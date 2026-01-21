«Βροχή» τα 112 για επικίνδυνα φαινόμενα: Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες – «Καμπανάκι» για Αττική

Απανωτά είναι τα μηνύματα από το 112 για επικίνδυνα φαινόμενα καθώς η κακοκαιρία βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα. Στις «απολύτως αναγκαίες» καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους οι κάτοικοι στην Αττική, που έλαβαν λίγο νωρίτερα μήνυμα στα κινητά τους από την Πολιτική Προστασία.

Όπως έγινε γνωστό λόγω της εξέλιξης της κακοκαιρίας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καθυστερεί την αναχώρησή του για το Νταβός.

Όπως αναφέρεται στο μήνυμα, αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα στην Περιφέρεια Αττικής από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ της Τετάρτης. Οι πολίτες καλούνται επίσης να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών, προς αποφυγήν περαιτέρω προβλημάτων.

Αμέσως μετά ανάλογο 112 έλαβαν οι κάτοικοι της Βοιωτίας και της Εύβοιας το οποίο αναφέρει: «Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες».

Λαγουβάρδος στο in: «Ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά στην Αττική»

Η κακοκαιρία που ξεκίνησε να χτυπά τη χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, έντονες χιονοπτώσεις και κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους θεωρείται ακραίας επικινδυνότητας. Υπενθυμίζεται, δε, ότι πέντε περιφέρειες – Αττική, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία – έχουν μπει σε κόκκινο συναγερμό.

Όπως δήλωσε στο in ο επικεφαλής της μονάδας ΜΕΤΕΟ και διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, «είναι μια κακοκαιρία που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά στην Αττική».

Ο ίδιος, πρόσθεσε ότι κατά τις μεσημεριανές ώρες αναμένουμε στην Αττική μεγάλα, ανησυχητικά ύψη βροχής μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. «Μπορεί να δούμε και 50 και 60 χιλιοστά βροχής σε διάστημα έξι ωρών. Τα χαρακτηρίζω ανησυχητικά γιατί δυστυχώς στην Αθήνα δημιουργούνται σημαντικά προβλήματα ακόμα και με μέτρια ύψη βροχόπτωσης. Η Αττική έχει την ιδιαιτερότητα του πυκνού αστικού ιστού με τα πολλά τεχνικά και δομικά προβλήματα αλλά και τα εμπόδια στη ροή νερού με αποτέλεσμα να σημειώνονται μικρότερα ή μεγαλύτερα πλημμυρικά φαινόμενα σε πολλά σημεία του λεκανοπεδίου» ανέφερε ο κ. Λαγουβάρδος.

Τα φαινόμενα έως και το απόγευμα της Τετάρτης αναμένεται να είναι έντονα σε Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, Ανατολική Στερεά, Αττική, Θεσσαλία, Εύβοια, Σποράδες και από το βράδυ της Τετάρτης στις Κυκλάδες.

Χαρακτηριστικό της αυξημένης επαγρύπνησης για την κακοκαιρία που θα έχει σύντομη διάρκεια αλλά μεγάλη ένταση είναι ότι από χθες το βράδυ οι κάτοικοι σε Κορινθία, Μεσσηνία, Αργολίδα, Αρκαδία και Λακωνία έλαβαν μήνυμα 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως απαραίτητες, από σήμερα το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης.

ΕΜΥ: Τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ, η κακοκαιρία θα πλήξει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί στα κεντρικά και νότια και από το απόγευμα στο Αιγαίο.

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Η κακοκαιρία προβλέπεται να διατηρηθεί μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί της Τετάρτης σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο Αιγαίο, τις τοπικά έντονες χιονοπτώσεις την Τετάρτη στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο, και τους κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία) την Τετάρτη μέχρι το απόγευμα, στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια την Τετάρτη από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ, στην Αττική το μεσημέρι – απόγευμα της Τετάρτης, στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες το απόγευμα της Τετάρτης, στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από αργά το βράδυ της Τετάρτης έως και τις προμεσημβρινές ώρες της Πέμπτης, και στα Δωδεκάνησα την Πέμπτη μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Β. Πυκνές χιονοπτώσεις προβλέπονται σήμερα Τετάρτη μέχρι το μεσημέρι στα ορεινά – ημιορεινά της Πελοποννήσου (κυρίως της Αρκαδίας, της Αχαΐας και της Κορινθίας), μέχρι το απόγευμα στα ορεινά – ημιορεινά Ηπείρου και δυτικής και κεντρικής Στερεάς, στη Θεσσαλία στα ορεινά – ημιορεινά και κατά τόπους μέχρι το απόγευμα και σε πεδινές περιοχές, στη δυτική Μακεδονία μέχρι το απόγευμα, στην κεντρική Μακεδονία το μεσημέρι – απόγευμα, και στα ορεινά – ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και στα ορεινά της Θράκης το απόγευμα – βράδυ.

Επισημαίνεται πως οι χιονοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες στην περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας.

Γ. Θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι (8 με 9 μποφόρ) θα πνέουν μέχρι σήμερα το μεσημέρι της Τετάρτης στο βόρειο Ιόνιο και μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο νότιο και το κεντρικό Αιγαίο.

