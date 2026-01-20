view
Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026
20.01.2026 | 22:11
Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 σε Αρκαδία, Μεσσηνία, Κορινθία και Λακωνία
InShorts 20 Ιανουαρίου 2026 | 18:17
Θυελλώδεις άνεμοι 130 χλμ/ώρα «σφυροκοπούν» την Πάτρα – Bίντεο από τη γέφυρα στο Ρίο – Αντίριο

Από τις οκτώ περιοχές που έχουν καταγράψει τις ταχύτερες ριπές ανέμων από τα μεσάνυχτα της Τρίτης, οι τέσσερις βρίσκονται στην Αχαΐα, και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας.

Σύνταξη
Upd:20.01.2026, 20:28
Θυελλώδεις άνεμοι «σφυροκοπούν» περιοχές της δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου με τις ριπές στην Πάτρα να φτάνουν ακόμα και τα 130 χλμ/ώρα.

Σύμφωνα με τα δεδομένα των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, από τις οκτώ περιοχές που έχουν καταγράψει τις ταχύτερες ριπές ανέμων από τα μεσάνυχτα της Τρίτης, οι τέσσερις βρίσκονται στην Αχαΐα, και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας.

Συγκεκριμένα, οι ισχυροί άνεμοι σημείωσαν ταχύτητες που ξεπέρασαν τα 100 χλμ/ώρα σε αρκετές περιοχές. Στον Ρωμανό οι ριπές έφτασαν τα 130 χλμ/ώρα, στο Πουρναρόκαστρο τα 114 χλμ/ώρα και στην Πανεπιστημιούπολη του Ρίου τα 113 χλμ/ώρα.

Αντίστοιχα, στην Καρδαμύλη Μεσσηνίας καταγράφηκαν άνεμοι 106 χλμ/ώρα, ενώ στο Αιτωλικό και τη Μονεμβασιά οι ταχύτητες άγγιξαν τα 100 χλμ/ώρα.

Εκτροπή νταλίκας

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης, στο δεύτερο τούνελ της Περιμετρικής Πατρών, στο ύψος της Ξερόλακκας.

Κατά πληροφορίες, νταλίκα αναποδογύρισε μέσα στη σήραγγα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις και της πυροσβεστικής.

Δεκάδες κλήσεις για κοπές δέντρων σε όλη την Ελλάδα

Σε 120 ανέρχονται οι κλήσεις που έχει δεχτεί το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, λόγω πολύ ισχυρών ανέμων, στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου.

Αναλυτικά το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ από σήμερα τις πρωινές ώρες έως και τις 18.00 έχει δεχτεί:

• Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, 31 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 26 κοπές δέντρων

• Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 74  κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί  55 κοπές δέντρων, και 13 αφαιρέσεις αντικειμένων

• Στην Περιφέρεια Ηπείρου, 15 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί  13 κοπές δέντρων και μία άντληση

Wall Street: Βουτιά διά χειρός… Τραμπ – Η μεγαλύτερη πτώση σε 3 μήνες για τον S&P500

Wall Street: Βουτιά διά χειρός… Τραμπ – Η μεγαλύτερη πτώση σε 3 μήνες για τον S&P500

Δασμοί Τραμπ: Πιέσεις στην ΕΕ για ενεργοποίηση του εμπορικού «μπαζούκα»

Δασμοί Τραμπ: Πιέσεις στην ΕΕ για ενεργοποίηση του εμπορικού «μπαζούκα»

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Ισπανία: Στους 42 οι νεκροί του σιδηροδρομικού δυστυχήματος – Συνεχίζουν να ανασύρουν νεκρούς
Έρευνες σε εξέλιξη 20.01.26

Ισπανία: Στους 42 οι νεκροί του σιδηροδρομικού δυστυχήματος – Συνεχίζουν να ανασύρουν νεκρούς

Ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί κι άλλο στην Ισπανία, καθώς υπάρχουν 43 αγνοούμενοι. Εξιτήριο από τα νοσοκομεία έχουν πάρει 86 τραυματίες, ενώ εννέα ακόμη παραμένουν στις ΜΕΘ.

