Η κατασκοπεία στο σκεπτικό της απόφασης για τις υποκλοπές – Η κατάθεση Σπίρτζη που παραπέμπει σε νέα έρευνα

Κρίσιμη παράμετρος της μείζονος σημασίας απόφαση του δικαστηρίου για τις υποκλοπές θεωρείται και αυτή της κατασκοπείας.

Το δικαστήριο αποδέχτηκε το σκεπτικό που ανέπτυξε ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης κατά την κατάθεσή του καθώς ήταν και ο ίδιος μηνυτής και μάρτυρας στη δίκη των υποκλοπών.

Πρόεδρος και εισαγγελέας έδρας εκτός του ότι παραπέμπουν τους κατηγορούμενους προς περεταίρω διερεύνηση για ψευδορκία και ηθική αυτουργία σε ψευδορκία στην εξεταστική επιτροπή για τις παρακολουθήσεις ζητά και νέα εισαγγελική έρευνα με το ερώτημα της κατασκοπείας.

Το θέμα της κατασκοπείας το είχε βάλει και στην μηνυτήρια αναφορά του ο κ. Σπίρτζης ωστόσο στην ακροαματική διαδικασία δεν το υποστήριξε η πλευρά Ανδρουλάκη.

Το αίτημα αυτό μάλιστα το συνόδευσε και με συγκεκριμένα στοιχεία όπως emails από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας – ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Αφορούσε επίσης emails που έλαβε ο πρώην υπουργός από Έλληνα πρέσβη σε αραβική χώρα, αλλά και για τυχόν πρόσβαση μετά την απόπειρα μόλυνσης του κινητού του κ. Σπίρτζη σε ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ υπουργών της κυβέρνησης Τσίπρα με τους θεσμούς για ζητήματα διαπραγμάτευσης της περιόδου 15-19.

Ο κ. Σπίρτζης μιλώντας στο in αλλά και νομικοί κύκλοι εκτιμούν ότι το σκεπτικό του δικαστηρίου βασίστηκε στα στοιχεία που κατέθεσε ο πρώην υπουργός και τόσο ο πρόεδρος όσο και ο εισαγγελέας έδρας έκριναν ότι συντρέχουν εθνικοί λόγοι ασφάλειας.

Αυτό γιατί μπροστά στην πιθανότητα να είχαν μολυνθεί και να παρακολουθούνταν και υπουργοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη αλλά και η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων υπάρχει ο κίνδυνος διαρροής απόρρητων εγγράφων και στοιχείων.