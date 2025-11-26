newspaper
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση
26.11.2025 | 08:29
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Ένοπλες Δυνάμεις: Αντιδρούν στα νέα μέτρα του υπουργείου οι στρατιωτικοί – Δεν ικανοποιούνται από τις αυξήσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 26 Νοεμβρίου 2025 | 09:54

Ένοπλες Δυνάμεις: Αντιδρούν στα νέα μέτρα του υπουργείου οι στρατιωτικοί – Δεν ικανοποιούνται από τις αυξήσεις

Κινητοποιήσεις ετοιμάζουν το Σάββατο το μεσημέρι στα Προπύλαια όσοι υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις - Το νέο βαθμολόγιο τους εμποδίζει να εξελιχθούν - Μαζικό το κύμα παραιτήσεων

Τον Ιανουάριο πρόκειται να γίνουν τελικά οι αυξήσεις σε όσους υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, από τον Οκτώβριο που είχε ανακοινωθεί αρχικώς. Το νέο μισθολόγιο για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο αποσυνδέει πλέον τη μισθολογική εξέλιξη από τον βαθμό του κάθε στρατιωτικού, προβλέπει αυξήσεις στους μισθούς οι οποίες κυμαίνονται από 13% έως και 53%.

Οι στρατιωτικοί, ωστόσο, αντιδρούν στις αλλαγές και ετοιμάζουν νέες κινητοποιήσεις το Σάββατο – με συγκέντρωση στις 15:00 στα Προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή -, καθώς όπως υποστηρίζουν χάνουν και τους βαθμούς, χάνουν και τα λεφτά.

«Έχουμε μια εικονική πραγματικότητα, υποτίθεται ότι παίρνουμε αυξήσεις αλλά διαλύονται οι ζωές μας» δηλώνει μιλώντας στο Mega ο πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΣΤΥΑ), Βασίλης Τσιλιγιάννης, προσθέτοντας παράλληλα ότι είναι ένας χρόνος τώρα που αντιδρούν σε αυτόν τον σχεδιασμό.

Ο κ. Τσιλιγιάννης σημειώνει μεταξύ άλλων ότι οι στρατιωτικοί έχουν να δουν αυξήσεις από το 2012, με τους τωρινούς μισθούς να αποτελούν αντικίνητρο για τα νέα παιδιά να ενταχθούν στους κόλπους των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. «Αυτή τη στιγμή στις σχολές υπαξιωματικών ορκίστηκε κάτω από το 50% από αυτούς που ζητούσαμε» τονίζει ο ίδιος.

«Σε λίγο θα έχουμε τις Belharra και δεν θα έχουμε ποιον να βάλουμε μέσα», λέει ο πρόεδρος της ΣΤΥΑ για τις μαζικές παραιτήσεις

Το νέο πλαίσιο στήριξης της στρατιωτικής οικογένειας, όπως παρουσιάστηκε την περασμένη Δευτέρα από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, αλλάζει ριζικά το μισθολογικό τοπίο προκειμένου να ενισχύσει το εισόδημα χιλιάδων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Τσιλιγιάννης εξηγεί ότι από τις σχολές υπαξιωματικών πλέον ένα στέλεχος θα βγαίνει με περίπου 1.050 ευρώ αντί για 900 ευρώ που ήταν οι αποδοχές του πριν, αλλά για το θέμα των βαθμών δεν υπάρχει πρόβλεψη.

«Με το παλιό καθεστώς, ο ίδιος έφτανε συνταγματάρχης και μισθολογικά τα 2.000-2.500 ευρώ σε καθαρές αποδοχές, ενώ τώρα θα πέσει τουλάχιστον πέντε με έξι κατοστάρικα κάτω, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι το θέμα των καθηκόντων, του κύρους, της μοριοδότησης π.χ. για να πας το παιδί σου στον βρεφικό σταθμό ή για να πάρεις στέγη ή στον παραθερισμό» προσθέτει.

Όσον αφορά το νέο βαθμολόγιο, από το οποίο επηρεάζονται όχι μόνο οι μισθοί αλλά και η υπόλοιπη ζωή των στρατιωτικών, ο ίδιος αναφέρει: «Στελέχη που ήδη υπηρετούν μένουν καθηλωμένα στον βαθμό που φέρουν ακόμα και για 15-10 χρόνια, κάτι πρωτοφανές, άρα δεν μπορούν να εξελιχθούν βαθμολογικά. Το δεύτερο είναι ότι όσοι είναι υπαξιωματικοί δεν θα γίνουν ποτέ αξιωματικοί και αυτοί που θα μπαίνουν από εδώ και πέρα στις Σχολές θα έχουν πολύ χαμηλότερη εξέλιξη».

