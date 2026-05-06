Σημαντική είδηση:
06.05.2026 | 15:23
Τραγωδία στην Αίγινα - Νεκρό κοριτσάκι 20 μηνών
Χρ. Σπίρτζης: Στον Άρειο Πάγο για Predator και κατασκοπεία – Ζητά εξαίρεση Τζαβέλλα και ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο
Πολιτική Γραμματεία 06 Μαΐου 2026, 19:50

Το πρωί της Πέμπτης (07/05) στην Εισαγγελία ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης με στοιχεία για την κατασκοπεία. Προσκομίζει έγγραφα που ακυρώνουν τη διάταξη Τζαβέλλα.

Σωτήρης Μπολάκης
Ο Χρήστος Σπίρτζης, το πολιτικό πρόσωπο στην ιστορική δίκη των υποκλοπών και του Predator που βάσει της δικής του έγκλησης το μονομελές πλημμελειοδικείο ζήτησε τη διερεύνηση και της κατασκοπείας, φαίνεται ότι είναι αποφασισμένος να δώσει συνέχεια στην υπόθεση παρά την σκανδαλώδη αρχειοθέτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα.

Το δικαστήριο αποδέχτηκε το σκεπτικό που ανέπτυξε ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης κατά την κατάθεσή

Το πρωί της Πέμπτης (07/05) θα βρεθεί στον Άρειο Πάγο για να καταθέσει δυο ειδικά αιτήματα στο ανώτερο δικαστήριο της χώρας προκειμένου η υπόθεση να μην κλείσει όπως επιχειρείται.

Δύο αιτήσεις

Η πρώτη αίτηση που θα καταθέσει ο κ. Σπίρτζης θα είναι στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προκειμένου να ανασύρει από το αρχείο την έρευνα που ζήτησε με την ιστορική του απόφαση το πρωτοδικείο μετά την απόφαση καταδίκης τεσσάρων προσώπων, ανάμεσά τους ο Ισραηλινός πρώην στρατιωτικός και ιδρυτής της intellexa που έφερε το predator στην Ελλάδα.

Η δεύτερη αίτηση που θα υποβάλλει ο κ. Σπίρτζης στο Δικαστικό Συμβούλιο του ΑΠ ως ένας εκ των βασικών υποστηρικτών της κατηγορίας είναι για την εξαίρεση του κ. Τζαβέλλα από την εξέταση της υπόθεσης ως βασικό εμπλεκόμενο λόγω της προσωπικής του εμπλοκής στην υπόθεση έχοντας υπάρξει και εισαγγελέας – επόπτης της ΕΥΠ έχοντας υπογράψει 11 επισυνδέσεις κοινών στόχων με το predator, όπως αποκάλυψε το in, αλλά κυρίως  λόγω της πρόδηλης μεροληψίας του με τον πρώην υπουργό να κάνει λόγο για συλλογιστική στη διάταξη εισαγγελέα που καταρρίπτει και την κοινή λογική.

Τα στοιχεία που προσκομίζει ο Σπίρτζης

Στην ιστορική δίκη του «Predator Gate» ο κ. Σπίρτζης είχε προσκομίσει και αντίγραφα από την ηλεκτρονική του αλληλογραφία όταν ήταν υπουργός μεταφορών επι κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με κάποια από αυτά να χαρακτηρίζονται ως απόρρητες επικοινωνίες.

Είναι χαρακτηριστική η ηλεκτρονική αλληλογραφία που κατέθεσε ο κ. Σπίρτζης στο δικαστήριο στο πλαίσιο απόρρητων συνομιλιών της πρεσβείας στο Αμπου Ντάμπι για τη δημιουργία αεροπορικής σύνδεσης Αθήνας – Νέα Υόρκη από την Emirates Airlines.

Πέρα από το ζήτημα της ηθικής βλάβης για τον πρώην υπουργό προκύπτει τουλάχιστον υπόνοια για απόπειρα κατασκοπείας από τη στιγμή που διασταυρωμένα από τις ανεξάρτητες αρχές κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όπως ο υπουργός εξωτερικών ή ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, έχουν λάβει sms με στόχο να μολυνθούν οι συσκευές τους.