Σύνταξη
Ισπανία: Ανέβηκε στους 40 ο αριθμός των νεκρών – Τριήμερο πένθος μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα
43 αγνοοούμενοι 19.01.26 Upd: 22:46

Ισπανία: Ανέβηκε στους 40 ο αριθμός των νεκρών – Τριήμερο πένθος μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα

Οι αρχές στην Ισπανία υπόσχονται ενδελεχή έρευνα για τα αίτια του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Συνεχίζονται οι έρευνες σε βαγόνια των τρένων που εκτροχιάστηκαν για τυχόν περισσότερα θύματα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πριγκίπισσα Ειρήνη: Το τελευταίο «αντίο» στη Μητρόπολη Αθηνών – Σε στενό οικογενειακό κύκλο η ταφή στο Τατόι
Φωτογραφίες 19.01.26 Upd: 14:02

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Το τελευταίο «αντίο» στη Μητρόπολη Αθηνών – Σε στενό οικογενειακό κύκλο η ταφή στο Τατόι

Το τελευταίο «αντίο» είπαν το μεσημέρι της Δευτέρας συγγενείς και φίλοι στην πριγκίπισσα Ειρήνη, που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Πέμπτη 15 Ιανουαρίου σε ηλικία 83 ετών.

Σύνταξη
Ρωσία: Θαμμένες κάτω από το χιόνι ολόκληρες γειτονιές – Σκάβουν τούνελ για να φτάσουν στα σπίτια τους [βίντεο]
Κατάσταση έκτακτης ανάγκης 19.01.26

Θαμμένες κάτω από το χιόνι γειτονιές στη Ρωσία - Σκάβουν τούνελ για να φτάσουν στα σπίτια τους [βίντεο]

Η ζωή στην χερσόνησο Καμτσάτκα έχει ουσιαστικά παραλύσει μετά από αρκετές ημέρες σφοδρής χιονόπτωσης και ολόκληρες γειτονιές έχουν θαφτεί κάτω από το χιόνι

Σύνταξη
Σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών στις Αχαρνές – Καπνοί και αλυσιδωτές εκρήξεις
Δείτε βίντεο 19.01.26

Σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών στις Αχαρνές – Καπνοί και αλυσιδωτές εκρήξεις

Η φωτιά που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες κατακαίει εργοστάσιο πλαστικών στις Αχαρνές - Ήχησε 112 για τους καπνούς ενώ ακούγονταν απανωτές εκρήξεις

Σύνταξη
Αγρότες: Με 14 αιτήματα «επιβίωσης» πάνε στο Μαξίμου – Αντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση με Μητσοτάκη
Οι «κόκκινες γραμμές» 19.01.26

Αγρότες: Με 14 αιτήματα «επιβίωσης» πάνε στο Μαξίμου – Αντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση με Μητσοτάκη

Με τα τρακτέρ στην άκρη του δρόμου οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις 13:00, ζητώντας από την κυβέρνηση να δείξει αν έχει την πολιτική βούληση να δώσει ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματά τους

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Αιτωλοακαρνανία: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας
Τι είπε στις Αρχές 18.01.26

Αιτωλοακαρνανία: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας

Ο δράστης μεταφέρθηκε υπό αστυνομικό κλοιό, ενώ ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται και στη Μακρυνεία μετά από την δολοφονία, καθώς οι Αρχές φοβούνται τα αντίποινα.

Σύνταξη
Ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη οι αγρότες – «Η κυβέρνηση να αποκτήσει βούληση να δώσει λύσεις»
Τι ζητούν 18.01.26

Ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη οι αγρότες – «Η κυβέρνηση να αποκτήσει βούληση να δώσει λύσεις»

Οι αγρότες καλούν την κυβέρνηση να μην απαξιώνει τη συνάντηση - «Κόκκινες γραμμές» παραμένουν τα αιτήματα που θα τους επιτρέψουν να παραμείνουν στον τόπο τους, τα χωράφια τα κοπάδια και τις εκμεταλλεύσεις τους

Σύνταξη
Κρήτη: Άκαρπες οι έρευνες για τον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο – Έψαξαν ακόμη σε εκκλησίες και στάνες
Παραμένει άφαντος 18.01.26

Κρήτη: Άκαρπες οι έρευνες για τον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο – Έψαξαν ακόμη σε εκκλησίες και στάνες

Άκαρπες αποδείχθηκαν οι έρευνες για τον εξαφανισμένο 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή της Επισκοπής Ρεθύμνου και στις Βρύσσες Αποκορώνου.

Σύνταξη
«Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι φούσκα» – Ο προφήτης Εντ Ζίτρον και η κατάρρευση της μεγάλης απάτης του 21ου αιώνα
Μόνο αλήθειες 20.01.26

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι φούσκα» – Ο προφήτης Εντ Ζίτρον και η κατάρρευση της μεγάλης απάτης του 21ου αιώνα

Σε μια εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη παρουσιάζεται ως η πανάκεια για κάθε πρόβλημα της ανθρωπότητας, ο Εντ Ζίτρον έχει καταφέρει να γίνει ο πιο θορυβώδης και ουσιαστικός επικριτής της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σλασκ Βρότσλαβ – Άρης Betsson 107-113: «Ζωντανός» για πρόκριση, με νίκη στην 2η παράταση
Μπάσκετ 20.01.26

Σλασκ Βρότσλαβ – Άρης Betsson 107-113: «Ζωντανός» για πρόκριση, με νίκη στην 2η παράταση

Μετά από συγκλονιστικό ματς στην Πολωνία που κρίθηκε στις δύο παρατάσεις, ο Άρης Betsson επικράτησε της Σλασκ στην Πολωνία με 113-107 και παρέμεινε ζωντανός για πρόκριση στην επόμενη φάση του EuroCup

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Μπασκόνια 93-74: Με εξαιρετικό Τολιόπουλο οι «πράσινοι»
Μπάσκετ 20.01.26

Παναθηναϊκός – Μπασκόνια 93-74: Με εξαιρετικό Τολιόπουλο οι «πράσινοι»

Με τον Βασίλη Τολιόπουλο να έχει 21 πόντους και 5 ασίστ, στην καλύτερη εμφάνισή του με τα «πράσινα», ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε εύκολα της Μπασκόνια (93-74) για βελτιώσει το ρεκόρ του στο 14-9.

Σύνταξη
Ο Τραμπ είπε πως το Συμβούλιο Ειρήνης «μπορεί» να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ και μετά έκανε πίσω
Αποτυχία; 20.01.26

Ο Τραμπ είπε πως το Συμβούλιο Ειρήνης «μπορεί» να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ και μετά έκανε πίσω

Κατά την διάρκεια της ενημέρωσης των συντακτών του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το Συμβούλιο Ειρήνης που προωθεί να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Καιρός: Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από την κακοκαιρία – Υποχρεωτική παύση εργασιών
Τι ανακοινώθηκε 20.01.26

Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από την κακοκαιρία - Υποχρεωτική παύση εργασιών

H κακοκαιρία που ξεκίνησε να πλήττει πολλές περιοχές της χώρας έχει θέσει σε «κόκκινο συναγερμό» τον κρατικό μηχανισμό. Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Η Ρωσία παρακολουθεί από μακριά – Και ίσως βλέπει την «ιδανική λύση» στον πόλεμο στην Ουκρανία
Κανόνες Τραμπ 20.01.26

Γροιλανδία: Η Ρωσία παρακολουθεί από μακριά – Και ίσως βλέπει την «ιδανική λύση» στον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Λαβρόφ είπε ότι η Γροιλανδία είναι για τις ΗΠΑ, ό,τι η Κριμαία για τη Ρωσία. Και πως λόγω των ενεργειών Τραμπ, οι «προοπτικές διατήρησης του ΝΑΤΟ ως ενοποιημένου στρατιωτικοπολιτικού μπλοκ» είναι μειωμένες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πάρτι, crypto, πόζα και ματωμένα supercar ενώ το Ιράν φλέγεται – Oργή για τη χλιδή των γόνων της ιρανικής ελίτ
«Ας φάνε παντεσπάνι» 20.01.26

Πάρτι, crypto, πόζα και ματωμένα supercar ενώ το Ιράν φλέγεται – Oργή για τη χλιδή των γόνων της ιρανικής ελίτ

Οι απόγονοι της θρησκευτικής και πολιτικής ελίτ του Ιράν ζουν μια ζωή βουτηγμένη στη χλιδή και την υπερβολή πυροδοτώντας περισσότερη οργή στη χώρα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Επίθεση Δούκα και Γερουλάνου σε Ανδρουλάκη με πρόφαση τη «βελόνα» του ΠΑΣΟΚ, που φροντίζουν με τη στάση τους να μην κουνηθεί
Πολιτική Γραμματεία 20.01.26

Επίθεση Δούκα και Γερουλάνου σε Ανδρουλάκη με πρόφαση τη «βελόνα» του ΠΑΣΟΚ, που φροντίζουν με τη στάση τους να μην κουνηθεί

Χάρης Δούκας και Παύλος Γερουλάνος, πιστοί στη γραμμή που ακολουθούν τον τελευταίο καιρό, εξαπέλυσαν εμμέσως νέα επίθεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη για τη στρατηγική του κόμματος και τη δημοσκοπική στασιμότητα, ενισχύοντας την εσωστρέφεια και τις εσωκομματικές έριδες που δεν ωφέλησαν ποτέ κανένα κόμμα, πόσο μάλλον στη κούρσα για την εξουσία

Σύνταξη
Καιρός: Ακραίας επικινδυνότητας η κακοκαιρία την Τετάρτη – Οι 7 κόκκινες περιοχές – Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία
Live η πορεία του καιρού 20.01.26