Ο κ. Τσιλιγιάννης τονίζει, τέλος, ότι καταγράφεται μαζικό κύμα παραιτήσεων στρατιωτικών. «Έχουμε 278 παραιτήσεις από την αρχή της χρονιάς στο Πολεμικό Ναυτικό, σε λίγο καιρό θα έχουμε τις Belharra και δεν θα έχουμε ποιον να βάλουμε μέσα».

Ένοπλες Δυνάμεις: Οι μισθολογικές αλλαγές

Παραδείγματα (μεικτές αποδοχές):

  • Ταγματάρχης με 17 έτη υπηρεσίας: αύξηση 321 ευρώ τον μήνα (από 1.671 ευρώ σε 1.992 ευρώ, +19,2%).
  • Λοχαγός με 13 έτη υπηρεσίας: αύξηση 276 ευρώ τον μήνα (από 1.518 ευρώ σε 1.794 ευρώ, +18,2%).
  • Ανθυπολοχαγός με 3 έτη σε παραμεθόριο: αύξηση 379 ευρώ τον μήνα (από 1.197 ευρώ σε 1.576 ευρώ, +31,7%), δηλαδή 4.548 ευρώ ετησίως.
  • Ταγματάρχης, Διοικητής Υπομονάδας, 17 έτη σε παραμεθόριο: αύξηση 427 ευρώ τον μήνα (από 1.753 ευρώ σε 2.180 ευρώ, +24,4%), δηλαδή 5.124 ευρώ ετησίως.
  • Αντιπλοίαρχος, Κυβερνήτης Φρεγάτας, 23 έτη υπηρεσίας: αύξηση 1.000 ευρώ τον μήνα (από 1.913 ευρώ σε 2.913 ευρώ, +52,3%), δηλαδή 12.000 ευρώ ετησίως.

Νέο οικιστικό πρόγραμμα:

Παράλληλα, παρουσιάστηκε το νέο οικιστικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει συνολικά 17.484 κατοικίες (κατασκευή και ανακαινίσεις), με στόχο τη στήριξη της στέγασης των στρατιωτικών οικογενειών.

Συγκεκριμένα προβλέπονται 10.454 νέες κατοικίες και 7.030 ανακαινισμένες κατοικίες.

Χρυσές λίρες: Πόσες έχουν αποταμιεύσει οι Έλληνες 

Χρυσές λίρες: Πόσες έχουν αποταμιεύσει οι Έλληνες 

Business
Eurobank Equities: Στα 62 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο της Metlen

Eurobank Equities: Στα 62 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο της Metlen

inWellness
inTown
Stream newspaper
«Πυλώνας» των φοροεσόδων ο ΦΠΑ – Η ακρίβεια τροφοδοτεί τα κρατικά ταμεία
ΦΠΑ 26.11.25

Ο αγαπημένος φόρος των… κρατικών ταμείων - Δέκα μήνες ανοδικής τροχιάς και έπεται συνέχεια

Η μεγέθυνση της οικονομίας αλλά και η ακρίβεια που πιέζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς τροφοδοτούν με επιπλέον έσοδα τα κρατικά ταμεία. «Ατμομηχανή» των εσόδων ο ΦΠΑ το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Επιστροφή ενοικίου: Εντείνεται η στεγαστική κρίση εν αναμονή της ενίσχυσης την Παρασκευή – Καμπανάκι ΤτΕ
Εκτόξευση τιμών 26.11.25

Εντείνεται η στεγαστική κρίση εν αναμονή της επιστροφής ενοικίου την Παρασκευή - Καμπανάκι ΤτΕ

Παρά την επιστροφή ενοικίου σε πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά, η ΤτΕ προειδοποιεί για επίμονη στεγαστική κρίση και ενδείξεις «φούσκας» ενώ κάνει λόγο για απαρχή συσσώρευσης συστημικών κινδύνων

Σύνταξη
Το δημογραφικό σφραγίζει και την πολιτική: Οι ηγέτες γερνάνε γρηγορότερα από τους πολίτες
Έκθεση EBRD 25.11.25

Το δημογραφικό σφραγίζει και την πολιτική: Οι ηγέτες γερνάνε γρηγορότερα από τους πολίτες

