Θυελλώδεις άνεμοι 130 χλμ/ώρα «σφυροκοπούν» την Πάτρα – Bίντεο από τη γέφυρα στο Ρίο – Αντίριο
Από τις οκτώ περιοχές που έχουν καταγράψει τις ταχύτερες ριπές ανέμων από τα μεσάνυχτα της Τρίτης, οι τέσσερις βρίσκονται στην Αχαΐα, και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας.
Θυελλώδεις άνεμοι «σφυροκοπούν» περιοχές της δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου με τις ριπές στην Πάτρα να φτάνουν ακόμα και τα 130 χλμ/ώρα.
Σύμφωνα με τα δεδομένα των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, από τις οκτώ περιοχές που έχουν καταγράψει τις ταχύτερες ριπές ανέμων από τα μεσάνυχτα της Τρίτης, οι τέσσερις βρίσκονται στην Αχαΐα, και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας.
Συγκεκριμένα, οι ισχυροί άνεμοι σημείωσαν ταχύτητες που ξεπέρασαν τα 100 χλμ/ώρα σε αρκετές περιοχές. Στον Ρωμανό οι ριπές έφτασαν τα 130 χλμ/ώρα, στο Πουρναρόκαστρο τα 114 χλμ/ώρα και στην Πανεπιστημιούπολη του Ρίου τα 113 χλμ/ώρα.
Αντίστοιχα, στην Καρδαμύλη Μεσσηνίας καταγράφηκαν άνεμοι 106 χλμ/ώρα, ενώ στο Αιτωλικό και τη Μονεμβασιά οι ταχύτητες άγγιξαν τα 100 χλμ/ώρα.
Χαρακτηριστική είναι η εικόνα από το λιμάνι του Ρίου, όπου η πορθμειακή γραμμή έχει κλείσει προ πολλού εξαιτίας των θυελλωδών ανατολικών ανέμων.
Εκτροπή νταλίκας
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης, στο δεύτερο τούνελ της Περιμετρικής Πατρών, στο ύψος της Ξερόλακκας.
Κατά πληροφορίες, νταλίκα αναποδογύρισε μέσα στη σήραγγα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία.
Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις και της πυροσβεστικής.
Δεκάδες κλήσεις για κοπές δέντρων σε όλη την Ελλάδα
Σε 120 ανέρχονται οι κλήσεις που έχει δεχτεί το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, λόγω πολύ ισχυρών ανέμων, στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου.
Αναλυτικά το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ από σήμερα τις πρωινές ώρες έως και τις 18.00 έχει δεχτεί:
• Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, 31 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 26 κοπές δέντρων
• Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 74 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 55 κοπές δέντρων, και 13 αφαιρέσεις αντικειμένων
• Στην Περιφέρεια Ηπείρου, 15 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 13 κοπές δέντρων και μία άντληση
