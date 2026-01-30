Πάνος Μουζουράκης: Είχα κάτι που έμοιαζε με αιφνίδια κώφωση και δεν μπορούσα να τραγουδήσω

Ο Πάνος Μουζουράκης μίλησε με ειλικρίνεια για ένα πρόβλημα υγείας που είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν, περιγράφοντας μια εμπειρία που, όπως είπε, έμοιαζε με αιφνίδια απώλεια ακοής και τον είχε ανησυχήσει ιδιαίτερα, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Ο τραγουδιστής βρέθηκε την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου σε εκδήλωση σχετική με τα άτομα με αναπηρία. Εκεί, απαντώντας σε ερώτηση για το αν έχει βιώσει ποτέ την αίσθηση απώλειας κάποιας αίσθησης, στάθηκε σε ένα περιστατικό που, όπως παραδέχτηκε, τον είχε ταράξει και του έδωσε την αφορμή να μοιραστεί δημόσια την εμπειρία του.

«Είχα κάτι που έμοιαζε με αιφνίδια κώφωση, κάποια στιγμή, το οποίο επηρέασε πάρα πολύ και το τραγούδισμα, γιατί δεν μπορούσα να τραγουδήσω. Επειδή κράτησε μία εβδομάδα, γιατί μάλλον ήταν λίγο νερό στον κοχλία που διαγνώστηκε μετά από μία εβδομάδα, ήταν ενοχλητικό και το πρώτο στάδιο, νομίζω, είναι τα νεύρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πώς η κατάσταση αυτή επηρέασε άμεσα τη φωνή και την καθημερινότητά του.

Η κουμπαριά με την Έλενα Παπαρίζου

Κλείνοντας, ο Πάνος Μουζουράκης ρωτήθηκε και για την κουμπαριά του με την Έλενα Παπαρίζου, αλλά και για το ποιος ρώτησε την τραγουδίστρια για το αν θα βαφτίσει το δεύτερο παιδί του.

Ο ίδιος διευκρίνισε πως την σχετική συζήτηση την άνοιξε η σύζυγός του, Μαριλού, μετά τον γάμο, λέγοντας με χιούμορ: «Η Μαριλού ρώτησε την Έλενα μετά την κουμπαριά στο γάμο αν θα βαφτίσει το δεύτερο παιδί. Εγώ δεν είμαι καλός στο να ρωτάω τον κόσμο πράγματα».