Δένδιας: Ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης για την άμυνα και την ασφάλεια

Με αμοιβαίες υποσχέσεις και δεσμεύσεις για την συνέχιση της συνεργασίας στρατηγικού χαρακτήρα που έχουν Ελλάδα και Γαλλία στις δηλώσεις τους οι υπουργοί Άμυνας των δύο χωρών, Νίκος Δένδιας και Κατρίν Βοτρίν έδωσαν τα χέρια πάνω στην νεοαποκτηθείσα φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ», στο ναύσταθμο της Σαλαμίνας, σημειώνοντας ότι οι δύο χώρες προχωρούν στην ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης, εντός του 2026.

Μία συμφωνία η οποία υπεγράφη στο 2021 στη σκιά της κρίσης του Ορούτς Ρέις και της απόφασης της Ελλάδας να αποκτήσει τα μαχητικά Rafale αλλά και τις πρώτες τρεις φρεγάτες FDI.

Η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» εμβληματικό επιστέγασμα της συνεργασίας Ελλάδας – Γαλλίας

Ο Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε τη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» ως το πιο εμβληματικό επίστεγασμα της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας – Γαλλίας, σημειώνοντας ότι «η απόφαση για την ένταξη αρχικά των τριών φρεγατών στον στόλο, δεν αφορά αριθμούς ή απλούς εξοπλισμούς. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα επιλέγει να προστατεύει τον θαλάσσιο χώρο και τα κυριαρχικά της δικαιώματα και βεβαίως την κυριαρχία της, ώστε το Πολεμικό Ναυτικό να ανταποκρίνεται στις πραγματικές απαιτήσεις του 21ου αιώνα».

Αναφερόμενος στην απόφαση για την τέταρτη φρεγάτα τόνισε ότι αυτή ενισχύει και τη συνοχή και την ισχύ του στόλου και εξασφαλίζει το στρατηγικό βάθος.

Ο Δένδιας επανέλαβε ότι «η Ελλάδα με την υλοποίηση της «Ατζέντας 2030», προχωρά με σχέδιο, με αυτοπεποίθηση, επενδύει σε Ένοπλες Δυνάμεις για τον 21ο αιώνα».

Μήνυμα Δένδια στην Τουρκία

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε – με το βλέμμα και στην Τουρκία – ότι Ελλάδα και Γαλλία «συνδέονται με μια κοινή αντίληψη για το Διεθνές Δίκαιο και για τους κανόνες του, τους οποίους πρέπει όλοι να σεβόμαστε. Από κοινού, προωθούμε την ειρήνη, την ασφάλεια, τη συνεργασία. Σεβόμαστε το Διεθνές Δίκαιο, σεβόμαστε το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, σεβόμαστε τις αρχές και τις αξίες του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Επιθυμούμε επίσης εμείς οι Έλληνες ένα ισχυρό αποτύπωμα της γαλλικής αμυντικής παρουσίας στην περιοχή μας».

Ανανέωση της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας

Και προανήγγειλε ότι σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας και της Γαλλίας, συμφωνήθηκε να επισπευθουν οι απαραίτητες διαδικασίες για την ανανέωση της συμφωνίας για την εγκαθίδρυση στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια.

«Μιας πολύ σημαντικής συμφωνίας, την οποία είχα την τιμή να υπογράψω το 2021 μαζί με τον τότε Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και τους τότε Γάλλους ομολόγους μας, Ζαν-Ιβ Λεντριάν και Φλοράνς Παρλί», όπως υπενθυμισε.

Ο Δένδιας υπογράμμισε ότι «συμφωνήσαμε με την κυρία Υπουργό να καταλήξουμε πολύ γρήγορα στην ανανέωση αυτής της συμφωνίας μέσα σε ένα-δυο μήνες και να προχωρήσουμε στην υπογραφή της».

Φρόντισε να υπενθυμίσει ότι η συμφωνία αυτή συμπεριλαμβάνει «ρήτρα αμοιβαίας στρατιωτικής συνδρομής, θωρακίζει την εθνική κυριαρχία, προάγει την ιδέα της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, την ευρωπαϊκή αμυντική αυτονομία και πιστεύουμε ότι διασφαλίζει τη σταθερότητα, την ειρήνη και την ασφάλεια στη Μεσόγειο».

Δένδιας – Βοτρίν συζήτησαν για αμυντική βιομηχανία

Μεγάλο μέρος των συνομιλιών των δύο υπουργών αφιερώθηκε και στην ενίσχυση της συνεργασίας όσον αφορά την αμυντική βιομηχανία και την καινοτομία, «με ιδιαίτερη έμφαση στις δυνατότητες εμβάθυνσης της συνεργασίας μας μάλιστα, σε ζητήματα έρευνας και νέων τεχνολογιών» όπως είπε ο Δένδιας.