Κολυδάς: Η επικινδυνότητα δεν κρίνεται μόνο από το απόλυτο ύψος βροχής

Με βάση τα νεώτερα προγνωστικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού Κέντρου, ο Θοδωρής Κολυδάς παραθέτει σε σχετικό άρθρο την εξέλιξη της κακοκαιρίας μέσα σε τέσσερα διαδοχικά εξάωρα. Η προσέγγιση αυτή, όπως λέει ο ίδιος, επιτρέπει μια πιο ρεαλιστική αποτίμηση της χρονικής κατανομής των φαινομένων και αποφεύγει τις απλουστεύσεις που συχνά οδηγούν σε λανθασμένα συμπεράσματα.

Σημειώνεται ότι το Ευρωπαϊκό μοντέλο διαφοροποιείται σε σχέση με το GFS και το ICON κυρίως ως προς τα εκτιμώμενα ύψη βροχής. Εμφανίζεται πιο συγκρατημένο στα ύψη βροχής, με τιμές γύρω στα 40–60 mm για την Αττική. Το πλεονέκτημά του δεν είναι η «ένταση», αλλά η χρονική συνοχή καθώς δεν παρουσιάζει απότομες διακυμάνσεις και αποτυπώνει καλύτερα τη διάρκεια του υετού.

Στη συνέχεια, ο κ. Κολυδάς σημειώνει ότι το κρίσιμο φίλτρο είναι το αστικό περιβάλλον και εδώ βρίσκεται η ουσία της αξιολόγησης. Σε ένα αστικό περιβάλλον όπως η Αθήνα, η επικινδυνότητα δεν κρίνεται μόνο από το απόλυτο ύψος βροχής, αλλά από τη διάρκεια, τη χρονική συγκέντρωση, την προηγηθείσα βροχή, και τη μειωμένη απορροφητικότητα του εδάφους.

Υπό αυτό το πρίσμα, ακόμη και 60–80 mm σε 24 ώρες δεν συνιστούν «ακραίο» μετεωρολογικό γεγονός, αλλά μπορούν να αποτελέσουν λειτουργικά επικίνδυνη κατάσταση για μια πόλη. «Αυτό μας οδηγεί στη σκέψη ότι μάλλον ήταν σωστή η επιλογή του ‘χειρότερου σεναρίου’ καθώς οι διαφορές τους παραμένουν μεγάλες μέχρι την τελευταία στιγμή, το αστικό ρίσκο δεν επιτρέπει πολυτέλεια υποεκτίμησης, και το κόστος πρόληψης είναι μικρότερο από το κόστος αιφνιδιασμού», τονίζει.

Η ανάλυση του κ. Κολυδά στα τέσσερα εξάωρα ξεκινάει από την οργάνωση και την επιτάχυνση της κακοκαιρίας το πρωί, στην ώριμη φάση και την επιμονή. Στην Αττική, «οι βροχές ξεκινούν ασθενείς έως μέτριες με διακοπές, χωρίς να προδιαθέτουν για προβλήματα, αλλά αυτή η φάση λειτουργεί ως ‘προθέρμανση’ του υδρολογικού συστήματος».

Το μεσημέρι αναμένεται η ταχύτερη έλευση των βροχών. Η ζώνη υετού εξαπλώνεται γρήγορα προς την κεντρική και ανατολική Ελλάδα, κάνουν την εμφάνισή τους σποραδικοί κεραυνοί μέσα στη γενικευμένη βροχή. Στην Αττική η βροχή γίνεται πιο συνεχής, με τοπικές εντάσεις, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού, ενώ δεν αποκλείονται μεμονωμένοι κεραυνοί.

Το απόγευμα (η ώριμη φάση) το σύστημα εμφανίζεται λιγότερο ομοιόμορφο. Οι βροχές παραμένουν εκτεταμένες, αλλά με εναλλαγές έντασης. Η κεραυνική δραστηριότητα γίνεται πιο αισθητή σε επιλεγμένες περιοχές, κυρίως στα νότια και στα θαλάσσια τμήματα, χωρίς όμως να μετατρέπεται σε γενικευμένη καταιγίδα. Τα φαινόμενα στην Αττική συνεχίζονται με διακυμάνσεις, ως ένα μωσαϊκό βροχής με αιφνίδιες εξάρσεις και πιθανή σποραδική ηλεκτρική δραστηριότητα.

Τέλος, το βράδυ τα φαινόμενα δεν «σβήνουν» αλλά ο υετός επιμένει σε αρκετές περιοχές, συχνά με πιο ανοργάνωτο χαρακτήρα, ενώ παραμένει πιθανή η σποραδική ηλεκτρική δραστηριότητα, κυρίως σε θαλάσσιες ζώνες μέσα στο Αιγαίο . Είναι η φάση όπου η κόπωση του συστήματος δεν σημαίνει απουσία κινδύνου, αλλά παρατεταμένη επιβάρυνση. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι βροχές στην Αττική δεν αποχωρούν άμεσα αλλά παραμένουν κατά διαστήματα συντηρώντας την επιβάρυνση.

Εδώ ο κίνδυνος προέρχεται πλέον όχι από την ένταση, αλλά από τη διάρκεια και τη συσσωρευτική δράση. Σε αυτή τη φάση, ακόμα και μέτριες βροχές μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα, ακριβώς επειδή έχουν προηγηθεί πολλές ώρες υετού.