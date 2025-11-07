Πάνος Μουζουράκης: Η Έλενα Παπαρίζου νονά στο δεύτερο παιδί του – Πώς βιώνει την πατρότητα

Ο Πάνος Μουζουράκης βρέθηκε προσκεκλημένος στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου και μεταξύ άλλων μίλησε για το ρόλο του ως μπαμπάς δύο παιδιών.

Ο γνωστός τραγουδιστής και η Μαριλού Κόζαρη παντρεύτηκαν τον Μάιο του 2023 στην Αίγινα. Λίγους μήνες αργότερα, η Μαριλού γέννησε την κόρη τους, στις 14 Σεπτεμβρίου 2023. Τον περασμένο Μάιο, το ζευγάρι υποδέχτηκε το δεύτερο παιδί του, ένα υγιέστατο αγοράκι.

Πάνος Μουζουράκης: «Με την κόρη μου τα λέμε πάρα πολύ»

«Η κόρη μου είναι 2 ετών και ο μικρός είναι 5 μηνών. Με την κόρη μου τα λέμε πάρα πολύ. Τώρα με το δεύτερο παιδί κατάλαβα ότι είναι τρομερή διαφορά την προσοχή που παίρνουν το πρώτο με το δεύτερο. Μετά έχεις και το άγχος μη ζηλέψει και το πρώτο παιδί, οπότε δίνεις περισσότερη βάση εκεί και το δεύτερο είναι στον αυτόματο», ανέφερε αρχικά ο Πάνος Μουζουράκης.

«Ο γιος είναι ο μπαγάσας, φανταστικός, είναι χαμογελαστός. Σαν να μην σου κρατάει κακία, σου σκάει και ένα χαμόγελο σου κάνει έκρηξη ντοπαμίνης», εξομολογήθηκε ο Πάνος Μουζουράκης.

Τα ονόματα των παιδιών του

«Το όνομα της κόρης μου, Ευλένη προκύπτει από τον πατέρα μου και την μητέρα μου. Είναι ο Ευάγγελος και η Ελένη. Ο γιος μου έχει δύο ονόματα από τον προπάππου του και του παππού του, Γεώργιος – Παναγιώτης», είπε ο Πάνος Μουζουράκης καλεσμένος του Φάνη Λαμπρόπουλου.

Έλενα Παπαρίζου: Η επιλογή ως νονά

«Η Έλενα Παπαρίζου θα βαφτίσει τον γιο μου. Είναι από τα πιο δοτικά άτομα που έχω γνωρίσει. Είναι ένα κορίτσι το οποίο πραγματικά στους ανθρώπους γύρω της έχει σταθεί όσο λίγοι άνθρωποι ξέρουν να συμπαραστέκονται», είπε χαρακτηριστικά ο Πάνος Μουζουράκης