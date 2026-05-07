Μάλαγα – ΑΕΚ 65-78: Στον τελικό του BCL η «Ένωση», με σούπερ Μπάρτλεϊ! (vid)

Η ΑΕΚ μετά την πρόκριση επί της Μπανταλόνα βρέθηκε για ακόμη μια φορά στο Final 4 του Basketball Champions League και αυτή τη φορά διέλυσε την κάτοχο Μάλαγα με 78-65 για να προκριθεί στον μεγάλο τελικό! Αν και οι Ισπανοί θεωρούνταν φαβορί, οι Κιτρινόμαυροι τους κράτησαν χαμηλά στο σκορ και με τρομερούς Νάναλι και Μπάρτλεϊ, βρίσκεται ένα βήμα μακριά από τον τίτλο.

Στον τελικό του Σαββάτου (9/5, 21:00) περιμένει η Ρίτας Βίλνιους, η οποία λίγες ώρες νωρίτερα έκανε την έκπληξη επικρατώντας της Τενερίφης με 87-69 και αφήνοντας το δεύτερο μεγάλο φαβορί του τίτλου εκτός τελικού, μετά τη Μάλαγα.

Η ΑΕΚ μπήκε αποφασισμένη στο ματς, έδειξε την καλή της άμυνα και έσβησε εντελώς τη Μάλαγα, η οποία έμεινε άποντη στα τελευταία έξι λεπτά της πρώτης περιόδου. Βέβαια στην επίθεση η Ένωση δεν ήταν αποτελεσματική, τελειώνοντας με 14 πόντους και τον Μπάρτλεϊ με 0/4 σουτ (9-14).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η ομάδα του Σάκοτα βρήκε ρυθμό και με τον Νάναλι σε τρομερό βράδυ, ανέβασε τη διαφορά μέχρι και στους 16 πόντους (21-37). Ο Αμερικανός γκαρντ στο διάστημα αυτό σημείωσε 7 πόντους και 4 ασίστ, αποτελώντας τον απόλυτη πρωταγωνιστή του πρώτου ημιχρόνου.

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με τη Μάλαγα να κάνει ένα σερί 6-0 (27-37) και να αναγκάζει την ΑΕΚ να καλέσει τάιμ άουτ μετά από μόλις δυόμιση λεπτά παιχνιδιού. Κι όμως, οι Κιτρινόμαυροι κατάφεραν να κρατηθούν σε αυτή την αντεπίθεση των Ισπανών, με τον Μπάρτλεϊ να βρίσκει ρυθμό και να φτάνει τους 13 πόντους. Το δεκάλεπτο τελείωσε με την Ένωση μπροστά με 56-43 και με το ένα πόδι στον τελικό.

Η ΑΕΚ κράτησε τη διαφορά μέχρι το τέλος, δεν άφησε τη Μάλαγα να βρει ρυθμό και με τελικό σκορ 65-78, πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου (9/5).

Πρωταγωνιστές της αναμέτρησης οι Νάναλι και Μπάρτλεϊ, με τον πρώτο να σημειώνει 14 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ και τον δεύτερο να τελειώνει το παιχνίδι ως πρώτος σκόρερ με 16 πόντους. Πολύ καλή εμφάνιση του Λεκάβιτσιους, με τον έμπειρο πλέι-μέικερ να πετυχαίνει 14 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Από την ομάδα του Ναβάρο, ο Πέρι έμεινε στους 12 πόντους με 6 ασίστ, εκτελώντας με 33% σε σουτ εντός πεδίας και τον πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού, Όλεκ Μπαλτσερόφσκι να είναι ο δεύτερος σκόρερ των Ισπανών με 8 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 9-14, 21-37, 43-56, 65-78.

Μάλαγα (Ναβάρο):Πέρεζ 2 (10 ριμπάουντ), Οντίτζ 5, Μπαλτσερόφσκι 8 (4 ριμπάουντ), Γουέμπ 5, Καλινόσκι 6 (5 ριμπάουντ), Μπαρέιρο 6, Ντίαθ 4 (4 ριμπάουντ), Σουλεϊμάνοβιτς 4 (5 ριμπάουντ), Τιλί 7 (4 ριμπάουντ), Κράβις 6, Πέρι 12 (2/7 τρίποντα)

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 10 (4/7 δίποντα), Σκορδίλης 4, Μπράουν 8 (7 ριμπάουντ), Κατσίβελης (3 ασίστ), Φλιώνης 3 (1/1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ), Φίζελ 6 (5 ριμπάουντ), Λεκαβίτσιους 14 (4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Νάναλι 14 (2/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Χαραλαμπόπουλος 3 (1/2 τρίποντα)