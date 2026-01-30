Πάνος Μουζουράκης: Είχα κάτι που έμοιαζε με αιφνίδια κώφωση και δεν μπορούσα να τραγουδήσω
Για ένα επεισόδιο αιφνίδιας κώφωσης που τον τρόμαξε και επηρέασε το τραγούδι του μίλησε ο Πάνος Μουζουράκης, ενώ σχολίασε και την κουμπαριά του με την Έλενα Παπαρίζου
- Ζεφύρι: Εντοπίστηκε παράνομο χυτήριο μετάλλων όπου έλιωναν κλοπιμαία – Έξι συλλήψεις
- Δεκάδες νεκρά πρόβατα στον Αλφειό ποταμό - Έκτακτη σύσκεψη στην Περιφέρεια
- Φίδια στο τρένο; Κόμπρες ταξιδεύουν ως λαθρεπιβάτες σε νέες περιοχές της Ινδίας
- Hellenic Train: Καταργεί τα επιβατικά δρομολόγια Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο και Αλεξανδρούπολη-Ορεστιάδα
Ο Πάνος Μουζουράκης μίλησε με ειλικρίνεια για ένα πρόβλημα υγείας που είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν, περιγράφοντας μια εμπειρία που, όπως είπε, έμοιαζε με αιφνίδια απώλεια ακοής και τον είχε ανησυχήσει ιδιαίτερα, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.
Ο τραγουδιστής βρέθηκε την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου σε εκδήλωση σχετική με τα άτομα με αναπηρία. Εκεί, απαντώντας σε ερώτηση για το αν έχει βιώσει ποτέ την αίσθηση απώλειας κάποιας αίσθησης, στάθηκε σε ένα περιστατικό που, όπως παραδέχτηκε, τον είχε ταράξει και του έδωσε την αφορμή να μοιραστεί δημόσια την εμπειρία του.
«Είχα κάτι που έμοιαζε με αιφνίδια κώφωση, κάποια στιγμή, το οποίο επηρέασε πάρα πολύ και το τραγούδισμα, γιατί δεν μπορούσα να τραγουδήσω. Επειδή κράτησε μία εβδομάδα, γιατί μάλλον ήταν λίγο νερό στον κοχλία που διαγνώστηκε μετά από μία εβδομάδα, ήταν ενοχλητικό και το πρώτο στάδιο, νομίζω, είναι τα νεύρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πώς η κατάσταση αυτή επηρέασε άμεσα τη φωνή και την καθημερινότητά του.
Η κουμπαριά με την Έλενα Παπαρίζου
Κλείνοντας, ο Πάνος Μουζουράκης ρωτήθηκε και για την κουμπαριά του με την Έλενα Παπαρίζου, αλλά και για το ποιος ρώτησε την τραγουδίστρια για το αν θα βαφτίσει το δεύτερο παιδί του.
Ο ίδιος διευκρίνισε πως την σχετική συζήτηση την άνοιξε η σύζυγός του, Μαριλού, μετά τον γάμο, λέγοντας με χιούμορ: «Η Μαριλού ρώτησε την Έλενα μετά την κουμπαριά στο γάμο αν θα βαφτίσει το δεύτερο παιδί. Εγώ δεν είμαι καλός στο να ρωτάω τον κόσμο πράγματα».
- Μετά τις απειλές, ο Τραμπ πιστεύει ότι το Ιράν θέλει να «συνάψει μια συμφωνία»
- Τι προβλέπει η νέα συμφωνία που συνήψαν οι Κούρδοι με την προσωρινή κυβέρνηση στην Συρία
- Μπασκόνια – Ζαλγκίρις Κάουνας 102-91: «100άρα» με έξι διψήφιους οι Βάσκοι
- Η Κριστίνα Αγκιλέρα στέλνει topless χαιρετίσματα από το Παρίσι, ενώ διαμάντια χαϊδεύουν τον λαιμό της
- Στροφή στα ακίνητα 20ετίας – Τα SOS για μια ανακαίνιση
- Ερυθρός Αστέρας – Ντουμπάι BC 95-92: Με κορυφαίους τους Νουόρα και Ιζουντού οι Σέρβοι
- Πότε θα χτυπήσει την Αττική η νέα ισχυρή κακοκαιρία
- Μονακό – Βίρτους Μπολόνια 82-84: Με τρίποντο του Βιλντόζα στο φινάλε οι Ιταλοί!
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις