Πάνος Μουζουράκης – Μαριλού Κόζαρη: Βάφτισαν τον γιο τους με 3 νονούς
Ο Πάνος Μουζουράκης και η Μαριλού Κόζαρη έχουν αποκτήσει 2 παιδιά.
Το ζευγάρι που έχει μια μεγαλύτερη κόρη, την Ευελένη (το όνομα της οποίας προκύπτει από τους γονείς του τραγουδιστή, Ευάγγελο και Ελένη). και απέκτησε τον γιο τους στις 15 Μαΐου του 2024, τον βάφτισαν σήμερα. Το μυστήριο τελέστηκε στη Φθιώτιδα, και πιο συγκεκριμένα παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στην Αμφίκλεια.
Πάνος Μουζουράκης: Η βάφτιση με νονά την Έλενα Παπαρίζου
Ο γιος του καλλιτέχνη και της φαρμακοποιού πήρε δύο ονόματα: Γεώργιος – Παναγιώτης. Το μυστήριο τελέστηκε λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι, με το ζευγάρι να έχει φροντίσει κάθε λεπτομέρεια ώστε η μέρα να είναι άψογη.
Στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά είχε αναφερθεί σχετικά με την επιλογή των ονομάτων: «Το παιδί παίρνει δυο ονόματα από τον παππού και τον προππάπου του Πάνου Μουζουράκη και τιμούν και τη νονά Έλενα Παπαρίζου».
Οι νονοί ήταν τρεις, η Αλίκη Παπανικολάου, ο Λεωνίδας Σκουλικάρης και η πάντα λαμπερή Έλενα Παπαρίζου.
Η δημοφιλής τραγουδίστρια συνδέεται με τον Πάνο Μουζουράκη με μια στενή φιλία που μετρά πάνω από δέκα χρόνια.
Η ίδια είχε «προδώσει» την επερχόμενη κουμπαριά κατά τη διάρκεια του τελικού του The Voice, αποκαλώντας τον Πάνο «κουμπαρούλη» της και εκφράζοντας την αγάπη της για όλη την οικογένεια Μουζουράκη.
Τι δήλωνε ο τραγουδιστής για τη βάφτιση του γιου του
«Η βάφτιση θα γίνει λίγο πριν από τα γενέθλιά του ή στα γενέθλιά του. Ή δεν ξέρω, τα έχω αφήσει όλα πάνω στη γυναίκα μου.
Το καλοκαίρι θα γίνει, εκτός Αθηνών. Δεν είναι κλειστή. Υπάρχουν 3 νονοί. Γιατί ήθελα να λαδωθεί καλά. Δηλαδή τέτοιο, ναι. Θα είναι και η Έλενα Παπαρίζου.
Το μυστικό της επιτυχίας (για τα 2 παιδιά) είναι ο πεθερός μου και η πεθερά μου».