Σημείωσε δε ότι «η ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων στην άμυνα αποτελεί όχι μόνο για τη Γαλλία και την Ελλάδα, αλλά για την Ευρώπη, μέγιστη, επιτακτική προτεραιότητα» και πρόσθεσε ότι η συνεργασία Αθήνας και Παρισιού στον τομέα αυτό έχει ήδη ξεκινήσει και προχωρά με στέρεα βήματα.

« Έχουμε συγκεκριμένες δράσεις τις οποίες προτείνουμε στη Γαλλία για την έρευνα και την ανάπτυξη προϊόντων, αναφέρομαι σε συστήματα αεράμυνας, στο δορυφόρο, στα μη επανδρωμένα, στον ηλεκτρονικό πόλεμο, στις πυραυλικές και αντιπυραυλικές δυνατότητες» όπως είπε ο Δένδιας και επεσήμανε ότι «οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις διαθέτουν διαχρονικά σημαντικό γαλλικό οπλοστάσιο και επίσης ότι παραμένουμε προσηλωμένοι στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης ασφάλειας, σε συμπληρωματικότητα με το ΝΑΤΟ».

Σύμφωνα με το Δένδια άλλωστε και οι δύο χώρες συμφωούν ότι «η Ευρώπη πρέπει να μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλειά της. Θα ήθελα να πω ότι τα Γενικά Επιτελεία επίσης, Ελλάδας και Γαλλίας, έχουν διευρύνει τους τομείς συνεργασίας τους».

Κοινές ασκήσεις

Υπενθύμισε ότι Ελλάδα και Γαλλία συμμετέχουν σε κοινές ασκήσεις, σε ευρωπαϊκές ασκήσεις, σε ΝΑΤΟϊκές ασκήσεις, σε διεθνείς αποστολές και «προσπαθούμε να διευρύνουμε αυτό το πλαίσιο της συνεργασίας μας. Ήδη στη Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχουμε ως μέλη σε οκτώ κοινά προγράμματα. Και στις κοινές ασκήσεις επίσης υπάρχει χαρακτηριστικό παράδειγμα, η άσκηση Orion 2026, όπου θα έχουμε εμείς, η Ελλάδα, αυξημένη παρουσία».

Στην ατζέντα Δένδια – Βοτρίν βρέθηκε επίσης η τετραμερής συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου, Γαλλίας και Ιταλίας και διάφορες άλλες δυνατότητες συνεργασίας «όπως παραδείγματος χάριν με την Αίγυπτο», ενώ στο γεύμα εργασίας θα ακολουθήσει ανταλλαγή απόψεων για μια σειρά από άλλα θέματα της ευρύτερης περιοχής μας, το θέμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, την κατάσταση στη Βόρεια Αφρική, την κατάσταση στην Υποσαχάρια Αφρική, στο Σαχέλ, γιατί, όπως ανέφερε ο Δένδιας «επιθυμούμε να έχουμε γνώση των γαλλικών απόψεων. Πιστεύουμε πάντα ότι πρέπει να έχουμε μια ευρύτερη γεωπολιτική προσέγγιση που αφορά και τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική και τον Κόλπο και την Ερυθρά Θάλασσα».

Καταλήγοντας ο Δένδιας ευχαρίστησε τη γαλλίδα ομόλογο του «για τη πρόοδο που κάναμε σήμερα στο πλαίσιο της στρατηγικής μας συνεργασίας. Και πράγματι αυτό ενδυναμώνει τη συλλογική μας δυνατότητα για τη διατήρηση περιφερειακής σταθερότητος και ταυτόχρονα να εγγυηθούμε την ασφάλεια του λαού μας και να υπερασπιστούμε τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρώπης».

Βοτρίν: Νέα σελίδα στη ναυτική συνεργασία Ελλάδας – Γαλλίας

Η Βοτρίν από την πλευρά της αναφέρθηκε στη νέα σελίδα της ναυτικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας, που γράφτηκε σήμερα, χαρακτηρίζοντας παράλληλα την απόκτηση του «ΚΙΜΩΝΑ» ως μία φρεγάτα η οποία «καταδεικνύει τη ναυτική ισχύ της Ελλάδος».

