18.08.2025 | 22:51
Σεισμός 4,3R στην Καρδίτσα
ΛΔ Κονγκό: Σφαγή δεκάδων ανθρώπων, ανάμεσά τους παιδιά, με ματσέτες και αξίνες από τζιχαντιστές
Κόσμος 19 Αυγούστου 2025 | 03:30

ΛΔ Κονγκό: Σφαγή δεκάδων ανθρώπων, ανάμεσά τους παιδιά, με ματσέτες και αξίνες από τζιχαντιστές

Δεδάδες ανθρώπους σφαγίασαν οι τζιχαντιστές στη ΛΔ Κονγκό, ενώ «μεταξύ των θυμάτων ήταν παιδιά και γυναίκες, που τους έκοψαν τον λαιμό μέσα στα σπίτια τους».

Σύνταξη
Αντάρτες που στηρίζονται από το Ισλαμικό Κράτος, οπλισμένοι με ματσέτες και αξίνες, σκότωσαν τουλάχιστον 52 αμάχους στις περιοχές Μπένι και Λουμπέρο της ανατολικής Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους και στελέχη του ΟΗΕ (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters).

«Ξύπνησαν τους κατοίκους, τους συγκέντρωσαν σε ένα μέρος, τους έδεσαν με σχοινιά και άρχισαν να τους σφαγιάζουν με ματσέτες και αξίνες»

Οι αντάρτες των Συμμαχικών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ADF) πήραν εκδίκηση σκοτώνοντας τους αμάχους μετά τις ήττες που υπέστησαν από τις ένοπλες δυνάμεις της ΛΔ Κονγκό, ανέφερε ο Ελόνγκο Κιοντούα Μαρκ, ένας εκπρόσωπος του στρατού.

«Οταν έφτασαν, ξύπνησαν τους κατοίκους, τους συγκέντρωσαν σε ένα μέρος, τους έδεσαν με σχοινιά και άρχισαν να τους σφαγιάζουν με ματσέτες και αξίνες», είπε ο Μακάιρε Σιβικουνούλα, ο τοπικός αρχηγός της περιοχής Μπαπέρε του Λουμπέρο.

Περίπου 30 πολίτες σκοτώθηκαν μόνο στο χωριό Μελία, σύμφωνα με τον Αλέν Κιγουέγουε, τον στρατιωτικό διοικητή του Λουμπέρο, ο οποίος μίλησε στο πρακτορείο Reuters.

«Μεταξύ των θυμάτων ήταν παιδιά και γυναίκες, που τους έκοψαν τον λαιμό μέσα στα σπίτια τους. Πολλά σπίτια πυρπολήθηκαν», πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος της αποστολής του ΟΗΕ στη ΛΔ του Κονγκό (MONUSCO) είπε ότι οι νεκροί είναι τουλάχιστον 52, εκ των οποίων οκτώ ήταν γυναίκες και δύο παιδιά.

Ερευνες και για άλλα θύματα

Ο απολογισμός μπορεί να αποδειχθεί βαρύτερος, καθώς οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων θυμάτων συνεχίζονται.

Οι ADF είναι μία από τις πολλές ένοπλες οργανώσεις που επιδιώκουν να καταλάβουν εδάφη στο πλούσιο σε κοιτάσματα ανατολικό Κονγκό. Στα τέλη Ιουλίου, αντάρτες σκότωσαν 38 ανθρώπους σε μια εκκλησία, στην περιοχή αυτήν.

Πηγή: ΑΠΕ

Ιράν: Ενας νέος πόλεμος με το Ισραήλ «μπορεί να ξεσπάσει ανά πάσα στιγμή»
Μοχαμάντ Ρεζά Αρέφ 19.08.25

«Μπορεί να ξεσπάσει ανά πάσα στιγμή» ένας νέος πόλεμος Ιράν - Ισραήλ

«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή για μια σύγκρουση» με το Ισραήλ, δηλώνει ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, καθώς «σήμερα, δεν βρισκόμαστε καν σε μια κατάσταση κατάπαυσης του πυρός».

