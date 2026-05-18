Πενήντα εκατ. Αμερικανοί προετοιμάζονται για την δεύτερη ημέρα με πλημμύρες και ανεμοστρόβιλους

Περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι στις μεσοδυτικές πολιτείες της Αμερικής βρέθηκαν τη Δευτέρα στην περιοχή που πλήττεται από την καταιγίδα, προετοιμαζόμενοι για μια ακόμη μέρα καταστροφικών καταιγίδων και ανεμοστρόβιλων, όπως μεταδίδει το ABCnews.

Dramatic new footage of the violent Saint Libory, Nebraska tornado as it destroys homes and the search and rescue immediately after the event. Amazingly no fatalities or injuries occurred! #new #tornado @JordanHallWX @SevereStudios @Unitedcajunnavy pic.twitter.com/pFrleBKUUH — Scott Peake (@ScottPeakeWX) May 18, 2026

Στο ανατολικό Κάνσας, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων Γουίτσιτα, Τοπέκα, Σαλίνα και Μανχάταν, ίσχυε επίπεδο 4 (σε κλίμακα 5) μέτριου κινδύνου για σοβαρές καταιγίδες.

Η νέα απειλή ανεμοστρόβιλων που σαρώνουν την καρδιά της Αμερικής έρχεται μια μέρα μετά την αναφορά 20 ανεμοστρόβιλων στη Νεμπράσκα, την Αϊόβα, τη Μινεσότα και το Κάνσας.

Timelapse of a tornado warned storm moving into Omaha, Nebraska tonight. This produced a 63mph wind gust at Eppley Airfield. #NEwx Video courtesy of KMTV 3 News Now pic.twitter.com/e01tB40pSZ — Collin Gross (@CollinGrossWx) May 18, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι ή τραυματισμοί

Η αγροτική κοινότητα του Σεντ Λίμπορι στη Νεμπράσκα, ακριβώς βόρεια του Γκραντ Άιλαντ, φαίνεται να ήταν η πιο πληγείσα στην περιοχή την Κυριακή.

Τουλάχιστον δύο σπίτια στο Σεντ Λίμπορι καταστράφηκαν από έναν πιθανό ανεμοστρόβιλο που σάρωσε την κοινότητα το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Κομητείας Χάουαρντ. Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θανάτους ή τραυματισμούς.

Absolutely incredible data collection intercept on a violent tornado near Saint Liberty, NE. Near surface data collection with collocated radar and lidar observations. #newx #science pic.twitter.com/ZoV0TH9WNt — Sean Waugh (@MesonetMan) May 17, 2026

Η επαγγελματίας κυνηγός καταιγίδων Σιέρα Λίντσεϊ δημοσίευσε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με έναν τεράστιο ανεμοστρόβιλο να διασχίζει αγροτικές εκτάσεις και τον αυτοκινητόδρομο 281 βόρεια του Σεντ Λίμπορι το απόγευμα της Κυριακής.

Incredible deployment and data collection on the strong St Libory tornado as it crossed highway 281 #newx pic.twitter.com/t829p8T5sE — Sierra Lindsey (@Sierra_Lindsey3) May 18, 2026

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες που εξαπλώνονται στην ενδοχώρα αναμένεται να προκαλέσουν μια νέα σειρά ανεμοστρόβιλων το απόγευμα της Δευτέρας.

Συνιστάται στους κατοίκους από την Οκλαχόμα έως την Αϊόβα, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων Κάνσας Σίτι, Ομάχα, Λίνκολν και Ντε Μόιν, να παραμείνουν σε εγρήγορση για ανεμοστρόβιλους.

Είναι επίσης πιθανές πλημμύρες λόγω ισχυρών καταιγίδων. Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για πλημμύρες από τη νοτιοανατολική Νεμπράσκα έως το ανατολικό Κάνσας και το δυτικό και κεντρικό Μιζούρι.

INTENSE TORNADO IN PROGRESS near St. Libory, Nebraska! Seek shelter IMMEDIATELY if you are in this area! We are LIVE covering this dangerous storm: https://t.co/iRqv7XAPdC pic.twitter.com/IOKnJM2Mkn — Max Velocity (@MaxVelocityWX) May 17, 2026

Οι καταιγίδες αναμένεται να ξεκινήσουν να εμφανίζονται λίγο μετά τις 22:00 (ώρα Ελλάδας) και πιθανότατα θα ενταθούν ραγδαία μόλις κάνουν την εμφάνισή τους.

Επίσης, υπάρχει πιθανότητα για πλημμύρες σε περιοχές των κεντρικών και κεντροδυτικών ΗΠΑ, λόγω καταιγίδων που διαμορφώνονται σε σειρά, δηλαδή καταιγίδων που συνεχίζουν να αναπτύσσονται και να ρίχνουν βροχή πάνω στην ίδια περιοχή σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για αιφνίδιες πλημμύρες (σ.σ. flash flood, μεγάλο ύψος βροχής σε μικρό χρονικό διάστημα) από τη νοτιοανατολική Νεμπράσκα έως το ανατολικό Κάνσας και σε όλη τη δυτική και κεντρική Μιζούρι.

Την Τρίτη, θα ισχύει επίπεδο κινδύνου 2 στα 5 για σοβαρές καταιγίδες από το Τέξας έως το Βερμόντ.