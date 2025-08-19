newspaper
Τρίτη 19 Αυγούστου 2025
Αυξήσεις σε στρατιωτικούς, αναδρομικά σε αποστράτους
Οικονομικές Ειδήσεις 19 Αυγούστου 2025 | 06:00

Αυξήσεις σε στρατιωτικούς, αναδρομικά σε αποστράτους

Το νέο μισθολόγιο φέρνει υψηλότερες αποδοχές κατά 13% - 20% για 80.000 στελέχη, ενώ 50.000 απόστρατοι θα δουν επιστροφές έως 2.619 ευρώ

Ηλίας Γεωργάκης
A
A
Spotlight

Αυξήσεις από 13% έως 20% θα δοθούν στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων από τον προσεχή Οκτώβριο, ενώ περίπου 70.000 συνταξιούχοι απόστρατοι θα λάβουν τον προσεχή Σεπτέμβριο αναδρομικά έως 2.600 ευρώ.

Ειδικότερα, το νέο μισθολόγιο για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων εφαρμόζεται σταδιακά από την 1η Απριλίου και θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2025. Από την 1η Απριλίου ισχύει η οριζόντια αύξηση κατά 30 ευρώ που έχει δοθεί σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και ενστόλους. Στη συνέχεια, από την 1η Ιουλίου οι 155.000 υπηρετούντες στις Ενοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας έλαβαν τα 100 ευρώ του επιδόματος επικινδυνότητας. Και τον Οκτώβριο του 2025 θα τεθεί σε ισχύ το νέο μισθολόγιο για 80.000 στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων.

Την ίδια ώρα, εντός του Σεπτεμβρίου περίπου 50.000 απόστρατοι (σε σύνολο 70.000) θα λάβουν αναδρομικά μέχρι 2.619 ευρώ λόγω του νέου τρόπου υπολογισμού κρατήσεων. Πρόκειται για αποστράτους των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, οι οποίοι έπειτα από την αναθεώρηση των κρατήσεων που επιβάλλονταν βάσει του νόμου 4093/2012 θα δουν στην πλειονότητά τους επιστροφές.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον ΕΦΚΑ, από το σύνολο των 70.000 περιπτώσεων οι 50.000 θα έχουν θετικό πρόσημο, δηλαδή θα λάβουν επιστροφή αναδρομικών ποσών. Υπάρχουν όμως και 20.000 περιπτώσεις για τις οποίες αυτός ο ειδικός επανυπολογισμός απέφερε αρνητικό πρόσημο. Άρα θα πρέπει να επιστρέψουν ποσά στον e-ΕΦΚΑ, από μερικά ευρώ έως 300 ευρώ στη χειρότερη περίπτωση.

Αυτόματα

Επισημαίνεται ότι οι επιστροφές των αναδρομικών θα πραγματοποιηθούν αυτόματα, χωρίς την ανάγκη υποβολής αίτησης προς τον ΕΦΚΑ. Θα εμφανιστούν ως ξεχωριστό ποσό στα ενημερωτικά συντάξεων. Τα ποσά αυτά αντιστοιχούν σε 27 μήνες και προκύπτουν από τη μείωση των κρατήσεων που επιβάλλονταν σε συντάξεις και μερίσματα με άθροισμα άνω των 1.000 ευρώ βάσει του νόμου 4093/2012. Τα αναδρομικά προέρχονται από το γεγονός ότι η μείωση του νόμου 4093 έπαψε να επιβάλλεται με νόμο από τον Απρίλιο του 2023 στα μερίσματα που λαμβάνουν οι απόστρατοι από τα μετοχικά τους ταμεία και έμεινε μόνο στις κύριες συντάξεις. Αυτή η μεταβολή προκάλεσε αυξήσεις σε πολλούς συνταξιούχους, καθώς στον υπολογισμό της κλίμακας μειώσεων δεν λαμβάνεται πλέον υπόψη το μέρισμα, αλλά μόνο η σύνταξη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ποσά που θα καταβληθούν είναι μεικτά, με τις εξής κρατήσεις:

– 6% για υγειονομική περίθαλψη.

– Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης από 3% έως 14% για συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ.

