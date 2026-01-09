Δένδιας: Η Τουρκία αμφισβητεί τα σύνορα του Ελληνισμού – Απαραίτητες οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις

Με σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση και πιο συγκεκριμένα στο ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά που έχουν βρεθεί στα κυβερνητικά έδρανα ξεκίνησε την καταληκτική του ομιλία για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή (Σταδιοδρομία και εξέλιξη Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Επαγγελματιών Οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων, μισθολογικές ρυθμίσεις για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, αναδιοργάνωση ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατολογία των Ελλήνων, εθελοντική στράτευση γυναικών και άλλες διατάξεις)», ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος επί της ουσίας τους κατηγόρησε για καταψήφιση του νομοθετήματος με στόχο την ψηφοθηρία.

Η αντιπολίτευση δεν άντεξε το βάρος να στηρίξει το νομοσχέδιο

«Τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν άντεξαν και αναφέρομαι κυρίως στα κόμματα που κυβέρνησαν, δηλαδή στο ΠΑΣΟΚ, στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στο τμήμα της Νέας Αριστεράς, που ήταν τμήμα των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2015 -2019, δεν άντεξαν το βάρος της ευθύνης να αναλάβουν να στηρίξουν ένα νομοθέτημα που επιχειρεί να διορθώσει αυτά που με δική τους ευθύνη αυτά τα χρόνια δημιουργήθηκαν» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Δένδιας.

Επικαλούμενος τις τοποθετήσεις του ανεξάρτητου βουλευτή, Ναυάρχου Βαγγέλη Αποστολάκη, ο Δένδιας επανέλαβε ότι αυτή κατάσταση στις Ένοπλες Δυνάμεις δεν μπορεί να συνεχιστεί «και «δημιουργήθηκε διαχρονικά. Αυτό είναι που η κυβέρνηση της ΝΔ αναλαμβάνει να διορθώσει».

Εξέφρασε ταυτόχρονα σεβασμό στους βουλευτές τις συμπολίτευσης διότι όπως αναγνώρισε είναι «γνωρίζουν το πολιτικό κόστος και με τους αγρότες στο δρόμο, είναι εδώ για να στηρίξουν ένα νομοσχέδιο το οποίο δημιουργεί στον καθένα και την καθεμία πολιτικό κόστος».

«Διότι έτσι φτιάχνονται τα κράτη και έτσι φτιάχνονται τα έθνη, δεν φτιάχνονται εκ του ασφαλούς γραφικούς στήριξης διαδηλώσεων ορισμένων στρατιωτικών που διαμαρτύρονται και με αναβολή λήψης των μέτρων στο μέλλον» ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Βάζουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις στον 21ο αιώνα λέει ο Δένδιας

Ο Δένδιας επέμεινε ότι η ΝΔ προσπαθεί να βάλει τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας στον 21ο αιώνα, σημειώνοντας πως χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά πάνω στα νομοθετήματα, πάνω στο εξοπλιστικό παρά στη δομή δυνάμεων για να φτάσουμε εκεί που πρέπει, αλλά γι αυτό και τη λένε «Ατζέντα 2030».

Επανέλαβε ότι η αύξηση μισθών προέρχεται από εξοικονομήσεις και αυτό θα μπορούσε να γίνει στο σύνολο του Δημοσίου τομέα, αναφέρθηκε στο στεγαστικό των Ενόπλων Δυνάμεων, την προσπάθεια αντιμετώπισης της ακρίβειας, την προστασία της μητρότητας, της βρεφικής ηλικίας, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, των ατόμων με αυτισμό, για να υποστηρίξει ότι η ΝΔ δεν μπορεί να επιτρέψει την δημιουργία κοινωνίας δύο ταχυτεήτων.

