Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
«Σφυροκοπούν» την Κρήτη οι θυελλώδεις άνεμοι: Μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες και θερμοκήπια
Ελλάδα 21 Ιανουαρίου 2026 | 13:12

«Σφυροκοπούν» την Κρήτη οι θυελλώδεις άνεμοι: Μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες και θερμοκήπια

Μεγάλες καταστροφές σε θερμοκήπια και καλλιέργειες έχουν προκαλέσει οι θυελλώδη άνεμοι που πνέουν από το πρωί στην Κρήτη.

Γιατί «κολλάνε» σχεδόν όλοι φέτος; Το φαινόμενο της «σούπερ γρίπης»

Γιατί «κολλάνε» σχεδόν όλοι φέτος; Το φαινόμενο της «σούπερ γρίπης»

Spotlight

Στο έλεος θυελλωδών ανέμων βρίσκεται σήμερα Τετάρτη (21/1) η Κρήτη, με αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί μεγάλες καταστροφές σε θερμοκήπια και καλλιέργειες.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία οι άνεμοι σε αρκετές περιοχές φτάνουν και τα 9 Μποφόρ. Στην περιοχή της Ιεράπετρας αρκετά θερμοκήπια υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Η διακοπή ηλεκτροδότησης στην Άνω Βιάννο συνδυαστικά με τις χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στην περιοχή, οδήγησαν στο κλείσιμο των σχολικών μονάδων.

Σύμφωνα με το patris.gr, ο δήμαρχος, Παύλος Μπαριτάκης ανακοίνωσε ότι διακόπτεται η διδασκαλία για σήμερα 21/01/26 από 10:00 μέχρι λήξη ωραρίου και κλείνουν οι σχολικές μονάδες: Δημοτικό Άνω Βιάννου Νηπιαγωγείο Άνω Βιάννου Γυμνάσιο Βιάννου Λύκειο Βιάννου.

Τράπεζες
UBS: Ανεβάζει και πάλι τους στόχους για τις ελληνικές τράπεζες

UBS: Ανεβάζει και πάλι τους στόχους για τις ελληνικές τράπεζες

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αυξάνει την τιμή-στόχο στα 40 ευρώ η Piraeus Securities

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αυξάνει την τιμή-στόχο στα 40 ευρώ η Piraeus Securities

inWellness
Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;
Μελέτη 21.01.26

Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;

Μια νέα μελέτη προσπάθησε να κατανοήσει ποια δεδομένα κάνουν το τρέξιμο εξαιρετικό ή εντελώς απογοητευτικό.

inTown
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Κακοκαιρία: Έως το βράδυ θα διαρκέσει η ισχυρή βροχή στην Αττική – Αναμένεται νερό δύο μηνών σε λίγες ώρες
Νέο έκτακτο δελτίο 21.01.26

Έως το βράδυ θα διαρκέσουν οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην Αττική - Αναμένεται νερό δύο μηνών σε λίγες ώρες

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρίας. «Βροχή» τα μηνύματα 112 που προειδοποιούν τους πολίτες για επικίνδυνα φαινόμενα - Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

«Βροχή» τα 112 για επικίνδυνα φαινόμενα: Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες – «Καμπανάκι» για Αττική
«Περιορίστε μετακινήσεις» 21.01.26

«Βροχή» τα 112 για επικίνδυνα φαινόμενα: Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - «Καμπανάκι» για Αττική

Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην Αττική από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ της Τετάρτης

Υποκλοπές: Οι εμπνεύσεις από μυθολογία και αστρονομία της Intellexa – Ο Ήλιος, ο γιος του Ποσειδώνα και το Νεφέλωμα
Πόρισμα ΑΠΔΠΧ 21.01.26

Οι εμπνεύσεις από μυθολογία και αστρονομία της Intellexa - Ο Ήλιος, ο γιος του Ποσειδώνα και το Νεφέλωμα

Από το Helios, τη μετονομασία του Predator μέχρι το zero click Triton, τα προγράμματα που φέρεται να εμπορευόταν η Intellexa αντλούσαν έμπνευση από την ελληνική μυθολογία και την αστρονομία - Τι εντόπισε η ΑΠΔΠΧ για τα προϊόντα της εταιρείας

