«Νέο ξεκίνημα, νέοι αγώνες» για την Ελένη Αυλωνίτου που αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ
Η πρώην βουλευτής, Ελένη Αυλωνίτου, ανακοίνωσε πως αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ.
- Φυλακές Κορυδαλλού: Κύκλωμα αλλοδαπών βασάνιζε κρατουμένους ζητώντας χρήματα από τις οικογένειές τους
- Σε κρίσιμη κατάσταση άνδρας που παρασύρθηκε από ΙΧ στην Πετρούπολη
- Από τα μαθήματα ρωσικών στο κόμμα της Καρυστιανού – Είδε φως και… μπήκε ο Νίκος Ζιάγκος
- Αλλάζει ο «χάρτης» των επιδομάτων για χιλιάδες δικαιούχους
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Εκτός ΣΥΡΙΖΑ η Ελένη Αυλωνίτου που ανακοίνωσε πως αποχωρεί από το κόμμα της Κουμουνδούρου.
Η πρώην βουλευτής, με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έκανε γνωστό πως αποχωρεί από την παράταξη που υπηρετούσε για χρόνια.
Στο μήνυμα της καταλήγει «νέο ξεκίνημα λοιπόν νέοι αγώνες! Θα ξανασυναντηθούμε γρήγορα»
Η ανάρτηση της Ελ. Αυλωνίτου:
«Αγαπητοί φίλες και φίλοι,
Από σήμερα δεν ανήκω πια στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Στην Αριστερά και στο πεδίο των αγώνων για Δημοκρατία, εθνική κυριαρχία, κοινωνική χειραφέτηση και εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων, βρίσκομαι από τα φοιτητικά μου χρόνια.
Φυσικά, οι αγώνες μου αυτοί δεν σταματάνε με την σημερινή μου παραίτηση από μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά και από το ίδιο το κόμμα, που υπηρέτησα με αυταπάρνηση πάνω από τρεις δεκαετίες. Θα συνεχιστούν με τον ίδιο ενθουσιασμό της πρώτης νιότης μου γιατί νοιώθω ότι το οφείλω στα νέα παιδιά, που αφυκτιούν για τις συνθήκες ζωής που τους παραδίδουμε για να ζήσουν. Αναλαμβάνω το μερίδιο ευθύνης που μου αναλογεί.
Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλες και όλους εσάς, που με τιμήσατε όλα αυτά τα χρόνια σε διάφορες θέσεις ευθύνης, τόσο μέσα στο κόμμα, όσο και μέσα στη κοινωνία. Θέλω να γνωρίζετε ότι έκανα πάντα ακόμα και περισσότερο από αυτά που μπορούσα για να σας υπηρετήσω, με γνώμονα τις δημοκρατικές μου αρχές και τη βαθιά μου αλληλεγγύη στους συνανθρώπους μου, που διδάχθηκα από το σπίτι μου και τους δασκάλους μου.
Νέο ξεκίνημα λοιπόν νέοι αγώνες! Θα ξανασυναντηθούμε γρήγορα!»
- Μέση Ανατολή: Οι επενδυτικές εταιρείες κάνουν σχέδια παρά τον πόλεμο στο Ιράν
- Οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις στην Κούβα, που προειδοποιεί για «λουτρό αίματος» αν υπάρξει αμερικανική επίθεση
- Για ποια «ασφάλεια» θα μιλήσει ο Γρηγόρης Δημητριάδης και με ποια ιδιότητα θεωρείται ισότιμος, πρώην πρωθυπουργών, υπουργών (που παρακολουθούσε) και άλλων αξιωματούχων;
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 19.05.2026]
- Γιορτή σήμερα 19 Μαΐου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Άρσεναλ – Μπέρνλι 1-0: Τρίποντο με Χάβερτς και ένα βήμα πιο κοντά στον τίτλο
- Η Γερμανία στέλνει Patriot και προσωπικό 150 ατόμων στην Τουρκία – «Η Τουρκία είναι αξιόπιστος εταίρος»
- Σε κρίσιμη κατάσταση άνδρας που παρασύρθηκε από ΙΧ στην Πετρούπολη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις