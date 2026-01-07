Πυρά κατά της κυβέρνησης για το νομοσχέδιο του ΥΕΘΑ που αφορά σε αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις στο πλαίσιο «της μετάβασης στη νέα εποχή» εξαπολύει με ανακοίνωσή του το ΚΚΕ, κάνοντας λόγο για ολοένα και αυξανόμενη αντιπαράθεση του ενός ιμπεριαλιστικού στρατοπέδου (ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ), απέναντι στους ανταγωνιστές του (Κίνα, Ρωσία).

«Φθάνει πια η κοροϊδία – Ας αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους στην ονομαστική ψηφοφορία επί του νομοσχεδίου στη Βουλή»

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε, «η ‘νέα εποχή’ που επικαλείται το νομοσχέδιο» – το οποίο που συζητιέται αυτές τις μέρες στη Βουλή – «δεν έχει καμία σχέση με την άμυνα της πατρίδας μας. Αφορά ακριβώς την πολεμική προετοιμασία του ΝΑΤΟ και της ΕΕ και την πολεμική τους ετοιμότητα έως το 2030».

Το ΚΚΕ υπογραμμίζει ότι οι κίνδυνοι αυτοί φαίνονται ακόμη περισσότερο μετά την πρόσφατη ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, τις απειλές εναντίον άλλων κρατών, αλλά και τη στάση της κυβέρνησης με τις ντροπιαστικές και επικίνδυνες δηλώσεις του πρωθυπουργού.

Το Κομμουνιστικό Κόμμα εκφράζει τη στήριξή του στα δίκαια αιτήματα των υπαξιωματικών, αξιωματικών, των φοιτητών και των γυναικών και δηλώνει ότι θα δώσει όλες του τις δυνάμεις για την ικανοποίησή τους. «Φθάνει πια η κοροϊδία. Ας αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους στην ονομαστική ψηφοφορία επί του νομοσχεδίου στη Βουλή», υπογραμμίζει στην ίδια ανακοίνωση.

ΚΚΕ: Ολόκληρη η ανακοίνωση

Το νομοσχέδιο του ΥΕΘΑ με τον τίτλο «χάρτης μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή» που συζητιέται αυτές τις μέρες στη Βουλή, έχει προκαλέσει πρωτοφανείς αντιδράσεις τόσο ανάμεσα στους εν ενεργεία και απόστρατους στρατιωτικούς, όσο και ανάμεσα σε σωματεία και οργανώσεις φοιτητών, γυναικών κ.ά.

Ο αγώνας για να μην ψηφιστεί το νομοσχέδιο συνεχίζεται αυτές τις μέρες με μαζικότητα, με κινητοποιήσεις μπροστά στη Bουλή και σε όλη την χώρα. Τα προβλήματα, που η πολιτική της κυβέρνησης φορτώνει στους στρατιωτικούς, δεν περιορίζονται μόνο στα ζητήματα υποβάθμισής τους, που προωθεί το νομοσχέδιο «ταφόπλακα», όπως οι ίδιοι το αποκαλούν.

Άλλωστε, πέρα από τα ειδικά προβλήματα του κλάδου, οι υπαξιωματικοί, οι αξιωματικοί οι απόστρατοι και οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν το στεγαστικό, τους χαμηλούς μισθούς και συντάξεις, την ακρίβεια, το κόστος ενέργειας, τις δαπάνες για υγεία και παιδεία, το ζήτημα του ελεύθερου χρόνου και γενικότερα τις άσχημες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης, όπως όλος ο λαός.

Επομένως, η ίδια η ζωή επιβάλλει ο αγώνας απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων, να δυναμώσει και να συνεχιστεί. Επιβάλλει να συνεχιστεί και μάλιστα οργανωμένα και μετά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή. Τον δρόμο δείχνουν οι αγωνιζόμενοι βιοπαλαιστές αγρότες, που συνεχίζουν και κλιμακώνουν τον αγώνα στα μπλόκα, μπροστά στην αναλγησία της πολιτικής της κυβέρνησης και της ΕΕ.

Οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι και η εμπλοκή της χώρας, οι κίνδυνοι για την ίδια και τον λαό μας, η στροφή στην πολεμική οικονομία σε βάρος των λαϊκών αναγκών, ενώνουν όλους μας στον αγώνα απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης και των κομμάτων της βολικής αντιπολίτευσης, που πίνουν νερό στο όνομα της ΕΕ, του ΝΑΤΟ, των στρατηγικών συμμαχιών της χώρας με ΗΠΑ, Ισραήλ κλπ.

