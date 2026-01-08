Το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις και οι σφοδρές αντιδράσεις των Υπαξιωματικών

Εν μέσω αντιδράσεων από τους Υπαξιωματικούς έρχεται την Πέμπτη στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή (Σταδιοδρομία και εξέλιξη Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Επαγγελματιών Οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων, μισθολογικές ρυθμίσεις για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, αναδιοργάνωση ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατολογία των Ελλήνων, εθελοντική στράτευση γυναικών και άλλες διατάξεις)».

Ένα νομοσχέδιο που σύμφωνα με τους υποστηρικτές του έρχεται να επιχειρήσει να θεραπεύσει προβλήματα δεκαετιών.

Τι φέρνει το νομοσχέδιο σύμφωνα με τους υποστηρικτές του

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές το υπάρχον σύστημα ιεραρχίας – προαγωγών έπασχε δομικά ως προς τη λειτουργία του.

Σύμφωνα δε με την άποψη που επικρατεί στην ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων δε, το εν λόγω σύστημα, αν εξεταστεί με την πλήρη διασύνδεση του βαθμού με το μισθολόγιο των στελεχών, οδήγησε σε πλείστα προβλήματα στους Αξιωματικούς – Υπαξιωματικούς.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές με βάση αυτό απαξιώνεται η θεσμική βαρύτητα των απονεμηθέντων βαθμών εντός των Ενόπλων Δυνάμεων, έχουμε πληθώρα Αξιωματικών στους ανώτερους βαθμούς (με τις προαγωγές στελεχών από τις κατηγορίες ΑΣΣΥ και Εθελοντών), αλλά και την απαξίωση των διοικητικών καθηκόντων (π.χ. σε Τάγμα Πςζικού να υφίστανται 10 Λοχαγοί και 5 Ταγματάρχες αντί 5 Λοχαγών και 1 Ταγματάρχη).

Το νέο νομοσχέδιο επιχειρεί να διαχωρίσει, όπως αναφέρουν στρατιωτικές πηγές το μισθολογικό κόστος και τα μισθολογικά κλιμάκια από το βαθμολόγιο. Επιπλέον δημιουργούνται προοπτικές μισθολογικής δικαιοσύνης σε κάθε μια από τις κατηγορίες του μισθολογίου. Καθόσον άπαντες αμείβονται με ένα καθαρό πλαίσιο δικαιοσύνης μέχρι το 35ο έτος υπηρεσίας.

Καταλήγουν δε λέγοντας ότι δίνεται η δυνατότητα σε δύο χρόνους στους Υπαξιωματικούς να ενταχθούν στις τάξεις των Αξιωματικών, δηλαδή είτε από το 3ο έτος στη ΣΜΥ – ΣΜΥΝ – ΣΜΥΑ στο 2ο έτος των ΑΣΕΙ είτε ύστερα από 14ετή υπηρεσία ως Υπαξιωματικοί με πτυχίο ΑΕΙ να γίνονται Αξιωματικοί, με σκοπό την πλήρωση κενών Νομικά Οργανικών Θέσεων.

Οι σφοδρές αντιρρήσεις των Υπαξιωματικών

Οι Υπαξιωματικοί αντιδρούν και δίνουν ραντεβού το απόγευμα της Πέμπτης στο Σύνταγμα, για συγκέντρωση ενάντια στην ψήφιση του νομοσχεδίου.

Θεωρούν από την πλευρά τους ότι το προτεινόμενο νομοσχέδιο εισάγει ένα νέο πλαίσιο βαθμολογικής εξέλιξης, το οποίο, παρουσιάζει – όπως υποστηρίζουν – σοβαρά ζητήματα συνταγματικότητας, ελλείψεων τεκμηρίωσης, δυσμενών αναδρομικών επιπτώσεων και ασυμβατότητας με τις θεμελιώδεις αρχές του δημοσίου δικαίου.