Οι ηγέτες είναι πιο γερασμένοι από τους ψηφοφόρους, ενώ οι νέοι υποεκπροσωπούνται στο εκλογικό σώμα. Τι δείχνει νέα έρευνα της ΕΒRD για το δημογραφικό και τη δύναμη της «γκρίζας ψήφου».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ανάπτυξη με αγκάθια βλέπει η EBRD για την Ελλάδα – Καμπανάκι για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης
Αξιολόγηση Tράπεζας 25.11.25

Ανάπτυξη με αγκάθια βλέπει η EBRD για την Ελλάδα - Καμπανάκι για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης

Τι αναφέρει η Eυρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης - EBRD για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας. Οι ανισότητες στην αγορά εργασίας και το αγκάθι του πληθωρισμού.

Τζούλη Καλημέρη
Eurostat: Ζώντας στο όριο της φτώχειας στην Ευρώπη – Οι μεγάλες ανισότητες και η ελληνική πραγματικότητα
Οι μεγάλες διαφορές 25.11.25

Ζώντας στο όριο της φτώχειας στην Ευρώπη - Οι μεγάλες ανισότητες και η ελληνική πραγματικότητα

Ένας άνθρωπος θεωρείται ότι βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας αν το εισόδημά του είναι χαμηλότερο από το 60% του εθνικού διάμεσου εισοδήματος.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σαλαμίνα: Στα δικαστήρια Πειραιά η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της
Ελλάδα 26.11.25

Στα δικαστήρια Πειραιά η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της στη Σαλαμίνα - Τα στοιχεία που την πρόδωσαν

Στα δικαστήρια Πειραιά οδηγήθηκε η 46χρονη, η οποία ομολόγησε τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα. Η μεταγωγή της έγινε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Η 46χρονη, η οποία φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο και είχε σκυμμένο το κεφάλι, θα περάσει την πόρτα του γραφείου του Ανακριτή από όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ζητήσει προθεσμία […]

Σύνταξη
Η σκοτεινή πλευρά της δόξας: Νέα μελέτη δείχνει ότι η φήμη «κλέβει» χρόνια από τη ζωή των μουσικών
4,6 χρόνια 26.11.25

Η σκοτεινή πλευρά της δόξας: Νέα μελέτη δείχνει ότι η φήμη «κλέβει» χρόνια από τη ζωή των μουσικών

Μια νέα γερμανική μελέτη αποκαλύπτει τη σκοτεινή πλευρά της δόξας. Η φήμη μπορεί να «κλέβει» έως και 4,6 χρόνια από τη ζωή των μουσικών, επιβαρύνοντας την υγεία τους όσο και το περιστασιακό κάπνισμα

Σύνταξη
Δολοφονία ηγέτη Χεζμπολάχ – Τι σημαίνει για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή
Τρεις επιλογές 26.11.25

Δολοφονία ηγέτη Χεζμπολάχ - Τι σημαίνει για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Ειδικοί εκτιμούν ότι προς το παρόν η Χεζμπολάχ είναι απίθανο να απαντήσει στη δολοφονία του στρατιωτικού ηγέτη της, ενώ πιθανότερη είναι η κατάρρευση της εκεχειρίας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ναν: «Είμαι ο ηγέτης στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού – Το Νο. 25 να ανέβει στην οροφή του ΟΑΚΑ»
Euroleague 26.11.25

Ναν: «Είμαι ο ηγέτης στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού – Το Νο. 25 να ανέβει στην οροφή του ΟΑΚΑ»

Ο Κέντρικ Ναν μίλησε στην κάμερα της Nova μετά την επικράτηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρτιζάν, τονίζοντας τη φιλοδοξία του να δει τη φανέλα του στην οροφή του γηπέδου.

Σύνταξη
Ρεάλ Μαδρίτης: Τα πλάνα του Τσάμπι Αλόνσο για τη «μάχη» με τον Ολυμπιακό
Champions League 26.11.25

Ρεάλ Μαδρίτης: Τα πλάνα του Τσάμπι Αλόνσο για τη «μάχη» με τον Ολυμπιακό

Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει στο Καραϊσκάκη τον Ολυμπιακό (22:00) και ο Τσάμπι Αλόνσο καταστρώνει τα πλάνα του για το σπουδαίο παιχνίδι για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Οργή στις ΗΠΑ: «Δασκάλα της χρονιάς» καταγράφεται να χτυπά άγρια με ζώνη τον 12χρονο γιο της – Βίντεο
Συνελήφθη 26.11.25