– Φόρος 20% επί του συνόλου των αναδρομικών.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κόσμος
Ουκρανία: Ο στόχος για τριμερή Τραμπ – Πούτιν – Ζελένσκι επετεύχθη – Το «κλειδί» και τα «αγκάθια»

Ουκρανία: Ο στόχος για τριμερή Τραμπ – Πούτιν – Ζελένσκι επετεύχθη – Το «κλειδί» και τα «αγκάθια»

ΔΕΗ – Motor Oil: «Πράσινο» στους περιβαλλοντικούς όρους για το πρώτο κοινό έργο ΑΠΕ

ΔΕΗ – Motor Oil: «Πράσινο» στους περιβαλλοντικούς όρους για το πρώτο κοινό έργο ΑΠΕ

ΑΑΔΕ: Έρχονται ραβασάκια για 450.000 «ξεχασιάρηδες» οδηγούς – Τα πρόστιμα ανά παράβαση
Διασταυρώσεις και έλεγχοι 19.08.25

Έρχονται ραβασάκια από ΑΑΔΕ για 450.000 «ξεχασιάρηδες» οδηγούς - Τα πρόστιμα ανά παράβαση

Οι οδηγοί μέσα στις επόμενες ημέρες θα λάβουν ειδοποιητήρια από την ΑΑΔΕ προκειμένου να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους - Διπλάσια τέλη κυκλοφορίας σε όσους δεν έχουν πληρώσει και δεν συμμορφωθούν

Σύνταξη
Εργασία: Όταν οι εργαζόμενοι είναι πιο δημιουργικοί εκτός δουλειάς… ωφελείται και ο εργοδότης
Διεθνείς έρευνες 19.08.25

Εργασία: Όταν οι εργαζόμενοι είναι πιο δημιουργικοί εκτός δουλειάς… ωφελείται και ο εργοδότης

Πλήθος ερευνών για την εργασία, δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι που έχουν περισσότερο δημιουργικό χρόνο εκτός δουλειάς, αποδίδουν καλύτερα και εντός δουλειάς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Νέες συνήθειες στον τουρισμό – Πρώτη στις περικοπές η εστίαση, ανταγωνιστής τα… σούπερ μάρκετ
Σταυροδρόμι 19.08.25

Νέες συνήθειες στον τουρισμό – Πρώτη στις περικοπές η εστίαση, ανταγωνιστής τα… σούπερ μάρκετ

Η Ελλάδα παραμένει ελκυστική προορισμός για ξένους τουρίστες, χάρη στη σχέση ποιότητας-τιμής, όμως η πραγματικότητα στις ταβέρνες και τα εστιατόρια αποτυπώνει μια άλλη εικόνα

Νατάσα Σινιώρη
Οι δασμοί του Τραμπ σπρώχνουν τη Λατινική Αμερική σε μια νέα «χαμένη δεκαετία»
Μεγαλώνει η κρίση 19.08.25

Οι δασμοί του Τραμπ σπρώχνουν τη Λατινική Αμερική σε μια νέα «χαμένη δεκαετία»

Με τις οικονομίες ήδη σε επιβράδυνση, η πολιτική προστατευτισμού του Τραμπ πλήττει ανισομερώς τις χώρες της περιοχής, απειλώντας να βαθύνει τη στασιμότητα και να ενισχύσει τις αδυναμίες τους.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Οι καταναλωτές προτίμησαν να αγοράσουν… διακοπές
Οι λόγοι 19.08.25

Οι καταναλωτές προτίμησαν να αγοράσουν… διακοπές

Ο παρατεταμένος καύσωνας στην αρχή των εκπτώσεων υπήρξε καθοριστικός παράγοντας που επηρέασε αρνητικά τις πωλήσεις, ενώ το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών αποτελεί τον δεύτερο και καθοριστικό παράγοντα για τη συνέχεια

Δήμητρα Σκούφου
Πρωτογενές πλεόνασμα 7,96 δισ. ευρώ στο επτάμηνο – Αυξημένα έσοδα από φόρους
Προϋπολογισμός 18.08.25

Πρωτογενές πλεόνασμα 7,96 δισ. ευρώ στο επτάμηνο – Αυξημένα έσοδα από φόρους

Αφορά το πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων και των υποτομέων των ΟΤΑ και ΟΚΑ

Σύνταξη
Τσεκούρι σε επιδόματα: Πώς οι ονομαστικές αυξήσεις μισθών οδηγούν σε περικοπές κοινωνικών παροχών
ΟΠΕΚΑ 18.08.25

Τσεκούρι σε επιδόματα: Πώς οι ονομαστικές αυξήσεις μισθών οδηγούν σε περικοπές κοινωνικών παροχών

