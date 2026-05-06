Ο Χρήστος Σπίρτζης, το πολιτικό πρόσωπο στην ιστορική δίκη των υποκλοπών και του Predator που βάσει της δικής του έγκλησης το μονομελές πλημμελειοδικείο ζήτησε τη διερεύνηση και της κατασκοπείας, φαίνεται ότι είναι αποφασισμένος να δώσει συνέχεια στην υπόθεση παρά την σκανδαλώδη αρχειοθέτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα.

Το δικαστήριο αποδέχτηκε το σκεπτικό που ανέπτυξε ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης κατά την κατάθεσή

Το πρωί της Πέμπτης (07/05) θα βρεθεί στον Άρειο Πάγο για να καταθέσει δυο ειδικά αιτήματα στο ανώτερο δικαστήριο της χώρας προκειμένου η υπόθεση να μην κλείσει όπως επιχειρείται.

Δύο αιτήσεις

Η πρώτη αίτηση που θα καταθέσει ο κ. Σπίρτζης θα είναι στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προκειμένου να ανασύρει από το αρχείο την έρευνα που ζήτησε με την ιστορική του απόφαση το πρωτοδικείο μετά την απόφαση καταδίκης τεσσάρων προσώπων, ανάμεσά τους ο Ισραηλινός πρώην στρατιωτικός και ιδρυτής της intellexa που έφερε το predator στην Ελλάδα.

Η δεύτερη αίτηση που θα υποβάλλει ο κ. Σπίρτζης στο Δικαστικό Συμβούλιο του ΑΠ ως ένας εκ των βασικών υποστηρικτών της κατηγορίας είναι για την εξαίρεση του κ. Τζαβέλλα από την εξέταση της υπόθεσης ως βασικό εμπλεκόμενο λόγω της προσωπικής του εμπλοκής στην υπόθεση έχοντας υπάρξει και εισαγγελέας – επόπτης της ΕΥΠ έχοντας υπογράψει 11 επισυνδέσεις κοινών στόχων με το predator, όπως αποκάλυψε το in, αλλά κυρίως λόγω της πρόδηλης μεροληψίας του με τον πρώην υπουργό να κάνει λόγο για συλλογιστική στη διάταξη εισαγγελέα που καταρρίπτει και την κοινή λογική.

Τα στοιχεία που προσκομίζει ο Σπίρτζης

Στην ιστορική δίκη του «Predator Gate» ο κ. Σπίρτζης είχε προσκομίσει και αντίγραφα από την ηλεκτρονική του αλληλογραφία όταν ήταν υπουργός μεταφορών επι κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με κάποια από αυτά να χαρακτηρίζονται ως απόρρητες επικοινωνίες.

Είναι χαρακτηριστική η ηλεκτρονική αλληλογραφία που κατέθεσε ο κ. Σπίρτζης στο δικαστήριο στο πλαίσιο απόρρητων συνομιλιών της πρεσβείας στο Αμπου Ντάμπι για τη δημιουργία αεροπορικής σύνδεσης Αθήνας – Νέα Υόρκη από την Emirates Airlines.

Πέρα από το ζήτημα της ηθικής βλάβης για τον πρώην υπουργό προκύπτει τουλάχιστον υπόνοια για απόπειρα κατασκοπείας από τη στιγμή που διασταυρωμένα από τις ανεξάρτητες αρχές κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όπως ο υπουργός εξωτερικών ή ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, έχουν λάβει sms με στόχο να μολυνθούν οι συσκευές τους.

Το έγγραφο καταρρίπτει σύμφωνα με έγκριτους νομικούς δυο βασικές θεωρίες του κ. Τζαβέλλα που γκρεμίζουν κάθε έννοια λογικής.

Το ότι ο κ. Σπίρτζης δεν είναι πλέον υπουργός, άρα η μεταγενέστερη υποκλοπή δεν μπορεί να θεωρείται μυστικό ή κρατικό απόρρητο και τον ακόμη πιο αβάσιμο και τεχνολογικά αναλφάβητο ισχυρισμό ότι ένα email σβήνει μόνο από τις συσκευές και όχι για κάθε συσκευή που έχει πρόσβαση στην ηλεκτρονική αλληλογραφία που διατηρείται στο server του παρόχου (στο cloud).