Τον Ιανουάριο πρόκειται να γίνουν τελικά οι αυξήσεις σε όσους υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, από τον Οκτώβριο που είχε ανακοινωθεί αρχικώς. Το νέο μισθολόγιο για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο αποσυνδέει πλέον τη μισθολογική εξέλιξη από τον βαθμό του κάθε στρατιωτικού, προβλέπει αυξήσεις στους μισθούς οι οποίες κυμαίνονται από 13% έως και 53%.

Οι στρατιωτικοί, ωστόσο, αντιδρούν στις αλλαγές και ετοιμάζουν νέες κινητοποιήσεις το Σάββατο – με συγκέντρωση στις 15:00 στα Προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή -, καθώς όπως υποστηρίζουν χάνουν και τους βαθμούς, χάνουν και τα λεφτά.

«Έχουμε μια εικονική πραγματικότητα, υποτίθεται ότι παίρνουμε αυξήσεις αλλά διαλύονται οι ζωές μας» δηλώνει μιλώντας στο Mega ο πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΣΤΥΑ), Βασίλης Τσιλιγιάννης, προσθέτοντας παράλληλα ότι είναι ένας χρόνος τώρα που αντιδρούν σε αυτόν τον σχεδιασμό.

Ο κ. Τσιλιγιάννης σημειώνει μεταξύ άλλων ότι οι στρατιωτικοί έχουν να δουν αυξήσεις από το 2012, με τους τωρινούς μισθούς να αποτελούν αντικίνητρο για τα νέα παιδιά να ενταχθούν στους κόλπους των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. «Αυτή τη στιγμή στις σχολές υπαξιωματικών ορκίστηκε κάτω από το 50% από αυτούς που ζητούσαμε» τονίζει ο ίδιος.

«Σε λίγο θα έχουμε τις Belharra και δεν θα έχουμε ποιον να βάλουμε μέσα», λέει ο πρόεδρος της ΣΤΥΑ για τις μαζικές παραιτήσεις

Το νέο πλαίσιο στήριξης της στρατιωτικής οικογένειας, όπως παρουσιάστηκε την περασμένη Δευτέρα από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, αλλάζει ριζικά το μισθολογικό τοπίο προκειμένου να ενισχύσει το εισόδημα χιλιάδων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Τσιλιγιάννης εξηγεί ότι από τις σχολές υπαξιωματικών πλέον ένα στέλεχος θα βγαίνει με περίπου 1.050 ευρώ αντί για 900 ευρώ που ήταν οι αποδοχές του πριν, αλλά για το θέμα των βαθμών δεν υπάρχει πρόβλεψη.

«Με το παλιό καθεστώς, ο ίδιος έφτανε συνταγματάρχης και μισθολογικά τα 2.000-2.500 ευρώ σε καθαρές αποδοχές, ενώ τώρα θα πέσει τουλάχιστον πέντε με έξι κατοστάρικα κάτω, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι το θέμα των καθηκόντων, του κύρους, της μοριοδότησης π.χ. για να πας το παιδί σου στον βρεφικό σταθμό ή για να πάρεις στέγη ή στον παραθερισμό» προσθέτει.

Όσον αφορά το νέο βαθμολόγιο, από το οποίο επηρεάζονται όχι μόνο οι μισθοί αλλά και η υπόλοιπη ζωή των στρατιωτικών, ο ίδιος αναφέρει: «Στελέχη που ήδη υπηρετούν μένουν καθηλωμένα στον βαθμό που φέρουν ακόμα και για 15-10 χρόνια, κάτι πρωτοφανές, άρα δεν μπορούν να εξελιχθούν βαθμολογικά. Το δεύτερο είναι ότι όσοι είναι υπαξιωματικοί δεν θα γίνουν ποτέ αξιωματικοί και αυτοί που θα μπαίνουν από εδώ και πέρα στις Σχολές θα έχουν πολύ χαμηλότερη εξέλιξη».

Ο κ. Τσιλιγιάννης τονίζει, τέλος, ότι καταγράφεται μαζικό κύμα παραιτήσεων στρατιωτικών. «Έχουμε 278 παραιτήσεις από την αρχή της χρονιάς στο Πολεμικό Ναυτικό, σε λίγο καιρό θα έχουμε τις Belharra και δεν θα έχουμε ποιον να βάλουμε μέσα».

Ένοπλες Δυνάμεις: Οι μισθολογικές αλλαγές

Παραδείγματα (μεικτές αποδοχές):

Ταγματάρχης με 17 έτη υπηρεσίας: αύξηση 321 ευρώ τον μήνα (από 1.671 ευρώ σε 1.992 ευρώ, +19,2%).

Λοχαγός με 13 έτη υπηρεσίας: αύξηση 276 ευρώ τον μήνα (από 1.518 ευρώ σε 1.794 ευρώ, +18,2%).

Ανθυπολοχαγός με 3 έτη σε παραμεθόριο: αύξηση 379 ευρώ τον μήνα (από 1.197 ευρώ σε 1.576 ευρώ, +31,7%), δηλαδή 4.548 ευρώ ετησίως.

Ταγματάρχης, Διοικητής Υπομονάδας, 17 έτη σε παραμεθόριο: αύξηση 427 ευρώ τον μήνα (από 1.753 ευρώ σε 2.180 ευρώ, +24,4%), δηλαδή 5.124 ευρώ ετησίως.

Αντιπλοίαρχος, Κυβερνήτης Φρεγάτας, 23 έτη υπηρεσίας: αύξηση 1.000 ευρώ τον μήνα (από 1.913 ευρώ σε 2.913 ευρώ, +52,3%), δηλαδή 12.000 ευρώ ετησίως.

Νέο οικιστικό πρόγραμμα:

Παράλληλα, παρουσιάστηκε το νέο οικιστικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει συνολικά 17.484 κατοικίες (κατασκευή και ανακαινίσεις), με στόχο τη στήριξη της στέγασης των στρατιωτικών οικογενειών.

Συγκεκριμένα προβλέπονται 10.454 νέες κατοικίες και 7.030 ανακαινισμένες κατοικίες.