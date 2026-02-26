Φάμελλος για υποκλοπές: Υπήρξε οργανωμένο σχέδιο με πρακτικές παρακράτους – Ο Μητσοτάκης έχει προσωπική ευθύνη

«Η σημερινή καταδίκη των τεσσάρων ιδιωτών για το σκάνδαλο των υποκλοπών αποτελεί μια συγκλονιστική, αλλά και αποκαλυπτική είδηση», επισημαίνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Υπογραμμίζει, άλλωστε, πως «η καταδίκη τους δε, χωρίς ελαφρυντικά, με αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για αδικήματα που τελέστηκαν με συναυτουργία και κοινό δόλο, αλλά και η διαβίβαση του φακέλου για τη διερεύνηση των αδικημάτων της κατασκοπείας, αλλά και της ψευδορκίας στη στημένη Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, επιβεβαιώνουν όσα κατήγγειλε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από την πρώτη μέρα».

«Ο Μητσοτάκης έχει προσωπική ευθύνη. Προσβάλλει τη Δημοκρατία»

Ο Σωκράτης Φάμελλος τονίζει πως «τα ερωτήματα πλέον που τίθενται είναι αμείλικτα: Έδρασαν μόνοι τους ή είχαν πλάτες από το καθεστώς Μητσοτάκη; Είναι σύμπτωση ότι παρακολουθούνταν οι ίδιοι αριθμοί τηλεφώνου από το Predator και από την ΕΥΠ, την οποία πήρε από την πρώτη μέρα στην επίβλεψη του ο κ. Μητσοτάκης;», για να δώσει ο ίδιος την απάντηση: «Όχι, δεν είναι σύμπτωση».

«Υπήρξε ένα οργανωμένο σχέδιο υποκλοπών και παρακολουθήσεων με πρακτικές παρακράτους», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας πως «ο κ. Μητσοτάκης έχει προσωπική ευθύνη. Προσβάλλει τη Δημοκρατία. Γι’ αυτό και πρέπει να φύγουν το συντομότερο και η χώρα να οδηγηθεί σε εκλογές», σημειώνει καταληκτικά.

Υπενθυμίζεται ότι το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, με μία ιστορική απόφαση του προέδρου του, Νίκου Ασκιανάκη, αποφάσισε την καταδίκη των τεσσάρων κατηγορούμενων – Ταλ Ντίλιαν, Σάρα Χάμου, Φέλιξ Μπίτζιου και Γιάννη Λαβράνου – ενώ σε κάθε κατηγορούμενο επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 126 ετών και 8 μηνών, εκ των οποίων εκτιτέα είναι τα οκτώ, με ανασταλτικό χαρακτήρα έως τον δεύτερο βαθμό.