Χανιά: Στο εδώλιο ο οδηγός της Πόρσε που οδηγούσε μεθυσμένος και σκότωσε τον 23χρονο Παναγιώτη
Το μήνυμα της οικογένειας 21.01.26

Στο εδώλιο ο οδηγός της Πόρσε που οδηγούσε μεθυσμένος και σκότωσε τον 23χρονο στα Χανιά

Μετά την αναβολή τον περασμένο Δεκέμβριο, η δίκη του προφυλακισμένου 45χρονου οδηγού ξεκινάει σήμερα στο Τριµελές Εφετείο Κακουργηµάτων στα Χανιά - Η ανακοίνωση της οικογένειας του 23χρονου

Κακοκαιρία: Ποιες περιοχές έχουν ντυθεί στα λευκά – Πού σημειώνονται χιονοπτώσεις
Κακοκαιρία 21.01.26

Ποιες περιοχές έχουν ντυθεί στα λευκά - Πού σημειώνονται χιονοπτώσεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα - Στο Καρπενήσι το έχει στρώσει, ενώ αναφορές για χιόνια υπάρχουν και στην ευρύτερη περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα, στην Καρδίτσα

Πού θα χτυπήσει με σφοδρότητα η κακοκαιρία, οι κόκκινες περιοχές – Κίνδυνος για πλημμύρες, μπαράζ 112, κλειστά σχολεία
Επικίνδυνα φαινόμενα 21.01.26

Πού θα χτυπήσει με σφοδρότητα η κακοκαιρία, οι κόκκινες περιοχές – Κίνδυνος για πλημμύρες, μπαράζ 112, κλειστά σχολεία

Σε εξέλιξη η κακοκαιρία με επικίνδυνα φαινόμενα - Live η πορεία της - Προειδοποιήσεις για ισχυρές βροχές και καταιγίδες που μπορεί να προκαλέσουν πλημμύρες - Αναλυτικά η λίστα με τα κλειστά σχολεία

Ο πλανήτης βρίσκεται σε «υδατική χρεοκοπία», προειδοποιεί ο ΟΗΕ
Περιβάλλον 21.01.26

Λειψυδρία χωρίς επιστροφή - Ο πλανήτης βρίσκεται σε «υδατική χρεοκοπία», προειδοποιεί ο ΟΗΕ

Ο κόσμος έχει υποστεί «ανεπανόρθωτη βλάβη» στα αποθέματα νερού και οι επιπτώσεις απειλούν δισεκατομμύρια ανθρώπους, προειδοποιεί νέα έκθεση για την υδατική χρεοκοπία.

Ιράν: «Όπως έστρωσες, θα κοιμηθείς» – Το δηκτικό σχόλιο Αραγτσί για την Ευρώπη και τις απειλές Τραμπ
Καρφί για τη πυρηνική συμφωνία 21.01.26

«Όπως έστρωσες θα κοιμηθείς», λέει το Ιράν στην Ευρώπη για τις απειλές του Τραμπ - Το δηκτικό σχόλιο Αραγτσί

Όταν η Ευρώπη έδινε λευκή επιταγή στον Τραμπ για να παραβιάσει την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, άνοιγε τον δρόμο για να υποστεί το ίδιο, λέει ο Αραγτσί

Κακοκαιρία: Έως το βράδυ θα διαρκέσει η ισχυρή βροχή στην Αττική – Αναμένεται νερό δύο μηνών σε λίγες ώρες
Νέο έκτακτο δελτίο 21.01.26

Έως το βράδυ θα διαρκέσουν οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην Αττική - Αναμένεται νερό δύο μηνών σε λίγες ώρες

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρίας. «Βροχή» τα μηνύματα 112 που προειδοποιούν τους πολίτες για επικίνδυνα φαινόμενα - Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Λαγκάρντ: Οι ΗΠΑ συμπεριφέρονται περίεργα ως σύμμαχοι – Η ΕΕ θα προσδιορίσει τη στάση της μετά την ομιλία Τραμπ
Σε αναμονή του Τραμπ 21.01.26

Οι ΗΠΑ συμπεριφέρονται περίεργα ως σύμμαχοι, λέει η Λαγκάρντ - «Ανάγκη για ενιαία απάντηση της ΕΕ»

Ο επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε σήμερα ότι δεν πρόκειται να έχει κατ΄ιδίαν συνομιλία με τον Τραμπ αλλά θα παρακολουθήσει την ομιλία του

Ο Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
Γαλάζια οικονομία 21.01.26

Ο Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Ο Δήμαρχος Πειραιά συνεχάρη τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Επιμελητηρίου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τους ναυτιλιακούς θεσμούς.

Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός να βρεθεί απευθείας στη League Phase του Champions League την επόμενη σεζόν
Champions League 21.01.26

Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός να βρεθεί απευθείας στη League Phase του Champions League την επόμενη σεζόν

Ο Ολυμπιακός με το τρίποντο κόντρα στη Λεβερκούζεν «φτιάχνει» ακόμη περισσότερο το ευρωπαϊκό του μέλλον – Πώς μπορεί να βρεθεί απευθείας στην επόμενη League Phase του Champions League

Κυβέρνηση: Μετρά τις πληγές της από τα μπλόκα – Θυμήθηκε την «εθνική συναίνεση» για τον πρωτογενή τομέα
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26

Κυβέρνηση: Μετρά τις πληγές της από τα μπλόκα – Θυμήθηκε την «εθνική συναίνεση» για τον πρωτογενή τομέα

Στον 6ο χρόνο διακυβέρνησης και χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις στα προβλήματα των αγροτών, η κυβέρνηση συνεχίζει τις επιθέσεις κατά των αγροτικών κινητοποιήσεων και προσπαθεί να «μακιγιάρει» τη φθορά της μέσω της συγκρότησης διακομματικής επιτροπής της Βουλής

Ουκρανία: Το deal αναβάλλεται… λόγω Γροιλανδίας και «Συμβουλίου Ειρήνης»
Αλλαγή σχεδίου 21.01.26

Γροιλανδία και «Συμβούλιο Ειρήνης» επισκιάζουν την Ουκρανία στο Νταβός - Προς αναβολή το deal των 800 δισ.

Η Ουκρανία έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα καθώς οι απειλές Τραμπ για τη Γροιλανδία και το «Συμβούλιο Ειρήνης» που θέλει να φτιάξει στη Γάζα, κυριαρχούν στις προτεραιότητες των κρατών στο Νταβός

Προβληματισμός σε Αθήνα, ΕΕ για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ – Αποδέχτηκε την πρόσκληση ο Νετανιάχου που έχει αιματοκυλίσει τη Γάζα
Διπλωματία 21.01.26

Προβληματισμός σε Αθήνα, ΕΕ για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ – Αποδέχτηκε την πρόσκληση ο Νετανιάχου που έχει αιματοκυλίσει τη Γάζα

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» παρουσιάζεται ως πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην επίλυση συγκρούσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, ξεκινώντας από τη Γάζα - Εκφράζονται φόβοι ότι θα λειτουργεί ανταγωνιστικά στον ΟΗΕ

Βουλή: Με αντιδράσεις η συζήτηση για τη συγκρότηση της διακομματικής για το αγροτικό
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26

Βουλή: Με αντιδράσεις η συζήτηση για τη συγκρότηση της διακομματικής για το αγροτικό

Η πρωθυπουργική πρόταση για τη σύσταση της διακομματικής επιτροπής βρίσκει αντιδράσεις στα κόμματα της αντιπολίτευσης τα οποία ζητούν την έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου (είτε εθνικού είτε στο πλαίσιο ενός εθνικού συμβουλίου) χαρακτηρίζοντας την κυβερνητική σπουδή προσχηματική

ΠΑΣΟΚ: Κατέθεσε πρόταση στη συζήτηση για διακομματική επιτροπή για τον πρωτογενή τομέα
Βουλή 21.01.26

Ναι στον διάλογο, όχι στα προσχήματα - Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε πρόταση στη συζήτηση για διακομματική επιτροπή για το αγροτικό

Στη συζήτηση της Βουλής επί της πρότασης της κυβέρνησης για σύσταση διακομματικής επιτροπής για το αγροτικό, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τη δική του πρόταση