Σύμφωνα με τις θέσεις που έχουν διατυπώσει οι Υπαξιωματικοί, το Μέρος Γ’ του νομοσχεδίου δεν αποτελεί συνέχεια ή βελτίωση των νόμων 2439/1996 και 3883/2010 αλλά ριζική ανατροπή ενός θεσμικού πλαισίου το οποίο ίσχυε επί σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Όπως λένε το νέο σύστημα δεν στηρίζεται σε τεχνικά, λειτουργικά ή επιχειρησιακά δεδομένα ούτε σε μελέτες επιπτώσεων ενώ επιφέρει αιφνίδια και βαθιά δυσμενή μεταβολή σταδιοδρομίας χιλιάδων υπηρετούντων στελεχών.

Παραβίαση των αρχών της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας δικαίου

Κατά την ίδια άποψη το παρόν νομοσχέδιο αποτελεί παραβίαση των αρχών της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της ασφάλειας δικαίου (άρθρα 25 παρ. 1 & 103 Συντάγματος – νομολογία ΣτΕ).

Υποστηρίζουν δε ότι οι υπηρετούντες υπαξιωματικοί και αξιωματικοί προέλευσης ΑΣΣΥ εισήλθαν στις Ένοπλες Δυνάμεις μέσω πανελληνίων εξετάσεων σε ηλικία 18 ετών, γνωρίζοντας εκ των προτέρων το νομοθετικό πλαίσιο σταδιοδρομίας που ίσχυε με τους νόμους 2439/1996 και 3883/2010.

Δύο νόμοι, οι οποίοι όπως λένε κατοχύρωναν ρητό δικαίωμα βαθμολογικής εξέλιξης μέχρι βαθμών όπως Ταγματάρχη/Αντισυνταγματάρχη, χωρίς περιορισμούς τύπου «οργανικών κενών» και χωρίς χρονικούς φραγμούς.

Όπως αναφέρουν το ΣτΕ έχει επανειλημμένως κρίνει (ΟλΣτΕ 1917/1998, 2396/2013, 2151/2015) ότι:

• η Πολιτεία δεν μπορεί να ανατρέπει αιφνιδιαστικά θεμελιώδεις κανόνες σταδιοδρομίας·

• οι διοικούμενοι έχουν νόμιμη προσδοκία ότι η υπηρεσιακή τους κατάσταση δεν θα μεταβληθεί αιφνιδιαστικά και δυσμενώς·

• οι μεταβολές πρέπει να είναι προβλέψιμες, τεκμηριωμένες και αναλογικές.

Αναδρομική καθήλωση χιλιάδων στελεχών

Και θεωρουν ότι το σχέδιο νόμου εισάγει αναδρομική καθήλωση χιλιάδων στελεχών στον βαθμό που θα κατέχουν την 1/1/2026, στερώντας τους 4 έως 6 βαθμούς από αυτούς που προβλέπονταν στο υφιστάμενο καθεστώς.

Για τους Υπαξιωματικούς πρόκειται για σαφή προσβολή της αρχής της εμπιστοσύνης των διοικουμένων, η οποία προστατεύεται από το Σύνταγμα και έχει εφαρμοστεί αυστηρά στη νομολογία.

Δυσμενής αναδρομικότητα

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των Υπαξιωματικών η διάταξη που ορίζει ότι η βαθμολογική εξέλιξη υπηρετούντων αξιωματικών θα «μηδενίζεται» και θα καθηλώνεται στον βαθμό της 1/1/2026 αποτελεί ευθέως δυσμενή αναδρομική ρύθμιση.

Και αναφέρονται στις αποφάσεις του ΣτΕ σύμφωνα με τις οποίες:

• απαγορεύεται η αναδρομική κατάργηση κεκτημένων (ΣτΕ 3470/2008),

• η αναδρομικότητα επιτρέπεται μόνο όταν ευνοεί τους διοικουμένους (ΟλΣτΕ 1125/2016), όχι όταν τους βλάπτει,

• οι διατάξεις σταδιοδρομίας αποτελούν «καθεστώς υπηρεσιακής ασφάλειας» και δεν ανατρέπονται αιφνιδιαστικά (ΣτΕ 3814/2009).

