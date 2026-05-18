Tennis Rankings: Πτώση στην κατάταξη για Τσιτσιπά και Σάκκαρη

Την ώρα που ο Στέφανος Τσιτσιπάς ετοιμάζεται για την πρεμιέρα του στο τουρνουά της Γενεύης (ATP 250) το μεσημέρι της Δευτέρας (18/5) κόντρα στον Γάλλο και Νο58 του κόσμου Τζιοβάνι Μπετσί Περικάρ, έχασε έδαφος στην Παγκόσμια κατάταξη του τένις.

Συγκεκριμένα ο Έλληνας πρωταθλητής έχασε ακόμη επτά θέσεις, υποχωρώντας έτσι στο νούμερο 82.

Πτώση σημείωσε όμως και η Μαρία Σάκκαρη, μετά τον πρόωρο αποκλεισμό της στο 500άρι τουρνουά στο Στρασβούργο από την Αμερικανίδα (Νο49) Πέιτον Στερνς με 6-3, 6-1, μετά από 77 λεπτά. Συγκεκριμένα από το Νο47 υποχώρησε στο Νο48, χάνοντας δηλαδή μία θέση.

Από εκεί και πέρα στο Νο1 της κατάταξης στους άνδρες παραμένει ο Γιάνικ Σίνερ, με τον Ιταλό να αυξάνει ακόμα περισσότερο τη διαφορά του από τον δεύτερο Κάρλος Αλκαράθ, έχοντας 14,700 πόντους, έναντι 11,960 του Ισπανού.

Στις γυναίκες, πρώτη είναι σταθερά η Λευκορωσίδα Αρίνα Σαμπαλένκα με 9,960 βαθμούς, έναντι 8,705 της Ριμπάκινα που ακολουθεί.

Η κατάταξη στους άνδρες

Η κατάταξη στις γυναίκες