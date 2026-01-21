newspaper
Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ηλεία: Ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε κτηνοτροφική μονάδα – Αγνοούνται 60 πρόβατα
Ελλάδα 21 Ιανουαρίου 2026 | 16:49

Ηλεία: Ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε κτηνοτροφική μονάδα – Αγνοούνται 60 πρόβατα

Ριπές ανέμου που ξεπέρασαν τα 20 μποφόρ προκάλεσαν ολοκληρωτική καταστροφή της κτηνοτροφικής μονάδας στην Ηλεία - Προβλήματα σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές της Πηνείας,

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η επιστήμη επαναπροσδιορίζει τη γήρανση – Τα 70 δεν θεωρούνται πια γηρατειά

Η επιστήμη επαναπροσδιορίζει τη γήρανση – Τα 70 δεν θεωρούνται πια γηρατειά

Spotlight

Καταστροφικό ήταν το πέρασμα ανεμοστρόβιλου στην περιοχή του Σκλίβα στην ορεινή ζώνη του Δήμου Ήλιδας στην Ηλεία.

Από τους σφοδρούς ανέμους καταστράφηκε ολοσχερώς η κτηνοτροφική μονάδα έκτασης περίπου 400τμ που ανήκει στον πρόεδρος της κοινότητας Νίκου Καραβέλα.

Από την ένταση του φαινομένου οι εγκαταστάσεις από σίδερο και ξύλο ισοπεδώθηκαν ενώ αγνοείται η τύχη 60 ζώων που ήταν στον στάβλο.

Ολοκληρωτική καταστροφή

YouTube thumbnail

«Τα ζώα έχουν εξαφανιστεί»

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο εάν κάποια από τα ζώα έχουν καταφέρει να διαφύγουν ή αν βρίσκονται εγκλωβισμένα κάτω από τα συντρίμμια. «Ήρθα πρωί πρωί και είδα όλη αυτή την καταστροφή. Ο αέρας ήταν σίγουρα πάνω από 10 μποφόρ και τη νύχτα ήταν και περισσότερο. Εδώ έγινε ολοκληρωτική καταστροφή. Έφυγαν οι κολώνες μαζί με το μπετό. Δεν ξέρω πως έγινε όλο αυτό. Τον μισό στάβλο τον έφτασε στο χωράφι τουλάχιστον 150 μέτρα μακριά. Ο άλλος μισός έκλεισε το δρόμο. Ευτυχώς ανταποκρίθηκε αμέσως ο δήμος και άνοιξε ο δρόμος. Εμένα μετά τον καταρροϊκό πυρετό ήρθε αυτό σαν τη χαριστική βολή. Τώρα όσα ζώα υπάρχουν δεν ξέρω που να τα βάλω, κάπου πρέπει να φιλοξενηθούν τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι» ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στο ilialive.gr συμπληρώνοντας: «Δεν ξέρω που να ψάξω. Σίγουρα κάποια από τα ζώα μου τρόμαξαν από τον χαλασμό που έγινε και έχουν διαφύγει. Αλλά δεν τα βρίσκω πουθενά».

Ήδη συνεργεία του Δήμου, με μηχανήματα, επιχειρούν στο σημείο προκειμένου να ανοίξει το οδόστρωμα και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία, ενώ παράλληλα ξεκίνησαν εργασίες για την απομάκρυνση των συντριμμιών του στάβλου, με στόχο τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων ζώων.

Για το περιστατικό έχει ήδη γίνει αναγγελία ζημιάς στον ΕΛΓΑ. Όπως έγινε γνωστό, ενημερώθηκαν η προϊσταμένη του ΕΛΓΑ Πάτρας, Αγγελική Πανταζοπούλου, καθώς και ο επόπτης του ΕΛΓΑ, Αντώνης Παππάς. Αύριο αναμένεται να επισκεφθεί την πληγείσα περιοχή κλιμάκιο του ΕΛΓΑ Πάτρας, προκειμένου να καταγράψει τις ζημιές και να ξεκινήσει η διαδικασία αποζημιώσεων.

Παράλληλα, προβλήματα σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές της Πηνείας, με πτώσεις δέντρων στον Πρόδρομο Πηνείας, στη Βουλιαγμένη και στο Πρινάρι, χωρίς –μέχρι στιγμής– να υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Τραμπ: Δεν θα χρησιμοποιήσω βία για την Γροιλανδία

Τραμπ: Δεν θα χρησιμοποιήσω βία για την Γροιλανδία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η επιστήμη επαναπροσδιορίζει τη γήρανση – Τα 70 δεν θεωρούνται πια γηρατειά

Η επιστήμη επαναπροσδιορίζει τη γήρανση – Τα 70 δεν θεωρούνται πια γηρατειά

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο τέλος η άνοδος, υψηλός τζίρος με 67 πακέτα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο τέλος η άνοδος, υψηλός τζίρος με 67 πακέτα

inWellness
Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;
Μελέτη 21.01.26

Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;

Μια νέα μελέτη προσπάθησε να κατανοήσει ποια δεδομένα κάνουν το τρέξιμο εξαιρετικό ή εντελώς απογοητευτικό.

Σύνταξη
inTown
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Stream newspaper
Γιατί «χτύπησε» η ειδοποίηση από το 112 σε τερματικά POS – «Δεν είναι σφάλμα», λένε από την Πολιτική Προστασία
Ελλάδα 21.01.26

Γιατί «χτύπησε» η ειδοποίηση από το 112 σε τερματικά POS – «Δεν είναι σφάλμα», λένε από την Πολιτική Προστασία

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί σε πολλούς επαγγελματίες και καταστηματάρχες όταν ήχησε το μήνυμα του 112 για την κακοκαιρία και στις συσκευές POS που δέχονται τις ηλεκτρονικές πληρωμές - Τι λέει το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Πόσο θα διαρκέσει το κύμα που σαρώνει τη χώρα – Σε κατάσταση Red Code 6 περιοχές
Κατάσταση συναγερμού 21.01.26

Πόσο θα διαρκέσει το κύμα κακοκαιρίας - Σε κατάσταση Red Code 6 περιοχές

Στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας προστέθηκε και αυτή του Βορείου Αιγαίου - Ιδιαιτέρως ευάλωτη στην κακοκαιρία παραμένει η Αττική

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων
Κακοκαιρία 21.01.26

Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων

Οι πολίτες καλούνται να μεριμνούν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων όσο είναι σε εξέλιξη η κακοκαιρία

Σύνταξη
Αγρότες: Σκέψεις για συλλαλητήριο στην Αθήνα – Για ανωμοτί καταθέσεις κλήθηκαν Ανεστίδης και Ρούζιος
Agro-in 21.01.26

Αγρότες: Σκέψεις για συλλαλητήριο στην Αθήνα – Για ανωμοτί καταθέσεις κλήθηκαν Ανεστίδης και Ρούζιος

Οι αγρότες σταδιακά αποχωρούν από τα μπλόκα και όπως δηλώνουν συνεχίζουν με δράσεις μέσα σε πόλεις - Σε περίπου 15 ημέρες θα συνεδριάσει η Πανελλαδική Επιτροπή για αποτίμηση του αγώνα

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Έως το βράδυ θα διαρκέσει η ισχυρή βροχή στην Αττική – Αναμένεται νερό δύο μηνών σε λίγες ώρες
Νέο έκτακτο δελτίο 21.01.26

Έως το βράδυ θα διαρκέσουν οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην Αττική - Αναμένεται νερό δύο μηνών σε λίγες ώρες

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρίας. «Βροχή» τα μηνύματα 112 που προειδοποιούν τους πολίτες για επικίνδυνα φαινόμενα - Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι θα επιστρέψουν τα χρήματα στους οπαδούς που ταξίδεψαν στη Νορβηγία!
Ποδόσφαιρο 21.01.26

Οι παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι θα επιστρέψουν τα χρήματα στους οπαδούς που ταξίδεψαν στη Νορβηγία!

