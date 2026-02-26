Η κατασκοπεία στο σκεπτικό της απόφασης για τις υποκλοπές – Η κατάθεση Σπίρτζη που παραπέμπει σε νέα έρευνα
Το κίνδυνο πρόσβασης σε απόρρητα αρχεία εθνικής ασφάλειας αναγνώρισε το δικαστήριο μέσα από τα στοιχεία που κατέθεσε ο πρώην υπουργός.
- Στριμωγμένος ο Μητσοτάκης μετά την ηχηρή παρέμβαση Σαμαρά – Οι αναφορές σε «επαγγελματίες ανησυχούντες»
- Κρατούμενος βρέθηκε νεκρός στα κρατητήρια του ΑΤ Λιβαδειάς
- «Είδαμε να σημαδεύει με το όπλο τα παιδιά» – Σοκάρουν οι μαρτυρίες από το γυμνάσιο στου Ρέντη
- Τρομακτικό βίντεο από τη Νεμπράσκα: Άνοιξε ο δρόμος και κατάπιε αυτοκίνητα
Κρίσιμη παράμετρος της μείζονος σημασίας απόφαση του δικαστηρίου για τις υποκλοπές θεωρείται και αυτή της κατασκοπείας.
Το δικαστήριο αποδέχτηκε το σκεπτικό που ανέπτυξε ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης κατά την κατάθεσή του καθώς ήταν και ο ίδιος μηνυτής και μάρτυρας στη δίκη των υποκλοπών.
Πρόεδρος και εισαγγελέας έδρας εκτός του ότι παραπέμπουν τους κατηγορούμενους προς περεταίρω διερεύνηση για ψευδορκία και ηθική αυτουργία σε ψευδορκία στην εξεταστική επιτροπή για τις παρακολουθήσεις ζητά και νέα εισαγγελική έρευνα με το ερώτημα της κατασκοπείας.
Το θέμα της κατασκοπείας το είχε βάλει και στην μηνυτήρια αναφορά του ο κ. Σπίρτζης ωστόσο στην ακροαματική διαδικασία δεν το υποστήριξε η πλευρά Ανδρουλάκη.
Το αίτημα αυτό μάλιστα το συνόδευσε και με συγκεκριμένα στοιχεία όπως emails από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας – ζητήματα εθνικής ασφάλειας.
Αφορούσε επίσης emails που έλαβε ο πρώην υπουργός από Έλληνα πρέσβη σε αραβική χώρα, αλλά και για τυχόν πρόσβαση μετά την απόπειρα μόλυνσης του κινητού του κ. Σπίρτζη σε ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ υπουργών της κυβέρνησης Τσίπρα με τους θεσμούς για ζητήματα διαπραγμάτευσης της περιόδου 15-19.
Ο κ. Σπίρτζης μιλώντας στο in αλλά και νομικοί κύκλοι εκτιμούν ότι το σκεπτικό του δικαστηρίου βασίστηκε στα στοιχεία που κατέθεσε ο πρώην υπουργός και τόσο ο πρόεδρος όσο και ο εισαγγελέας έδρας έκριναν ότι συντρέχουν εθνικοί λόγοι ασφάλειας.
Αυτό γιατί μπροστά στην πιθανότητα να είχαν μολυνθεί και να παρακολουθούνταν και υπουργοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη αλλά και η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων υπάρχει ο κίνδυνος διαρροής απόρρητων εγγράφων και στοιχείων.
- Η κατασκοπεία στο σκεπτικό της απόφασης για τις υποκλοπές – Η κατάθεση Σπίρτζη που παραπέμπει σε νέα έρευνα
- LIVE: Φιορεντίνα – Γιαγκελόνια
- LIVE: Ριέκα – Ομόνοια
- LIVE: Στουτγκάρδη – Σέλτικ
- ΟΗΕ: Η Μελάνια Τραμπ θα προεδρεύσει συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας
- Ναύπλιο: 15χρονη μαθήτρια έπεσε στο κενό από εγκαταλελειμμένο κτίριο – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
- LIVE: Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός
- Εξώδικο Δημητριάδη σε Τσίπρα – Τι απαντά ο πρώην πρωθυπουργός στον «αποστολέα και τον θείο»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις