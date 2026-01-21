«Σφυροκοπούν» την Κρήτη οι θυελλώδεις άνεμοι: Μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες και θερμοκήπια

Στο έλεος θυελλωδών ανέμων βρίσκεται σήμερα Τετάρτη (21/1) η Κρήτη, με αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί μεγάλες καταστροφές σε θερμοκήπια και καλλιέργειες.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία οι άνεμοι σε αρκετές περιοχές φτάνουν και τα 9 Μποφόρ. Στην περιοχή της Ιεράπετρας αρκετά θερμοκήπια υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Η διακοπή ηλεκτροδότησης στην Άνω Βιάννο συνδυαστικά με τις χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στην περιοχή, οδήγησαν στο κλείσιμο των σχολικών μονάδων.

Σύμφωνα με το patris.gr, ο δήμαρχος, Παύλος Μπαριτάκης ανακοίνωσε ότι διακόπτεται η διδασκαλία για σήμερα 21/01/26 από 10:00 μέχρι λήξη ωραρίου και κλείνουν οι σχολικές μονάδες: Δημοτικό Άνω Βιάννου Νηπιαγωγείο Άνω Βιάννου Γυμνάσιο Βιάννου Λύκειο Βιάννου.