Θέλοντας να «αποζημιώσουν» τους 374 οπαδούς που ταξίδεψαν στον Αρκτικό Κύκλο για να δουν την άθλια εμφάνιση κόντρα στη Μπόντο/Γκλιμτ οι παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι θα καλύψουν τα έξοδα των εισιτηρίων.

Σύνταξη
Συρία: Κίνδυνος να καταρρεύσει η εκεχειρία – Η Δαμασκός κατηγορεί τους Κούρδους ότι σκότωσαν στρατιώτες
Επικίνδυνη εξέλιξη 21.01.26

Συρία: Κίνδυνος να καταρρεύσει η εκεχειρία – Η Δαμασκός κατηγορεί τους Κούρδους ότι σκότωσαν στρατιώτες

Επτά στρατιώτες σκοτώθηκαν έπειτα από έκρηξη σε εργαστήριο πυρομαχικών, έπειτα από επίθεση με drone, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Αλληλοκατηγορίες Κούρδων και στρατού για παραβίαση της εκεχειρίας.

Σύνταξη
Τραμπ: «Άσχημα πράγματα θα συμβούν» στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο αν «δεν αλλάξουν τον τρόπο τους»
Δείτε βίντεο 21.01.26

Τραμπ: «Άσχημα πράγματα θα συμβούν» στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο αν «δεν αλλάξουν τον τρόπο τους»

Νέες απειλές εκτόξευσε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας μπροστά σε δημοσιογράφους - Μίλησε ιδιαίτερα για τους τομείς της μετανάστευσης και της ενέργειας

Σύνταξη
Ο Λανουά δεν ξέρει σε ποιους να στηριχθεί
Ποδόσφαιρο 21.01.26

Ο Λανουά δεν ξέρει σε ποιους να στηριχθεί

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά είναι πιο μπερδεμένος από ποτέ επειδή αμφισβητείται. Ομολογία αποτυχίας ο ορισμός τεσσάρων διεθνών στο Asteras Aktor-ΑΕΚ, έβαλε και ρέφερι που είχε καιρό να ορίσει

Βάιος Μπαλάφας
Κικίλιας στο Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος: Όταν συνεργαζόμαστε, τα αποτελέσματα είναι πραγματικά και μετρήσιμα
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26

Κικίλιας στο Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος: Όταν συνεργαζόμαστε, τα αποτελέσματα είναι πραγματικά και μετρήσιμα

Ο Βασίλης Κικίλιας τόνισε τη σημασία των επιχειρήσεων και των επαγγελμάτων στον τομέα της ναυτιλίας, λέγοντας ότι στον Πειραιά λειτουργούν 1.500 επιχειρήσεις και χιλιάδες άνθρωποι δουλεύουν σε αυτές

Σύνταξη
Διπλωματικό επεισόδιο στο Νταβός: Χλεύασαν τον υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ σε δείπνο – Αποχώρησε η Λαγκάρντ
Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ 21.01.26

Διπλωματικό επεισόδιο στο Νταβός: Χλεύασαν τον υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ σε δείπνο – Αποχώρησε η Λαγκάρντ

Ο Χάουαρντ Λάτνικ είπε ότι ο κόσμος πρέπει να καταλάβει πως «με τον πρόεδρο Τραμπ, ο καπιταλισμός έχει νέο σερίφη στην πόλη». Η εκδήλωση στο Νταβός έληξε πρόωρα, λόγω των αντιδράσεων των παρισταμένων.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Η πρόταση Μητσοτάκη για διακομματική είναι προσχηματική και συνιστά εμπαιγμό
Βουλή 21.01.26

Χαρίτσης: Η πρόταση Μητσοτάκη για διακομματική είναι προσχηματική και συνιστά εμπαιγμό

«Δεν μπορείτε να διαχέετε τις ευθύνες στους πάντες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι δικοί σας υπουργοί φιγουράρουν», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Πώς μετριέται η τοξική αρρενωπότητα; Μελέτη διαπιστώνει ότι οι άνδρες «δεν είναι τέρατα»
Επιστήμες 21.01.26

