Τι απαντά η Fraport για το λουκέτο της Ryanair στο «Μακεδονία»
Τι αναφέρει η Fraport για την τελική απόφαση της Ryanair να διακόψει μέρος του χειμερινού πτητικού της έργου στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία»
Σήμερα ενημερώθηκε η Fraport για την τελική απόφαση της Ryanair να διακόψει μέρος του χειμερινού πτητικού της έργου στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» για την επόμενη χρονιά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Σύμφωνα με αυτήν, η Fraport, πέραν του γεγονότος ότι οι σχετικές ανακοινώσεις έλαβαν χώρα στην Αθήνα κι όχι στη Θεσσαλονίκη που κατά κύριο λόγο επηρεάζεται από τις αποφάσεις αυτές, είναι προφανές ότι οποιεσδήποτε αιτιάσεις περί των αεροναυτιλιακών χρεώσεων και του Τέλους Ανάπτυξης Αεροδρομίων που έχει θεσπιστεί από το Ελληνικό Κράτος είναι απολύτως αβάσιμες και καθ’ ολοκληρία προσχηματικές.
Fraport: Αντιλαμβανόμαστε τους λόγους
Ακόμη, στην ανακοίνωση της Fraport αναφέρεται ότι «Αντιλαμβανόμαστε ότι οι λόγοι που οδήγησαν τη Ryanair να περιορίσει το πτητικό της έργο κατά τη χειμερινή περίοδο στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τον εμπορικό σχεδιασμό, το επιχειρηματικό μοντέλο και την κερδοφορία της εταιρείας».
«Από την πλευρά μας», σύμφωνα με τη Fraport «σεβόμαστε τις επιχειρηματικές αποφάσεις της Ryanair, η οποία εξακολουθεί να παραμένει ένας από τους σημαντικούς συνεργάτες μας, όπως επίσης και οι υπόλοιπες 40 αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σήμερα στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, συνδέοντας την πόλη και την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας με περισσότερες από 33 χώρες και 93 προορισμούς».
Και η ανακοίνωση καταλήγει: «Ως Fraport Greece, έχουμε επενδύσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ για την επέκταση και αναβάθμιση των υποδομών και εγκαταστάσεων του Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει ήδη καταγράψει ρεκόρ επιβατικής κίνησης, με συνολική αύξηση 40%, στα εννέα χρόνια που βρίσκεται υπό τη διαχείρισή μας. Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στον στόχο μας: το Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» να διαθέτει διαρκώς τις σύγχρονες υποδομές και την επιχειρησιακή ετοιμότητα που απαιτούνται, ώστε να εξυπηρετεί αποτελεσματικά τις αυξανόμενες ροές επιβατών που συνεπάγεται η διαρκής ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής ως διεθνούς προορισμού».
