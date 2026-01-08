newspaper
Παπαναστάσης: Το ν/σ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «λαιμητόμος» και «ταφόπλακα» για τις Ένοππλες Δυνάμεις
Πολιτική Γραμματεία 08 Ιανουαρίου 2026 | 14:28

Παπαναστάσης: Το ν/σ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «λαιμητόμος» και «ταφόπλακα» για τις Ένοππλες Δυνάμεις

Ο βουλευτής του ΚΚΕ, Νίκος Παπαναστάσης σημείωσε στην Ολομέλεια της Βουλής, ότι το ν/σ του ΥΠΕΘΑ στοχεύει στην προσαρμογή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.

Ως τον πυρήνα της εμπλοκής στα εγκλήματα που προετοιμάζει το ΝΑΤΟ χαρακτήρισε ο Νίκος Παπαναστάσης, βουλευτής του ΚΚΕ και αντισυνταγματάρχης ε.α. στη συζήτηση επί του νομοσχεδίου του Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή (Σταδιοδρομία και εξέλιξη Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Επαγγελματιών Οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων, μισθολογικές ρυθμίσεις για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, αναδιοργάνωση ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατολογία των Ελλήνων, εθελοντική στράτευση γυναικών και άλλες διατάξεις)» στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ο Παπαναστάσης ξεκίνησε την τοποθέτηση του σχολιάζοντας σκωπτικά «ευαισθησία» της κυβέρνησης για «νομιμότητα» και έκανε λόγο για ωμή ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, με τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης να είναι ότι «δεν είναι ώρα να μιλήσουμε για νομιμότητα τέτοιων ενεργειών», ενώ στο εσωτερικό δεν τσιγκουνεύεται σε «νομιμότητα» αναφερόμενος στην ολομέτωπη επίθεση στον αγώνα των αγροτών.

Για βαρβαρότητα της αστικής τάξης μίλησε ο Παπαναστάσης

Σύμφωνα με το βουλευτή του ΚΚΕ η μόνη νομιμότητα που αναγνωρίζουν είναι στη βαρβαρότητα της αστικής τάξης που όσο επιθετική είναι εκτός συνόρων άλλο τόσο είναι και εντός.

Νομοσχέδιο – ταφόπλακα

Μιλώντας για το νομοσχέδιο ο Παπαναστάσης είπε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ενοπλων Δυνάμεων, το χαρακτηρίζει ως «λαιμητόμο» και «ταφόπλακα» σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση βρέθηκε στριμωγμένη από τις έντονες αντιδράσεις των στρατιωτικών.

Για να προσθέσει ότι πάνω από το οποιοδήποτε κόστος από αυτές τις αντιδράσεις για την κυβέρνηση κυριαρχεί η αδιαπραγμάτευτη στάση για δέσμευση στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.

Ένοπλες Δυνάμεις για τις απαιτήσεις του ΝΑΤΟ

Σημείωσε δε ότι η κυβέρνηση θέλει ένοπλες δυνάμεις ικανές να στηρίξουν τα εγκληματικά σχέδιά τους, με τα δίκαια αιτήματα των στρατιωτικών να έρχονται σε αντίθεση με τις απαιτήσεις του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με τον Παπαναστάση η «Ατζέντα 2030» δεσμεύει την ελληνική αμυντική στρατηγική και επαναπροσδιορίζει τον όρο «εθνική άμυνα».

Υπενθύμισε ότι πρόθυμα η Ελλάδα υπερκαλύπτει το ποσοστό που έχει επιβάλλει το ΝΑΤΟ, χρηματοδοτώντας αδρά τη «λυκοσυμμαχία».

Επίσης μίλησε για τις κοινές επιχειρήσεις και αποστολές, σημειώνοντας ότι η «Ατζέντα 2030» προσανατολίζεται ώστε η επιχειρησιακή προοπτική των ελληνικών ένοπλων δυνάμεων σχεδιάζεται για τη συμμετοχή στις ευρωΝΑΤΟικές επιχειρήσεις και όχι στην άμυνα της χώρας.

Μέτρα όχι για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας

Παράλληλα, επεσήμανε ότι τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση δεν αφορούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, όπως αντίστοιχα και η ενίσχυση με φαραωνικούς εξοπλισμούς που πληρώνει ο ελληνικός λαός, αλλά εξυπηρετούν τις ανάγκες της γενικευμένης πολεμικής προετοιμασίας και την εμπλοκή στις αιματηρές εξελίξεις.

Όπως είπε στοχεύουν στις αποστολές στήριξης των μονοπωλίων, στη δυνατότητα εμπλοκής σε ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις σε κάθε σημείο του πλανήτη.

Σε αυτό το πλαίσιο σύμφωνα με το βουλευτή του ΚΚΕ, η κυβέρνηση απαξιώνει τα αιτήματα των στρατιωτικών που αντιδρούν στο πολυνομοσχέδιο το οποίο έχει ολέθριες επιπτώσεις στην επαγγελματική και προσωπική ζωή τους.

Βαριές μισθολογικές συνέπειες

Την ίδια στιγμή ο Παπαναστάσης έκανε λόγο για βαριές μισθολογικές συνέπειες, στα συσσωρευμένα προβλήματά των στρατιωτικών, σημειώνοντας χαρακτηριστικά τις ελλείψεις στα στρατιωτικά νοσοκομεία.

Σχολιάζοντας ορισμένες διατάξεις του νομοσχεδίου, όπως την εθελοντική στράτευση των γυναικών 20-26 ετών τόνισε ότι η κυβέρνηση βλέπει τις νέες γυναίκες ως «σάρκες για κατανάλωση στα πολεμικά τους σφαγεία», όπως άλλωστε κάνει με τους νέους και ο καταχειροκροτημένος από την κυβέρνηση και άλλα αστικά κόμματα Ζελένσκι.

Αναφερόμενος στην αναβολή για τους φοιτητές είπε ότι οι προβλέψεις που αντιστοιχίζονται στην εποχή της πολεμικής προετοιμασίας και τσακίζουν το μέλλον τους.

Ένταση της καταστολής

Ενώ για τις διατάξεις που αφορούν την στρατιωτική δικαιοσύνη επεσήμανε την ένταση της καταστολής στους στρατευμένους και στο στελεχικό δυναμικό των ένοπλων δυνάμεων.

Επεσήμανε δε ότι αυτές περιλαμβάνουν τη στόχευση του «εχθρού λαού» και την ενίσχυση της σιωπής νεκροταφείου μέσα και έξω από τα στρατόπεδα.

Κλείνοντας ο Παπαναστάσης προειδοποίησε την κυβέρνηση να μην τολμήσει να χειραγωγήσει τον συνδικαλισμό στις ένοπλες δυνάμεις και απαίτησε την ικανοποίηση όλων των αιτημάτων των στρατιωτικών, κυρίως των χαμηλόμισθων.