Το έγγραφο καταρρίπτει σύμφωνα με έγκριτους νομικούς δυο βασικές θεωρίες του κ. Τζαβέλλα που γκρεμίζουν κάθε έννοια λογικής.

Το ότι ο κ. Σπίρτζης δεν είναι πλέον υπουργός, άρα η μεταγενέστερη υποκλοπή δεν μπορεί να θεωρείται μυστικό ή κρατικό απόρρητο και τον ακόμη πιο αβάσιμο και τεχνολογικά αναλφάβητο ισχυρισμό ότι ένα email σβήνει μόνο από τις συσκευές και όχι για κάθε συσκευή που έχει πρόσβαση στην ηλεκτρονική αλληλογραφία που διατηρείται στο server του παρόχου (στο cloud).

Economy
Ομόλογα: Τα spreads επιστρέφουν και το ακριβό χρήμα ξαναγράφει τις ισορροπίες στην Ευρώπη

Οι στιγμές που μας «κόβουν» την ανάσα… μας δίνουν τελικά πνοή

Wall Street
inWellness
inTown
Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d’artiste
Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Ο λαός έχει ανάγκη να απαλλαγεί από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τους επίδοξους διαχειριστές
Από Θεσσαλονίκη 06.05.26

Σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σημείωσε ότι «η κυβέρνηση επιδιώκει να το κουκουλώσει, αξιοποιώντας την απαράδεκτη απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να τη βάλει στο αρχείο»

Έκρηξη Γλαβίνα με Δρυμιώτη: Ζείτε σε άλλη χώρα, δεν ζούμε σε δημοσκοπική δημοκρατία
On air 06.05.26

Η επιλεκτική ανάγνωση των δημοσκοπήσεων με έμφαση στα θετικά μόνο στοιχεία για τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, από τον Ανδρέα Δρυμιώτη προκάλεσε την οργή του Θανάση Γλαβίνα του ΠΑΣΟΚ.

«Σφάζει με το βαμβάκι» την κυβέρνηση ο Κ. Καραμανλής για την «αδιαφανή, σκανδαλώδη διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων»
Σε επετειακή εκδήλωση 06.05.26

Ο Κώστας Καραμανλής, σε νέα του παρέμβαση, μίλησε ανοιχτά για «προβλήματα που κακοφορμίζουν» και «εξελίσσονται σε σοβαρές απειλές για τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα και την προοπτική της περιφέρειας».

Γεραπετρίτης: Αναγκαία η σταθερότητα της Ιορδανίας – Τι είπε για Γάζα, Δυτική Όχθη και Ιράν
Πολιτική 06.05.26

Σαφείς αναφορές στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου έκανε ο Γεραπετρίτης από το Αμμάν, ενώ τόνισε την ανάγκη στον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ - Ιράν να επικρατήσει η διπλωματία.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Επισφραγίζει τη διαχωριστική γραμμή με Μητσοτάκη ο Καραμανλής – Με έτοιμο μηχανισμό για νέο κόμμα ο Σαμαράς
Πολιτική Γραμματεία 06.05.26

Έτοιμο μηχανισμό που μπορεί να υλοποιήσει τη δημιουργία κόμματος ακόμα και μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες αποδίδουν στον Αντώνη Σαμαρά πηγές με καλή γνώση των διεργασιών στο σαμαρικό στρατόπεδο. Τι σηματοδοτεί για τον Κυρ. Μητσοτάκη η απουσία Καραμανλή από το συνέδριο. Το μήνυμα Σαμαρά μέσω εκδήλωσης για Βενιζέλο.

Γιάννης Μπασκάκης
ΣΥΡΙΖΑ: Η προηγούμενη εξεταστική για τις υποκλοπές νοθεύτηκε – Η ΝΔ επιχειρεί νέα συγκάλυψη
Σκάνδαλο 06.05.26

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών διατρέχει πλέον τους ίδιους τους θεσμούς», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, τονίζοντας ότι «το κυβερνητικό αφήγημα που διαρρέεται είναι νομικά αβάσιμο»

Κώστας Τσουκαλάς: Η αντίφαση της κυβέρνησης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής
Πολιτική Γραμματεία 06.05.26

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, καταλογίζει στην κυβέρνηση «τεράστια ανακολουθία» και σημειώνει πως «κρύβεται πίσω από το άρθρο 86».

