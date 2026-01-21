newspaper
Κολυδάς: Η προειδοποίηση εν μέσω επέλασης της κακοκαιρίας για το «ζήτημα ποιότητας πρόγνωσης»
Ελλάδα 21 Ιανουαρίου 2026 | 16:06

Κολυδάς: Η προειδοποίηση εν μέσω επέλασης της κακοκαιρίας για το «ζήτημα ποιότητας πρόγνωσης»

Ο Θοδωρής Κολυδάς αναδεικνύει ένα κρίσιμο επιχειρησιακό κενό στο «ζήτημα ποιότητας πρόγνωσης».

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Έναν διαφορετικό «καμπανάκι» χτυπά ο Θοδωρής Κολυδάς για την Αττική, υποστηρίζοντας πως υπάρχει κενό στο «ζήτημα ποιότητας πρόγνωσης», τη στιγμή που η κακοκαιρία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Γιατί δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για την κακοκαιρία

Σε ανάρτησή του στα social media, ο μετεωρολόγος αναφέρει πως το κενό παρατηρείται «στην ραδιοβόληση στην Αθήνα στις 00 UTC», με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την κακοκαιρία και οι μετεωρολόγοι να αναγκάζονται να βασιστούν μόνο στα προγνωστικά μοντέλα.

Συνέπεια αυτού είναι να «υπάρχει απόκλιση μεταξύ των μοντέλων, και αυτή η απόκλιση μεταφέρεται τόσο στην εκτίμηση του υετού όσο και στον εντοπισμό των περιοχών κεραυνικής

«Δεν μπορεί να απουσιάζει η Αθήνα από το πεδίο των παρατηρήσεων», λέει ο Κολυδάς

Δεν είναι τυχαίο, σημειώνει ότι «σε παρόμοιες περιπτώσεις στο παρελθόν —όπως συνέβη και πριν λίγες ημέρες— η ΕΜΥ εκτελούσε τρεις παρατηρήσεις ημερησίως, ακριβώς για να περιοριστεί αυτό το κενό».

Στην ανάρτησή του καταλήγει πως «δεν μπορεί να απουσιάζει η Αθήνα από το πεδίο των παρατηρήσεων, τη στιγμή μάλιστα που προβλέπεται να δεχθεί τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Αυτό δεν είναι απλώς τεχνικό ζήτημα· είναι ζήτημα ποιότητας πρόγνωσης και έγκαιρης προειδοποίησης».

Τι είναι η ραδιοβόλιση

Η ραδιοβόλιση είναι μια μέθοδος μέτρησης και παρατήρησης της ατμόσφαιρας όπου ειδικές συσκευές τοποθετούνται σε μετεωρολογικά μπαλόνια τα οποία ανεβαίνουν σε μεγάλα ύψη και στέλνουν δεδομένα (π.χ. θερμοκρασία, υγρασία, πίεση) πίσω στη Γη για ανάλυση.

Μια ειδική κάψουλα με όργανα μέτρησης (ραδιοβολίδες) δένεται σε ένα μεγάλο μπαλόνι γεμάτο υδρογόνο ή ήλιο. Το μπαλόνι ανεβαίνει αργά μεταφέροντας τη συσκευή όλο και πιο ψηλά στην ατμόσφαιρα (στρατόσφαιρα και παραπάνω).

Καθώς ανεβαίνει οι αισθητήρες συλλέγουν συνεχώς δεδομένα για τις ατμοσφαιρικές συνθήκες σε διάφορα υψόμετρα. Όταν το μπαλόνι σκάσει από την πίεση η κάψουλα πέφτει πίσω στη Γη (συχνά με αλεξίπτωτο) μεταδίδοντας τα δεδομένα μέσω ραδιοκυμάτων.

Οι μετρήσεις αυτές είναι κρίσιμες, καθώς αποτελούν τη βασική «πρώτη ύλη» για την αξιόπιστη τροφοδότηση των αριθμητικών προγνωστικών μοντέλων.

World
Mercosur: «Στον πάγο» η συμφωνία της ΕΕ

Mercosur: «Στον πάγο» η συμφωνία της ΕΕ

inWellness
Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;
Μελέτη 21.01.26

Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;

Μια νέα μελέτη προσπάθησε να κατανοήσει ποια δεδομένα κάνουν το τρέξιμο εξαιρετικό ή εντελώς απογοητευτικό.

