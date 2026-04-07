Πώς είναι να βρίσκεσαι μέσα σε έναν ανεμοστρόβιλο; – «Σαν χίλιοι κινητήρες τζετ»

Μέσα σε ένα ανεμοστρόβιλο στο βορειοδυτικό Κάνσας των ΗΠΑ, βρέθηκε απροσδόκητα ένας ατμοσφαιρικός επιστήμονας o Πέρι Σάμσον, περιγράφοντας την τρομακτική εμπειρία του να τον καταπίνει ένα σύννεφο συντριμμιών και ισχυρών ανέμων.

Ο καθηγητής επέζησε στρίβοντας το αυτοκίνητό του κατευθείαν στον άνεμο, αλλά η δοκιμασία τον άφησε συγκλονισμένο και με μια ανανεωμένη εκτίμηση για τη δύναμη και την απρόβλεπτη φύση αυτών των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Οι ανεμοστρόβιλοι συγκαταλέγονται στα πιο καταστροφικά φυσικά φαινόμενα, προκαλώντας σημαντικές ζημιές και απώλειες ζωών κάθε χρόνο.

Αυτή η άμεση μαρτυρία από έναν κορυφαίο ερευνητή ανεμοστρόβιλων παρέχει μια σπάνια εικόνα για τις ακραίες συνθήκες μέσα στη δίνη ενός ανεμοστρόβιλου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της τήρησης των προειδοποιήσεων για ανεμοστρόβιλους και της άμεσης αναζήτησης καταφυγίου όταν πλησιάζουν αυτές οι καταιγίδες.

«Απλώς έμεινα σκυμμένος και προσευχόμουν» λέει ο καθηγητής που βρέθηκε μέσα στον ανεμοστρόβιλο

Ενώ μελετούσε τις καταιγίδες υπερκυψελών με μια ομάδα φοιτητών, το αυτοκίνητο του καθηγητή κατακλύστηκε γρήγορα από έναν ανεμοστρόβιλο που σχηματίστηκε κοντά.

Με τα συντρίμμια να χτυπούν το παρμπρίζ του και τους ανέμους να φτάνουν σχεδόν τα 240 χλμ/ώρα, ο καθηγητής δεν μπόρεσε να ανοίξει την πόρτα του αυτοκινήτου του και μπόρεσε μόνο να κρυφτεί καθώς περνούσε ο ανεμοστρόβιλος. Το αυτοκίνητο του καθηγητή έμεινε βουτηγμένο στη λάσπη, με την κεραία λυγισμένη και το άχυρο ενσωματωμένο στο αμάξωμα, μια απόδειξη της τεράστιας δύναμης της καταιγίδας.

«Καθώς τα συντρίμμια χτυπούσαν το παρμπρίζ μου, φοβόμουν ότι θα με συνθλίψουν τα ιπτάμενα υλικά – οι ανεμοστρόβιλοι μπορούν να παρασύρουν φράχτες, ξύλο και μέταλλο από κτίρια, κλαδιά δέντρων, ακόμη και αγελάδες. Τα εγχειρίδια συμβουλεύουν να πέσεις σε ένα χαντάκι, ώστε να είσαι ξαπλωμένος και να προστατεύεσαι καλύτερα από τα ιπτάμενα συντρίμμια. Όμως ο άνεμος ήταν τόσο ισχυρός, που δεν μπορούσα καν να ανοίξω την πόρτα του αυτοκινήτου. Απλώς έμεινα σκυμμένος και προσευχόμουν».

«Οι περισσότεροι άνθρωποι περιγράφουν τον ήχο ενός ανεμοστρόβιλου ως ήχο ενός εμπορευματικού τρένου, αλλά από κοντά, μοιάζει περισσότερο με χίλιους κινητήρες τζετ» προσθέτει ο καθηγητής.

Το περιστατικό συνέβη στις 24 Μαρτίου 2026 στο βορειοδυτικό Κάνσας.

Εξαιρετικά επικίνδυνοι οι ανεμοστρόβιλοι

Οι ανεμοστρόβιλοι είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι. Εξήντα ένας άνθρωποι σκοτώθηκαν από ανεμοστρόβιλους στις ΗΠΑ το 2025 και πολλοί περισσότεροι τραυματίστηκαν από ιπτάμενα συντρίμμια.

Πώς συμβαίνει μια τόσο σφοδρή καταιγίδα; Χρειάζεται μια τέλεια, βίαιη συνταγή ατμοσφαιρικών συστατικών:

Μια απεικόνιση ενός ανεμοστρόβιλου που δείχνει τα συστατικά που τον βοηθούν να σχηματιστεί.

Καύσιμο: Ένας ανεμοστρόβιλος χρειάζεται ζεστό, λασπωμένο αέρα (υδρατμούς) κοντά στο έδαφος με ξηρό αέρα από πάνω του. Αυτό δημιουργεί την πιθανότητα ανόδου του αέρα , αλλά μόνο εάν η ατμόσφαιρα είναι αρκετά ασταθής ώστε να ξεπεράσει το «καπάκι».

Το καπάκι: Ένα λεπτό στρώμα «αναστροφής» σταθερού αέρα λειτουργεί σαν καπάκι πάνω σε αυτόν τον ζεστό υγρό αέρα, εμφιαλώνοντάς τον μέχρι να τον διαπεράσει.

Η γραμμή ξηρότητας: Η γραμμή ξηρότητας είναι το σημείο όπου συναντώνται ο ζεστός, υγρός αέρας από τον Κόλπο του Μεξικού και ο ξηρός αέρας από τη δύση. Ο θερμός, ξηρός αέρας που προχωρά είναι στην πραγματικότητα βαρύτερος από τον λασπωμένο αέρα και αυτός ο ξηρός αέρας ωθεί τον υγρό αέρα προς τα πάνω , διαταράσσοντας το φράγμα.

Διάτμηση ανέμου: Οι επιφανειακοί άνεμοι από τον νότο και οι ανώτεροι άνεμοι από τη δύση δημιουργούν μια οριζόντια κυλιόμενη κίνηση στην ατμόσφαιρα. Όταν ο αέρας ωθείται προς τα πάνω, αυτή η περιστροφή γίνεται κάθετη, δημιουργώντας αυτό που είναι γνωστό ως μεσοκυκλώνας.

Το ρεύμα αερίων: Σε ύψος περίπου 8 έως 11 χιλιομέτρων (5 έως 7 μίλια), το ρεύμα αερίων είναι ένα ταχέως κινούμενο ποτάμι αέρα. Οι διαταραχές στο εσωτερικό του μπορούν να δημιουργήσουν περιοχές που τραβούν τον αέρα προς τα πάνω από κάτω και μειώνουν την επιφανειακή πίεση.

Ο καθηγητής σχεδιάζει να συνεχίσει την έρευνά του για τους ανεμοστρόβιλους χρησιμοποιώντας drones και ραντάρ, αντί να διακινδυνεύσει άμεσες συναντήσεις, προκειμένου να κατανοήσει καλύτερα τις μικρής κλίμακας διαδικασίες που παράγουν αυτές τις ισχυρές καταιγίδες.