Τον Ιούλιο του 2025 έλαβαν κοινωνικά επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ περίπου 1,1 εκατομμύρια άτομα, από 1,35 εκατομμύρια το 2023. Σχεδόν 250.000 δικαιούχοι πετάχτηκαν εκτός του συστήματος πρόνοιας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αγορά ΙΧ: Μπαράζ εκπτώσεων έως 10.000 ευρώ
Αυτοκίνητο 18.08.25

Αγορά ΙΧ: Μπαράζ εκπτώσεων έως 10.000 ευρώ

Oι μεγαλύτερες προσφορές τρέχουν στην κατηγορία των SUV, οι τιμές των οποίων σχεδόν σε όλες τις αντιπροσωπείες έχουν δεχθεί ένα απλόχερο «ψαλίδι» με στόχο την τόνωση της αγοράς

Νίκος Λιβανός
Η Ναντίν Αγιούμπ γράφει ιστορία: Πρώτη φορά εκπρόσωπος της Παλαιστίνης στα Μις Υφήλιος
«Είμαστε η ελπίδα» 19.08.25

Η Ναντίν Αγιούμπ γράφει ιστορία: Πρώτη φορά εκπρόσωπος της Παλαιστίνης στα Μις Υφήλιος

Η ακτιβίστρια, επιχειρηματίας και μοντέλο με έδρα το Ντουμπάι Ναντίν Αγιούμπ θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα εκπροσωπήσει τον παλαιστινιακό λαό στον διαγωνισμό ομορφιάς Μις Υφήλιος με ηχηρό μήνυμα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η στιγμή που ο Τραμπ συνομιλεί τηλεφωνικώς με τον Πούτιν, μετά τη συνάντηση με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες
Φωτογραφικό στιγμιότυπο 19.08.25

Η στιγμή που ο Τραμπ συνομιλεί τηλεφωνικώς με τον Πούτιν, μετά τη συνάντηση με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες

Η τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ - Πούτιν πραγματοποιήθηκε μετά το πέρας των συναντήσεων που είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ με τον Ουκρανό πρόεδρο και με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Ιταλίας, της Φινλανδίας, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ

Σύνταξη
Στην Πάτρα ο Κασσελάκης, στον απόηχο των καταστροφικών πυρκαγιών – Συναντήσεις με φορείς
Κίνημα Δημοκρατίας 19.08.25

Στην Πάτρα ο Κασσελάκης, στον απόηχο των καταστροφικών πυρκαγιών – Συναντήσεις με φορείς

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στην Αχαΐα, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης θα έχει σειρά συναντήσεων με τοπικούς φορείς και εκπροσώπους της κοινωνίας

Σύνταξη
Διάσπαρτες εστίες στο Αμύγδαλο Τυρνάβου
Ελλάδα 19.08.25

Διάσπαρτες εστίες στο Αμύγδαλο Τυρνάβου

Η εικόνα της φωτιάς παρουσιάζει καλύτερη εικόνα ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν οι ρίψεις νερού από τα εναέρια μέσα προκειμένου να ελεγχθεί το πύρινο μέτωπο

Σύνταξη
Εργατικό δυστύχημα στην Αμφιλοχία: Χειριστής καταπλακώθηκε από μηχάνημα έργου σε βραδινή βάρδια
Αιτωλοακαρνανία 19.08.25

Εργατικό δυστύχημα στην Αμφιλοχία: Χειριστής καταπλακώθηκε από μηχάνημα έργου σε βραδινή βάρδια

Τα ακριβή αίτια του εργατικού δυστυχήματος στην Αμφιλοχία διερευνώνται, ενώ δεν αποκλείεται να διαταχθεί περαιτέρω έρευνα για τα μέτρα ασφαλείας στο εργοτάξιο

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο απαντά με 4,5 εκατομμύρια εθνοφύλακες στις «απειλές» των ΗΠΑ
Βενεζουέλα 19.08.25

Ο Μαδούρο απαντά με 4,5 εκατομμύρια εθνοφύλακες στις «απειλές» των ΗΠΑ

«Αυτή την εβδομάδα, θα ενεργοποιήσω ειδικό σχέδιο», προανήγγειλε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, αντιδρώντας στις «απειλές» των ΗΠΑ, που αναπτύσσουν στρατιωτικούς πόρους στην Καραϊβική

Σύνταξη
Χαλάνδρι: Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 28χρονος δράστης της άγριας γυναικοκτονίας – Κυνικός στην κατάθεσή του
15 μαχαιριές 19.08.25

«Με κακολογούσε παντού»: Αμετανόητος ο δράστης της γυναικοκτονίας στο Χαλάνδρι - Οδηγείται στον Εισαγγελέα

Ο 28χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στο Χαλάνδρι έχει ομολογήσει την πράξη του, προσπαθώντας να πείσει ότι για το φονικό έφταιγε το θύμα.

