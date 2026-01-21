Έναν διαφορετικό «καμπανάκι» χτυπά ο Θοδωρής Κολυδάς για την Αττική, υποστηρίζοντας πως υπάρχει κενό στο «ζήτημα ποιότητας πρόγνωσης», τη στιγμή που η κακοκαιρία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Γιατί δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για την κακοκαιρία

Σε ανάρτησή του στα social media, ο μετεωρολόγος αναφέρει πως το κενό παρατηρείται «στην ραδιοβόληση στην Αθήνα στις 00 UTC», με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την κακοκαιρία και οι μετεωρολόγοι να αναγκάζονται να βασιστούν μόνο στα προγνωστικά μοντέλα.

Συνέπεια αυτού είναι να «υπάρχει απόκλιση μεταξύ των μοντέλων, και αυτή η απόκλιση μεταφέρεται τόσο στην εκτίμηση του υετού όσο και στον εντοπισμό των περιοχών κεραυνικής

«Δεν μπορεί να απουσιάζει η Αθήνα από το πεδίο των παρατηρήσεων», λέει ο Κολυδάς

Δεν είναι τυχαίο, σημειώνει ότι «σε παρόμοιες περιπτώσεις στο παρελθόν —όπως συνέβη και πριν λίγες ημέρες— η ΕΜΥ εκτελούσε τρεις παρατηρήσεις ημερησίως, ακριβώς για να περιοριστεί αυτό το κενό».

Στην ανάρτησή του καταλήγει πως «δεν μπορεί να απουσιάζει η Αθήνα από το πεδίο των παρατηρήσεων, τη στιγμή μάλιστα που προβλέπεται να δεχθεί τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Αυτό δεν είναι απλώς τεχνικό ζήτημα· είναι ζήτημα ποιότητας πρόγνωσης και έγκαιρης προειδοποίησης».

⚠ΕΝΑ WARNING ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

✅ Παραθέτοντας τους παρακάνω χάρτες, αναδεικνύεται ένα κρίσιμο επιχειρησιακό κενό: η απουσία ραδιοβόλησης στην Αθήνα στις 00 UTC. Η έλλειψη αυτή δυσχεραίνει ουσιαστικά την ακριβή τοποθέτηση των διαταραχών (troughs) στο πεδίο των 500 hPa και μας… pic.twitter.com/ZAbNISOGkY — Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 21, 2026

Τι είναι η ραδιοβόλιση

Η ραδιοβόλιση είναι μια μέθοδος μέτρησης και παρατήρησης της ατμόσφαιρας όπου ειδικές συσκευές τοποθετούνται σε μετεωρολογικά μπαλόνια τα οποία ανεβαίνουν σε μεγάλα ύψη και στέλνουν δεδομένα (π.χ. θερμοκρασία, υγρασία, πίεση) πίσω στη Γη για ανάλυση.

Μια ειδική κάψουλα με όργανα μέτρησης (ραδιοβολίδες) δένεται σε ένα μεγάλο μπαλόνι γεμάτο υδρογόνο ή ήλιο. Το μπαλόνι ανεβαίνει αργά μεταφέροντας τη συσκευή όλο και πιο ψηλά στην ατμόσφαιρα (στρατόσφαιρα και παραπάνω).

Καθώς ανεβαίνει οι αισθητήρες συλλέγουν συνεχώς δεδομένα για τις ατμοσφαιρικές συνθήκες σε διάφορα υψόμετρα. Όταν το μπαλόνι σκάσει από την πίεση η κάψουλα πέφτει πίσω στη Γη (συχνά με αλεξίπτωτο) μεταδίδοντας τα δεδομένα μέσω ραδιοκυμάτων.

Οι μετρήσεις αυτές είναι κρίσιμες, καθώς αποτελούν τη βασική «πρώτη ύλη» για την αξιόπιστη τροφοδότηση των αριθμητικών προγνωστικών μοντέλων.