Ακραίας επικινδυνότητας η κακοκαιρία την Τετάρτη - Οι 7 κόκκινες περιοχές - Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία

Οι βροχοπτώσεις θα αρχίσουν από νωρίς την Τετάρτη αλλά σταδιακά τα φαινόμενα θα επιδεινωθούν. Ειδικά στην Αττική από το μεσημέρι οι εκτιμήσεις μιλούν για ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Λόγω της επικινδυνότητας της κακοκαιρίας κλειστά θα μείνουν τα σχολεία σε Αττική αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας

Σύνταξη
Ισπανία: Στους 42 οι νεκροί του σιδηροδρομικού δυστυχήματος – Συνεχίζουν να ανασύρουν νεκρούς
Έρευνες σε εξέλιξη 20.01.26

Ισπανία: Στους 42 οι νεκροί του σιδηροδρομικού δυστυχήματος – Συνεχίζουν να ανασύρουν νεκρούς

Ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί κι άλλο στην Ισπανία, καθώς υπάρχουν 43 αγνοούμενοι. Εξιτήριο από τα νοσοκομεία έχουν πάρει 86 τραυματίες, ενώ εννέα ακόμη παραμένουν στις ΜΕΘ.

Σύνταξη
Αμφίβολος για το παιχνίδι με την Εφές ο Μιλουτίνοφ, υπέστη διάσειση
Μπάσκετ 20.01.26

Αμφίβολος για το παιχνίδι με την Εφές ο Μιλουτίνοφ, υπέστη διάσειση

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποκάλυψε μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι πως η συμμετοχή του Νίκολα Μιλουτίνοφ στον αγώνα με την Εφές στην Κωνσταντινούπολη είναι αμφίβολη λόγω διάσεισης

Σύνταξη
Το να είσαι μέλος ΜΚΟ γίνεται ποινικά κολάσιμο, λένε 56 οργανώσεις – Ζητούν απόσυρση του νομοσχεδίου Πλεύρη
Οι υπογράφουσες 20.01.26

Το να είσαι μέλος ΜΚΟ γίνεται ποινικά κολάσιμο, λένε 56 οργανώσεις – Ζητούν απόσυρση του νομοσχεδίου Πλεύρη

Την άμεση απόσυρση των διατάξεων του νομοσχεδίου του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που στοχοποιούν την κοινωνία των πολιτών ζητούν με κοινή ανακοίνωσή τους 56 οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην προστασία προσφύγων και μεταναστών.

Σύνταξη
LIVE: Κοπεγχάγη – Νάπολι
Champions League 20.01.26

LIVE: Κοπεγχάγη – Νάπολι

LIVE: Κοπεγχάγη – Νάπολι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Κοπεγχάγη – Νάπολι για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Βιγιαρεάλ – Άγιαξ
Champions League 20.01.26

LIVE: Βιγιαρεάλ – Άγιαξ

LIVE: Βιγιαρεάλ – Άγιαξ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Βιγιαρεάλ – Άγιαξ για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Ντόρτμουντ
Champions League 20.01.26

LIVE: Τότεναμ – Ντόρτμουντ

LIVE: Τότεναμ – Ντόρτμουντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τότεναμ – Ντόρτμουντ για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Σπόρτινγκ – Παρί Σεν Ζερμέν
Champions League 20.01.26

LIVE: Σπόρτινγκ – Παρί Σεν Ζερμέν

LIVE: Σπόρτινγκ – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Σπόρτινγκ – Παρί Σεν Ζερμέν για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό
Champions League 20.01.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Ίντερ – Άρσεναλ
Champions League 20.01.26

LIVE: Ίντερ – Άρσεναλ

LIVE: Ίντερ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ίντερ – Άρσεναλ για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Μπόντο Γκλιμτ-Μάντσεστερ Σίτι 3-1: Χιονοστιβάδα στη Νορβηγία διέλυσε τους Αγγλους (vid)
Ποδόσφαιρο 20.01.26

Μπόντο Γκλιμτ-Μάντσεστερ Σίτι 3-1: Χιονοστιβάδα στη Νορβηγία διέλυσε τους Αγγλους (vid)

Καταπέλτης στη Νορβηγία για τη Μάντσεστερ Σίτι, όπου η Μπόντο Γκλιμτ την υποχρέωσε σε ήττα-σοκ. Μεγάλη εμφάνιση από τον Χεγκ που πέτυχε δυο γκολ σε 3’. Με δέκα η Σίτι από το 62’ .

Βάιος Μπαλάφας