Φάμελλος: Η κυβέρνηση καταπατά το Κράτος Δικαίου και τη Δικαιοσύνη και εκθέτει την Ελλάδα
Συνάντηση με Αρβανίτη 06.05.26

«Είναι λαϊκό αίτημα να υπάρξει πολιτική αλλαγή που θα σέβεται την ισοτιμία και τη διαφάνεια», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Ανδρουλάκης: Manual Μητσοτάκη να πετά τις δικογραφίες στον κάδο των αχρήστων – Αξιακή η μάχη των εκλογών
Εφ΄όλης της ύλης 06.05.26

Εφ' όλης της ύλης τοποθετήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εισήγησή του στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ - Υπερασπίστηκε την 4ημερη εργασία ενώ χαρακτήρισε τις επόμενες εκλογές «αξιακές»

Βουλή: Κλήση Τζαβέλλα στη Θεσμών και Διαφάνειας ζητά η Κωνσταντοπούλου – Πιέσεις της αντιπολίτευσης να στηριχθεί η εξεταστική για υποκλοπές
Πολιτική Γραμματεία 06.05.26

Υπενθυμίζεται πως η αν πλειοψηφία συνδέσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές με ζητήματα εθνικής άμυνας ή εξωτερικής πολιτικής, για την υπερψήφισή της θα χρειαστούν 151 θετικές ψήφοι και όχι 120

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τσουκαλάς κατά Κεραμέως: Λαϊκισμός είναι να εχθρεύεσαι οτιδήποτε σύγχρονο και καινοτόμο
Πολιτική 06.05.26

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς υπερασπίστηκε την πρόταση του κόμματος για 4ημερη εργασία και επιτέθηκε στην υπουργό Παιδείας κατηγορώντας την για λαϊκισμό

Βουλή: Την άρση ασυλίας Βελόπουλου εισηγείται ομόφωνα η επιτροπή δεοντολογίας
Πολιτική 06.05.26

Με βάση τη δικογραφία, ο κ. Βελόπουλος εγκαλείται από πολιτευτή της κ. Λατινοπούλου ο οποίος του έκανε μήνυση για εξύβριση, δημόσια, κατ’ εξακολούθηση και συκοφαντική δυσφήμηση για πράξεις που έγιναν το 2025

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Κυριάκος Μητσοτάκης: Όταν εμφανιζόταν βασιλικότερος των δανειστών την περίοδο των Μνημονίων
Πολιτική 06.05.26

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι φορές που έβαλε το κομματικό συμφέρον πάνω από το εθνικό. Η συκοφαντία κατά του Αλέξη Τσίπρα «ανταλλάξατε την Μακεδονία» δεν ήταν το μοναδικό του ατόπημα.

Δημήτρης Τερζής
Τρέχουν να αποτρέψουν… αρρυθμίες στην ΚΟ της ΝΔ – Παρασκηνιακές ζυμώσεις μέχρι την τελευταία στιγμή
Πολιτική 06.05.26

Με νωπή ακόμη την ανοιχτή επιστολή των πέντε βουλευτών της ΝΔ , στην κυβέρνηση επιχειρούν ενόψει της αυριανής συνεδρίασης της ΚΟ να κρατήσουν τις ισορροπίες ώστε να μην εκδηλωθούν φωνές διαμαρτυρίας για τις κυβερνητικές πολιτικές

Ινστιτούτο Τσίπρα: Ελλάδα και Βουλγαρία στις πρώτες θέσεις ενεργειακής φτώχειας στην ΕΕ
Οι λύσεις 06.05.26

Τη θέσπιση ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά με σταθερή τιμή προτείνει το «Ινστιτούτο Τσίπρα» - Ο στόχος αφορά μείωση 40% στον τελικό λογαριασμό

ΠΑΣΟΚ: Επίσημη πρώτη για το Πολιτικό Συμβούλιο- Τα «μέτωπα» με Μαξίμου και… Καστανίδη
Πολιτική 06.05.26

Να αφήσει πίσω του τη νέα εσωκομματική αντιπαράθεση λόγω παραίτησης Καστανίδη, θα επιχειρήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη σημερινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, επιμένοντας στον «μονομέτωπο» αγώνα κατά της Νέας Δημοκρατίας και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική «ατζέντα» του Κινήματος.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Μπάγερν-Παρί 1-1: Θριαμβευτές οι Γάλλοι, πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Champions League (vid)
Champions League 07.05.26

Η Παρί προηγήθηκε με τον Ντεμπελέ στο 3', η Μπάγερν ισοφάρισε στο 94', όμως οι φιλοξενούμενοι πήραν το εισιτήριο για τον τελικό και θα διεκδικήσιυν δεύτερη σερί χρονιά το Champions League κόντρα στην Αρσεναλ.

Άλμπερτ: «Δεν θα αφήσουμε τον Άταμαν να αλλάξει την κατάσταση, χωρίς να παίξει καλύτερο μπάσκετ»
Μπάσκετ 07.05.26

Όσα είπε ο βοηθός του Μαρτίνεθ, μετά τη νίκη της Βαλένθια επί του Παναθηναϊκού, τονίζοντας πως στα δύο τελευταία παιχνίδια ο Εργκίν Αταμάν προσπθεί να επηρεάσει το παιχνίδι με τις διαμαρτυρίες του.

Ρωσία: Η προειδοποίηση της Μόσχας στις διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο – Γιατί τώρα, τι μπορεί να συμβεί
Κόσμος 06.05.26

Η Ρωσία καλεί τις διπλωματικές αποστολές που βρίσκονται στο Κίεβο να είναι έτοιμες να απομακρύνουν άμεσα το προσωπικό τους σε περίπτωση που διαταχθούν μαζικά πλήγματα.

Κέιτ Μίντλετον: Γιατί επιλέγει την Ιταλία ως τον πρώτο της προορισμό μετά τη θεραπεία για τον καρκίνο;
Ατζέντα 06.05.26

Η Κέιτ Μίντλετον θα ταξιδέψει στην Ιταλία την ερχόμενη εβδομάδα για την πρώτη επίσημη επίσκεψή της στο εξωτερικό μετά την περιπέτεια της υγείας της

Ο Λευκός Οίκος ενημέρωσε το Ιράν «με προσωπικό μήνυμα» για το Σχέδιο Ελευθερία – Η Τεχεράνη «δεν συμμορφώθηκε»
Πόλεμος στο Ιράν 06.05.26

Ο Λευκός Οίκος είχε προειδοποιήσει από την Κυριακή για την επιχείρηση συνοδείας πλοίων για να φύγουν από τα Στενά. Και ζητούσε από το Ιράν να μην επέμβει. Το Ιράν απάντησε στο Σχέδιο Ελευθερία με πυρά

Αρχοντία Κάτσουρα
Σάκοτα: «Καλή ομάδα η Μάλαγα, αλλά πιστεύω ότι έχουμε έρθει πιο κοντά στο επίπεδό της»
Μπάσκετ 06.05.26

Ντράγκαν Σάκοτα και Δημήτρης Φλιώνης μίλησαν για τον ημιτελικό του Basketball Champions League κόντρα στη Μάλαγα και αναφέρθηκαν σε όσα πρέπει να προσέξει η ΑΕΚ ώστε να προκριθεί στον τελικό.

Παναθηναϊκός – Βαλένθια 87-91: «Πέταξε» την ευκαιρία για «σκούπα» και τώρα… όλα για όλα στο Game 4 (vid)
Μπάσκετ 06.05.26

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επιστρέψει από το -19 με το οποίο έχανε από τη Βαλένθια, οι Ισπανοί όμως άντεξαν (91-87) και μείωσαν τη σειρά σε 1-2. «Όλα για όλα» στο τέταρτο παιχνίδι και πάλι στο ΟΑΚΑ.

PM 2.5: Το επικίνδυνο, λεπτό σωματίδιο, που διεισδύει βαθιά στους πνεύμονες
Κόσμος 06.05.26

Η ατμοσφαιρική ρύπανση από μικροσωματίδια PM 2.5 αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα στην Ευρώπη. Έως και το 20% των σταθμών παρακολούθησης κατέγραψαν επίπεδα υψηλότερα από τα ισχύοντα πρότυπα ποιότητας του αέρα. Τα υψηλότερα και τα χαμηλότερα επίπεδα. Πού βρίσκεται η Ελλάδα.