Σύνταξη
inTown
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων
Κακοκαιρία 21.01.26

Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων

Οι πολίτες καλούνται να μεριμνούν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων όσο είναι σε εξέλιξη η κακοκαιρία

Σύνταξη
Αγρότες: Σκέψεις για συλλαλητήριο στην Αθήνα – Για ανωμοτί καταθέσεις κλήθηκαν Ανεστίδης και Ρούζιος
Agro-in 21.01.26

Αγρότες: Σκέψεις για συλλαλητήριο στην Αθήνα – Για ανωμοτί καταθέσεις κλήθηκαν Ανεστίδης και Ρούζιος

Οι αγρότες σταδιακά αποχωρούν από τα μπλόκα και όπως δηλώνουν συνεχίζουν με δράσεις μέσα σε πόλεις - Σε περίπου 15 ημέρες θα συνεδριάσει η Πανελλαδική Επιτροπή για αποτίμηση του αγώνα

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Έως το βράδυ θα διαρκέσει η ισχυρή βροχή στην Αττική – Αναμένεται νερό δύο μηνών σε λίγες ώρες
Νέο έκτακτο δελτίο 21.01.26

Έως το βράδυ θα διαρκέσουν οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην Αττική - Αναμένεται νερό δύο μηνών σε λίγες ώρες

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρίας. «Βροχή» τα μηνύματα 112 που προειδοποιούν τους πολίτες για επικίνδυνα φαινόμενα - Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Σύνταξη
«Βροχή» τα 112 για επικίνδυνα φαινόμενα: Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες – «Καμπανάκι» για Αττική
«Περιορίστε μετακινήσεις» 21.01.26

«Βροχή» τα 112 για επικίνδυνα φαινόμενα: Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - «Καμπανάκι» για Αττική

Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην Αττική από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ της Τετάρτης

Σύνταξη
Υποκλοπές: Οι εμπνεύσεις από μυθολογία και αστρονομία της Intellexa – Ο Ήλιος, ο γιος του Ποσειδώνα και το Νεφέλωμα
Πόρισμα ΑΠΔΠΧ 21.01.26

Οι εμπνεύσεις από μυθολογία και αστρονομία της Intellexa - Ο Ήλιος, ο γιος του Ποσειδώνα και το Νεφέλωμα

Από το Helios, τη μετονομασία του Predator μέχρι το zero click Triton, τα προγράμματα που φέρεται να εμπορευόταν η Intellexa αντλούσαν έμπνευση από την ελληνική μυθολογία και την αστρονομία - Τι εντόπισε η ΑΠΔΠΧ για τα προϊόντα της εταιρείας

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Χανιά: Στο εδώλιο ο οδηγός της Πόρσε που οδηγούσε μεθυσμένος και σκότωσε τον 23χρονο Παναγιώτη
Το μήνυμα της οικογένειας 21.01.26

Στο εδώλιο ο οδηγός της Πόρσε που οδηγούσε μεθυσμένος και σκότωσε τον 23χρονο στα Χανιά

Μετά την αναβολή τον περασμένο Δεκέμβριο, η δίκη του προφυλακισμένου 45χρονου οδηγού ξεκινάει σήμερα στο Τριµελές Εφετείο Κακουργηµάτων στα Χανιά - Η ανακοίνωση της οικογένειας του 23χρονου

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Ποιες περιοχές έχουν ντυθεί στα λευκά – Πού σημειώνονται χιονοπτώσεις
Κακοκαιρία 21.01.26

Ποιες περιοχές έχουν ντυθεί στα λευκά - Πού σημειώνονται χιονοπτώσεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα - Στο Καρπενήσι το έχει στρώσει, ενώ αναφορές για χιόνια υπάρχουν και στην ευρύτερη περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα, στην Καρδίτσα

Σύνταξη
Φάμελλος: Ντροπή και προσβολή η απουσία του πρωθυπουργού στη Βουλή – Πρόταση από ΣΥΡΙΖΑ για Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26

Φάμελλος: Ντροπή και προσβολή η απουσία του πρωθυπουργού στη Βουλή – Πρόταση από ΣΥΡΙΖΑ για Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής

«Η επίλυση των προβλημάτων των αγροτών και η υπέρβαση της κρίσης στον πρωτογενή τομέα απαιτεί αλλαγή πολιτικής. Απαιτεί το συντομότερο εκλογές και αλλαγή κυβέρνησης» τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος στη Βουλή

