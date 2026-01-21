Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία στη χώρα, με πολλές περιοχές να έχουν ήδη ντυθεί στα λευκά και σε άλλες να σημειώνεται πυκνή χιονόπτωση, όπως στη Νάουσα και στο Ροδοχώρι Ημαθίας.

Έντονες χιονοπτώσεις σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή των Τρικάλων

Όπως επισήμανε στο in ο επικεφαλής της μονάδας ΜΕΤΕΟ και διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, «είναι μια κακοκαιρία που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή».

Στο Καρπενήσι το έχει στρώσει, ενώ αναφορές για χιόνια υπάρχουν και στην ευρύτερη περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα, στην Καρδίτσα. Η κατάσταση στον ορεινό όγκο κρίνεται διαχειρίσιμη, όπως αναφέρουν εκπρόσωποι των γύρω δήμων στο KarditsaLive.Net.

Σχετική ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Μουζακίου αναφέροντας ότι λόγω της έντονης χιονόπτωσης στο ορεινό τμήμα πάνω από τη διασταύρωση «Μπαλάνου» το ύψος του χιονιού ξεπερνά τους 30 πόντους. Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τα συνεργεία του δήμου βρίσκονται επί ποδός, καταβάλλοντας συνεχείς προσπάθειες για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου, με στόχο να παραμείνει ανοιχτή και ασφαλής η κυκλοφορία.

Οι πολίτες να έχουν υποχρεωτικά αντιολισθητικές αλυσίδες στα οχήματά τους, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Για οποιαδήποτε ανάγκη ή πληροφορία, μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας στα τηλέφωνα 2445350109, 6971641227 και 6985121644.

Χιονόστρωση και στα Τρίκαλα

Βίντεο και φωτογραφίες του Forecastweather Greece αποτυπώνουν την εντυπωσιακή χιονόστρωση στα ορεινά χωριά και τις ορεινές ζώνες της Στερεάς Ελλάδας αλλά και σε χαμηλότερα υψόμετρα στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, από τη Μακεδονία και την Εύβοια μέχρι περιοχές της Θεσσαλίας.

Έντονες χιονοπτώσεις σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή των Τρικάλων, όπου οι κάτοικοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Σύμφωνα με το trikalavoice.gr, στις εθνικές οδούς Τρικάλων-Ιωαννίνων και Τρικάλων-Γρεβενών επιχειρούν μηχανήματα της Π.Ε. Τρικάλων λόγω της σημαντικής χιονόστρωσης. Η κίνηση των οχημάτων γίνεται μόνο με αλυσίδες.

Οι θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας (κεντρική φωτογραφία από emakedonia.gr) παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα και την αίσθηση του ψύχους να είναι έντονη, ενώ παγετός καταγράφεται σε αρκετά σημεία.

Περιφέρεια και δήμοι βρίσκονται ήδη σε επιφυλακή και ύψιστη ετοιμότητα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα όποια προβλήματα ανακύψουν, με την ΠΚΜ να έχει στη διάθεσή της περί τους 7.000 τόνους αλάτι και πάνω από 100 μηχανήματα έργου (εκχιονιστικά, γκρέιτερ και άλλα).

Χιονοθύελλα στο χωριό Σαμαρίνα

Πυκνή χιονόπτωση καταγράφεται σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, ενώ μέσα στην πόλη της Φλώρινας έριχνε χιόνι από τα ξημερώματα. Επίσης στο χωριό Σαμαρίνα των Γρεβενών σημειώθηκε χιονοθύελλα.