«Διότι εμείς ιστορικά είμαστε το Λαϊκό Κόμμα, είμαστε το ουσιαστικό Λαϊκό Κόμμα που συνεχίζει και συνομιλεί με τις λαϊκές τάξεις, που αντιλαμβάνεται τα προβλήματα της κοινωνίας, που δεν κωφεύει στα προβλήματά της ακριβώς, που δεν αγνοεί το τι χρειάζεται το μικρομεσαίος» συμπλήρωσε ο Δένδιας σε μία ομιλία που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί για μία ακόμα φορά αρχηγική.

Απαντώντας στην διαρκή και οξύτατη κριτική της αντιπολίτευσης για την ανάρτηση Μητσοτάκη σε σχέση με την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, ο Δένδιας σημείωσε ότι «η θέση της Ελληνικής Δημοκρατίας, κατ’ εντολή του Πρωθυπουργού, διατυπώθηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών», λέγοντας ότι «τα υπόλοιπα όλα είναι περιττό και βλαπτικά για τη χώρα».

Όσον αφορά τις Ένοπλες Δυνάμεις είπε πως αυτά που επιχειρεί η κυβέρνηση είναι «απολύτως απαραίτητα να γίνουν».

Όχι σύμφωνα με τον ίδιο «γιατί προετοιμάζουμε πολέμους», αλλά όπως υποστήριξε «γιατί πρέπει να είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε τη δική μας κυριαρχία και τα δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα».

Μήνυμα Δένδια για τα ελληνοτουρκικά

Ο Δένδιας αναφέρθηκε μάλιστα με ιδιαίτερη ένταση στις θέσεις της Τουρκίας, όπως διατυπώνονται τον τελευταίο καιρό λέγοντας ότι «είναι ασύμβατη με το διεθνές δίκαιο».

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έστειλε το δικό του μήνυμα πολιτικής ως προς τα ελληνοτουρκικά.

Όπως τόνισε – θέλοντας όπως είπε να ακουστεί εντός και εκτός Ελλάδος – η άποψη της Τουρκίας ότι «τα ελληνικά νησιά κάθονται επί ασιατικής υφαλοκρηπίδας, εάν τα συνδυάσετε με το τουρκικό τουρκολιβυκό μνημόνιο και με το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας, οδηγούν σε ασυμβατότητα, με τα υπάρχοντα σύνορα του Ελληνισμού».

Σύμφωνα με τον Δένδια «η επιβίωση της πατρίδας μας, η οποία ουδέν διεκδικεί και ουδέν απειλεί και ουδέν θέλει να αναθεωρήσει στα παρόντα γεωγραφικά και συνταγματικά σύνορα δεν είναι συμβατή με την τουρκική αντίληψη, όπως αυτή ευθέως, συνεχώς και επίμονα εκφράζεται».

Υπογράμμισε προς την αντιπολίτευση πως «δεν είναι δυνατόν στα θέματα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας, αντί να επικρατεί ομοψυχία, ομόνοια, συναντίληψη και κοινές ενέργειες, να επικρατεί φατρίας, χάος και προσπάθεια για την τελευταία ψήφο των δυσαρεστημένων».

Για να συνεχίσει λέγοντας ότι το γεγονός ότι η ΝΔ «έρχεται σήμερα, αρχές του 2026 και νομοθετεί εις βάρος της, δυσαρεστώντας μια συγκεκριμένη τάξη, δείχνει και το μέτρο της εθνικής ανάγκης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης».

Και έκλεισε την ομιλία του λέγοντας πως «στο βαθμό που αφορά αυτή την κυβέρνηση, στο βαθμό που αφορά αυτή την κοινοβουλευτική ομάδα, στο βαθμό που αφορά την πολιτική ηγεσία και τη φυσική ηγεσία, η οποία επελέγη από την πολιτική ηγεσία και την κυβέρνηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, θα κάνουμε ότι μπορούμε ώστε ο παρών Έλληνας πρωθυπουργός, οιοσδήποτε Έλληνας Πρωθυπουργός στο μέλλον να μην βρεθεί στη δυσχερέστατη θέση που βρέθηκε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής το 1974, να μην μπορεί να αντιδράσει απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα».