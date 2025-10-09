ΛΔ Κονγκό: Η επιδημία Έμπολα παρουσιάζει σημάδια υποχώρησης λέει ο ΠΟΥ, όμως οι ελλείψεις φαρμάκων επιμένουν

Η επιδημία Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό παρουσιάζει σημάδια υποχώρησης, αφού δεν έχουν αναφερθεί νέα κρούσματα – εργαστηριακά επιβεβαιωμένα ή μη – από την τελευταία ενημέρωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας την 1η Οκτωβρίου, υπογραμμίζεται σε σημερινή ανακοίνωση του ΠΟΥ.

Μέχρι την 5η Οκτωβρίου, στην επαρχία Κασάι της ΛΔ Κονγκό είχαν αναφερθεί 43 θάνατοι επί συνόλου 64 κρουσμάτων, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. «Την 5η Οκτωβρίου 2025 είχαν συμπληρωθεί δέκα ημέρες χωρίς αναφορές για νέα κρούσματα, υποδηλώνοντας πιθανό περιορισμό της μετάδοσης (του ιού) στις πληγείσες περιοχές», αναφέρει ο ΠΟΥ.

Ο ιός Έμπολα παραμένει ιδιαίτερα θανατηφόρος, παρά τα εμβόλια και τις θεραπείες που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Την τελευταία 50ετία, εκτιμάται πως έχει στοιχίσει τη ζωή σε 15.000 ανθρώπους στην Αφρική. Η φονικότερη επιδημία μαινόταν από το 2018 ως το 2020, όταν έχασαν τη ζωή τους σχεδόν 2.300 άνθρωποι επί συνόλου 3.500 κρουσμάτων.

Ο πόλεμος και η υποχρηματοδότηση στερούν από το Κονγκό τα απαραίτητα φάρμακα

Πάνω από 200 υγειονομικές εγκαταστάσεις στο ανατολικό Κονγκό αντιμετωπίζουν έλλειψη φαρμάκων ως αποτέλεσμα των συγκρούσεων στην περιοχή και της έλλειψης ανθρωπιστικής χρηματοδότησης, ανακοίνωσε την Τετάρτη η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού – ICRC.

Ο Ερυθρός Σταυρός δήλωσε ότι αξιολόγησε 240 υγειονομικά κέντρα και κλινικές στο Βόρειο και Νότιο Κίβου, δύο επαρχίες όπου οι αντάρτες του M23, που υποστηρίζονται από τη Ρουάντα, πραγματοποίησαν μια άνευ προηγουμένου προέλαση νωρίτερα φέτος, επιδεινώνοντας περαιτέρω μία από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον κόσμο.

Οι δυσκολίες στη διέλευση των γραμμών του μετώπου στις περιοχές που έχουν πληγεί από τον πόλεμο έχουν εμποδίσει τις υγειονομικές εγκαταστάσεις να έχουν πρόσβαση σε φάρμακα, ακόμη και όταν αυτά είναι διαθέσιμα, ανέφερε η ICRC.

«Η ζωή χιλιάδων ανθρώπων βρίσκεται σε κίνδυνο» λόγω της έλλειψης βασικών φαρμάκων κατά της ελονοσίας, του HIV, της φυματίωσης και άλλων ασθενειών, δήλωσε ο Φρανσουά Μορεϊγιόν, επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ICRC στο Κονγκό, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Τετάρτη.

«Επί του παρόντος, περισσότερο από το 80% των υγειονομικών εγκαταστάσεων στις επαρχίες Κίβου δεν λαμβάνουν καμία υποστήριξη από ανθρωπιστικούς εταίρους και λειτουργούν μόνο χάρη στην αξιοσημείωτη δέσμευση του προσωπικού τους και στις δύο πλευρές των γραμμών του μετώπου», συμπλήρωσε.