15χρονη έπεσε στον Ισθμό της Κορίνθου – Μετεφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο
Ελλάδα 06.05.26

Η ανήλικη κατάφερε να κολυμπήσει για 20 λεπτά και να την ανασύρουν στελέχη του Λιμενικού - Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Κορίνθου έχοντας τραυματιστεί στην πλάτη

Πώς οι Καρντάσιαν κατέκτησαν τον κόσμο – Η ανατομία του καρτέλ της δόξας, το sex tape και το τέλος του
Στρατηγική 06.05.26

Στο νέο της βιβλίο Dekonstructing the Kardashians [Αποδομώντας τις Καρντάσιαν], η Μέι Τζέι Κόρεϊ εξετάζει την ιλιγγιώδη άνοδο της οικογένειας, τις στρατηγικές και το αύριο μετά από αυτές

Λουκάς Καρνής
Περιστέρι Betsson – ΠΑΟΚ 72-77: Το 2Χ2 ο «δικέφαλος» με Μπεβερλι και πρόκριση στα ημιτελικά (vid)
Μπάσκετ 06.05.26

Ο ΠΑΟΚ νίκησε το Περιστέρι Betsson και στο «Ανδρέας Παπανδρέου (77-72)» , έκανε το 2-0 στη σειρά κι έγινε η πρώτη χρονικά ομάδα που προκρίθηκε στα ημιτελικά των Playoffs της Stoiximan GBL.

Κουτσούμπας: Ο λαός έχει ανάγκη να απαλλαγεί από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τους επίδοξους διαχειριστές
Από Θεσσαλονίκη 06.05.26

Σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σημείωσε ότι «η κυβέρνηση επιδιώκει να το κουκουλώσει, αξιοποιώντας την απαράδεκτη απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να τη βάλει στο αρχείο»

Ιράν: «Στο Παγκόσμιο Κύπελλο οικοδέσποινά μας είναι η FIFA, όχι ο Τραμπ ή οι ΗΠΑ»
Ποδόσφαιρο 06.05.26

Η αβεβαιότητα για τη συμμετοχή του Ιράν στο Μουντιάλ παραμένει λόγω του πολέμου με τις ΗΠΑ, ενώ μία καθοριστική συνάντηση του Ιράν με τη FIFA πρόκειται να γίνει έως τις 20 Μαΐου στη Ζυρίχη,

Έκρηξη Γλαβίνα με Δρυμιώτη: Ζείτε σε άλλη χώρα, δεν ζούμε σε δημοσκοπική δημοκρατία
On air 06.05.26

Η επιλεκτική ανάγνωση των δημοσκοπήσεων με έμφαση στα θετικά μόνο στοιχεία για τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, από τον Ανδρέα Δρυμιώτη προκάλεσε την οργή του Θανάση Γλαβίνα του ΠΑΣΟΚ.

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν
Champions League 06.05.26

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA και COSMOTE SPORT 1.

Χαβιέ Μπαρδέμ: H γενοκτονία στην Παλαιστίνη, η ευλογία της Πενέλοπε Κρουζ και η κατάρα του FOMO
Πριν τις Κάννες 06.05.26

Σε μια εποχή που το Χόλιγουντ μένει σιωπηλό απέναντι στην αδικία, ο Χαβιέ Μπαρδέμ υψώνει το ανάστημά του -όταν δεν αποθεώνει τη «γ@@@@@να όμορφη» Πενέλοπε Κρουζ

Λουκάς Καρνής
Επίτιμος διδάκτορας του ΕΚΠΑ αναγορεύτηκε ο Ευάγγελος Βενιζέλος
Ελλάδα 06.05.26

Με την παρουσία τους τίμησαν αυτή τη σημαντική στιγμή της αναγόρευσης ως επίτιμου διδάκτορα του ΕΚΠΑ του πρώην αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, Ευάγγελου Βενιζέλου, εκπρόσωποι της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας

Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

