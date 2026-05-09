ΑΕΚ: Η 12άδα που επέλεξε ο Σάκοτα για τον τελικό του BCL με τη Ρίτας

Χωρίς προβλήματα θα παραταχθεί σε λίγη ώρα (21:00) η ΑΕΚ στον μεγάλο τελικό του BCL με τη Ρίτας στη Μπανταλόνα.

Έχοντας όλους τους παίκτες στη διάθεσή του ο Ντράγκαν Σάκοτα αποφάσισε να αφήσει εκτός 12άδας τον Πετσάρσκι.

Η 12άδα της ΑΕΚ: Γκρέι, Σκορδίλης, Μπράουν, Κατσίβελης, Φλιώνης, Φίζελ, Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλος, Κουζμίνσκας, Νάναλι, Μπάρτλεϊ, Χαραλαμπόπουλος.

Η 12άδα της Ρίτας: Μαρτσιουλιόνις, Γκουντάιτις, Μπρούνκε, Χάρντινγκ, Εχόντας, Μασιούλις, Κάρολαϊν, Λουκόσιους, Σαρτζιούνας, Σμιθ, Παλιουκένας.