Κακοκαιρία στην Αττική: Φούσκωσε ο Ιλισσός – Δείτε βίντεο
Φούσκωσε ο Ιλισσός από τη συνεχόμενη βροχή
Ξεκίνησε να φουσκώνει επικίνδυνα ο Ιλισσός από τις συνεχόμενες βροχές και καταιγίδες που χτυπούν την Αττική, από νωρίς το πρωί της Τετάρτης. H στάθμη έχει ήδη αρχίσει να ανεβαίνει και οι κάτοικοι ανησυχούν ότι αν «κατεβάσει» πολύ νερό, θα υπάρχει πρόβλημα στη συνέχεια.
«Από σήμερα το πρωί, και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που συνεδρίασε χθες στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, πέντε περιφέρειες της χώρας μας —ανάμεσά τους και η Περιφέρεια Αττικής— έχουν τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Αναμένονται μεγάλα ύψη βροχών, και σε διάρκεια αλλά και σε ένταση. Το Πυροσβεστικό Σώμα βρίσκεται σε κατάσταση γενικής επιφυλακής και αυξημένης ετοιμότητας, με σταθμούς βάσης και όλο το πυροσβεστικό προσωπικό σε επαγρύπνηση, για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες όπου χρειαστούν άμεσα» λέει στο Orange Press Agency ο Νίκος Λαυράνος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος μετέβη στον Ιλισό για να δει τη στάθμη του.
Το πρωί της Τετάρτης ήχησε και το 112 στην Αττική προειδοποιώντας για τα ακραία φαινόμενα και ζητώντας τον περιορισμό των μετακινήσεων.
Τα σχολεία σε όλον τον νομό παραμένουν κλειστά ενώ υπάρχει καθεστώς τηλεργασίας σε δημόσιο και σε όσες ιδιωτικές επιχειρήσεις και εταιρείες μπορούν να το υποστηρίξουν.
