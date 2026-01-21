Κακοκαιρία: Σε ισχύ έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα στην γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου – Κλειστό το πορθμείο
Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δίκυκλα, τροχόσπιτα και κενού φορτίου φορτηγά με μεγάλη επιφάνεια
Ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν για δεύτερη ημέρα σε περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με αποτέλεσμα να παραμένουν σε ισχύ τα έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα στην γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και να μην πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των πλοίων στο πορθμείο. Επίσης, η πυροσβεστική και η αστυνομία δέχονται κλήσεις από πολίτες για πτώσεις δέντρων και αντικειμένων.
Ειδικότερα, όπως έχει ανακοινώσει η «Γέφυρα» ΑΕ, «με απόφαση της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ισχύει, λόγω ισχυρών ανέμων, απαγόρευση κυκλοφορίας σε δίκυκλα, τροχόσπιτα και κενού φορτίου φορτηγά με μεγάλη επιφάνεια».
Όσον αφορά τα Ι.Χ. επιβατικά οχήματα και τα φορτηγά με φορτίο, τονίζεται ότι «κινούνται κανονικά», αλλά όπως σημειώνεται, «τα οχήματα θα πρέπει να διέρχονται με ιδιαίτερη προσοχή, προσαρμόζοντας κατάλληλα την ταχύτητά τους, αποφεύγοντας προσπεράσεις και τηρώντας τις υποδείξεις της Τροχαίας».
Στον αυτοκινητόδρομο Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος η «Ολυμπία Οδός» ανακοίνωσε ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή σχέδιο αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας. Ακόμα σε πλήρη εγρήγορση έχουν τεθεί οι πέντε επιχειρησιακές βάσεις σε Μέγαρα, Κιάτο, Ακράτα, Ρίο, Πύργο, ενώ σε ετοιμότητα βρίσκεται το απαραίτητο προσωπικό και εξοπλισμός για άμεσες παρεμβάσεις, όπου απαιτηθεί. Επιπλέον, επιτηρούνται περιοχές με αυξημένο κίνδυνο συσσώρευσης υδάτων.
Σχετικά με την λειτουργία των σχολείων, με απόφαση του περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη, κλειστές θα παραμείνουν σήμερα όλες οι σχολικές μονάδες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ενώ με απόφαση του πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστου Μπούρα, αναστέλλεται, η λειτουργία του Πανεπιστημίου Πατρών σε Ρίο, Κουκούλι, Μεσολόγγι και Αγρίνιο.
Τέλος, με απόφαση της 6ης υγειονομικής περιφέρειας, λόγω των ισχυρών ανέμων και για λόγους ασφαλείας η σημερινή εφημερία επειγόντων περιστατικών του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Πατρών, στο Ρίο θα διενεργηθεί μέχρι τις 15:00 μετά το μεσημέρι στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».
