Σε επιφυλακή για τον Έμπολα ο ΠΟΥ – Ξέσπασμα σε Κονγκό και Ουγκάντα με θανάτους και αύξηση κρουσμάτων

Ξέσπασμα του ιού Έμπολα στη χώρα επιβεβαίωσε το υπουργείο Υγείας στην Ουγκάντα, ώρες αφότου το Κονγκό επιβεβαίωσε 65 θανάτους και εκατοντάδες μολύνσεις στα βόρεια της χώρας. Σε επιφυλακή και το Νότιο Σουδάν, ενώ ο ΠΟΥ παρακολουθεί την κατάσταση.

Έμπολα στο Ιτούρι

Σύμφωνα με τις αρχές στο Κονγκό, το νέο ξέσπασμα του ιού Έμπολα σταα βορειοανατολικά έχει σκοτώσει 65 ανθρώπους και έχει μολύνει εκατοντάδες. Το ξέσπασμα στην επαρχία Ιτούρι έχει καταγράψει 246 ύποπτα κρούσματα.

Ebola Virus Disease outbreak confirmed in Ituri Province, DRC Africa CDC is closely monitoring the situation and convening an urgent high-level coordination meeting today with the DRC, Uganda, South Sudan and global partners to reinforce cross-border surveillance, preparedness… pic.twitter.com/ox5YImyPwL — Africa CDC (@AfricaCDC) May 15, 2026



Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι πρόκειται για στέλεχος που δεν προέρχεται από το Ζαΐρ. Συνεπώς, το τυπικό εμβόλιο κατά του Έμπολα που χρησιμοποιήθηκε σε προηγούμενα ξεσπάσματα είναι πιθανότατα αναποτελεσματικό.

Το Αφρικανικό Κέντρο Πρόληψης Λοιμώξεων συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση για την πρόληψη της διασυνοριακής μετάδοσης στην Ουγκάντα ​​και το Νότιο Σουδάν. Οι τρεις χώρες κάλεσαν και διεθνείς εταίρους για να εντείνουν τη διασυνοριακή επιτήρηση και να ενισχύσουν τις προσπάθειες αντιμετώπισης του προβλήματος.

Και στην Ουγκάντα

Ώρες αργότερα, η και η Ουγκάντα επιβεβαίωσε ξέσπασμα του άκρως μεταδοτικού ιού Έμπολα στη χώρα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, η επιδημία οφείλεται στο στέλεχος Μπουντιμπούγκιο. Επίσης, ανέφερε ότι «εισήχθη» στην Ουγκάντα από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ένας ασθενής πέθανε σε μονάδα εντατικής θεραπείας τις 14 Μαΐου, αφού εμφάνισε συμπτώματα αιμορραγικού πυρετού.

Ο Έμπολα παραμένει συχνά θανατηφόρος, παρά τις θεραπείες και τα εμβόλια που αναπτύχθηκαν πρόσφατα. Από το 1976, όταν εντοπίστηκαν τα πρώτα κρούσματα στο τότε Ζαΐρ (ΛΔ του Κονγκό), έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 15.000 άνθρωποι στην Αφρική.

Ο ιός μεταδίδεται με τα σωματικά υγρά και τα κύρια συμπτώματα της νόσου είναι ο πυρετός, η αιμορραγία και η διάρροια.

Σε επιφυλακή ο ΠΟΥ για τον Έμπολα

Με ανακοίνωσή του, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Δρ Τέντρος Άντανομ Γκεμπρεγέσους, εξέφρασε την ανησυχία του για την εξελισσόμενη κατάσταση.

Δήλωσε ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον υπουργό Υγείας του Κονγκό.

“Today, I had a call with the Minister of Health of the #DRC concerning the new outbreak of #Ebola disease in the country’s north-eastern Ituri Province. Currently, WHO is aware that 13 cases of Ebola have been confirmed by the L’Institut National de Recherche Biomédicale,… — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 15, 2026



Σύμφωνα με τον γ.γ. του ΠΟΥ, ο οργανισμός ΠΟΥ γνωρίζει ότι 13 κρούσματα Έμπολα έχουν επιβεβαιωθεί από το Εθνικό Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Έρευνας (INRB) στην Κινσάσα.

Ο ΠΟΥ είχε λάβει σήμα για ύποπτα κρούσματα Έμπολα από τις 5 Μαΐου. Τότε έστειλε μια ομάδα στο Ιτούρι για να υποστηρίξει τους υγειονομικούς υπαλλήλους του Κονγκό στην έρευνά τους και να συλλέξει δείγματα στο πεδίο. Αυτά αρχικά, αναφέρει ο κ. Τέντρος, βρέθηκαν αρνητικά για τον Έμπολα.

Ωστόσο, άλλα δείγματα που στάλθηκαν στο INRB. Κάποια από αυτά επιβεβαιώθηκαν ως θετικά για τον Έμπολα.

Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε επίσης ότι θα αποσταλούν στο Ιτούρι ειδικοί στην επικοινωνία κινδύνου και την εμπλοκή της κοινότητας, την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων, την κλινική φροντίδα και την εφοδιαστική.

«Ο ΠΟΥ θα συνεχίσει να εργάζεται για να υποστηρίξει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για να θέσει υπό έλεγχο αυτό το ξέσπασμα του Έμπολα», αναφέρει ο επικεφαλής του οργανισμού. Επισημαίνει επίσης ότι θα αναπτύξει πόρους και θα συνεργαστεί με και θα κινητοποιήσει εταίρους σε όλη την περιοχή, για να περιορίσει την εξάπλωσή του και να φροντίσει τους πληγέντες.