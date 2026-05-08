Σημαντική είδηση:
08.05.2026 | 17:15
Ελεύθεροι οι όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα στη Γερμανία – Διέφυγαν οι δράστες
Τι απαντά η Fraport για το λουκέτο της Ryanair στο «Μακεδονία»
Οικονομικές Ειδήσεις 08 Μαΐου 2026, 20:44

Τι απαντά η Fraport για το λουκέτο της Ryanair στο «Μακεδονία»

Τι αναφέρει η Fraport για την τελική απόφαση της Ryanair να διακόψει μέρος του χειμερινού πτητικού της έργου στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία»

“Tired but Wired”: Γιατί νιώθετε εξαντλημένοι αλλά σε υπερένταση

“Tired but Wired”: Γιατί νιώθετε εξαντλημένοι αλλά σε υπερένταση

Σήμερα ενημερώθηκε η Fraport για την τελική απόφαση της Ryanair να διακόψει μέρος του χειμερινού πτητικού της έργου στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» για την επόμενη χρονιά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με αυτήν, η Fraport, πέραν του γεγονότος ότι οι σχετικές ανακοινώσεις έλαβαν χώρα στην Αθήνα κι όχι στη Θεσσαλονίκη που κατά κύριο λόγο επηρεάζεται από τις αποφάσεις αυτές, είναι προφανές ότι οποιεσδήποτε αιτιάσεις περί των αεροναυτιλιακών χρεώσεων και του Τέλους Ανάπτυξης Αεροδρομίων που έχει θεσπιστεί από το Ελληνικό Κράτος είναι απολύτως αβάσιμες και καθ’ ολοκληρία προσχηματικές.

Fraport: Αντιλαμβανόμαστε τους λόγους

Ακόμη, στην ανακοίνωση της Fraport αναφέρεται ότι «Αντιλαμβανόμαστε ότι οι λόγοι που οδήγησαν τη Ryanair να περιορίσει το πτητικό της έργο κατά τη χειμερινή περίοδο στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τον εμπορικό σχεδιασμό, το επιχειρηματικό μοντέλο και την κερδοφορία της εταιρείας».

«Από την πλευρά μας», σύμφωνα με τη Fraport «σεβόμαστε τις επιχειρηματικές αποφάσεις της Ryanair, η οποία εξακολουθεί να παραμένει ένας από τους σημαντικούς συνεργάτες μας, όπως επίσης και οι υπόλοιπες 40 αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σήμερα στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, συνδέοντας την πόλη και την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας με περισσότερες από 33 χώρες και 93 προορισμούς».

Και η ανακοίνωση καταλήγει: «Ως Fraport Greece, έχουμε επενδύσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ για την επέκταση και αναβάθμιση των υποδομών και εγκαταστάσεων του Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει ήδη καταγράψει ρεκόρ επιβατικής κίνησης, με συνολική αύξηση 40%, στα εννέα χρόνια που βρίσκεται υπό τη διαχείρισή μας. Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στον στόχο μας: το Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» να διαθέτει διαρκώς τις σύγχρονες υποδομές και την επιχειρησιακή ετοιμότητα που απαιτούνται, ώστε να εξυπηρετεί αποτελεσματικά τις αυξανόμενες ροές επιβατών που συνεπάγεται η διαρκής ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής ως διεθνούς προορισμού».

Ελληνική οικονομία: Οι πέντε δείκτες που δείχνουν πότε ξεκινούν τα δύσκολα

Ελληνική οικονομία: Οι πέντε δείκτες που δείχνουν πότε ξεκινούν τα δύσκολα

“Tired but Wired”: Γιατί νιώθετε εξαντλημένοι αλλά σε υπερένταση

“Tired but Wired”: Γιατί νιώθετε εξαντλημένοι αλλά σε υπερένταση

«Σποραδικές συγκρούσεις» ΗΠΑ και Ιράν στο Ορμούζ, παρά την εκεχειρία – Η Ουάσιγκτον περιμένει την απάντηση της Τεχεράνης

«Σποραδικές συγκρούσεις» ΗΠΑ και Ιράν στο Ορμούζ, παρά την εκεχειρία – Η Ουάσιγκτον περιμένει την απάντηση της Τεχεράνης

