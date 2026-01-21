Γαύδος: H στιγμή που ορμητικά κύματα χτυπούν ιστιοπλοϊκό
Σοβαρά προβλήματα στη Γαύδο από την ένταση των ανέμων που πνέουν στην περιοχή
Σοβαρά προβλήματα υπάρχουν στη Γαύδο από την ένταση των ανέμων που πνέουν στην περιοχή.
Σε βίντεο αποτυπώνεται καρέ – καρέ η πρωτοφανής δύναμη των κυμάτων που «σηκώνουν» ένα ιστιοπλοϊκό 15 μέτρων που βρίσκεται στην προβλήτα δεμένο σε τάκους, στο λιμάνι της Γαύδου. Η δύναμη του αέρα είναι τόσο μεγάλη που βρέθηκε σε κίνδυνο ακόμη και το πλήρωμα της Frontex.
Από την κακοκαιρία ανατράπηκαν βάρκες, ενώ παρασύρθηκε από τα κύματα και ένα αυτοκίνητο.
Νωρίτερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα ορμητικά κύματα παρέσυραν μια βάρκα μεταναστών, η οποία σταμάτησε μόλις ένα μέτρο από την πόρτα ενός από τα σπιτάκια που μένουν οι μετανάστες.
«Είναι δύσκολες ώρες ακόμα και για το σκάφος της FronteΧ, για τους 30 επίσης μετανάστες που από το περασμένο Σάββατο βρίσκονται στη Γαύδο και διαβιούν σε ένα σπιτάκι με δύο δωμάτια. Ευτυχώς έχει βρεθεί ένας κάτοικος που τους μαγειρεύει όσπρια και μακαρόνια, αλλά οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες», είπε η δήμαρχος. Στο νησί κατοικούν αυτή την περίοδο 60 κάτοικοι, ενώ οι υπηρετούντες σε λιμενικό, αστυνομία και δύναμη Frontex είναι περίπου, όπως ανέφερε η κ. Στεφανάκη, στα 25 άτομα.
«Υπάρχουν προβλήματα και στην τροφοδοσία, λόγω του ότι δεν έρχεται πλοίο αυτό το διάστημα, αλλά και μεγάλες δυσκολίες για τους ψαράδες που είτε ψάχνουν τις βάρκες τους, είτε έρχονται αντιμέτωποι με ζημιές που έχουν υποστεί», τόνισε η δήμαρχος του νησιού.
Η δήμαρχος εξήγησε ότι οι κάτοικοι είναι συνηθισμένοι σε ακραίες και δύσκολες καταστάσεις, όμως, «είναι απαραίτητο να υπάρξουν υποδομές και στήριξη για να διευκολυνθούν η διοικητική υποστήριξη του δήμου, οι κάτοικοι κατά την περίοδο αποκλεισμού, αλλά και οι μετανάστες που πραγματικά υποφέρουν».