Προειδοποιούν εμμέσως και με προσφυγές στη Δικαιοσύνη, αναφέροντας ότι η ρύθμιση του νέου νομοσχεδίου εκθέτει το Δημόσιο σε βέβαιες ακυρωτικές προσφυγές, οι οποίες με βάση τη νομολογία είναι εξαιρετικά πιθανό να γίνουν δεκτές.

Παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας

Τα ίδια στελέχη κάνουν λόγο για παραβίαση της αναλογικότητας (άρθρο 25 Συντάγματος), αφού θεωρούν ότι η μετάβαση από το σύστημα 2439/1996 & 3883/2010 σε νέο μοντέλο 12 βαθμών (Υ1-Υ12), με καταληκτικό τον Ανθυπασπιστή, αποτελεί υπέρμετρο περιορισμό.

Όπως υποστηρίζουν τα στελέχη υφίστανται:

• απώλεια βαθμών,

• απώλεια απολαβών,

• απώλεια ασφαλιστικών δικαιωμάτων,

• απώλεια συνταξιοδοτικών προσδοκιών.

Και θεωρούν ότι ο περιορισμός είναι δυσανάλογος, διότι υφίσταται:

• χωρίς πραγματικά στοιχεία που να αποδεικνύουν αναγκαιότητα,

• χωρίς μελέτη επιπτώσεων,

• χωρίς διαβούλευση,

• χωρίς μεταβατικό καθεστώς προστασίας.

Η αναλογικότητα όπως επισημαίνουν δεν υφίσταται απλώς ως αρχή, αλλά αποτελεί δεσμευτικό όριο του νομοθέτη (ΟλΣτΕ 668/2012).

Παραβίαση της αρχής ίσης μεταχείρισης

Την ίδια στιγμή οι Υπαξιωματικοί καταγγέλλουν και παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης (άρθρο 4 Συντάγματος).

Όπως υποστηρίζουν με τον παρόντα νόμο:

• Οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ/ΑΣΜΥ αντιμετωπίζονται ως προσωπικό δεύτερης κατηγορίας.

• Οι υπηρετούντες αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ αντιμετωπίζονται δυσμενέστερα από όσους θα

εισαχθούν μελλοντικά.

• Δημιουργούνται τρεις τάξεις στελεχών (ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ – ΕΠ.ΟΠ.) με διευρυμένη διαφοροποίηση αντί για εξορθολογισμό.

Θεωρούν δε ότι η άνιση – όπως λένε – μεταχείριση δεν συνοδεύεται από αντικειμενικά κριτήρια ούτε συνδέεται με επιχειρησιακές ανάγκες.

Αντιθέτως, σύμφωνα με τους Υπαξιωματικούς προκύπτει ότι παρόμοια στελέχη, με ίδια καθήκοντα και ίδιες αποστολές, θα βρίσκονται σε εντελώς διαφορετικό καθεστώς απολαβών, βαθμών και προοπτικών.

Και υπενθυμίζουν ότι η νομολογία του ΣτΕ (π.χ. 2192/2014, 2827/2013) επιβάλλει ίση μεταχείριση σε ομοειδείς κατηγορίες.

Κατάργηση εκπαιδευτικών διαύλων – Υποβάθμιση ΑΣΣΥ

Σύμφωνα πάντα με τις θέσεις των Υπαξιωματικών με την κατάργηση του ν.1294/1982 (μετά το 2030) παύει να υφίσταται η εκπαιδευτική άνοδος προς βαθμούς αξιωματικών.