Πώς μετριέται η τοξική αρρενωπότητα; Μελέτη διαπιστώνει ότι οι άνδρες «δεν είναι τέρατα»

Η αρρενωπότητα από μόνη της δεν είναι τοξική, καταλήγει νέα ανάλυση. Γίνεται προβληματική μόνο όταν οδηγεί σε εχθρικότητα απέναντι σε άλλες κοινωνικές ομάδες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ταρέμι: «Ξέραμε πως μαζί με τον κόσμο μας μπορούμε να τα καταφέρουμε» (vid)
Champions League 21.01.26

Ταρέμι: «Ξέραμε πως μαζί με τον κόσμο μας μπορούμε να τα καταφέρουμε» (vid)

Ο Μέχντι Ταρέμι ήταν ξανά ένας από τους πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού στη νίκη με 2-0 επί της Λεβερκούζεν, με τον Ιρανό φορ να τονίζει πως η ομάδα γνώριζε ότι με τον κόσμο στο πλευρό της μπορεί να τα καταφέρει.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός είχε στο χορτάρι 16… Φουστέρ
On Field 21.01.26

Ο Ολυμπιακός είχε στο χορτάρι 16… Φουστέρ

Ας θυμηθούμε τον τρόπο παιχνιδιού του Ισπανού παλαίμαχου άσου των «ερυθρόλευκων» και την ψυχή που έβγαλαν χθες οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Δεν θα πάει στο Νταβός ο Μερτς για το «Συμβούλιο Ειρήνης» – «Ο ΟΗΕ είναι το σύστημά μας για διασφάλιση της ειρήνης», λέει ο Γερμανός ΥΠΕΞ
Κόσμος 21.01.26

Δεν θα πάει στο Νταβός ο Μερτς για το «Συμβούλιο Ειρήνης» – «Ο ΟΗΕ είναι το σύστημά μας για διασφάλιση της ειρήνης», λέει ο Γερμανός ΥΠΕΞ

H Γερμανία αποδεικνύει καθημερινά με τις ενέργειές της ότι ο ΟΗΕ είναι το σύστημά μας για τη διατήρηση της ειρήνης και αξίζει την πλήρη υποστήριξή μας», διαμηνύει ο Γερμανός ΥΠΕΞ, απαντώντας στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ

Σύνταξη
Κόντρα Χατζηδάκη – Ανδρουλάκη στη Βουλή για την ευλογιά και τον «ορό της αλήθειας»
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26

Κόντρα Χατζηδάκη – Ανδρουλάκη στη Βουλή για την ευλογιά και τον «ορό της αλήθειας»

Ανέβηκαν οι τόνοι της αντιπαράθεσης στη Βουλή για το αγροτικό, με τους Νίκο Ανδρουλάκη και Κωστή Χατζηδάκη να διασταυρώνουν τα ξίφη τους τόσο για τον πρωτογενή τομέα όσο και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στο Νταβός, ενώ αμερικανική αντιπροσωπεία ταξιδεύει για Μόσχα
Πόλεμος στην Ουκρανία 21.01.26 Upd: 17:52

Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στο Νταβός, ενώ αμερικανική αντιπροσωπεία ταξιδεύει για Μόσχα

Ο Ζελένσκι, που βρίσκεται στο Κίεβο, είχε πει ότι θα ταξίδευε στο Νταβός μόνο στην περίπτωση που θα γινόταν συνάντηση με τον Τραμπ. Γουίτκοφ και Κούσνερ θα συναντήσουν τον Πούτιν την Πέμπτη στη Μόσχα.

Σύνταξη
Τζολάκης: «Χαρούμενος για τους τρεις βαθμούς» (vid)
Champions League 21.01.26

Τζολάκης: «Χαρούμενος για τους τρεις βαθμούς» (vid)

Απόλυτα ευχαριστημένος για το ότι βοήθησε τον Ολυμπιακό να πάρει μια σπουδαία νίκη κόντρα στη Λεβερκούζεν, δήλωσε ο Κωνσταντής Τζολάκης στο επίσημο κανάλι των «ερυθρόλευκων» στο Youtube.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο