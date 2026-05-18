Δευτέρα 18 Μαϊου 2026
18.05.2026 | 09:29
Απροσπέλαστος και σήμερα ο Κηφισός – Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
ΠΟΥ: Με το βλέμμα σε χανταϊό και Έμπολα ξεκινά η συνέλευση του Οργανισμού
Κόσμος 18 Μαΐου 2026, 10:30

Βιολογική γήρανση: Οι ρουτίνες που μας κρατούν νέους

Βιολογική γήρανση: Οι ρουτίνες που μας κρατούν νέους

Ξεκινά σήμερα η γενική συνέλευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) έχοντας στην ημερήσια διάταξη μια συνθήκη για τις πανδημίες και την αποχώρηση των ΗΠΑ και της Αργεντινής, ενώ ο κόσμος παρακολουθεί τις επιδημίες του χανταϊού και του Έμπολα.

Θα είναι «ενδιαφέρον να δούμε» πώς ο χανταϊός «θα χρησιμοποιηθεί από τον ΠΟΥ για να ασκηθούν πιέσεις» στις χώρες που επιθυμούν να αποχωρήσουν από τον οργανισμό προκειμένου να παραμείνουν, είχε δηλώσει πρόσφατα στο AFP διπλωμάτης που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

H Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας διεξάγεται έπειτα από μια δύσκολη χρονιά για τον ΠΟΥ, ο οποίος αποδυναμώθηκε μετά την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τις ΗΠΑ από τον οργανισμό και από τη μείωση των διεθνών συνεισφορών, γεγονός που τον ανάγκασε να περιορίσει τον προϋπολογισμό και το προσωπικό του.

«Πλέον είμαστε σταθεροί και προχωράμε μπροστά», είχε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους στα τέλη Απριλίου.

«Η κατάσταση παραμένει εύθραυστη, αλλά κατάφεραν να συγκεντρώσουν το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων» που απαιτούνται για τα επόμενα δύο χρόνια, δήλωσε στο AFP η Σούρι Μουν συνδιευθύντρια του Κέντρου Παγκόσμιας Υγείας στο Geneva Graduate Institute.

Σύμφωνα με την ίδια, η κρίση που έχει προκαλέσει ο χανταϊός καταδεικνύει ξεκάθαρα «για ποιο λόγο ο κόσμος έχει ανάγκη έναν αποτελεσματικό ΠΟΥ, άξιο εμπιστοσύνης, αμερόληπτο και με ασφαλή χρηματοδότηση».

Αποχώρηση ΗΠΑ και Αργεντινής από τον ΠΟΥ

Ωστόσο οι διαφωνίες επιμένουν, ιδίως σε γεωπολιτικά και κοινωνικά ζητήματα, τροφοδοτώντας την πόλωση. Αυτές οι διαφωνίες εμπόδισαν στις αρχές Μαΐου την υιοθέτηση ενός βασικού στοιχείου της συνθήκης για τις πανδημίες, με τις διαπραγματεύσεις να ενδέχεται να παραταθούν για ένα ακόμη έτος.

Τον Ιανουάριο το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΠΟΥ δεν έλαβε καμία απόφαση για το αίτημα των ΗΠΑ να αποχωρήσουν από τον οργανισμό, με την Ουάσινγκτον να μην έχει αποπληρώσει τις οφειλές της, βασικό όρο για την αποχώρηση μιας χώρας.

Σύμφωνα με διπλωματική πηγή, πιθανόν «ούτε αυτή την εβδομάδα να υπάρξει απόφαση για τις ΗΠΑ».

Όπως επεσήμαναν πολλοί παρατηρητές, η μεγαλύτερη προσοχή σε αυτό το ζήτημα δεν θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντα κανενός. Ως εκ τούτου δεν προβλέπεται ψήφισμα για την τύχη των ΗΠΑ, οι οποίες ούτως ή άλλως θεωρούν ότι αποχώρησαν από τον ΠΟΥ τον περασμένο Ιανουάριο. Ωστόσο τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφασίσουν για το αίτημα της Αργεντινής να αποχωρήσει.

Προεκλογική εκστρατεία

Αυτή η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας πραγματοποιείται λίγες εβδομάδες αφού ξεκίνησε η διαδικασία για την εκλογή του νέου γενικού διευθυντή του ΠΟΥ. Προς το παρόν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, αλλά είναι πιθανό να γίνουν ανακοινώσεις αυτή την εβδομάδα. Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν την πρόθεσή τους ως τις 24 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα σχέδια ψηφίσματος που αφορούν ευαίσθητα θέματα – κυρίως για την Ουκρανία, τα παλαιστινιακά εδάφη και το Ιράν—αναμένεται να προκαλέσουν έντονες συζητήσεις.

Από την πλευρά της η εκλογή νέων μελών στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΠΟΥ είναι πιθανό να οδηγήσει σε αντιπαράθεση μεταξύ της Βρετανίας και της Ρωσίας.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί η μεταρρύθμιση της «παγκόσμιας αρχιτεκτονικής της υγείας», ενός ιδιαίτερα κατακερματισμένου τομέα με πλήθος οργανισμών που δεν συνεργάζονται πάντα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφασίσουν για τη θέσπιση μιας επίσημης διαδικασίας για το θέμα αυτό.

«Μεταξύ των ζητημάτων που πρέπει να εξεταστούν είναι η κατανομή των ευθυνών σε παγκόσμιο, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο», προκειμένου να μην υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις, εξήγησε στο AFP η Έλεν Κλαρκ, συμπρόεδρος της ανεξάρτητης ομάδας εμπειρογνωμόνων για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση πανδημιών.

«Αυτή η κρίση που ζούμε, με την αποχώρηση σημαντικών παραγόντων, επιτρέπει επίσης σε έναν οργανισμό όπως ο ΠΟΥ να επανεξετάσει τη στρατηγική του με τα μέλη του», εκτίμησε η υπουργός Υγείας του Καναδά Μάρτζορι Μισέλ σε συνέντευξή της στο AFP. «Πρέπει πραγματικά να κινηθούμε προς νέους τρόπους να κάνουμε τα πράγματα, νέους τρόπους σκέψης, νέους τρόπους οργάνωσης και αξιοποίησης της εμπειρίας όλων», πρόσθεσε.

Στόχος είναι επίσης να αποφευχθούν κάποια ζητήματα που θεωρούνται αμφιλεγόμενα, κυρίως μετά την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας ιεράρχησης προτεραιοτήτων ο ΠΟΥ έχει ήδη «μειώσει ορισμένες από τις δραστηριότητές του, ιδίως στον τομέα της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας», δήλωσε στο AFP ο Θίρου Μπαλασουμπραμανιάμ της αμερικανικής ΜΚΟ Knowledge Ecology International (KEI).

ΔΕΗ: Άνοιξε η αυλαία για την ΑΜΚ έως 4 δισ. ευρώ

Βιολογική γήρανση: Οι ρουτίνες που μας κρατούν νέους

Moody’s: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027 στην Ελλάδα

Ιράν: Αδιέξοδο στις συνομιλίες – Ο Τραμπ απειλεί να «πατήσει το κουμπί» – Πολεμικές προετοιμασίες στο Ισραήλ
Σε τεντωμένο σχοινί 18.05.26

Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκεται η εκεχειρία - Πολεμικές προετοιμασίες με φόντο την κλιμάκωση της ρητορικής - Δεκάδες αεροσκάφη με αμερικανικά πυρομαχικά προσγειώθηκαν στο Τελ Αβίβ

Φύλλια Πολίτη
Μπεν Νίνταμ: Η βρετανική αστυνομία σταματά τις έρευνες για την εξαφάνισή του
Τέλος στις έρευνες για την εξαφάνιση του μικρού Μπεν στην Κω - Η ανακοίνωση της βρετανικής αστυνομίας

Μαλδίβες: Μάχη με το χρόνο για την ανάσυρση των σορών των δυτών από το σπήλαιο, πριν τις προσεγγίσουν καρχαρίες
Μάχη με το χρόνο για την ανάσυρση των σορών των δυτών από το σπήλαιο, πριν τις προσεγγίσουν καρχαρίες

Global Sumud Flotilla: Το Ισραήλ ετοιμάζεται να καταλάβει τα πλοία, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ
Ισραηλινά ΜΜΕ: Ο στρατός ετοιμάζεται να καταλάβει τα πλοία του Global Sumud Flotilla

Πρώην αξιωματούχος της CIA: Μην πιστεύετε ότι ο Πούτιν καταρρέει – συμβαίνει το αντίθετο
Ο Πούτιν έχει περάσει δεκαετίες μελετώντας πώς οι δικτάτορες χάνουν την εξουσία, και έχει οικοδομήσει συστηματικά δικλίδες ασφαλείας απέναντι σε τέτοιες αποτυχίες.

Ολονύχτια ρωσική επίθεση με drones στην Οδησσό – Πολυκατοικίες χτυπήθηκαν από drones
Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Κίπερ, στην επίθεση των drones χτυπήθηκαν πολυκατοικίες. Μένει να διευκρινιστεί ποια είναι η έκταση των ζημιών κι αν υπάρχουν θύματα και πόσα.

Τα social media στο εδώλιο: Μαζικές αγωγές στις ΗΠΑ για «εθισμό» των μαθητών
Στα δικαστήρια της Καλιφόρνια, μια σειρά από υποθέσεις που αγγίζουν χιλιάδες αγωγές αρχίζει να διαμορφώνει το περίγραμμα μιας πιθανής αναμέτρησης-ορόσημο για ολόκληρη τη βιομηχανία των social media

Στολίσκος για τη Γάζα: Άγνωστο πλοίο πλησιάζει τα πλοιάρια, λέει ακτιβιστής που συμμετέχει στην αποστολή
Κάτι που φαίνεται να είναι στρατιωτικό πλοίο έχει εντοπιστεί κοντά στον στολίσκο. Οι συμμετέχοντες στην αποστολή έχουν ήδη ενεργοποιήσει τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Γραφήματα, χάρτες και απειλές προς το Ιράν – Ο Τραμπ έτοιμος να «πατήσει πυρηνικό κουμπί» μέσω Truth Social
Οι αναρτήσεις Τραμπ τον παρουσιάζουν έτοιμο να χρησιμοποιήσει πυρηνικά και να κάνει διαστημικό πόλεμο. Σε άλλη, το Ιράν καλυμμένο από μια αμερικανική σημαία δέχεται επίθεση από πολλά μέτωπα.

Λιθουανία: Συνετρίβη drone στην πόλη Ουτένα – «Πιθανόν ουκρανικό» λένε οι αρχές
«Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, πρόκειται πολύ πιθανόν για ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Βιλμάντας Βιτκάουσκας, διευθυντής του εθνικού κέντρου διαχείρισης κρίσεων στην Λιθουανία.

Κύπρος: Εκδήλωση μνήμης για τη Γενοκτονία των Ποντίων στη Λεμεσό – «Οι θυσίες τους δεν θα σβήσουν ποτέ»
Μέλη του Πολιτιστικού Ομίλου Παραδοσιακών Χορών «Ρωμιοσύνη» χόρεψαν, στο πλαίσιο της επετείου, στο αμφιθέατρο της παραλίας της πόλης, ενώ έγινε μνεία και αποδόθηκε φόρος τιμής στα θύματα του ποντιακού ελληνισμού

Η Κάιλι Μινόγκ για τον έρωτα που της έκανε την καρδιά κομμάτια
Το ντοκιμαντέρ Kylie, κάνει μια βουτιά στη ζωή και την καριέρα της Κάιλι Μινόγκ, με την pop star να μιλάει για όλα - από τον καρκίνο μέχρι τον άνθρωπο που έκανε κομμάτια την καρδιά της

Ιράν: Αδιέξοδο στις συνομιλίες – Ο Τραμπ απειλεί να «πατήσει το κουμπί» – Πολεμικές προετοιμασίες στο Ισραήλ
Κτηνίατροι: Όταν η φροντίδα των ζώων συναντά την ανθρώπινη πίεση
Σε διεθνές επίπεδο οι κτηνίατροι εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, που προσεγγίζουν ή και ξεπερνούν το 30% .

How Greece Is “Locking In” the Aegean Sea
Athens is moving ahead with a vast new marine park in the Southern Cyclades, reshaping fishing, construction and environmental protections across strategically sensitive areas of the Aegean while reinforcing its maritime sovereignty claims

Σκόπελος: Το ελληνικό «κινηματογραφικό» νησί που βρίσκεται στην κορυφή των προορισμών της Ευρώπης
Το αφιέρωμα αναδεικνύει τις μοναδικές φυσικές ομορφιές του νησιού, τα καταπράσινα τοπία, τα πευκοδάση που αγγίζουν τη θάλασσα, τα γαλαζοπράσινα νερά και τα γραφικά εκκλησάκια που συνέβαλαν καθοριστικά στη δημιουργία της ατμόσφαιρας της ταινίας.

Μπεν Νίνταμ: Η βρετανική αστυνομία σταματά τις έρευνες για την εξαφάνισή του
Ακρίβεια: Παρατεταμένη η ακρίβεια στα καύσιμα – Έρχονται νέες αυξήσεις σε αμόλυβδη και diesel
Εκτιμήσεις για περαιτέρω άνοδο των τιμών στα καύσιμα. Εκτιμήσεις πως η αμόλυβδη ενδέχεται να ξεπεράσει σύντομα τα 2,15 ευρώ το λίτρο. Θα χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα για να επιστρέψουν οι τιμές στα προ πολέμου επίπεδα.

«Parallel Tales» – Η Ιζαμπέλ Ιπέρ γράφει μια κρυφή, σεξουαλική φαντασίωση για τον Βενσάν Κασέλ
«Ο Ιρανός σκηνοθέτης Ασγκάρ Φαρχάντι επιστρέφει στη Γαλλία με το «Parallel Tales», αυτό το ενδιαφέρον, μεσαίου βάρους μετα-δράμα, στο οποίο κάνει μια σύντομη εμφάνιση η Κατρίν Ντενέβ» γράφει ο Peter Bradshaw στον Guardian.

Einstürzende Neubauten: Νέο μέλος, παλιός θόρυβος – Η θρυλική μπάντα του Βερολίνου γυρίζει σελίδα
Οι Einstürzende Neubauten ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο, παραμένοντας πιστοί στον αντισυμβατικό ήχο και το πνεύμα που τους έκανε σύμβολο της βερολινέζικης αντικουλτούρας

Μαλδίβες: Μάχη με το χρόνο για την ανάσυρση των σορών των δυτών από το σπήλαιο, πριν τις προσεγγίσουν καρχαρίες
Μια ομάδα κορυφαίων Ευρωπαίων δυτών ξεκινά σήμερα νέα επιχείρηση στο υποθαλάσσιο σπήλαιο της ατόλης Βάαβου στις Μαλδίβες για την ανάσυρση των σορών των τεσσάρων δυτών

Στις κάλπες την ιστορία τη γράφουν οι πολίτες. Και αυτοί θέλουν πολιτική αλλαγή
Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμπεριφέρονται σαν να είναι κυρίαρχοι του πολιτικού παιχνιδιού. Στην πραγματικότητα μπροστά τους έχουν την προοπτική της ήττας. Είτε θέλουν να το παραδεχτούν, είτε όχι

NBA: Oι Καβαλίερς συνέτριψαν τους Πίστονς και προκρίθηκαν στους τελικούς της Ανατολής (125-94)
Οι Καβαλίερς ήταν κυρίαρχοι στο 7ο παιχνίδι με τους Πίστονς, τους διέλυσαν με 125-94 και με 4-3 στις νίκες προκρίθηκαν στους τελικούς Ανατολής όπου θα αντιμετωπίσουν τους Νικς με μειονέκτημα έδρας.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