Η στεγαστική κρίση θερίζει, ο πρωθυπουργός πανηγυρίζει – Στο 13,8% ο πληθωρισμός στέγασης
Η στεγαστική κρίση οξύνεται ραγδαία, με τον πληθωρισμό στη στέγαση να τρέχει με ετήσιο ρυθμό 13,8% και 40% στην εξαετία. Παρεμβάσεις από την αντιπολίτευση για στεγαστικό και ακρίβεια.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Κόντρα στην πολιτική της η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου
Παρά την θέληση της ΕΕ να απεξαρτηθεί από την ρωσική ενέργεια, η ένωση αύξησε τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία τους τέσσερις πρώτους μήνες του 2026

Kανονικά οι αποζημιώσεις σε περίπτωση ακύρωσης πτήσεων – Οι οδηγίες τις Κομισιόν εν μέσω κρίσης στη Μέση Ανατολή
Η Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να εξαιρεθούν από την καταβολή οικονομικής αποζημίωσης μόνο εάν μπορούν να αποδείξουν ότι η ακύρωση προκλήθηκε από «έκτακτες περιστάσεις»

«Λουκέτο» στη βάση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη – Απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων
Τα ελληνικά αεροδρόμια δεν είναι πλέον ανταγωνιστικά κατά τη χειμερινή και ενδιάμεση τουριστική περίοδο, όταν η εξάρτηση της τουριστικής βιομηχανίας από τις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους είναι μεγαλύτερη, αναφέρει η Ryanair μεταξύ άλλων

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στέλνουν τον λογαριασμό του σκανδάλου στους αγρότες – «Ραβασάκια» για αχρεωστήτως καταβληθέντα
Ραβασάκια από ΑΑΔΕ λαμβάνουν αγρότες για αναδρομικές επιστροφές ενισχύσεων που έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την εποχή του σκανδάλου - Το προβληματικό σύστημα

Ανθή Γεωργίου
Eνεργειακή ακρίβεια και ενεργειακή φτώχεια: Διπλό πρωτάθλημα για την Ελλάδα
Η ενεργειακή φτώχεια πλήττει σχεδόν δύο στα δέκα νοικοκυριά στην Ελλάδα. Αντίστοιχα, τον Απρίλιο ήμασταν πρωταθλητές στην ενεργειακή ακρίβεια, με αυξήσεις 7% στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Ασανσέρ οι τιμές του πετρελαίου εν αναμονή της απάντησης του Ιράν
Ενώ η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι αβέβαιη, «η δυναμική κινείται προς μια καλή κατεύθυνση» και οι αγορές την έχουν λάβει υπόψη, εξηγεί ο επικεφαλής οικονομολόγος της Lombard Odier

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Μόνο τρεις εβδομάδες έκατσε σε κέντρο θεραπείας η ποπ σταρ μετά τη σύλληψή της
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς φέρεται να μπήκε σε ιδιωτικό κέντρο θεραπείας μετά τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αλλά αποχώρησε σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες

Η στεγαστική κρίση θερίζει, ο πρωθυπουργός πανηγυρίζει – Στο 13,8% ο πληθωρισμός στέγασης
Παναθηναϊκός – Βαλένθια 86-89: Ηττήθηκε ξανά και πάει για «τελικό» στην Ισπανία
Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε για 2η σερί φορά στο ΟΑΚΑ από τη Βαλένθια (89-86), οι Ισπανοί ισοφάρισαν τη σειρά σε 2-2 και πλέον η πρόκριση στο Final-4 της Αθήνας θα κριθεί σε πέμπτο παιχνίδι στην έδρα τους

NBA Europe: Το σχέδιο των 3 δισ. δολαρίων που αλλάζει το ευρωπαϊκό μπάσκετ
NBA και η FIBA ετοιμάζουν τη μεγαλύτερη επανάσταση στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με επενδύσεις-μαμούθ, μόνιμα franchises, εγγυημένα έσοδα και στόχο τη δημιουργία μιας νέας πανευρωπαϊκής «σουπερλίγκας»

Ζαλγκίρις – Φενέρμπαχτσε 90-94: Πρόκριση στην παράταση οι Τούρκοι και «ραντεβού» με τον Ολυμπιακό στο F-4
Η πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε επικράτησε στην παράταση της Ζαλγκίρις με 94-90, έκανε το 3-1 στη σειρά και προκρίθηκε στο Final 4 της Αθήνας όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

«Είπα στην οικογένειά του ότι ήταν οροθετικός»: Ο καλύτερος φίλος του Κιθ Χάρινγκ θυμάται
Ο Κέρμιτ Όσβαλντ γνώριζε τον Κιθ Χάρινγκ από τότε που ήταν πέντε ετών. Ξεκίνησαν ανταλλάσσοντας σημειώματα στην εκκλησία της γενέτειράς τους, το Κούτσταουν της Πενσυλβανίας.