«Θέλω να πω ότι με τον «Κίμωνα» έχουμε ένα κοινό όραμα για τη ναυτική ασφάλεια, την κυριαρχία αλλά και θα την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, κάτι στο οποίο έχουμε ταυτόσημες απόψεις» σημειώμοντας ότι η εν λόγω φρεγάτα καταδεικνύει το πόσο καλά παγιωμένη είναι η εταιρική σχέση Ελλάδας – Γαλλίας, η οποία έχει πολύ σοβαρά θεμέλια και είναι εξαιρετικά συμπαγής.

Σημείωσε ακόμα ότι η απόκτηση του «ΚΙΜΩΝΑ» από την Ελλάδα «δείχνει τη δική μας αφοσίωση και την ικανότητα της Ευρώπης να μπορεί μαζί να παράξει ικανότητα άμυνας σε πρώτο επίπεδο. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό με αυτή τη φρεγάτα είναι και το επίπεδο διαλειτουργικότητος που είναι άνευ προηγουμένου μεταξύ των δικών μας ναυτικών δυνάμεων. Θα μιλάμε την ίδια επιχειρησιακή γλώσσα και θα έχουν τα ίδια στάνταρ, τα ίδια συστήματα, τα ίδια πρότυπα και εν τέλει τις ίδιες απαιτήσεις που απαιτούν όλες οι εγγυήσεις της ειρήνης».

Ελλάδα και Γαλλία θα υπερασπίζονται από κοινού τα συμφέροντα της Ευρώπης

Κάτι το οποίο η Βοτρίν χαρακτήρισε «πολύ σημαντικό και για τις επόμενες δεκαετίες και για το ΝΑΤΟ» σημειώνοντας ότι η Ελλάδα και η Γαλλία θα συνεχίζουν «από κοινού να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα της Ελλάδος, της Γαλλίας και της Ευρώπης. Ταυτόχρονα αυτή η σχέση ελληνογαλλικής άμυνας εγγράφεται στο διηνεκές μιας μεγάλης εμπιστοσύνης που έχουν τα δυο μας έθνη».

«Θα μπορούσα να πω εξ ονόματος της Γαλλίας ότι αυτή η συνεργασία είναι μία από τις πιο επιτυχημένες και πιστεύω ότι αν κοιτάξουμε την ευρωπαϊκή κονίστρα, η δική μας συνεργασία είναι μία από τις πιο επιτυχημένες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Διότι στο διάβα των ετών εμείς και οι δικές μας χώρες έχουν διαμορφώσει μία επιχειρησιακή σχέση που είναι πολύ κοντά και φυσικά είναι πολύτιμη σε κάθε διάσταση» ανέφερε χαρακτηριστικά η Βοτρίν.

Αναφερόμενη στη συνεργασία των Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδας και Γαλλίας η Βοτρίν αναφέρθηκε σε σημαντική πρόοδο και αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη συνεργασία των δύο χωρών και σε βιομηχανικό επίπεδο λέγοντας ότι με τα 24 Rafale, με τη συντήρηση που υπεγράφη, τη συντήρηση των ελικοπτέρων αλλά και την ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα δορυφόρων παρατήρησης, η συνεργασία είναι πλέον εξαιρετικά δυναμική.

Η γαλλική βιομηχανία παρούσα στην Ελλάδα

«Δεν είναι θεωρία, είναι μία πραγματικότητα διότι η γαλλική βιομηχανία είναι παρούσα εδώ στην Αθήνα με τρόπο τακτικό και ταυτόχρονα οι δικές μας συζητήσεις είναι πάντα πολύ σημαντικές» σημείωσε η Βοτρίν τονίζοντας ότι «αυτή η συνεργασία έχει να κάνει με το ζήτημα της άμυνας».

Υπενθύμισε ότι «η σύμβαση της τέταρτης φρεγάτας προβλέπει 25% εμπλοκή της ελληνικής βιομηχανίας» κάτι που έχει αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία, όπως είπε. Αναφέρθηκε στη Naval Group, «η οποία υπέγραψε 30 συμβάσεις με τις ελληνικές επιχειρήσεις και εφεξής νομίζω ότι είναι πάρα πολλές ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα επ’ ωφελεία των δύο μας χωρών».

Αναγκαία η στατηγική αφύπνιση των Ευρωπαίων

Αναφερόμενη στις γεωπολιτικές εξελίξεις η Βοτρίν είπε ότι δική της πυξίδα «σε αυτόν τον ασταθή κόσμο είναι πάντοτε η στρατηγική αφύπνιση των Ευρωπαίων. Οι Ευρωπαίοι έχουν ικανότητες σε επίπεδο άμυνας, οι Ευρωπαίοι έχουν ικανότητες σε επίπεδο καινοτομίας και γνωρίζω ότι μαζί μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι ώστε να διασφαλίσουμε τους δικούς μας εξοπλισμούς».

