Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια λόγω της κακοκαιρίας
Απαγορευτικό απόπλου ισχύει για σήμερα στα λιμάνια, λόγω της κακοκαιρίας που ήδη πλήττει τη χώρα.
- «Ο θεός είναι πολύ περήφανος για το έργο μου» λέει ο Τραμπ
- Παράδοση εναντίον αριθμών - Η αρχαιότερη ζυθοποιία του κόσμου αλλάζει χέρια
- Μισείς την δουλειά σου; Γιατί μία παρορμητική παραίτηση τον Ιανουάριο ίσως να μην είναι η καλύτερη ιδέα
- «31 άνθρωποι εκτελέστηκαν από ανθρώπους χωρίς θεό και χωρίς νόμο»
Δεμένα στα λιμάνια θα παραμείνουν σήμερα Τετάρτη τα πλοία, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Από το λιμάνι του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου ακυρώθηκαν όλα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προς τα νησιά του Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, καθώς από το μεσημέρι αναμένεται να ενταθούν τα ισχυρά καιρικά φαινόμενα στην Αττική.
Προς τον Αργοσαρωνικό, κανένα ταχύπλοο δεν θα εκτελέσει δρομολόγιο, τουλάχιστον έως τις 17:00.
- Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια λόγω της κακοκαιρίας
- Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;
- «Ο θεός είναι πολύ περήφανος για το έργο μου» λέει ο Τραμπ
- Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα δηλώσεων για τα δασικά αυθαίρετα – Όσα πρέπει να ξέρετε
- Συνταγή: Ζυμαρικά φούρνου με μπρόκολο
- Έκτακτα μέτρα σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα λόγω της κακοκαιρίας – Τι ισχύει για τους εργαζόμενους
- Αυτές είναι οι τροφές που μας φτιάχνουν τη διάθεση τον χειμώνα
- Tο Air Force One που κατευθυνόταν στο Νταβός επιστρέφει στη βάση Άντριους λόγω τεχνικού προβλήματος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις