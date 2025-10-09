newspaper
ΛΔ Κονγκό: Η επιδημία Έμπολα παρουσιάζει σημάδια υποχώρησης λέει ο ΠΟΥ, όμως οι ελλείψεις φαρμάκων επιμένουν
Κόσμος 09 Οκτωβρίου 2025 | 00:35

ΛΔ Κονγκό: Η επιδημία Έμπολα παρουσιάζει σημάδια υποχώρησης λέει ο ΠΟΥ, όμως οι ελλείψεις φαρμάκων επιμένουν

Η επιδημία Έμπολα υποχωρεί από την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καθώς δεν έχουν καταγραφεί νέα κρούσματα τις τελευταίες ημέρες, όμως οι ελλείψεις σε φάρμακα είναι τεράστιες.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Superwoman Syndrome»: Δεν χρειάζεται να είσαι πάντα η… δυνατή

«Superwoman Syndrome»: Δεν χρειάζεται να είσαι πάντα η… δυνατή

Spotlight

Η επιδημία Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό παρουσιάζει σημάδια υποχώρησης, αφού δεν έχουν αναφερθεί νέα κρούσματα – εργαστηριακά επιβεβαιωμένα ή μη – από την τελευταία ενημέρωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας την 1η Οκτωβρίου, υπογραμμίζεται σε σημερινή ανακοίνωση του ΠΟΥ.

Μέχρι την 5η Οκτωβρίου, στην επαρχία Κασάι της ΛΔ Κονγκό είχαν αναφερθεί 43 θάνατοι επί συνόλου 64 κρουσμάτων, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. «Την 5η Οκτωβρίου 2025 είχαν συμπληρωθεί δέκα ημέρες χωρίς αναφορές για νέα κρούσματα, υποδηλώνοντας πιθανό περιορισμό της μετάδοσης (του ιού) στις πληγείσες περιοχές», αναφέρει ο ΠΟΥ.

Ο ιός Έμπολα παραμένει ιδιαίτερα θανατηφόρος, παρά τα εμβόλια και τις θεραπείες που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Την τελευταία 50ετία, εκτιμάται πως έχει στοιχίσει τη ζωή σε 15.000 ανθρώπους στην Αφρική. Η φονικότερη επιδημία μαινόταν από το 2018 ως το 2020, όταν έχασαν τη ζωή τους σχεδόν 2.300 άνθρωποι επί συνόλου 3.500 κρουσμάτων.

Ο πόλεμος και η υποχρηματοδότηση στερούν από το Κονγκό τα απαραίτητα φάρμακα

Πάνω από 200 υγειονομικές εγκαταστάσεις στο ανατολικό Κονγκό αντιμετωπίζουν έλλειψη φαρμάκων ως αποτέλεσμα των συγκρούσεων στην περιοχή και της έλλειψης ανθρωπιστικής χρηματοδότησης, ανακοίνωσε την Τετάρτη η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού – ICRC.

Ο Ερυθρός Σταυρός δήλωσε ότι αξιολόγησε 240 υγειονομικά κέντρα και κλινικές στο Βόρειο και Νότιο Κίβου, δύο επαρχίες όπου οι αντάρτες του M23, που υποστηρίζονται από τη Ρουάντα, πραγματοποίησαν μια άνευ προηγουμένου προέλαση νωρίτερα φέτος, επιδεινώνοντας περαιτέρω μία από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον κόσμο.

Οι δυσκολίες στη διέλευση των γραμμών του μετώπου στις περιοχές που έχουν πληγεί από τον πόλεμο έχουν εμποδίσει τις υγειονομικές εγκαταστάσεις να έχουν πρόσβαση σε φάρμακα, ακόμη και όταν αυτά είναι διαθέσιμα, ανέφερε η ICRC.

«Η ζωή χιλιάδων ανθρώπων βρίσκεται σε κίνδυνο» λόγω της έλλειψης βασικών φαρμάκων κατά της ελονοσίας, του HIV, της φυματίωσης και άλλων ασθενειών, δήλωσε ο Φρανσουά Μορεϊγιόν, επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ICRC στο Κονγκό, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Τετάρτη.

