ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 1-3 σετ: Νίκη στην Πυλαία οι «πράσινοι» και δεύτερο σερί πρωτάθλημα (vids)

Μετά τη σεζόν 2024-25, ο Παναθηναϊκός στέφεται Πρωταθλητής Ελλάδος και φέτος (2025-26) στο στη Novibet Volleyleague των ανδρών! Οι «πράσινοι», μετά από ένα παιχνίδι ντέρμπι επικράτησε με 3-1 σετ (22-25, 34-32, 24-26, 20-25) του ΠΑΟΚ μέσα στην Πυλαία, έχοντας τους Νίλσεν, Γιάντσουκ σε ηγετικό ρόλο, ενώ σημαντική ήταν η συμβολή και του Ανδρεόπουλου.

Ο Παναθηναϊκός που είχε το πλεονέκτημα έδρας στους τελικούς, προηγήθηκε με 1-0 στο Μετς (3-1) στον 1ο τελικό, ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε σε 1-1 (3-0) στη Θεσσαλονίκη στον 2ο τελικό, για να πάρει τους δύο επόμενους τελικούς (3-2 στον 3ο και 3-1 στο 4ο) το «τριφύλλι». Αυτό ήταν και το 22ο πρωτάθλημα συνολικά για το «τριφύλλι».

Οι πόντοι του ΠΑΟΚ προήλθαν από 3 άσους, 48 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 38 λάθη αντιπάλων ενώ οι πόντοι του Παναθηναϊκού από 8 άσους, 61 επιθέσεις, 14 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 1-3 (22-25, 34-32, 24-26, 22-25)

ΠΑΟΚ (Βαλάντης Μαμάης): Τζέντρικ 8 (5/7 επ., 3 μπλοκ), Κοκκινάκης 3 (2/10 επ., 1 μπλοκ, 42% υπ. – 32% άριστες), Κόλεφ 7 (5/11 επ., 2 μπλοκ), Γαλιώτος 2 (0/3 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Ερνάντες 25 (22/43 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ), Κοβάσεβιτς 17 (14/33 επ., 3 μπλοκ, 48% υπ. – 35% άριστες) / Μιχελάκης (λ., 60% υπ. – 40% άριστες), Στεφανίδης

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Παπαλεξίου 8 (5/11 επ., 3 μπλοκ), Γιάντσουκ 25 (20/33 επ., 4 άσοι, 1 μπλοκ, 57% υπ. – 31% άριστες), Νίλσεν 30 (22/41 επ., 4 άσοι, 4 μπλοκ), Βουλκίδης 7 (6/6 επ., 1 μπλοκ), Σπιρίτο 3 (1/3 επ., 2 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 6 (6/20 επ., 55% υπ. – 36% άριστες) / Χανδρινός (λ., 50% υπ. – 39% άριστες), Κασαμπαλής, Ανδρεόπουλος Χ. 3 (1/6 επ., 2 μπλοκ, 88% υπ. – 50% άριστες)