Σύνταξη
Φουντώνει η συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης για αλλαγή του εκλογικού νόμου, προδίδοντας τον φόβο του Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 19.08.25

Φουντώνει η συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης για αλλαγή του εκλογικού νόμου, προδίδοντας τον φόβο του Μαξίμου

Υπό το βάρος του αρνητικού κλίματος και των δημοσκοπικών ποσοστών της ΝΔ, το Μαξίμου έχει αφήσει τη συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης για αλλαγή του εκλογικού νόμου να φουντώσει εκ νέου. Θα εμφανιστεί εντέλει ανακόλουθος ο πρωθυπουργός με τις κατηγορηματικές διαψεύσεις του;

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Λεπέν ή Μπαρντελά; Η γαλλική ακροδεξιά μπροστά σε δίλημμα – Που ίσως κρύβει και κρίση ταυτότητας
Αλλαγή φρουράς; 19.08.25

Λεπέν ή Μπαρντελά; Η γαλλική ακροδεξιά μπροστά σε δίλημμα – Που ίσως κρύβει και κρίση ταυτότητας

Η ηγετική ομάδα του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού στη Γαλλία φαίνεται διχασμένη. Οι δικαστικές περιπέτειες της Λεπέν ανοίγουν τον δρόμο στον προστατευόμενό της Μπαρντελά, που προκαλεί αντιδράσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ρούτε: Δεν συζητάμε την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ αλλά εγγυήσεις ασφαλείας
Κόσμος 19.08.25

Ρούτε: Δεν συζητάμε την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ αλλά εγγυήσεις ασφαλείας

«Αυτό που συζητάμε εδώ δεν είναι το να γίνει η χώρα μέλος του NATO, αυτό που συζητάμε είναι εγγυήσεις ασφαλείας τύπου του άρθρου 5 για την Ουκρανία» τόνισε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε

Σύνταξη
Άνοιξε «παράθυρο» για τριμερή Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι – «Κλειδί» οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία
Απροσδόκητη πρόοδος 19.08.25

Άνοιξε «παράθυρο» για τριμερή Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι – «Κλειδί» οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως συμφωνήθηκε τριμερής συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έτοιμος για συνάντηση φέρεται να είναι ο Ρώσος πρόεδρος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γερμανικό δικαστήριο κηρύσσει αντισυνταγματικές τις διδασκαλίες του Καρλ Μαρξ
«Παρεξήγηση» 19.08.25

Γερμανικό δικαστήριο κηρύσσει αντισυνταγματικές τις διδασκαλίες του Καρλ Μαρξ

Ένα δικαστήριο στο Αμβούργο της Γερμανίας δήλωσε σε μια απόφαση σχετικά με μια ομάδα μελέτης του Καρλ Μαρξ ότι οι διδασκαλίες του θεμελιωτή του κομμουνισμού ενδέχεται να είναι αντίθετες με την «ελεύθερη δημοκρατική βασική τάξη».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Έργα 5,5 δισ. ευρώ για τις επεκτάσεις του μετρό
Οι σχεδιασμοί 19.08.25

Έργα 5,5 δισ. ευρώ για τις επεκτάσεις του μετρό

Τι προβλέπουν τα σχέδια για τις νέες γραμμές σε Αθήνα - Θεσσαλονίκη με στόχο την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού - Οι μελέτες και τα κενά χρηματοδότησης

Κώστας Ντελέζος
Χαμένοι στη μετάφραση: Όταν η τεχνητή νοημοσύνη τα δίνει όλα έτοιμα, ας μάθουμε ξένες γλώσσες
Financial Times 19.08.25

Χαμένοι στη μετάφραση: Όταν η τεχνητή νοημοσύνη τα δίνει όλα έτοιμα, ας μάθουμε ξένες γλώσσες

Ξένες γλώσσες: Μήπως ήρθε το τέλος στην εκμάθησή τους; Η τεχνητή νοημοσύνη έχει κάνει τη μετάφραση εύκολη και γρήγορη και πολύ αποδοτική, αλλά οι άνθρωποι φαίνεται ότι χάνουν κάτι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