«Επί του παρόντος, περισσότερο από το 80% των υγειονομικών εγκαταστάσεων στις επαρχίες Κίβου δεν λαμβάνουν καμία υποστήριξη από ανθρωπιστικούς εταίρους και λειτουργούν μόνο χάρη στην αξιοσημείωτη δέσμευση του προσωπικού τους και στις δύο πλευρές των γραμμών του μετώπου», συμπλήρωσε.

Wall Street
Wall Street: Ποια είναι η νέα τάση στο trading

Wall Street: Ποια είναι η νέα τάση στο trading

Vita.gr
«Superwoman Syndrome»: Δεν χρειάζεται να είσαι πάντα η… δυνατή

«Superwoman Syndrome»: Δεν χρειάζεται να είσαι πάντα η… δυνατή

Economy
Ελληνική οικονομία: Το υπερπλεόνασμα «πληγώνει» την ανάπτυξη

Ελληνική οικονομία: Το υπερπλεόνασμα «πληγώνει» την ανάπτυξη

inWellness
inTown
Αραβικά μέσα αναφέρουν πως η Χαμάς θα υπογράψει αύριο τη συμφωνία της στο σχέδιο Τραμπ
Έχουμε συμφωνία; 09.10.25 Upd: 01:39

Αραβικά μέσα αναφέρουν πως η Χαμάς θα υπογράψει αύριο τη συμφωνία της στο σχέδιο Τραμπ

Μέσα από όλη την Μέση Ανατολή, επικαλούμενα πηγές μέσα στην παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς, αναφέρουν πως αύριο θα υπογραφεί το τελικό σχέδιο που διαπραγματεύτηκαν στην Αίγυπτο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τραμπ ζητά τη σύλληψη του κυβερνήτη του Ιλινόις και του δημάρχου του Σικάγο – Ετοιμάζεται η Εθνοφρουρά
Ντοκουμέντο - δηλώσεις 08.10.25

Ο Τραμπ ζητά τη σύλληψη του κυβερνήτη του Ιλινόις και του δημάρχου του Σικάγο – Ετοιμάζεται η Εθνοφρουρά

Την ώρα που 500 μέλη της Εθνοφρουράς ετοιμάζονται να μπουν στο Σικάγο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζητά την σύλληψη των ανώτατων Δημοκρατικών αξιωματούχων του Σικάγο και του Ιλινόις

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ένας δημοσιογράφος δολοφονείται κάθε 4 μέρες: Έκθεση του ΟΗΕ για την ασφάλεια και την ατιμωρησία
Ελευθερία του Τύπου 08.10.25

Ένας δημοσιογράφος δολοφονείται κάθε 4 μέρες: Έκθεση του ΟΗΕ για την ασφάλεια και την ατιμωρησία

Η ετήσια Έκθεση του Γενικού Γραμματέα προς τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σκιαγραφεί μια ζοφερή εικόνα των συνεχιζόμενων και επιδεινούμενων απειλών κατά των δημοσιογράφων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τραμπ: Μπορεί να πάω στη Μ. Ανατολή το Σαββατοκύριακο – NΥT: Η Χαμάς αποδέχεται μερικό αφοπλισμό
Ραγδαίες εξελίξεις 08.10.25

Έτοιμος να πάει στη Μ. Ανατολή δηλώνει ο Τραμπ, για «ναι» της Χαμάς σε μερικό αφοπλισμό μιλούν οι NYT

Αρκετοί Άραβες μεσολαβητές ελπίζουν ότι η Χαμάς θα πειστεί να αφοπλιστεί μερικώς στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ, δήλωσαν τρεις πηγές στους New York Times.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Ο πόλεμος είναι μια επιχείρηση»: Οι Κολομβιανοί μισθοφόροι στην αιματηρή σύρραξη του Σουδάν
Κόσμος 08.10.25

«Ο πόλεμος είναι μια επιχείρηση»: Οι Κολομβιανοί μισθοφόροι στην αιματηρή σύρραξη του Σουδάν

Στρατόπεδα εκπαίδευσης της RSF στο Σουδάν γεμίζουν με εκατοντάδες παιδιά, τα οποία μαθαίνουν να χειρίζονται όπλα μέσα σε λίγες ημέρες και στέλνονται αμέσως στην πρώτη γραμμή του πολέμου

Σύνταξη
Η Τουρκία έστειλε χιλιάδες εκρηκτικά drones στο Κόσοβο – Οργή Βούτσις
Κόσμος 08.10.25

