Συνεχίζεται η κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχοπτώσεις μεγάλης διάρκειας, τις χιονοπτώσεις στα ορεινά αλλά και τους θυελλώδεις ανέμους που ήδη έχουν δημιουργήσει προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

«Η Αττική θα δεχτεί μεγάλη ποσότητα νερού αλλά δεν γνωρίζουμε πώς θα το ‘υποδεχτεί’ η πόλη» λέει ο Τσατραφύλλιας

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, στην Αττική οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα διαρκέσουν έως και νωρίς το βράδυ. Τις προηγούμενους ώρες έπεσαν «βροχή» τα μηνύματα 112 για περιορισμό των μετακινήσεων και ταυτόχρονα προειδοποιήσεις για επικίνδυνα φαινόμενα.

Σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας τονίζει ότι «η Αττική θα δεχτεί μεγάλη ποσότητα νερού, ωστόσο κανένας μετεωρολόγος δεν μπορεί να γνωρίζει πώς θα το ‘υποδεχτεί’ η πόλη». Ο ίδιος προσθέτει ότι τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία επιμένουν για μεγάλη ποσότητα βροχής το επόμενο εξάωρο στην Αττική.

«Τρία μεγάλα προγνωστικά κέντρα δίνουν σήμα για 35 μέχρι 80 τόνους νερό ανά στρέμμα. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η περιφέρεια θα δεχτεί το νερό 30 μέχρι 60 ημερών μέσα σε λίγες ώρες», προσθέτει ο γνωστός μετεωρολόγος.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ιλισσός ξεκίνησε να φουσκώνει επικίνδυνα από τη διαρκή βροχόπτωση που πλήττει την Αττική από νωρίς το πρωί της Τετάρτης. H στάθμη έχει ήδη αρχίσει να ανεβαίνει και οι κάτοικοι ανησυχούν ότι αν «κατεβάσει» πολύ νερό, θα υπάρχει πρόβλημα στη συνέχεια.

Να σημειωθεί ότι με έκτακτη ενημέρωση, η «Γέφυρα» ΑΕ ανακοίνωσε την άρση των κυκλοφοριακών περιορισμών που ήταν σε ισχύ λόγω των έκτακτων δυσμενών μετεωρολογικών συνθηκών και των θυελλωδών ανέμων.

«Πλέον, η διέλευση όλων των οχημάτων από τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου γίνεται κανονικά, χωρίς περιορισμούς» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Επίσης σήμερα συνεκλήθη εκ νέου και η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, με θέμα την κακοκαιρία που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται διαρκώς σε επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.

Δείτε αναλυτικά το νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Τις επόμενες ώρες αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα διαρκέσουν – ανάλογα με την περιοχή – είτε μέχρι το απόγευμα είτε έως και αύριο το πρωί.

Α. τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα στο Αιγαίο,

Β. τις τοπικά έντονες χιονοπτώσεις σήμερα Τετάρτη στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο και

Γ. τους κατά τόπους πολύ θυελλώδεις ανέμους

Πιο συγκεκριμένα:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία) σήμερα Τετάρτη μέχρι το απόγευμα

β. στην ανατολική Στερεά (κυρίως σε Βοιωτία και Φθιώτιδα) και στην Εύβοια σήμερα Τετάρτη μέχρι το βράδυ

γ. στην Αττική σήμερα Τετάρτη μέχρι νωρίς το βράδυ

δ. στην ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες σήμερα Τετάρτη το απόγευμα

ε. στις Κυκλάδες σήμερα Τετάρτη από το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ

στ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από αργά το βράδυ της Τετάρτης έως και τις προμεσημβρινές ώρες της Πέμπτης

ζ. στα Δωδεκάνησα την Πέμπτη μέχρι τις μεσημβρινές ώρες

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο μέχρι σήμερα το απόγευμα, στην Αττική, τη Βοιωτία και την Εύβοια μέχρι το βράδυ, στις Σποράδες πρόσκαιρα το απόγευμα και στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου τη νύχτα Τετάρτης προς Πέμπτη.

Πυκνές χιονοπτώσεις προβλέπονται σήμερα Τετάρτη

α. μέχρι το απόγευμα στα ορεινά της Αχαΐας και της Κορινθίας

β. μέχρι το απόγευμα στα ορεινά – ημιορεινά Ηπείρου και δυτικής και κεντρικής Στερεάς

γ. στη Θεσσαλία, στα ορεινά – ημιορεινά μέχρι το βράδυ και κατά τόπους και σε πεδινές περιοχές μέχρι το απόγευμα

δ. στη δυτική Μακεδονία και την κεντρική Μακεδονία μέχρι το βράδυ

ε. στα ορεινά – ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας το απόγευμα – βράδυ

στ. στα ορεινά της Θράκης τη νύχτα

Επισημαίνεται πως οι χιονοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες μέχρι το απόγευμα στην περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας και τη νύχτα στα ορεινά της Θράκης.

Εν τω μεταξύ, πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι 8 με 10 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 στο νότιο Αιγαίο (περιοχή Κυκλάδων και Δωδεκανήσων).

Oι προγνωστικός χάρτης κατανομής βροχόπτωσης της Τετάρτης από 5 έως 11 το βράδυ

Με αντιολισθητικές αλυσίδες η κυκλοφορία στην Κεντρική Μακεδονία

Πυκνή χιονόπτωση σε συνδυασμό με παγετό έχουν δημιουργήσει προβλήματα στην Κεντρική Μακεδονία και ως εκ τούτου οι Αρχές προειδοποιούν τους οδηγούς ότι σε πολλά τμήματα του οδικού δικτύου είναι απαραίτητη η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας με ανακοίνωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παραθέτει αναλυτικά τα επικίνδυνα σημεία σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα και Πιερία, όπου οι οδηγοί χρειάζονται αλυσίδες ή ειδικά λάστιχα.

Ημαθία:

στην Εγνατία Οδό από τον κόμβο Βέροιας (249 χιλιόμετρο) έως τον κόμβο Πολυμύλου (227 χιλιόμετρο)

από το 76 έως το 97 χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Βέροιας – Κοζάνης (μέσω Καστανιάς

εντός της Νάουσας, καθώς και στο ορεινό επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο από Νάουσα και άνω,

από το 1 έως το 39 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Βέροιας – Δασκίου

από το 4 έως το 26 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Βέροιας – Σελίου

από το 10 έως το 17 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νάουσας – Σελίου

από το 10 έως το 17 χιλιόμετρο της δημοτικής οδού Νάουσας – 3/5 Πηγαδίων

Κιλκίς

στην επαρχιακή οδό Γρίβα – Λιβαδίων

στην επαρχιακή οδό Φανού – Σκρα

Πέλλα

στη Δημοτική Ενότητα Άρνισσας από το 18 χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο «ΒΟΡΑΣ»

από την Τοπική Κοινότητα Κερασιάς έως το χιονοδρομικό κέντρο «ΒΟΡΑΣ»

Πιερία