Άλλωστε, η “νέα εποχή” που επικαλείται το νομοσχέδιο δεν έχει καμία σχέση με την άμυνα της πατρίδας μας. Αφορά ακριβώς την πολεμική προετοιμασία του ΝΑΤΟ και της ΕΕ και την πολεμική τους ετοιμότητα έως το 2030 (Ατζέντα 2030). Η ολοένα και αυξανόμενη αντιπαράθεση του ενός ιμπεριαλιστικού στρατοπέδου (ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ), απέναντι στους ανταγωνιστές του (Κίνα, Ρωσία), έχει σαν αποτέλεσμα την επίσπευση ενεργειών για ισχυρότερες, ικανότερες και φονικότερες σε βάρος των λαών ευρωΝΑΤΟϊκές Ένοπλες Δυνάμεις. Εκεί στοχεύει και το νομοσχέδιο της κυβέρνησης.

Οι κίνδυνοι αυτοί φαίνονται ακόμη περισσότερο μετά την πρόσφατη ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, τις απειλές εναντίον άλλων κρατών, αλλά και τη στάση της κυβέρνησης με τις ντροπιαστικές και επικίνδυνες δηλώσεις του πρωθυπουργού, που αποτελούν μνημείο αίσχους, στην υπηρεσία της εμπλοκής για τα συμφέροντα του κεφαλαίου.

Την απαράδεκτη στάση της κυβέρνησης συμπληρώνουν οι αντιδράσεις των άλλων αστικών κομμάτων που είτε υιοθετούν τα προσχήματα της ιμπεριαλιστικής επέμβασης στη Βενεζουέλα (ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση κλπ) είτε περιορίζουν την κριτική τους στο αν τηρήθηκε ή όχι το «διεθνές δίκαιο», σπέρνοντας ταυτόχρονα αυταπάτες για τον ρόλο της ΕΕ (ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ελευθερίας).

Ο μέχρι σήμερα αγώνας των στρατιωτικών με την ηγεσία του συντονιστικού των 13 συλλόγων απέναντι στο νομοσχέδιο “ταφόπλακα”, η στήριξη που παρείχαν και έλαβαν από δεκάδες εργατικά σωματεία, από μπλόκα αγροτών και άλλους μαζικούς φορείς και πάνω από όλα οι πολυπληθείς συγκεντρώσεις τους ήταν κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό και πρωτόγνωρο. Οι χιλιάδες αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και απόστρατοι οδηγήθηκαν στη συμμετοχή τους αυτή αγνοώντας τις υποδείξεις και προτροπές ελάχιστων φορέων, που έκαναν πλάτες στην κυβέρνηση.

Η δράση τους όμως αυτή προσέλκυσε και πολλά «χτυπήματα στην πλάτη» από κόμματα της δήθεν αντιπολίτευσης, χωρίς όμως αυτά να δηλώνουν καθαρά ότι το νομοσχέδιο δεν πρέπει να κατατεθεί και να ψηφιστεί, όπως ανοιχτά και καθαρά έπραξε το ΚΚΕ. Υποκριτικά μάλιστα προσπαθούν να πείσουν, ότι μπορείς ταυτόχρονα να είσαι υπέρ των συμφερόντων του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, της ΕΕ και υπέρ των δικαιωμάτων των στρατιωτικών και των οικογενειών τους. Φθάνει πια η κοροϊδία. Ας αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους στην ονομαστική ψηφοφορία επί του νομοσχεδίου στη Βουλή.

Το ΚΚΕ στηρίζει τον δίκαιο αγώνα και τα δίκαια αιτήματα των στρατιωτικών. Η δύναμη βρίσκεται στην ενότητα με τον αγωνιζόμενο λαό, εργάτες, αγρότες, φοιτητές, γυναίκες για την ανατροπή της πολιτικής της κυβέρνησης που μας φέρνει όλο και πιο κοντά στον πόλεμο και τη στηρίζουν με διάφορους τρόπους τα υπόλοιπα κόμματα.

Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στη Βουλή, ο αγώνας χαμηλόβαθμων αξιωματικών και υπαξιωματικών δεν σταματά εδώ. Ο οργανωμένος αγώνας είναι ανάγκη να συνεχιστεί.

Το ΚΚΕ στηρίζει τα δίκαια αιτήματα των υπαξιωματικών, αξιωματικών, των φοιτητών και των γυναικών και θα δώσει όλες του τις δυνάμεις για την ικανοποίησή τους.