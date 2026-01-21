Ηλεία: Ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε κτηνοτροφική μονάδα – Αγνοούνται 60 πρόβατα

Καταστροφικό ήταν το πέρασμα ανεμοστρόβιλου στην περιοχή του Σκλίβα στην ορεινή ζώνη του Δήμου Ήλιδας στην Ηλεία.

Από τους σφοδρούς ανέμους καταστράφηκε ολοσχερώς η κτηνοτροφική μονάδα έκτασης περίπου 400τμ που ανήκει στον πρόεδρος της κοινότητας Νίκου Καραβέλα.

Από την ένταση του φαινομένου οι εγκαταστάσεις από σίδερο και ξύλο ισοπεδώθηκαν ενώ αγνοείται η τύχη 60 ζώων που ήταν στον στάβλο.

Ολοκληρωτική καταστροφή

«Τα ζώα έχουν εξαφανιστεί»

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο εάν κάποια από τα ζώα έχουν καταφέρει να διαφύγουν ή αν βρίσκονται εγκλωβισμένα κάτω από τα συντρίμμια. «Ήρθα πρωί πρωί και είδα όλη αυτή την καταστροφή. Ο αέρας ήταν σίγουρα πάνω από 10 μποφόρ και τη νύχτα ήταν και περισσότερο. Εδώ έγινε ολοκληρωτική καταστροφή. Έφυγαν οι κολώνες μαζί με το μπετό. Δεν ξέρω πως έγινε όλο αυτό. Τον μισό στάβλο τον έφτασε στο χωράφι τουλάχιστον 150 μέτρα μακριά. Ο άλλος μισός έκλεισε το δρόμο. Ευτυχώς ανταποκρίθηκε αμέσως ο δήμος και άνοιξε ο δρόμος. Εμένα μετά τον καταρροϊκό πυρετό ήρθε αυτό σαν τη χαριστική βολή. Τώρα όσα ζώα υπάρχουν δεν ξέρω που να τα βάλω, κάπου πρέπει να φιλοξενηθούν τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι» ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στο ilialive.gr συμπληρώνοντας: «Δεν ξέρω που να ψάξω. Σίγουρα κάποια από τα ζώα μου τρόμαξαν από τον χαλασμό που έγινε και έχουν διαφύγει. Αλλά δεν τα βρίσκω πουθενά».

Ήδη συνεργεία του Δήμου, με μηχανήματα, επιχειρούν στο σημείο προκειμένου να ανοίξει το οδόστρωμα και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία, ενώ παράλληλα ξεκίνησαν εργασίες για την απομάκρυνση των συντριμμιών του στάβλου, με στόχο τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων ζώων.

Για το περιστατικό έχει ήδη γίνει αναγγελία ζημιάς στον ΕΛΓΑ. Όπως έγινε γνωστό, ενημερώθηκαν η προϊσταμένη του ΕΛΓΑ Πάτρας, Αγγελική Πανταζοπούλου, καθώς και ο επόπτης του ΕΛΓΑ, Αντώνης Παππάς. Αύριο αναμένεται να επισκεφθεί την πληγείσα περιοχή κλιμάκιο του ΕΛΓΑ Πάτρας, προκειμένου να καταγράψει τις ζημιές και να ξεκινήσει η διαδικασία αποζημιώσεων.

Παράλληλα, προβλήματα σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές της Πηνείας, με πτώσεις δέντρων στον Πρόδρομο Πηνείας, στη Βουλιαγμένη και στο Πρινάρι, χωρίς –μέχρι στιγμής– να υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.