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ακυρώνουν τις βίζες 6.000 και πλέον ξένων φοιτητών – Πολλοί αντιτάχθηκαν στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα
Νομικές «παραβιάσεις» 19.08.25

Οι ΗΠΑ ακυρώνουν τις βίζες 6.000 και πλέον ξένων φοιτητών

Οι ΗΠΑ ακυρώνουν χιλιάδες βίζες ξένων φοιτητών, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και πολλοί που οργάνωσαν ή συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις εναντίον του πολέμου του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύνταξη
Κίνα: Εντονη αντίδραση του Πεκίνου για δηλώσεις του γερμανού ΥΠΕΞ που υποκινούν «αντιπαραθέσεις»
Ταϊβάν - Ουκρανία 19.08.25

Εντονη αντίδραση της Κίνας για δηλώσεις του γερμανού ΥΠΕΞ

Η Γερμανία «να μην υποκινεί αντιπαραθέσεις», τονίζει μεταξύ άλλων το Πεκίνο, αντιδρώντας σε δηλώσεις του γερμανού ΥΠΕΞ για τον ρόλο της Κίνας στην Ασία και στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Σύνταξη
Συρία: Έως και 300.000 άνθρωποι «εξαφανίστηκαν» τα τελευταία 55 χρόνια
Δεκάδες ομαδικοί τάφοι 19.08.25

Συρία: Έως και 300.000 άνθρωποι «εξαφανίστηκαν» τα τελευταία 55 χρόνια

Πρόκειται για ανθρώπους, τα ίχνη των οποίων χάθηκαν από το 1970 έως και σήμερα. Κάποιοι «χάθηκαν» ενώ ήταν φυλακισμένοι επί καθεστώτος Άσαντ αλλά και στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο χάρτης της Ουκρανίας με τα εδάφη που κατέχει η Ρωσία στη συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι και η σημασία του
Μέτρο πίεσης; 18.08.25

Ο χάρτης της Ουκρανίας με τα εδάφη που κατέχει η Ρωσία στη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι και η σημασία του

Ένας μεγάλος χάρτης της Ουκρανίας τοποθετήθηκε στο Οβάλ Γραφείο πριν από την έναρξη των κλειστών διαπραγματεύσεων μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Ουκρανίας Βλαντιμίρ Ζελένσκι.

Σύνταξη
Νετανιάχου για την πρόταση εκεχειρίας: Η Χαμάς είναι υπό πίεση – Θα ολοκληρώσουμε τις αποστολές μας
Αδιάλλακτη στάση 18.08.25

Νετανιάχου για την πρόταση εκεχειρίας: Η Χαμάς είναι υπό πίεση – Θα ολοκληρώσουμε τις αποστολές μας

Το Ισραήλ θα ολοκληρώσει τους στόχους του στη Γάζα δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, λίγη ώρα αφότου έγινε γνωστό ότι η Χαμάς έχει αποδεχθεί τη νέα πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα.

Σύνταξη
Τραμπ-Ζελένσκι: Παράλληλοι μονόλογοι απέναντι στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο
Ουάσιγκτον 18.08.25

Τραμπ-Ζελένσκι: Παράλληλοι μονόλογοι απέναντι στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο

Οι πρώτες δηλώσεις των Τραμπ-Ζελένσκι έδειξαν ότι οι δύο πλευρές, περισσότερο ή λιγότερο επιμένουν στις ίδιες θέσεις που έχουν διατυπώσει μέχρι τώρα για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας του θρόνου κατηγορείται για τέσσερις βιασμούς
Βαρύ κατηγορητήριο 18.08.25

Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας του θρόνου κατηγορείται για τέσσερις βιασμούς

Ο Μάριου Μπεργκ Χόιμπι, γιος της πριγκίπισσας του θρόνου στην Νορβηγία, είναι αντιμέτωπος με ποινή κάθειρξης έως και 10 ετών. Κατηγορείται για 32 συνολικά αδικήματα, εκ των οποίων τέσσερις βιασμοί.

Σύνταξη
«Δεν θα μείνει τίποτα να σωθεί» – Η μαρτυρία ενός Γιατρού Χωρίς Σύνορα από τη Γάζα
Κόσμος 18.08.25

«Δεν θα μείνει τίποτα να σωθεί» – Η μαρτυρία ενός Γιατρού Χωρίς Σύνορα από τη Γάζα

Ορισμένες κλινικές των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στη Γάζα κλείνουν τις πόρτες τους στις 9:30 π.μ. λόγω υπερπληρότητας, αφού έχουν περιθάλψει περισσότερους από 200 ανθρώπους σε λίγες μόνο ώρες.

Σύνταξη