Σοκαριστικό βίντεο: «Δασκάλα της χρονιάς» καταγράφεται να χτυπά 22 φορές με ζώνη τον 12χρονο γιο της

Η δασκάλα στην Αλαμπάμα των ΗΠΑ συνελήφθη για κακοποίηση ανηλίκου - Το βίντεο του περιστατικού δημοσιοποιήθηκε από τον 24χρονο γιο της, ο οποίος ανέφερε ότι η μητέρα του κακοποιούσε και τον ίδιο

Σύνταξη
Πληθυσμός: Αυτή είναι η μεγαλύτερη πόλη του κόσμου – Η πρώτη θέση άλλαξε χέρια και θα ξαναλλάξει μέχρι το 2050
Έκθεση του ΟΗΕ 26.11.25

Αυτή είναι η μεγαλύτερη πόλη του κόσμου - Η πρώτη θέση άλλαξε χέρια και θα ξαναλλάξει μέχρι το 2050

Οι εννιά από τις δέκα μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου βρίσκονται στην Ασία, τη δεκάδα συμπληρώνει το Κάιρο - Πόσο έχουν αυξηθεί οι μεγαλουπόλεις σε σχέση με το 1975 - Η πόλη που κινδυνεύει να βυθιστεί

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Δυτική Όχθη: Νέα επιχείρηση ανακοίνωσε ο στρατός του Ισραήλ – Κλιμακώνεται η βία κατά των Παλαιστινίων
Στόχος η προσάρτηση 26.11.25

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε νέα επιχείρηση στη Δυτική Όχθη - Κλιμακώνεται η βία κατά των Παλαιστινίων

Το Ισραήλ δεν κρύβει ότι στόχος του είναι να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη - Οι επιχειρήσεις εκτοπισμού Παλαιστινίων από τα σπίτια τους έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
«Πυλώνας» των φοροεσόδων ο ΦΠΑ – Η ακρίβεια τροφοδοτεί τα κρατικά ταμεία
ΦΠΑ 26.11.25

Ο αγαπημένος φόρος των… κρατικών ταμείων - Δέκα μήνες ανοδικής τροχιάς και έπεται συνέχεια

Η μεγέθυνση της οικονομίας αλλά και η ακρίβεια που πιέζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς τροφοδοτούν με επιπλέον έσοδα τα κρατικά ταμεία. «Ατμομηχανή» των εσόδων ο ΦΠΑ το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Λάρισα: Ποινές με αναστολή για τον θάνατο φοιτητή που καταπλακώθηκε από τοίχο – Ξεσπά η οικογένεια
Το 2022 στη Λάρισα 26.11.25

Ποινές με αναστολή για τον θάνατο φοιτητή που καταπλακώθηκε από τοίχο - Ξεσπά η οικογένεια

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας έκρινε ένοχους τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και την πρώην προϊσταμένη της Πολεοδομίας, επιβάλλοντας ποινές φυλάκισης με αναστολή για τον θάνατο του φοιτητή.

Σύνταξη
Επιστροφή ενοικίου: Εντείνεται η στεγαστική κρίση εν αναμονή της ενίσχυσης την Παρασκευή – Καμπανάκι ΤτΕ
Εκτόξευση τιμών 26.11.25

Εντείνεται η στεγαστική κρίση εν αναμονή της επιστροφής ενοικίου την Παρασκευή - Καμπανάκι ΤτΕ

Παρά την επιστροφή ενοικίου σε πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά, η ΤτΕ προειδοποιεί για επίμονη στεγαστική κρίση και ενδείξεις «φούσκας» ενώ κάνει λόγο για απαρχή συσσώρευσης συστημικών κινδύνων

Σύνταξη
Ποιος είναι ο Άλμα Άλεν που θα εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ στη Μπιενάλε Βενετίας 2026;
«Αμερικανική αριστεία» 26.11.25

Ποιος είναι ο Άλμα Άλεν που θα εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ στη Μπιενάλε Βενετίας 2026;

Οι ΗΠΑ επιλέγουν τον αυτοδίδακτο γλύπτη Άλμα Άλεν για τη Μπιενάλε 2026, μετά από μια ταραχώδη και πολιτικά φορτισμένη διαδικασία που φωτίζει τις νέες πολιτιστικές προτεραιότητες της κυβέρνησης Τραμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025
