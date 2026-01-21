Αναστέλλονται, καθώς η κακοκαιρία βρίσκεται σε εξέλιξη, οι διανομές από eFood, Wolt και Box, ώστε να μην εκτεθούν σε κίνδυνο οι εργαζόμενοι. Συγκεκριμένα, οι διανομείς του eFood δεν πραγματοποιούν παραδόσεις από τις 9:30 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ.

Όσοι το επιθυμούν μπορούν πάντα να προσέλθουν στα καταστήματα για να παραγγείλουν ή να παραλάβουν με takeaway, αναφέρει η πλατφόρμα. «Η δυνατότητα παραλαβής από το κατάστημα παραμένει διαθέσιμη. Ευχαριστούμε για την κατανόηση», τονίζει στην ανακοίνωσή της η Wolt.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα έκτακτα μέτρα για σήμερα στον ιδιωτικό τομέα προβλέπεται υποχρεωτική παύση εργασιών σε υπαίθριες δραστηριότητες και παροχή εξ αποστάσεως εργασίας με το σύστημα της τηλεργασίας. Επίσης έκτακτα μέτρα αφορούν και στην οργάνωση του χρόνου εργασίας.

Ειδικότερα, για τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες αναμένεται να επικρατήσουν ακραίες καιρικές συνθήκες και, συγκεκριμένα, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 06:00 -18:00 και στην Περιφέρεια Αττικής και στις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας 10:00- 20:00, καθίσταται υποχρεωτική η παύση εργασιών την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 σε χειρωνακτικές εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο, όπως σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων με δίτροχο όχημα, πατίνι, τροχοπέδιλα (delivery) κ.λπ.

Στις ως άνω περιπτώσεις εντάσσονται όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως του είδους απασχόλησής τους, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών του άρθρου 68 του ν. 4808/2021. Εξαιρούνται σημαντικές και κοινωνικά κρίσιμες υποδομές στους τομείς της υγείας, των μεταφορών και της κοινής ωφέλειας (π.χ. υγειονομικές μονάδες, ύδρευση, ηλεκτρισμός, αεροπορικές μεταφορές, handling, θαλάσσιες, χερσαίες και σιδηροδρομικές μεταφορές), υπό την προϋπόθεση της λήψης των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.

Τονίζεται ότι για την εφαρμογή της εγκυκλίου και για τη διευκόλυνση των εργαζομένων κατά την τυχόν αλλαγή χρόνου προσέλευσης και αποχώρησής τους από την εργασία, οι εργοδότες στις περιοχές που αναμένεται να πληγούν ιδιαιτέρως δύνανται να μην καταχωρούν εκ των προτέρων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.