλων, να συμφωνηθεί η ανανέωση της Ελληνο-Γαλλικής Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην ‘Αμυνα και την Ασφάλεια.
Την ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας για την εγκαθίδρυση στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια, η οποία εμπεριέχει και το άρθρο αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής υπογεγραμμένης το 2021 στη σκιά της κρίσης του Ορούτς Ρέις και της απόφασης της Ελλάδας να αποκτήσει τα μαχητικά Rafale αλλά και τις πρώτες τρεις φρεγάτες FDI, είχε προαναγγείλει ο Νίκος Δένδιας στις 29 Ιανουαρίου, όταν η φρεγάτα Κίμων έφτασε στο ναύσταθμο της Σαλαμίνας.
Ψηλά στην ατζέντα των συνομιλιών αναμένεται ακόμη να βρεθεί η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, με αιχμή τα Στενά του Ορμούζ. Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στην ευρωπαϊκή επιχείρηση EUNAVFOR ASPIDES, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως παγκόσμιας ναυτιλιακής δύναμης με αυξημένο ενδιαφέρον και ευαισθησία σε θέματα θαλάσσιας ασφάλειας.
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές οι δύο πλευρές αναμένεται να υπογράψουν νέες συμφωνίες από την άμυνα και την εξωτερική πολιτική έως την οικονομία, την καινοτομία, την πολιτική προστασία, αλλά και τις κοινές αξίες, την προάσπιση του διεθνούς δικαίου και των αρχών της πολυμέρειας στις διεθνείς σχέσεις και του ρόλου των Ηνωμένων Εθνών, η ελληνογαλλική σχέση περνά σε φάση περαιτέρω θεσμοθέτησης και εμβάθυνσης.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο ζήτημα της προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο, με την Ελλάδα και τη Γαλλία να συγκαταλέγονται στις πρώτες χώρες της ΕΕ που προωθούν πρωτοβουλίες για τη ρύθμιση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους.
Ελλάδα και Γαλλία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή διαμόρφωσης ευρωπαϊκού πλαισίου ρύθμισης.
