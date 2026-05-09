ΑΕΚ: Η 12άδα που επέλεξε ο Σάκοτα για τον τελικό του BCL με τη Ρίτας
Αυτοί είναι οι 12 παίκτες που επέλεξε ο Ντράγκαν Σάκοτα για τον μεγάλο τελικό της ΑΕΚ με τη Ρίτας στο Basketball Campions League. Δείτε τη σύνθεση και των Λιθουανών.
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Χωρίς προβλήματα θα παραταχθεί σε λίγη ώρα (21:00) η ΑΕΚ στον μεγάλο τελικό του BCL με τη Ρίτας στη Μπανταλόνα.
Έχοντας όλους τους παίκτες στη διάθεσή του ο Ντράγκαν Σάκοτα αποφάσισε να αφήσει εκτός 12άδας τον Πετσάρσκι.
Η 12άδα της ΑΕΚ: Γκρέι, Σκορδίλης, Μπράουν, Κατσίβελης, Φλιώνης, Φίζελ, Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλος, Κουζμίνσκας, Νάναλι, Μπάρτλεϊ, Χαραλαμπόπουλος.
Η 12άδα της Ρίτας: Μαρτσιουλιόνις, Γκουντάιτις, Μπρούνκε, Χάρντινγκ, Εχόντας, Μασιούλις, Κάρολαϊν, Λουκόσιους, Σαρτζιούνας, Σμιθ, Παλιουκένας.
- Ατρόμητος-Παναιτωλικός 1-2: Αύξησαν τη διαφορά οι Αγρινιώτες (+6) και νιώθουν ασφάλεια
- LIVE: ΑΕΚ – Ρίτας Βίλνιους
- ΑΕΚ: Η 12άδα που επέλεξε ο Σάκοτα για τον τελικό του BCL με τη Ρίτας
- ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 1-3 σετ: Νίκη στην Πυλαία οι «πράσινοι» και δεύτερο σερί πρωτάθλημα (vids)
- Βήμα Ευρώπης για Μπόρνμουθ και Μπράιτον, «κόλλησε» η Γιουνάιτεντ
- LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ
- LIVE: Ατρόμητος – Παναιτωλικός
- ΑΕΛ-Αστέρας Τρίπολης 1-1: Χαμογέλασαν μόνο οι Πελοποννήσιοι στον τελικό παραμονής (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις