Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια λόγω της κακοκαιρίας

Δεμένα στα λιμάνια θα παραμείνουν σήμερα Τετάρτη τα πλοία, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Από το λιμάνι του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου ακυρώθηκαν όλα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προς τα νησιά του Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, καθώς από το μεσημέρι αναμένεται να ενταθούν τα ισχυρά καιρικά φαινόμενα στην Αττική.

Προς τον Αργοσαρωνικό, κανένα ταχύπλοο δεν θα εκτελέσει δρομολόγιο, τουλάχιστον έως τις 17:00.