Σύνταξη
Η ΕΕ σχεδιάζει να ξηλώσει τον επικοινωνιακό εξοπλισμό από προμηθευτές υψηλού ρίσκου – Η Κίνα αντιδρά
Κυβερνοασφάλεια 21.01.26

Η ΕΕ σχεδιάζει να ξηλώσει τον επικοινωνιακό εξοπλισμό από προμηθευτές υψηλού ρίσκου – Η Κίνα αντιδρά

Η Κομισιόν κατέθεσε πρόταση αναθεώρησης του Κανονισμού για την Κυβερνοασφάλεια, εν μέσω ανησυχίας για κυβερνοεπιθέσεις και επιχειρήσεις κατασκοπείας.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων
Κακοκαιρία 21.01.26

Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων

Οι πολίτες καλούνται να μεριμνούν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων όσο είναι σε εξέλιξη η κακοκαιρία

Σύνταξη
Όταν ο Παναγιώτης Δουδωνής συνάντησε την Μαριάννα Παπαμακαρίου και του αφιέρωσε το «Ρήγμα» του Σωκράτη Μάλαμα
A cappella 21.01.26

Όταν ο Παναγιώτης Δουδωνής συνάντησε την Μαριάννα Παπαμακαρίου και του αφιέρωσε το «Ρήγμα» του Σωκράτη Μάλαμα

Μια viral στιγμή έζησε το πάνελ της εκπομπής Κοινωνία Ώρα MEGA, όταν η τραγουδίστρια Μαριάννα Παπαμακαρίου συνάντησε τον βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Παναγιώτη Δουδωνή και του αφιέρωσε το Ρήγμα.

Σύνταξη
«Όχι» Κακλαμάνη σε Φάμελλο για Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής – «Διαδικαστικά τερτίπια» καταγγέλλει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26

«Όχι» Κακλαμάνη σε Φάμελλο για Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής – «Διαδικαστικά τερτίπια» καταγγέλλει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Ο πρόεδρος της Βουλής υποστήριξε ότι το αίτημα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ δεν προβλέπεται από τον κανονισμό.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ανδρουλάκης: Καμία μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ – Έχετε καταπιεί την «Ομάδα Αλήθειας»
Βουλή 21.01.26 Upd: 15:43

Ανδρουλάκης: Καμία μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ – Έχετε καταπιεί την «Ομάδα Αλήθειας»

Από το βήμα της Βουλής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στο αγροτικό αλλά και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Σφυροκοπά την κυβέρνηση η Αντιπολίτευση για το αγροτικό
Βουλή 21.01.26 Upd: 15:43

Σφυροκοπά την κυβέρνηση η Αντιπολίτευση για το αγροτικό

Για εκτεταμένη διαφθορά όπως αποκαλύπτει και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, προσχηματικό διάλογο και έλλειψη σχεδίου για τον πρωτογενή τομέα κατηγορεί η Αντιπολίτευση την κυβέρνηση. Τεταμένο το κλίμα στη Βουλή.

Σύνταξη
Σύνοδος στο Νταβός: Η κρίσιμη ομιλία του Τραμπ – Χαίρομαι που είμαι με φίλους και εχθρούς
Στο επίκεντρο η Γροιλανδία 21.01.26

Δείτε live την ομιλία Τραμπ στο Νταβός: Επίθεση στην Ευρώπη με το καλημέρα - «Κινείστε στη λάθος κατεύθυνση»

Ανησυχία και εκνευρισμός στο Νταβός ενόψει της ομιλίας Τραμπ για τη Γροιλανδία και τις σχέσεις ΗΠΑ με την Ευρώπη - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Σύνταξη
Τι αλλάζει στη χρηματοδότηση του γαλλικού κινηματογράφου και γιατί έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις
CNC 21.01.26

Τι αλλάζει στη χρηματοδότηση του γαλλικού κινηματογράφου και γιατί έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις

Αντιδράσεις στον χώρο του γαλλικού κινηματογράφου έχει προκαλέσει η ψήφιση τροπολογίας που μειώνει τη φορολογία των ιδιωτικών τηλεοπτικών καναλιών, στερώντας πόρους από το Centre national du cinéma (CNC). Tο μέτρο απειλεί τη χρηματοδότηση της κινηματογραφικής παραγωγής σε μια περίοδο ήδη έντονων περικοπών.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους ορισμούς για την 18η αγωνιστική της Super League: Σιδηρόπουλος στο Καραϊσκάκη, Ευαγγέλου στην Τρίπολη
Ποδόσφαιρο 21.01.26

Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους ορισμούς για την 18η αγωνιστική της Super League: Σιδηρόπουλος στο Καραϊσκάκη, Ευαγγέλου στην Τρίπολη

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 18ης αγωνιστικής της Super League, με τον Τάσο Σιδηρόπουλο να ορίζεται στο Καραϊσκάκη από την ΚΕΔ και τον Ευαγγέλου στην Τρίπολη.

Σύνταξη
Πάνω από τριάντα πόντοι το ύψος του χιονιού στο Μουζάκι-Συστάσεις της Δημοτικής Αρχής στους πολίτες
Πολιτική προστασία 21.01.26

Πάνω από τριάντα πόντοι το ύψος του χιονιού στο Μουζάκι-Συστάσεις της Δημοτικής Αρχής στους πολίτες

Με αφορμή την έντονη χιονόπτωση ο Δήμος Μουζακίου εφιστά την προσοχή των πολιτών καθώς όπως αναφέρει το ύψος του χιονιού ξεπερνάει τους 30 πόντους σε συγκεκριμένη περιοχή.

Σύνταξη
Τα 9 ματς του Champions League ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό: Τι αποτελέσματα θέλουν απόψε οι Ερυθρόλευκοι (pics)
Champions League 21.01.26

Τα 9 ματς του Champions League ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό: Τι αποτελέσματα θέλουν απόψε οι Ερυθρόλευκοι (pics)

Ο Ολυμπιακός παραμένει σε τροχιά πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Champions League και απόψε θέλει συγκεκριμένα αποτελέσματα στα υπόλοιπα ματς της αγωνιστικής για να παραμείνει στην 24άδα.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στα όριά τους οι παραγωγοί – Ζητούν να ανοίξει άμεσα η πλατφόρμα για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις
Αγανάκτηση 21.01.26

Στα όριά τους οι παραγωγοί - Ζητούν να ανοίξει άμεσα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις

Καμία επίσημη ενημέρωση για το πότε θα τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ - Αγανάκτηση και ανησυχία στους παραγωγούς της βιομηχανικής τομάτας και της κορινθιακής σταφίδας

Σύνταξη
Αγρότες: Σκέψεις για συλλαλητήριο στην Αθήνα – Για ανωμοτί καταθέσεις κλήθηκαν Ανεστίδης και Ρούζιος
Agro-in 21.01.26

Αγρότες: Σκέψεις για συλλαλητήριο στην Αθήνα – Για ανωμοτί καταθέσεις κλήθηκαν Ανεστίδης και Ρούζιος

Οι αγρότες σταδιακά αποχωρούν από τα μπλόκα και όπως δηλώνουν συνεχίζουν με δράσεις μέσα σε πόλεις - Σε περίπου 15 ημέρες θα συνεδριάσει η Πανελλαδική Επιτροπή για αποτίμηση του αγώνα

Σύνταξη
Ελεύθερος με αυστηρούς όρους ο Τίμοθι Μπάσφιλντ εν αναμονή της δίκης για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
«Μοτίβο αποπλάνησης» 21.01.26

Ελεύθερος με αυστηρούς όρους ο Τίμοθι Μπάσφιλντ εν αναμονή της δίκης για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ αποφυλακίζεται εν αναμονή της δίκης του για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, με αυστηρούς όρους που επέβαλε δικαστήριο στο Νέο Μεξικό, ενώ η εισαγγελία επιμένει ότι αποτελεί κίνδυνο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Συρεγγέλα: Αγωγή για προσβολή προσωπικότητας εναντίον της Κωνσταντοπούλου
Επικαιρότητα 21.01.26

Αγωγή για προσβολή προσωπικότητας εναντίον της Κωνσταντοπούλου κατέθεσε η Συρεγγέλα

Η βουλευτής της ΝΔ, Μαρία Συρεγγέλα, κατέθεσε αγωγή εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου καθώς όπως υποστηρίζει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συνεχίζει να τη συνδέει με την Καλλιόπη Σεμερτζίδου

Σύνταξη