Και όπως λένε η κατάργηση αυτή:

• συγκρούεται με την πάγια αρχή του ΣτΕ περί αξιοκρατίας (ΣτΕ 2913/2010),

• εξαφανίζει την εκπαιδευτική διάσταση της σταδιοδρομίας,

• μετατρέπει τις Ενοπλες Δυνάμεις σε σώμα στασιμότητας, χωρίς κίνητρα εξέλιξης.

Ακόμη και η επίκληση της “ανωτατοποίησης” των ΑΣΣΥ, όπως υποστηρίζουν, δεν στηρίζεται σε τυπικά προσόντα που ορίζει ο ν.4957/2022 για ΑΕΙ, άρα δεν παράγει πραγματική ισοτιμία ούτε επαγγελματικά δικαιώματα.

Εισαγωγή οργανικών κενών – Εξάρτηση προαγωγών από διοικητική βούληση

Στα «προβληματικά σημεία» του νομοσχεδίου κατατάσσουν οι Υπαξιωματικοί και την πρόβλεψη ότι οι προαγωγές θα εξαρτώνται αποκλειστικά από ύπαρξη οργανικών θέσεων, οι οποίες μάλιστα «κλειδώνουν» μέχρι το 2046.

Κάτι που όπως υποστηρίζουν αντιστρατεύεται:

• την αρχή της κατά σταδιοδρομίας εξέλιξης,

• την αρχή της χρηστής διοίκησης,

• την αρχή της προβλεψιμότητας υπηρεσιακής πορείας.

Όπως ισχυρίζονται στις θέσεις τους η σταδιοδρομία μετατρέπεται σε ζήτημα διοικητικής διακριτικής ευχέρειας, χωρίς αντικειμενικά κριτήρια και χωρίς έλεγχο.

Επιπτώσεις σε ασφάλιση – σύνταξη – εφάπαξ

Την ίδια στιγμή οι Υπαξιωματικοί επισημαίνουν ότι οι αλλαγές στους βαθμούς, στις οργανικές θέσεις και στους μισθολογικούς συντελεστές συνεπάγονται:

• μειωμένη βάση συντάξιμων αποδοχών,

• μειωμένο εφάπαξ,

• μειωμένα μερίσματα.

Οι Υπαξιωματικοί υποστηρίζουν ακόμα ότι ο βασικός μισθός στο νέο μισθολόγιο μειώνεται αισθητά για τις κατηγορίες Β’ και Γ’ (ΑΣΣΥ, ΕΜΘ και ΕΠΟΠ) και αντικαθίσταται από έναν συντελεστή προσαύξησης επί αυτού. Αυτό το σχήμα, όπως λένε μπορεί να αποδίδει πρόσκαιρα σε επίπεδο καθαρών αποδοχών, αλλά δεν αναιρεί το γεγονός ότι μειώνεται η θεμελιώδης βάση πάνω στην οποία υπολογίζονται η μισθολογική εξέλιξη, η σύνταξη και το εφάπαξ.

Και υποστηρίζουν ότι η μείωση του βασικού μισθού μειώνει τη βάση υπολογισμού. Οι προσαυξήσεις μέσω συντελεστή δεν αντισταθμίζουν επαρκώς αυτή τη μείωση και, κυρίως, δεν ενσωματώνονται στις συνταξιοδοτικές αποδοχές.

Και αναφέρονται για μία ακόμα φορά στο ΣτΕ (ΟλΣτΕ 2287/2015 – μνημόνιο) σημειώνοντας πως έχει ορίσει ότι οι μεταβολές σε συνταξιοδοτικές προσδοκίες πρέπει να είναι αναλογικές, τεκμηριωμένες και κοινωνικά ανεκτές. Θεωρώντας οι ίδιοι ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν πληροί καμία από αυτές τις προϋποθέσεις.

Εν κατακελίδι, σύμφωνα με τις θέσεις των Υπαξιωματικών το νομοσχέδιο, ως προς το Μέρος Γ’, αποτελεί:

• νομικά προβληματική ανατροπή,

• θεσμικά επισφαλή μεταρρύθμιση,

• λειτουργικά ατεκμηρίωτη παρέμβαση,

• επιχειρησιακά επικίνδυνη επιλογή.

Θεωρούν δε ότι προσβάλλει συνταγματικές αρχές, υπονομεύει κεκτημένα δικαιώματα, δημιουργεί άνισες τάξεις στελεχών και προκαλεί βαθιές ρωγμές στη συνοχή των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η κριτική της αντιπολίτευσης

Δεν είναι λίγοι οι Υπαξιωματικοί που ταυτίζονται με τις θέσεις του ΚΚΕ, ότι η μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη «Νέα Εποχή» που επαγγέλλεται η κυβέρνηση, είναι η εποχή της υλοποίησης του σχεδίου της «Ατζέντας 2030», ενός σχεδίου, που συνδέεται πολιτικά και οργανωτικά, με τις δεσμεύσεις της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, που λειτουργεί ως βασικό εργαλείο προσαρμογής των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, στις ευρωατλαντικές στρατηγικές.

Όπως αναφέρουν στελέχη του ΚΚΕ σε πολιτικό επίπεδο η «Ατζέντα 2030», αποδέχεται το ΕυρωΝΑΤΟϊκό στρατηγικό πλαίσιο, δεσμεύει σ’ αυτό την ελληνική «αμυντική στρατηγική», ενισχύει την ενσωμάτωση της Ελλάδας στους ευρωατλαντικούς μηχανισμούς, επαναπροσδιορίζει τον όρο «εθνική άμυνα» ως συμμετοχή σε Ευρω – ΝΑΤΟικές στρατιωτικές δομές, αλλά και τον όρο «αποτροπή», ερμηνεύοντάς τον με στρατηγικούς και τακτικούς όρους του ΝΑΤΟ.

Και θεωρούν ότι σε επιχειρησιακό επίπεδο, η ελληνική κυβέρνηση, μέσω του σχεδίου «Ατζέντα 2030», σχεδίου ήδη εγκεκριμένου απ’ τη ΝΑΤΟική ηγεσία και τα αντίστοιχα επιτελεία, υιοθετεί τον κεντρικό στόχο του ΝΑΤΟ, που προβλέπει για τις Ενοπλες Δυνάμεις των κρατών-μελών να χρησιμοποιούν συμβατά οπλικά συστήματα, να μπορούν να επιχειρούν σε κοινές αποστολές, μέσα από ευθυγραμμισμένες δομές οργάνωσης, εκπαίδευσης και διοίκησης. Αυτό σημαίνει ότι η επιχειρησιακή προοπτική των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, σχεδιάζεται κυρίως για συμμετοχή σε Ευρω – ΝΑΤΟϊκές στρατιωτικές επιχειρήσεις κι όχι για την άμυνα της χώρας.

«Εξαφάνιση» των Υπαξιωματικών

Με τις εκτιμήσεις των Υπαξιωματικών να συγκλίνουν στο ότι οι σχολές τους οδηγούνται σταδιακά σε απαξίωση και κλείσιμο, ενώ όπως λένε στόχος είναι μικρές και ευέλικτες μονάδες, που θα μπορούν να ανταποκριθούν χωρίς αντιρρήσεις και σε αποστολές στο εξωτερικό.

Την ίδια στειγμή σύμφωνα με το ΚΚΕ, στόχος είναι η αθρόα προσέλευση ΕΠΟΠ, η οποία θα έχει στόχο να αντικαταστήσει τους Υπαξιωματικούς, να αντισταθμίσει τις παραιτήσεις και να αυξήσει τα νούμερα στις Ένοπλες Δυνάμεις. Κάτι στο οποίο στοχεύει η κυβέρνηση, όπως λένε και με την είσοδο των γυναικών.

Είναι όπως αναφέρουν στελέχη του ΚΚΕ μια οργανωτική αναδιάταξη, που αγγίζει άμεσα και όσους ήδη υπηρετούν. Η νέα δομή της ιεραρχίας και των βαθμών, δημιουργεί συνθήκες παρατεταμένης παραμονής σε χαμηλότερες βαθμίδες. Περιορίζει στην πράξη τη δυνατότητα προαγωγής και μεταθέτει χρονικά κάθε επόμενο βήμα στη σταδιοδρομική πορεία. Αυτή ακριβώς η παρατεταμένη στασιμότητα σε συγκεκριμένους βαθμούς, έχει άμεσες δυσμενείς μισθολογικές συνέπειες, καθώς η εξέλιξη συνδέεται ευθέως με τις αποδοχές, το εφάπαξ και τη σύνταξη.

Απέναντι στο νομοσχέδιο η αντιπολίτευση

Έντονες αξίζει να σημειωθεί ότι είναι και οι αντιδράσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, που επίσης ζητούν, όπως και το σύνολο της αντιπολίτευσης, απόσυρση του νομοσχεδίου και καταγγέλλοντας επίσης αντισυνταγματικότητα.

Δένδιας: Νομοσχέδιο προς το συμφέρον της χώρας

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας από την πλευρά του στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής την Τετάρτη, πριν την Ολομέλεια υπεραμύνθηκε του νομοσχεδίου, παραδέχτηκε ότι προκαλεί αντιδράσεις, ωστόσο επισήμανε ότι η κυβέρνηση επέλεξε να λύσει ένα υπαρκτό ζήτημα, ανεξαρτήτως πολιτικού κόστους γιατί είναι προς «το συμφέρον της χώρας».

Όπως είπε «τη στιγμή πλέον και ουδείς εξ ημών το αμφισβήτησε, που οι όροι του διεθνούς δικαίου δεν αποτελούν τον κανόνα λειτουργίας των κρατών «ως έδει», είναι δυνατόν η Πατρίδα μας να μην κάνει το βέλτιστο και το απαραίτητο που μπορεί, για να φτάσουν οι Ένοπλες Δυνάμεις στο σημείο που πρέπει να είναι τον 21ο αιώνα;»

Επικαλούμενος δε τον ανεξάρτητο βουλευτή, ναύαρχο Αποστολάκη, ο Δένδιας ανέφερε χαρακτηριστικά πως το ερώτημα «είναι ένα και απλό. Ή εμείς κάνουμε πλήρως λανθασμένη ανάγνωση της κατάστασης, τα πράγματα είναι καλά και κατά συνέπεια ουδείς λόγος νομοθεσίας υπάρχει κι εμείς είμαστε αυτοκτονικοί τύποι, οι οποίοι έχουμε αποφασίσει να συγκρουστούμε με ένα κομμάτι εκλογικού σώματος. Ή η κατάσταση -όπως ο Ναύαρχος είπε- είναι τόσο κακή που δεν μπορεί να συνεχιστεί, βεβαίως με ευθύνες του πολιτικού συστήματος και βεβαίως και με ευθύνες και δικές μας, δεν βγάλαμε τη Νέα Δημοκρατία έξω από την εξίσωση των ευθυνών. Έχουν ευθύνες όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν μέχρι σήμερα, έχουν αν θέλετε μεγάλες ευθύνες, εξηγήσιμες σε ένα βαθμό για το διάστημα της κρίσης, αλλά έχουν μεγάλες ευθύνες».

Σύμφωνα με τον Δένδια «πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια σειρά από θέματα και το επιβάλλουν οι καιροί. «Ου μενετοί». «Οι των πραγμάτων καιροί ού μένουσι την ημετέρα βραδύτητα»».