Παραδοχή Μέσι: «Η Αργεντινή δεν είναι φαβορί για το Μουντιάλ» – Τι είπε για την «κόντρα» του με τον Ρονάλντο
Ο Λιονέλ Μέσι δήλωσε ότι η Αργεντινή δεν είναι το φαβορί για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 που θα φιλοξενήσουν ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδάς, από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου.

Δουδωνής: Ανυπολόγιστο το κόστος της κυβερνητικής ολιγωρίας για εμβολιασμό – Καταστρέφεται η κτηνοτροφία της Λέσβου
Επίθεση στην κυβέρνηση για καθυστέρηση στους εμβολιασμούς ζώων εξαπέλυσε από τη Λέσβο ο Π. Δουδωνής, ζητώντας άμεση στήριξη των κτηνοτρόφων.

«Στο εξωτερικό κινδυνεύει η ζωή μου»: Συγκλονίζει η ιστορία Ιρακινής που ζητά άδεια διαμονής από το υπ. Μετανάστευσης
«Ζητώ μόνο να μείνω και να δουλέψω μόνιμα στη χώρα που μεγάλωσα. Έφυγα για να γλυτώσω. Με διώχνουν και από την Ελλάδα. Δεν έχω πού αλλού να πάω» λέει η 35χρονη, που δέχεται απειλές από μαφία προηγμένης δυτικής χώρας. Η απάντηση πηγών του υπουργείου.

Acropolis Swim Open: Σπουδαίος Σίσκος στα 200μ. ύπτιο, καλύτερη επίδοση στον κόσμο και Πανελλήνιο ρεκόρ! (vid)
Εντυπωσιακός ο Απόστολος Σίσκος στην πρεμιέρα του «Acropolis Swim Open» στο ΟΑΚΑ. Ο 21χρονος πρωταθλητής σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ και την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στα 200μ. ύπτιο!

Πάπας Λέων ΙΔ’: Έξι πράγματα που μάθαμε για τον πρώτο Αμερικάνο ποντίφικα στο πρώτο έτος της θητείας του
Ο καρδινάλιος Ρομπέρ Πρεβό, ο οποίος επέλεξε το όνομα Πάπας Λέων ΙΔ' εξελέγη στις 8 Μαΐου 2025 ως ο 267ος επίσκοπος της Ρώμης και ηγέτης των 1,4 δισεκατομμυρίων καθολικών παγκοσμίως

LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια
LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βαλένθια για το Game 4 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Κόντρα στην πολιτική της η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου
Παρά την θέληση της ΕΕ να απεξαρτηθεί από την ρωσική ενέργεια, η ένωση αύξησε τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία τους τέσσερις πρώτους μήνες του 2026

Ρεάλ Μαδρίτης: Στα «μαλακά» Τσουαμενί και Βαλβέρδε μετά το σοβαρό επεισόδιο που είχαν (pic)
Ούτε διακοπή συμβολαίου, ούτε αποκλεισμός από αγώνες η ποινή της Ρεάλ σε Βαλβέρδε και Τσουαμενί για τον άγριο καυγά που είχαν. Έκαστος θα πληρώσει πρόστιμο ύψους μισού εκατομμυρίου ευρώ.

ΝΔ: Η σκιώδης κούρσα διαδοχής έχει ήδη ξεκινήσει – Θέσεις εκκίνησης και θέσεις μάχης
Με γραμμή εκκίνησης το επικείμενο συνέδριο και με ορατό σταθμό τη βραδιά της πρώτης κάλπης, οι επίδοξοι εσωκομματικοί παίκτες οργανώνουν τον σχεδιασμό τους για την επόμενη μέρα στη ΝΔ. Τα στρατόπεδα, οι στρατηγικές και οι συμμαχίες για τη μετά Μητσοτάκη εποχή.

Inflation in Greece Surges to 5.4% in April
Fuel, transport and food costs drove a sharp monthly spike, with diesel prices up 32.4% year-on-year and no relief expected in the months ahead

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