Κάτι που όπως είπε σημαίνει ότι «πρέπει να παράξουμε περισσότερο στην Ευρώπη για να ενδυναμώσουμε τη δική μας κυριαρχία, περιορίζοντας την εξάρτησή μας από τρίτα μέρη, όποια και αν είναι αυτά».

Σημείωσε ακόμα ότι θα πρέπει «να κινηθούμε προς την Ευρώπη. Τι σημαίνει αυτό; Ότι τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων θα διοχετευθούν προς εξοπλισμό που έχει παραχθεί στην Ευρώπη και ταυτόχρονα αυτό θα παράξει πλούτο επ’ ωφελεία του καθενός μας».

Υπόδειγμα συνεργασίας οι ελληνογαλλικές σχέσεις

Σύμφωνα με την Βοτρίν οι ελληνογαλλικές σχέσεις αποτελούν «υπόδειγμα ευρωπαϊκής συνεργασίας για μία βιομηχανική τεχνολογική βάση και μια μεγαλύτερη εμβάθυνση, ένα μέλλον πιο αυτόνομο άρα και πιο ισχυρό, πάντοτε στην υπηρεσία όχι μόνο της εθνικής κυριαρχίας αλλά και επ’ ωφελεία της ηπείρου μας».

Υπογράμμισε ότι «η ελληνογαλλική συνεργασία πράγματι είναι αμοιβαία επωφελής. Και αυτό συμβαίνει επειδή έχουμε αυτόν τον πολύ θετικό απολογισμό, όπως και εσείς εύχομαι και εγώ να είμαστε σε θέση να ανανεώσουμε όλο αυτό το πλαίσιο στις προσεχείς εβδομάδες με λέξεις κλειδιά: καινοτομία, ικανότητες, δεξιότητες, κατάρτιση».

Όλα αυτά σύμφωνα με τη γαλλίδα ΥΠΑΜ, «είναι στοιχεία τα οποία θα μας επιτρέψουν να πάμε ένα βήμα παραπέρα και να εργαστούμε μαζί με εταιρική σχέση μεταξύ του δικού σας κέντρου καινοτομίας, του ΕΛΚΑΚ, και φυσικά του αντίστοιχου γαλλικού οργανισμού».

Αναφερόμενη στις ασκήσεις είπε ότι αυτές είναι παραδείγματα που μπορούν να γίνουν από κοινού έτσι ώστε «να δημιουργήσουμε σε έναν στρατηγικό κόσμο κάτι καινοτόμο, σε έναν κόσμο όπου έχουμε εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου πρέπει πάντοτε να επαγρυπνούμε, και φυσικά και στη συνέχεια της ρωσικής επιθετικότητας στην Ουκρανία».

Επίθεση στη Ρωσία

Η Βοτρίν έστρεψε τα βέλη της και στη Ρωσία αναφερόμενη στα όσα διαπράττει ο ρωσικός στόλος καθώς και στην προσπάθεια υπέρβασης των κυρώσεων με ένα στόλο – φάντασμα.

Την ίδια στιγμή αναφέρθηκε στη Μέση Ανατολή, λέγοντας ότι βλέπουμε τι συμβαίνει από την 7η Οκτωβρίου 2023 και τον κίνδυνο αποσταθεροποίησης της περιοχής και κλιμάκωσης.

Η ελληνογαλλική συνεργασία παράγοντας σταθερότητας

«Η ελληνογαλλική συνεργασία είναι ένας παράγων σταθερότητας, αξιοπιστίας, ασφαλείας για ολόκληρη την Ευρώπη, για ολόκληρη τη Μεσόγειο, μία Ευρώπη η οποία λαμβάνει τις δικές της στρατηγικές αποφάσεις» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η Γαλλία και η Ελλάδα προχωρούν μαζί, χέρι-χέρι για την ασφάλεια της ηπείρου, για την ελευθερία πλοήγησης, σε πνεύμα σεβασμού του δικαίου, του διεθνούς δικαίου και προφανώς επ’ ωφελεία των αξιών του ΟΗΕ, επ’ ωφελεία της δικής μας σχέσης εντός ΝΑΤΟ, είναι οι δικοί μας κανόνες τους οποίους σεβόμαστε έτσι ώστε να υπάρξει μία μεγαλύτερη ευρωπαϊκή στρατηγική και ταυτόχρονα να υπάρξει ελευθερία σε ολόκληρη την υφήλιο» σημείωσε η γαλλίδα υπουργός, τονίζοντας ότι αυτό «είναι το απαύγασμα της δικής μας δέσμευσης».