Ως προς το θέμα της αντισυνταγματικότητας την Τετάρτη, ο Δένδιας σημείωσε ότι μελετήθηκε και ανέφερε χαρακτηριστικά «τολμώ να πω ότι με θέμα δημοσίου συμφέροντος, με είκοσι χρόνια περίοδο αναπροσαρμογής και με τις διατάξεις που έχει το νομοσχέδιο μέσα για τη δυνατότητα των Υπαξιωματικών να γίνουν Αξιωματικοί, εγώ εύχομαι «καλή τύχη» σε όποιον πάει στα δικαστήρια για να πετύχει την αντισυνταγματικότητα. Δεν μπορώ να προβλέψω τη δικαστική κρίση, διότι αυτό θα ήταν και ασέβεια προς τη Δικαιοσύνη, αλλά πραγματικά εύχομαι «καλή τύχη». Θα είναι ενδιαφέρον ό,τι και αν γίνει».

Οι επερχόμενες εκλογές επηρεάζουν τη συζήτηση για το νομοσχέδιο

Την Πέμπτη στην Ολομέλεια της Βουλής ο Δένδιας απέδωσε την κριτική της αντιπολίτευσης στο γεγονός ότι η χώρα μπαίνει σε προεκλογική περίδο καθώς το 2027 λήγει η θητεία της κυβέρνησης.

Για να σημειώσει σε έντονο ύφος ότι βρισκόμαστε σε μία γεωπολιτική συγκυρία στην οποία αλλάζουν όλα με ταχύτατους ρυθμούς και οι σταθερές του χθες δεν υφίστανται σήμερα.

Απαιτείται μεταρρύθμιση

Ο Δένδιας επέμεινε και την Πέμπτη ότι απαιτείται μεταρρύθμιση στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας σημειώνοντας ότι το ανώτερο αγαθό είναι μόνο το συμφέρον της χώρας και η ΝΔ γνωρίζει ότι το εν λόγω νομοσχέδιο δυσαρεστεί.

Απέρριψε την κριτική περί μειώσεων στους μισθούς των στρατιωτικών και υπογράμμισε ότι υπάρχουν σημαντικότατες αυξήσεις για όλους και καμία μείωση.

«Άλλο η προεκλογική δραστηριότητα και άλλο τα παραμύθια. Δεν υπάρχουν χαμηλότεροι μισθοί, υπάρχουν υψηλότερη μισθοί για όλους, δεν υπάρχουν χαμηλότερες συντάξεις, υπάρχουν υψηλότερες συντάξεις για όλους, δεν υπάρχει χαμηλότερο εφάπαξ, υπάρχει υψηλότερο εφάπαξ για όλους. Τελεία» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Ο Δένδιας επανέλαβε ότι το νομοσχέδιο είναι στη σωστή βάση για την αναστροφή της πυραμίδας έφερε παραδείγματα άλλων χωρών και επιτέθηκε στην αντιπολίτευση λέγοντας πως μπορεί να διαδηλώνει στο πλευρό όποιου θέλει αλλά κάποιος πρέπει να αναλάβει την πολιτική ευθύνη.

Απορρίπτει την κριτική

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας απέρριψε και την κριτική περί απαξίωσης των Υπαξιωματικών, καθώς και ότι το σύνολο του στρατεύματος διαμαρτύρεται για τις νέες ρυθμίσεις, λέγοτας ότι μόνο μία μικρή μειοψηφία θεωρεί ότι θίγεται από το νομοσχέδιο αυτό.

Τάχθηκε υπέρ της εφεδρείας και της ουσιαστικής εκπαίδευσης των στρατεύσιμων αλλά και του τέλους στις χαριστικές απαλλαγές, σημειώνοντας ότι «πρέπει η χώρα να έχει τη δυνατότητα να αμυνθεί. Γιατί μόνον αν έχουμε τη δυνατότητα να αμυνθούμε, θα αποτρέψουμε τον πειρασμό σε οποιονδήποτε να θέσει σε κίνδυνο τη χώρα και την ασφάλεια του Έλληνα πολίτη».

Καταλήγοντας ο Δένδιας χαρακτήρισε ο νομοθέτημα τομή στις Ένοπλες Δυνάμεις.