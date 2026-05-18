Ρολάν Γκαρός: Πέρασε στον δεύτερο προκριματικό γύρο η Παπαμιχαήλ (2-1)

Μια πολύ σπουδαία νίκη, δείγμα της εξαιρετικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται αλλά και της εμπειρίας που έχει πλέον από παιχνίδια επιπέδου Grand Slam, πέτυχε στον πρώτο γύρο των προκριματικών του Ρολάν Γκαρός η Δέσποινα Παπαμιχαήλ.

Η Ελληνίδα τενίστρια, μετά από μια πολύ μεγάλη μάχη, επικράτησε της Ταϊλανδής Λανλάνα Ταραρούντε, Νο. 1 του ταμπλό των προκριματικών και Νο. 100 στην παγκόσμια κατάταξη της WTA, με 1-6, 6-3, 6-3 και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει την Κινέζα, Χανγιου Γκούο, Νο. 167 στον κόσμο και Νο.20 στα διπλά.

H Λανλάνα Ταραρούντε μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και με δύο μπρέικ στα πρώτα τέσσερα γκέιμ προηγήθηκε με 3-1, ενώ λίγο αργότερα πήρε τρία ακόμα γκέιμ για το 6-1, που της έδωσε το πρώτο σετ.

Στο δεύτερο σετ η Δέσποινα Παπαμιχαήλ ανέβασε την απόδοσή της και με μπρέικ στο 4ο γκέιμ προηγήθηκε με 3-1. Στο 7ο γκέιμ η Ταϊλανδή πήρε πίσω το μπρέικ και μείωσε σε 4-3, αλλά η Ελληνίδα τενίστρια πήρε τα δύο επόμενα για το 6-3, που έφερε το 1-1 στο παιχνίδι.

Στο τρίτο σετ η Ταραρούντε προηγήθηκε με 3-1, αλλά η Ελληνίδα τενίστρια δεν τα παράτησε. Έμεινε όρθια, πίεσε, έβγαλε πάθος και πήρε τα επόμενα πέντε γκέιμ για το 6-3, που της έδωσε τη νίκη και την πρόκριση στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Ρολάν Γκαρός, για πρώτη φορά στην καριέρα της.