Η Τουρκία έστειλε χιλιάδες εκρηκτικά drones στο Κόσοβο – Οργή Βούτσις

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς ανέφερε την παραβίαση απόφασης του ΟΗΕ ανάμεσα σε Κόσοβο και Άγκυρα για τον εξοπλισμό της Πρίστινα, ενώ ανέφερε πως η Τουρκία θέλει να αποκαταστήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Σύνταξη
Το ισπανικό κοινοβούλιο ενέκρινε εμπάργκο όπλων σε βάρος του Ισραήλ
Γενοκτονία στη Γάζα 08.10.25

Το ισπανικό κοινοβούλιο ενέκρινε εμπάργκο όπλων σε βάρος του Ισραήλ

Το εμπάργκο προς το Ισραήλ είχε ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό της χώρας την 8η Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο μιας σειράς μέτρων που προορίζονταν να «βάλουν τέλος στη γενοκτονία στη Γάζα»

Σύνταξη
Θανατηφόρο τρενάκι του τρόμου: Γυναίκα πέθανε έπειτα από βόλτα στο Haunted Mansion στην Disneyland
Καλιφόρνια 08.10.25

Θανατηφόρο τρενάκι του τρόμου: Γυναίκα πέθανε έπειτα από βόλτα στο Haunted Mansion στην Disneyland

Ένα τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε στη Disneyland της Καλιφόρνια, όταν μια 60χρονη γυναίκα κατέρρευσε και άφησε την τελευταία της πνοή μετά τη διαδρομή της στην εμβληματική ατραξιόν Haunted Mansion

Σύνταξη
Σεμπαστιάν Λεκορνί: Μπορούμε να έχουμε πρωθυπουργό σε 48 ώρες
Γαλλία 08.10.25 Upd: 23:06

Ο Μακρόν θα διορίσει πρωθυπουργό εντός 48 ωρών

Ο Λεκορνί είπε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για να έχει η Γαλλία πρωθυπουργό σε δύο ημέρες και πως ενημέρωσε τον Μακρόν ότι αρκετες πολιτικές δυνάμεις είναι έτοιμες να συμφωνήσουν σε προϋπολογισμό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ιταλία: Γενική απεργία στις 27 Οκτωβρίου – Αίτημα να ακυρωθεί ο διορισμός της διευθύντριας της Όπερας Βενετίας
Σφοδρές αντιδράσεις 08.10.25

Ιταλία: Γενική απεργία στις 27 Οκτωβρίου – Αίτημα να ακυρωθεί ο διορισμός της διευθύντριας της Όπερας Βενετίας

Ο διορισμός της Μπεατρίτσε Βενέτσι έχει προκαλέσει οργή. Θεωρήθηκε ότι ήταν αποτέλεσμα των δεσμών της με την κυβέρνηση Μελόνι και όχι των προσόντων και της εμπειρίας που απαιτεί αυτή η θέση.

Σύνταξη
Μαρίν Λεπέν: Ο εισηγητής του ΣτΕ ζητά να μην εκδικαστεί το αίτημά της για ακύρωση της καταδίκης της
Κόσμος 08.10.25

Μαρίν Λεπέν: Ο εισηγητής του ΣτΕ ζητά να μην εκδικαστεί το αίτημά της για ακύρωση της καταδίκης της

Ο Δημόσιος Εισηγητής συνέστησε να μην παραπεμφθεί στο Συνταγματικό Συμβούλιο η προσφυγή της Λεπέν, που ζητά να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική η απόφαση να της αφαιρεθεί το δικαίωμα του εκλέγεσθαι

Σύνταξη
Γερμανία: Η δήμαρχος Ίρις Στάλτσερ υπέδειξε την κόρη της ως υπεύθυνη για την επίθεση εναντίον της
Κόσμος 08.10.25

Γερμανία: Η δήμαρχος Ίρις Στάλτσερ υπέδειξε την κόρη της ως υπεύθυνη για την επίθεση εναντίον της

Η κόρη της Ίρις Στάλτσερ είναι η κύρια ύποπτη για την επίθεση και τον σοβαρό τραυματισμό της, δήλωσαν εκπρόσωποι της αστυνομίας και της εισαγγελίας, παραπέμποντας στην κατάθεση του ίδιου του θύματος

Σύνταξη
