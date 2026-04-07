Πώς είναι να βρίσκεσαι μέσα σε έναν ανεμοστρόβιλο; – «Σαν χίλιοι κινητήρες τζετ»
Επιστήμες 07 Απριλίου 2026, 09:41

Πώς είναι να βρίσκεσαι μέσα σε έναν ανεμοστρόβιλο; – «Σαν χίλιοι κινητήρες τζετ»

Ένας ατμοσφαιρικός επιστήμονας o Πέρι Σάμσον, περιγράφει την τρομακτική εμπειρία του να τον καταπίνει ένα σύννεφο συντριμμιών και ισχυρών ανέμων μέσα σε ένα ανεμοστρόβιλο

Generation Health: Νέα εποχή στην υγεία

Generation Health: Νέα εποχή στην υγεία

Μέσα σε ένα ανεμοστρόβιλο στο βορειοδυτικό Κάνσας των ΗΠΑ, βρέθηκε απροσδόκητα ένας ατμοσφαιρικός επιστήμονας o Πέρι Σάμσον, περιγράφοντας την τρομακτική εμπειρία του να τον καταπίνει ένα σύννεφο συντριμμιών και ισχυρών ανέμων.

Ο καθηγητής επέζησε στρίβοντας το αυτοκίνητό του κατευθείαν στον άνεμο, αλλά η δοκιμασία τον άφησε συγκλονισμένο και με μια ανανεωμένη εκτίμηση για τη δύναμη και την απρόβλεπτη φύση αυτών των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Οι ανεμοστρόβιλοι συγκαταλέγονται στα πιο καταστροφικά φυσικά φαινόμενα, προκαλώντας σημαντικές ζημιές και απώλειες ζωών κάθε χρόνο.

Αυτή η άμεση μαρτυρία από έναν κορυφαίο ερευνητή ανεμοστρόβιλων παρέχει μια σπάνια εικόνα για τις ακραίες συνθήκες μέσα στη δίνη ενός ανεμοστρόβιλου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της τήρησης των προειδοποιήσεων για ανεμοστρόβιλους και της άμεσης αναζήτησης καταφυγίου όταν πλησιάζουν αυτές οι καταιγίδες.

«Απλώς έμεινα σκυμμένος και προσευχόμουν» λέει ο καθηγητής που βρέθηκε μέσα στον ανεμοστρόβιλο

Ενώ μελετούσε τις καταιγίδες υπερκυψελών με μια ομάδα φοιτητών, το αυτοκίνητο του καθηγητή κατακλύστηκε γρήγορα από έναν ανεμοστρόβιλο που σχηματίστηκε κοντά.

Με τα συντρίμμια να χτυπούν το παρμπρίζ του και τους ανέμους να φτάνουν σχεδόν τα 240 χλμ/ώρα, ο καθηγητής δεν μπόρεσε να ανοίξει την πόρτα του αυτοκινήτου του και μπόρεσε μόνο να κρυφτεί καθώς περνούσε ο ανεμοστρόβιλος. Το αυτοκίνητο του καθηγητή έμεινε βουτηγμένο στη λάσπη, με την κεραία λυγισμένη και το άχυρο ενσωματωμένο στο αμάξωμα, μια απόδειξη της τεράστιας δύναμης της καταιγίδας.

«Καθώς τα συντρίμμια χτυπούσαν το παρμπρίζ μου, φοβόμουν ότι θα με συνθλίψουν τα ιπτάμενα υλικά – οι ανεμοστρόβιλοι μπορούν να παρασύρουν φράχτες, ξύλο και μέταλλο από κτίρια, κλαδιά δέντρων, ακόμη και αγελάδες. Τα εγχειρίδια συμβουλεύουν να πέσεις σε ένα χαντάκι, ώστε να είσαι ξαπλωμένος και να προστατεύεσαι καλύτερα από τα ιπτάμενα συντρίμμια. Όμως ο άνεμος ήταν τόσο ισχυρός, που δεν μπορούσα καν να ανοίξω την πόρτα του αυτοκινήτου. Απλώς έμεινα σκυμμένος και προσευχόμουν».

«Οι περισσότεροι άνθρωποι περιγράφουν τον ήχο ενός ανεμοστρόβιλου ως ήχο ενός εμπορευματικού τρένου, αλλά από κοντά, μοιάζει περισσότερο με χίλιους κινητήρες τζετ» προσθέτει ο καθηγητής.

Το περιστατικό συνέβη στις 24 Μαρτίου 2026 στο βορειοδυτικό Κάνσας.

Εξαιρετικά επικίνδυνοι οι ανεμοστρόβιλοι

Οι ανεμοστρόβιλοι είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι. Εξήντα ένας άνθρωποι σκοτώθηκαν από ανεμοστρόβιλους στις ΗΠΑ το 2025 και πολλοί περισσότεροι τραυματίστηκαν από ιπτάμενα συντρίμμια.

Πώς συμβαίνει μια τόσο σφοδρή καταιγίδα; Χρειάζεται μια τέλεια, βίαιη συνταγή ατμοσφαιρικών συστατικών:

Μια απεικόνιση ενός ανεμοστρόβιλου που δείχνει τα συστατικά που τον βοηθούν να σχηματιστεί.

  • Καύσιμο: Ένας ανεμοστρόβιλος χρειάζεται ζεστό, λασπωμένο αέρα (υδρατμούς) κοντά στο έδαφος με ξηρό αέρα από πάνω του. Αυτό δημιουργεί την πιθανότητα ανόδου του αέρα , αλλά μόνο εάν η ατμόσφαιρα είναι αρκετά ασταθής ώστε να ξεπεράσει το «καπάκι».
  • Το καπάκι: Ένα λεπτό στρώμα «αναστροφής» σταθερού αέρα λειτουργεί σαν καπάκι πάνω σε αυτόν τον ζεστό υγρό αέρα, εμφιαλώνοντάς τον μέχρι να τον διαπεράσει.
  • Η γραμμή ξηρότητας: Η γραμμή ξηρότητας είναι το σημείο όπου συναντώνται ο ζεστός, υγρός αέρας από τον Κόλπο του Μεξικού και ο ξηρός αέρας από τη δύση. Ο θερμός, ξηρός αέρας που προχωρά είναι στην πραγματικότητα βαρύτερος από τον λασπωμένο αέρα και αυτός ο ξηρός αέρας ωθεί τον υγρό αέρα προς τα πάνω , διαταράσσοντας το φράγμα.
  • Διάτμηση ανέμου: Οι επιφανειακοί άνεμοι από τον νότο και οι ανώτεροι άνεμοι από τη δύση δημιουργούν μια οριζόντια κυλιόμενη κίνηση στην ατμόσφαιρα. Όταν ο αέρας ωθείται προς τα πάνω, αυτή η περιστροφή γίνεται κάθετη, δημιουργώντας αυτό που είναι γνωστό ως μεσοκυκλώνας.
  • Το ρεύμα αερίων: Σε ύψος περίπου 8 έως 11 χιλιομέτρων (5 έως 7 μίλια), το ρεύμα αερίων είναι ένα ταχέως κινούμενο ποτάμι αέρα. Οι διαταραχές στο εσωτερικό του μπορούν να δημιουργήσουν περιοχές που τραβούν τον αέρα προς τα πάνω από κάτω και μειώνουν την επιφανειακή πίεση.

Ο καθηγητής σχεδιάζει να συνεχίσει την έρευνά του για τους ανεμοστρόβιλους χρησιμοποιώντας drones και ραντάρ, αντί να διακινδυνεύσει άμεσες συναντήσεις, προκειμένου να κατανοήσει καλύτερα τις μικρής κλίμακας διαδικασίες που παράγουν αυτές τις ισχυρές καταιγίδες.

ΤτΕ για τράπεζες: Προτείνει συνταγή άμυνας λόγω κρίσης και συνθηκών αβεβαιότητας

ΤτΕ για τράπεζες: Προτείνει συνταγή άμυνας λόγω κρίσης και συνθηκών αβεβαιότητας

Generation Health: Νέα εποχή στην υγεία

Generation Health: Νέα εποχή στην υγεία

Το Ισραήλ απειλεί με πλήγματα σε τρένα και σταθμούς στο Ιράν

Το Ισραήλ απειλεί με πλήγματα σε τρένα και σταθμούς στο Ιράν

Ινσουλίνη σε χάπι ίσως καταργήσει σύντομα τις ενέσεις για εκατομμύρια διαβητικούς
Ινσουλίνη χωρίς ένεση; Ένα χάπι υπόσχεται να αλλάξει τη ζωή εκατομμυρίων διαβητικών

Μια νέα προσέγγιση η οποία βασίζεται σε ένα μικροσκοπικό πεπτίδιο βοηθά την ινσουλίνη να περάσει από τις «συμπληγάδες» του εντέρου καθιστώντας εφικτή την από του στόματος χορήγησή της

Όραση: Αυτό που πραγματικά βλέπουμε – και δεν βλέπουμε – μας λέει πολλά για την ανθρώπινη συνείδηση
Όραση: Αυτό που πραγματικά βλέπουμε – και δεν βλέπουμε – μας λέει πολλά για την ανθρώπινη συνείδηση

Αυτό που φτάνει στη συνείδησή μας όταν κοιτάζουμε κάτι, δεν είναι το σύνολο της εικόνας όσον αφορά στην όραση - μεγάλο μέρος της οπτικής επεξεργασίας στον εγκέφαλο γίνεται πέρα από τη συνειδητή μας αντίληψη

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Αποκωδικοποιώντας τον μοριακό χάρτη της μακροζωίας – Μπορεί η επιστήμη να επιβραδύνει τη γήρανση;
Αποκωδικοποιώντας τον μοριακό χάρτη της μακροζωίας – Μπορεί η επιστήμη να επιβραδύνει τη γήρανση;

Τι είναι πραγματικά η γήρανση, πώς οι επιλογές στον τρόπο ζωής μπορεί να επηρεάζουν τη μακροζωία και… τα πολλά υποσχόμενα πεδία της έρευνας.

Τζέι Ντι Βανς: Έφτασε στη Βουδαπέστη και ξεκινά προεκλογικό αγώνα για τον Όρμπαν
Τα μεγάλα μέσα βάζουν οι ΗΠΑ για να στηρίξουν τον Όρμπαν - Στη Βουδαπέστη για προεκλογικό αγώνα ο Τζέι Ντι Βανς

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει τον ακροδεξιό Όρμπαν ενόψει των εκλογών της Κυριακής στην Ουγγαρία - Στη Βουδαπέστη ο Τζέι Ντι Βανς

Αρχεία Έπσταϊν: Ποια η σχέση του Τζέφρι Έπσταϊν με τον Τόμι Μοτόλα;
Αρχεία Έπσταϊν: Ποια η σχέση του Τζέφρι Έπσταϊν με τον μεγιστάνα της μουσικής παραγωγής Τόμι Μοτόλα;

Η δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν φέρνει στο φως emails και SMS με τον επί χρόνια μουσικό πατραγωγό της Sony Music, Τόμι Μοτόλα, αποκαλύπτοντας τη διάρκεια και τη φύση της σχέσης τους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκίνησε η συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας για την άρση ασυλίας των 11 – Παρόντες Μηταράκης και Τσιάρας
Ξεκίνησε η συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας για την άρση ασυλίας των 11 - Παρόντες Μηταράκης και Τσιάρας

Οι υπόλοιποι εννέα «γαλάζιοι» βουλευτές που ελέγχονται για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ υποβάλουν υπόμνημα με το οποίο τοποθετούνται επί της άρσης ή μη της ασυλίας τους

Outfits για το Πάσχα: Ιδέες για όλη τη μέρα
Outfits για το Πάσχα: Ιδέες για όλη τη μέρα

Ιδέες για άνετα και στιλάτα outfits για το Πάσχα, με προτάσεις που ταιριάζουν από το πρωί μέχρι το πασχαλινό τραπέζι και τις καθιερωμένες βόλτες των ημερών.

Ρόδος: Γονείς πήραν το άρρωστο βρέφος τους χωρίς έγκριση από το νοσοκομείο – Νοσηλεύεται διασωληνωμένο
Γονείς πήραν το άρρωστο βρέφος τους χωρίς έγκριση από το νοσοκομείο - Νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Παίδων

Οι εξετάσεις στο βρέφος στη Ρόδο έδειξαν σηπτική καταπληξία και σοκ, πιθανότατα λόγω πνευμονίας, μια κατάσταση που απειλούσε άμεσα τη ζωή του

Αν μία ομάδα μπορεί να αποκλείσει την Μπάγερν…
Αν μία ομάδα μπορεί να αποκλείσει την Μπάγερν…

Η Μπάγερν φέτος είναι «οδοστρωτήρας», η Ρεάλ όμως παρά την προβληματική σεζόν που διανύει έχει τον τρόπο απέναντι στους Βαυαρούς. Φαντάζει δύσκολο να το κάνει και φέτος αλλά είναι… η Ρεάλ

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Δικαστήριο στην Ελλάδα αποφάσισε τη συνεπιμέλεια του κατοικιδίου – Τι ισχύει σε άλλες χώρες
Δικαστήριο στην Ελλάδα αποφάσισε τη συνεπιμέλεια του κατοικιδίου - Τι ισχύει σε άλλες χώρες

Δικαστήριο στην Ελλάδα δέχθηκε ότι ο σκύλος είναι μέλος της οικογένειας. Κι όταν τα μέλη της αποφασίζουν να ζήσουν χωριστά, το ζώο αποκτά συναισθηματική ανασφάλεια.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
NBA: Ασταμάτητοι οι Σπερς παρά τον τραυματισμό του Γουεμπανιάμα – Νέο τριπλ-νταμπλ του Γιόκιτς
NBA: Ασταμάτητοι οι Σπερς παρά τον τραυματισμό του Γουεμπανιάμα – Νέο τριπλ-νταμπλ του Γιόκιτς

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς νίκησαν τους Σίξερς αλλά είδαν τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα να αποχωρεί από το ματς τραυματίας, την ώρα που Νάγκετς νικούσαν τους Μπλέιζερς με μια ακόμη μυθική εμφάνιση του Νίκολα Γιόκιτς. - Τα αποτελέσματα της ημέρας στο NBA.

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΒ’)
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΒ’)

Ο «συλλογισμός», η συναγωγή συμπερασμάτων διαμέσου διανοητικής εργασίας, είναι ένας από τους πλέον σημαντικούς όρους στο τεχνικό λεξιλόγιο του Αριστοτέλη

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Πρόεδρος ΚΕΔΕ: Ολιστικό σχέδιο για το Δημογραφικό, με τους Δήμους στην «πρώτη γραμμή».
Πρόεδρος ΚΕΔΕ: Ολιστικό σχέδιο για το Δημογραφικό, με τους Δήμους στην «πρώτη γραμμή».

Άρθρο παρέμβαση του Λάζαρου Κυρίζογλου για το δημογραφικό. «Στους 11 από τους 17 Δήμους της Ηπείρου δεν καταγράφηκε ούτε μια γέννηση το πρώτο δίμηνο του 2026» αναφέρει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

Βασίλης Μάγγος: Αρχίζει η δίκη των αστυνομικών για τον ξυλοδαρμό και τα βασανιστήρια – «Να μη φιμωθεί η φωνή μας»
Αρχίζει η δίκη των αστυνομικών για τον ξυλοδαρμό και τα βασανιστήρια στον Βασίλη Μάγγο - «Να μη φιμωθεί η φωνή μας»

Ο πατέρας του αδικοχαμένου Βασίλη Μάγγου, Γιάννης Μάγκος, σε ανάρτησή του υπογραμμίζει την κρισιμότητα της δίκης καθώς θα αποφασιστεί εάν τα βασανιστήρια αιτιωδώς προκάλεσαν τον θάνατο του γιου του

Το Ισραήλ απειλεί με πλήγματα σε τρένα και σταθμούς στο Ιράν – Αναφορές ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι σε κώμα
Το Ισραήλ απειλεί με πλήγματα σε τρένα και σταθμούς στο Ιράν – Αναφορές ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι σε κώμα

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την εκπνοή του τελεσιγράφου του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν, απειλώντας ότι  να εξαφανίσει τη χώρα σε ένα βράδυ χτυπώντας γέφυρες και υποδομές ενέργειας - Η Τεχεράνη προειδοποίησε με σκληρή απάντηση - Όλες οι εξελίξεις στο in

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

